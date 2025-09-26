Что смотреть в кино: новый «Убить Билла», хоррор-хит А24 «Закулисье реальности», комедия с Дени и Мэни

Рассказываем о новинках, которые можно увидеть в российских кинотеатрах на этой неделе. Зрителей ждут обновленная мегаверсия «Убить Билла», хоррор-хит А24 «Закулисье реальности», комедия с животными-блогерами «Дени и Мэни в кино!», фэнтези «Момо» и фестивальные драмы «Ветер» и «День рождения».

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Главные премьеры

После четырехлетней комы работница магазина пластинок и экс-киллер Арлин Макиавелли (Ума Турман) решает отомстить бывшим коллегам (Люси Лью, Вивика А. Фокс, Майкл Мэдсен и Дэрил Ханна) и боссу-возлюбленному Биллу (Дэвид Кэрредин), устроившим резню на ее свадьбе. Самая режиссерская версия — 275-минутная! — дилогии о Невесте. Квентин Тарантино убрал кое-какие флешбэки, необходимые для раздельного показа, и добавил кровавые сцены, вырезанные продюсерами ради более мягкого рейтинга. В анимационной предыстории О-Рэн Ишии, над которой трудилась студия Production I.G («Призрак в доспехах»), появилась дополнительная сцена с убийством в лифте. Кроме того, после титров зрителей ждет новая анимационная короткометражка «Последняя глава: Месть Юки», где мелькают персонажи видеоигры Fortnite.

Подробнее о фильме:

Хоррор A24 по мотивам крипипасты о лиминальном пространстве — бесконечном лабиринте пустующих офисов с желтыми стенами и гулом ламп, куда можно провалиться сквозь сбой в реальности. По сюжету туда направляется психоаналитик Мэри Кляйн (Ренате Реинсве), чтобы найти исчезнувшего пациента — продавца мебели и архитектора-неудачника Кларка (Чиветель Эджиофор). Ленту снял 20-летний ютубер Кейн Парсонс, автор вирусных видео «Закулисье». Среди продюсеров — Джеймс Ван, Осгуд Перкинс и Шон Леви. Всего за неделю ужасы собрали в мировом прокате почти 130 млн долларов, установив кассовый рекорд внутри студии A24. Парсонс — самый молодой режиссер в истории, чей фильм стартовал в первой позиции в бокс-офисе.

Подробнее о фильме:

Сергей Члиянц, продюсер киноклассики нулевых и автор криминальной постперестроечной драмы «По прямой», вернулся в режиссуру, чтобы экранизировать сценарий культовых авторов Петра Луцика и Алексея Саморядова («Окраина», «Дикое поле»). Роуд-муви с элементами магического реализма и постапокалиптики рассказывает про рыбака, который оставляет молодую жену, чтобы добыть для нее еду, деньги и достойное платье. В компании случайного попутчика герою предстоит пройти длинный путь и сделать страшный судьбоносный выбор. Главные роли исполнили Даниил Феофанов, Серафима Гощанская и Олег Васильков. Фильм взял главный приз на фестивале дебютов «Дух огня», а также получил премии «Белый слон» и «Ника» в основных номинациях.

У Кеннеди (Одесса Эзайон, звезда «Марти Великолепного») есть всего один день, чтобы взяться за учебу и не вылететь из колледжа окончательно. Вместо того чтобы решать проблемы, девушка собирает компанию таких же потерянных друзей и отправляется в безумное путешествие по бассейнам роскошных особняков студенческого городка. За этой хаотичной вылазкой скрывается попытка справиться с болью после смерти отца и найти саму себя. По словам режиссера Сэма Хэйеса, он вдохновлялся такой классикой жанра, как «Выпускник», «Клуб „Завтрак“», «Выходной день Ферриса Бьюллера» и «Леди Бёрд».

Комедия про неразлучных звезд соцсетей — лабрадора Дени и сфинкса Мэни. Дени получает крупный рекламный контракт и переезжает к своему агенту Андрею (Степан Девонин), впервые расставшись с Мэни. В мире шоу-бизнеса пес понимает, что семья важнее славы и успеха. А когда Андрей переживает кризис в отношениях с невестой (Ольга Веникова), Дени помогает ему вновь поверить в любовь. Режиссерами, сценаристами и продюсерами указаны Антон Калинкин, Руслан Князев и Джаник Файзиев. В актерский состав также вошли Виктория Разумейко, Артём Ткаченко, Евгения Медведева, Дмитрий Хрусталёв и Александр Котт.

Драма испанца Мигеля Анхеля Хименеса из программы кинофестиваля в Локарно. Конец 1970-х. На частном острове в Средиземном море греческий миллиардер Маркос Тимолеон (Уиллем Дефо) устраивает пышное празднование 25-летия дочери Софии (Виктория Кармен Сонн). Пока гости ищут его поддержки в собственных делах, Маркос готовится принять важное решение о ее будущем. Но у Софии есть свои планы, и по мере развития праздника семейный конфликт грозит разрушить все построенное Маркосом. В продюсерах — Иван Самохвалов и Александр Цекало из компании «Среда». Критики описывают ленту как «стильную историю о гедонизме и разбитом сердце» и, как всегда, хвалят Дефо.

Подробнее о продюсерах:

Экранизация фантастического романа немецкого писателя Михаэля Энде с Мартином Фриманом в одной из ролей. Главная героиня — рыжеволосая девочка Момо (в России ее озвучит Вита Корниенко), вступающая в борьбу с жестоким миром Серых господ, которые хотят отобрать у людей время. В референсах — «Хроники Нарнии» и «Хранитель времени».

Также в прокат вышли и другие семейные фильмы и мультфильмы: «Космическая Машка», «Тролли возвращаются!», «Побег из волшебного измерения» и «Шевели перьями!».

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

Beat Film Festival

С 4 по 14 июня на различных площадках Москвы

В Москве пройдет очередной фестиваль документального кино о новой культуре. Программа смотра состоит из трех секций — международной, российской («Док Индустрия») и традиционной ретроспективы хитов смотра прошлых лет. В насыщенной программе — доки про легендарную «Горбушку» и нью-йоркский бетон, безумные портреты Фрэнсиса Форда Копполы и Канье Уэста, истории про архитектуру Рудольфа Шиндлера и танцы с Жюльет Бинош, новые работы Вернера Херцога и Софии Копполы. Редакция Кинопоиска и наши постоянные авторы уже выбрали своих фаворитов и кратко рассказали, чем их очаровали эти фильмы.

Подробнее о фестивале:

Летний кинотеатр «Кинопорт»

На Северном речном вокзале продолжает работу летний кинотеатр Кинопоиска. Главный лейтмотив программы — путешествие, выходящее за рамки привычной географии. Редакция Кинопоиска собрала расписание из нескольких тематических линеек, где каждый сеанс становится порталом в новую реальность. На этой неделе зрителей ждут советская классика «Неуловимые мстители» и «Экипаж», новое российское кино «Пришелец» и «Три свадьбы и один побег», спортивный фильм «Мистер Нокаут», приключенческие картины «Бременские музыканты» и «Миа и белый лев», триллеры «Последний ронин», «Самурай» и «Грязные деньги». Вход бесплатный, по регистрации.

«Балабанов: Диалог с эпохой»

С 3 по 26 июня в Санкт-Петербурге и Москве

Компания #ARTPOKAZ организует ретроспективу фильмов Алексея Балабанова в Санкт-Петербурге (кинотеатр «Родина») и Москве (кинотеатры «Синема Парк Мосфильм», «Факел»). В программу вошли девять работ культового режиссера: «Замок», «Про уродов и людей», «Брат», «Брат 2», «Жмурки», «Мне не больно», «Морфий», «Кочегар» и «Я тоже хочу». Кураторы отмечают, что в ранних картинах Балабанов «исследует мир как пространство насилия, унижения и абсурдной власти, где человек почти всегда оказывается бессилен перед системой или собственными желаниями», а в поздних «все сильнее убирает из кино внешнюю динамику, оставляя только ощущение конца — личного, культурного, исторического». Расписание показов доступно на сайте.

Подробнее о режиссере:

5 июня в 19:30 в Центре «Зотов» (Москва)

5 июня в 19:30 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

6 июня в 16:30 в кинозале Инженерного корпуса Третьяковки (Москва)

«Обсессия» глазами Жан-Люка Годара. Разумеется, не свежий хоррор-хит Карри Баркера, а одноименный нуарный роман Лайонела Уайта, который лег в основу десятого фильма звезды французской новой волны. По сюжету несчастный супруг Фердинанд Гриффон (Жан-Поль Бельмондо) сбегает от нелюбимой жены и скучных парижских знакомых на Лазурный Берег. На побег его вдохновляет новая знакомая Марианна (Анна Карина), за которой охотятся киллеры из подпольной террористической организации ОАС. После показов пройдут обсуждения со зрителями.

Подробнее о режиссере:

6 июня в 17:00 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

В рамках цикла «Такие разные Средние века. Воображаемое Средневековье на киноэкране» проект КАРО/АРТ покажет классику Акиры Куросавы, получившую «Золотого льва» на Венецианском фестивале и «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Действие разворачивается в средневековой Японии. Злоумышленник изнасиловал женщину и убил ее мужа. Каждый из свидетелей рассказывает о том, как запомнил это событие, и противоречит другим. В основу легли два произведения Рюносукэ Акутагавы (основная сюжетная канва взята из рассказа «В чаще», а название и место действия — из «Ворот Расёмон»). Картину представит и обсудит со зрителями кинокуратор Максим Павлов.

Всё еще в прокате

Биографический блокбастер о первой половине карьерного пути короля поп-музыки, от его юности и участия в группе The Jackson 5 до выхода самых успешных сольных альбомов — «Thriller» и «Bad» в 1980-е. Главную роль в картине исполнил племянник певца Джаафар Джексон. Постановщиком выступил Антуан Фукуа, известный по «Тренировочному дню» и трилогии «Великий уравнитель», а сценарий написал Джон Логан («Гладиатор», «007: Координаты „Скайфолл“»). В фильме появятся Колман Доминго и Ниа Лонг, сыгравшие родителей Майкла Джексона, а также Майлз Теллер, которому досталась роль менеджера музыканта Джона Бранки. По словам Станислава Зельвенского, авторы сняли восковой байопик без скандалов и сюрпризов.

Подробнее о фильме:

Триллер о выживании в духе «Вышки». Молодожены Даша (Тина Стойилкович) и Саша (Марк Эйдельштейн) хотят прыгнуть с парашютом над предгорьем Эльбруса. Пилотом, который их туда доставит, оказывается Артём (Степан Белозёров), бывший бойфренд Даши. Самолет терпит крушение, и героям приходится прыгать без подготовки. Они чудом остаются в живых, но застревают над горной пропастью, а вокруг лесные пожары. В числе продюсеров — Фёдор Бондарчук, Михаил Врубель, Александр Андрющенко. За режиссуру отвечал дебютант Алексей Ионов (веб-сериал «Григорий Черепица»).

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Вдохновившись серией «Симпсонов», Карри Баркер, участник YouTube-дуэта that's a bad idea, снял за 1 млн долларов хоррор, права на который компания Focus Features выкупила за 15 миллионов. В прокате кино уже собрало свыше 150 миллионов. В центре сюжета — безнадежный романтик Беар (Майкл Джонстон), безответно влюбленный в свою подругу Ники (Инде Наварретт). Однажды в магазине эзотерики парень покупает волшебную палочку и загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. Желание исполняется с нездоровыми побочными эффектами. По атмосфере критики сравнивают кино с «Варваром» и «Орудиями». Студия А24 уже заказала Баркеру ребут «Техасской резни бензопилой».

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Один из главных новогодних хитов переформатируют в летний блокбастер. По сюжету третьей части супруги Лена и Борис Вяземские готовы продать семейную компанию, развестись и скорее забыть друг друга. Они оказываются на перевоспитании сначала в эпохе Петра I, а затем отправляются в Османскую империю XVI–XVII веков, где попадают в рабство при дворе султана. Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и другие вернулись к своим ролям. Новых героев сыграли Павел Прилучный, Кристина Асмус, а также Анна Чиповская. В режиссерском кресле по-прежнему Клим Шипенко.

Автор: Михаил Моркин