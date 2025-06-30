Майкл Мэдсен: последний романтик американского боевика

На старте у Мэдсена была и хорошая школа, и амбиции — он начинал в чикагской театральной студии под менторством Джона Малковича, играл там в постановке «О мышах и людях». А что было бы, если бы он сыграл и в экранизации Стейнбека (вместо того же Малковича), сделанной Гэри Синизом и за год до «Бешеных псов» показанной в Каннах? А что если бы вместо партии мистера Блондина в «Псах» ему достался мистер Оранжевый (которого в итоге сыграл Тим Рот), как Мэдсен изначально и хотел в расчете провести побольше времени рядом с Харви Кейтелем? А что если бы Мэдсен забил на съемки в фильме «Уайатт Эрп», который он впоследствии разве что не проклинал, и все же согласился сыграть Вика Вегу в «Криминальном чтиве»? А что если хоть в начале 1990-х он отказывался бы и от других откровенно сомнительных предложений, сконцентрировавшись на кино категории А? Ведь в 1991-м Мэдсен отметился не только у Тарантино, но и у Ридли Скотта («Тельма и Луиза») и Оливера Стоуна (The Doors) — темп, который в другом актерском случае зазорно было бы не поддерживать дальше. Гадать можно бесконечно. Слишком длинна цепочка ошибок и роковых обстоятельств. Судьба, поначалу благосклонная, не баловала Мэдсена. Даже сейчас, когда с антресолей регулярно снимают списанных звезд 1990-х, чтобы освежить их карьеры, актер не дождался громкого камбэка.

