Все фильмы Уэса Андерсона — от худшего к лучшему

Состоялся цифровой релиз «Финикийской схемы» — новой картины Уэса Андерсона, которая опять собрала невероятный актерский ансамбль и сделана в узнаваемом стиле. В честь этого мы решили обновить наш текст со всеми оценками фильмов режиссера.

В наш рейтинг мы включили не только полнометражные ленты Андерсона, но и некоторые короткометражки, а также рекламные ролики. За почти тридцатилетнюю карьеру режиссер доказал, что умеет рассказывать истории во всех форматах, а хронометраж для него не более чем цифра. В комментариях к этому тексту вы можете рассказать, как бы вы расставили работы Андерсона от худшей к лучшей.

Это авторский рейтинг, и мнение редакции может не совпадать с мнением автора.