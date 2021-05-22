Миссия бессмертна: памяти композитора Лало Шифрина

По происхождению Лало Шифрин — аргентинец, по паспорту — американец, но и русской музыкальной культуре он не совсем чужой. Родители назвали его Борисом — Боренькой, как говорят в русскоязычных семьях. Шифрин родился в Буэнос-Айресе в еврейской музыкальной династии, происходившей из Российской империи. Его дед был известным хоровым дирижером в аргентинской столице, а отец Луис Шифрин — ведущим скрипачом в оркестре театра «Колон», главной оперной сцены Южной Америки. Музыкальный путь Лало начался с шести лет — его первым учителем стал Энрике Баренбойм, отец будущего дирижера и пианиста Даниэля Баренбойма. Затем он занимался с Андреасом Каралисом — русским греком, бывшим профессором Киевской консерватории, который эмигрировал в Аргентину, спасаясь от сталинских репрессий. Сам Шифрин вспоминал, что Каралис был строже, чем Оливье Мессиан, у которого он позже учился композиции в Париже. Неудивительно, что в музыке Шифрина слышны отголоски русской классической школы. В знаменитой теме к «Миссия: невыполнима» можно уловить не только латиноамериканский ритм, но и удаль, родственную «Танцу с саблями» Хачатуряна; кстати, Шифрин записал эту пьесу в джазовой сальса-версии для одного из своих сольных альбомов.