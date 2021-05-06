Музыкальная тема «Миссия: невыполнима» — одна из самых узнаваемых в мире. Но кто ее написал и как она работает?

22 мая исполняется 25 лет с момента выхода «Миссия: невыполнима» — первого фильма шпионской франшизы с Томом Крузом, которая выросла из одноименного сериала 1960-х. В честь юбилея рассказываем, как родилась знаменитая музыкальная тема «Миссии» и почему она стала такой популярной.

Кто создал главную тему?

Легендарную тему для оригинального сериала написал Лало Шифрин, работавший в Аргентине и США. Он известен как пианист и автор джазовых аранжировок, а еще как композитор, написавший музыку к фильмам «Хладнокровный Люк», «Грязный Гарри», «Детектив Буллит», «Выход Дракона» и «Час пик».

Шифрину предложили поработать над «Миссией» в 1966 году, когда он заканчивал музыку для «Цинциннати Кида» со Стивом МакКуином. К композитору обратился создатель шоу Брюс Геллер, который сказал, что тему нужно закончить в кратчайшие сроки. Для этого Шифрина позвали в Калифорнию на съемки пилота. В нем говорилось о том, как шпионская организация пытается найти похищенные ядерные боеголовки.

Сперва Шифрин был сбит с толку: у сериала не было вступительных титров, на которые он мог бы ориентироваться. Но в начале каждой серии показывали фитиль, который зажигается от спички. Шифрин решил, что приключения шпионов должны сопровождаться военизированным звучанием, и даже написал маршевую мелодию «Сюжет» («The Plot»). Хотя Геллеру она понравилась, он посчитал, что мотив недостаточно драматичный для шпионского сериала.

Затем Шифрину показали сырой монтаж пилота и попросили усилить драматический эффект в музыке. «В ней должен быть намек на то, что зрителей ждет экшен, — объяснил композитору Геллер. — Если они пьют на кухне газировку и слышат, как из гостиной доносится эта мелодия, они должны воскликнуть: „О, «Миссия: невыполнима» началась!“ — и побежать к телевизору». После разговора музыкант вернулся домой и сочинил финальную версию — с его слов, на это ушло всего три минуты.

Для записи Шифрин пригласил ведущих джазовых музыкантов Западного побережья, включая Билла Пламмера и Бада Шенка. А за басовые партии отвечала Кэрол Кэй, работавшая над саундтреком к «Военно-полевому госпиталю М.Э.Ш.» и песнями Барбры Стрейзанд, а также вместе с Шифрином над «Детективом Буллитом».

Лало Шифрин

Шифрин не скрывает, что его джазовый опыт отражается на саундтреках: «Если вы прислушаетесь к музыке из „Буллита“, „Миссии“ и „Грязного Гарри“, то заметите в ней элементы джаза и джазовые ритм-секции. Все потому, что я никогда не смогу отойти от этого жанра».

Заглавная тема «Миссии» понравилась критикам и зрителям. Сингл разошелся тиражом более полумиллиона копий в США, а также занял первые места в чартах Европы и Австралии. Позже Шифрин записал полноценный альбом, получивший две премии «Грэмми» — за лучшую инструментальную тему и лучший оригинальный саундтрек к фильму или сериалу.

Мелодия во многом повлияла и на Тома Круза — об этом актер признался Шифрину лично. «Он увидел меня и два раза обнял, — вспоминает композитор премьеру первой «Миссии». — Еще он сказал, что вырос на сериале и что музыка была одной из причин, почему он подписался на проект как актер и продюсер. В общем, Том Круз сделал мой день».

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Тема Лало Шифрина к сериалу «Миссия: невыполнима» стала фактически символизировать весь жанр шпионского триллера, и это неслучайно: в ней на сугубо музыкальном уровне схвачены некоторые принципиальные для него приметы. Например, размер 5/4, сразу же ассоциирующийся с движением. Стандартные 4/4 — это ровный, устойчивый музыкальный метр, а 5/4, наоборот, звучат нестабильно, торопливо. Я бы здесь использовал метафору двухколесного велосипеда, на котором вы замечательно держитесь, пока едете, но стоит остановиться, и велосипед неизбежно завалится в сторону. Разумеется, полные экшена и погонь шпионские детективы нуждаются именно в таком саундтреке.

И другая находка Шифрина — хроматизмы и резкие, непредсказуемые интервалы в мелодической линии. В стандартную гамму любой минорной тональности (в том числе, разумеется, и той, в которой написана тема «Миссии») входит лишь семь звуков. У Шифрина использовано девять, включая уменьшенную квинту-тритон, большую сексту (вообще-то принадлежащую не минору, а мажору) и обе септимы, большую и малую. Более того, музыка устроена так, что именно на этих нотах мелодия как бы зависает, им отданы более крупные длительности. Таким образом, спокойствие оказывается нарушено не только метрически, но и гармонически: контуры тональности размываются, мелодия как будто ведет захватывающее расследование за пределами своего натурального звукоряда.

«Миссия: невыполнима»

Для первого фильма тему переработали барабанщик Ларри Маллен и бас-гитарист Адам Клейтон из группы U2. Их кавер навеян европейской танцевальной музыкой и творчеством британского электронщика Брайана Ино. Изначально Маллен и Клейтон записали разные версии оригинальной мелодии, и обе попали в итоговый саундтрек.

«Миссия: невыполнима 2»

Во второй части за главную тему отвечал Ханс Циммер. Кроме того, ню-метал-группа Limp Bizkit записала трек «Take A Look Around», использовав риффы из композиции Лало Шифрина. В 2001 году песню номинировали на «Грэмми» за лучшее исполнение в стиле хард-рок.

«Миссия: невыполнима 3»

В третьем фильме звучит аранжировка композитора картины Майкла Джаккино. Кстати, Том Круз лично дирижировал оркестром во время записи кавера.

«Миссия невыполнима: Протокол „Фантом“»

В «Протоколе „Фантом“» Джаккино сохранил более медленный темп версии 1966 года и ее джазовую партию, а из инструментов добавил электронную гитару.

«Миссия невыполнима: Племя изгоев»

Композитором «Племени изгоев» стал Джо Крэймер, в прошлом уже работавший с режиссером фильма Кристофером МакКуорри (он писал музыку для «Джека Ричера» и «Пути оружия»). В знак уважения к Шифрину он отказался от современных инструментов и использовал только те, что были у аргентинца в 1960-е. Он разбил главную тему на три основных элемента и использовал их в различных перестановках и комбинациях, чтобы создать новое звучание для фильма.

«Миссия невыполнима: Последствия»

Кавер для шестой части написал Лорн Бэлф («Терминатор: Генезис», «Корона»). В его теме можно услышать быстрые бонго-партии и электронные инструменты, благодаря которым версия звучит более современно, чем предыдущие каверы. Бэлф также напишет музыку для «Миссия: невыполнима 7», которая выйдет 26 апреля 2022 года.

Все части «Миссия: невыполнима» можно посмотреть на КиноПоиск HD.

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