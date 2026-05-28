«Вирус джексономании»: что писали, говорили и показывали о Майкле Джексоне в Советском Союзе

Автор песен и артист Сергей Крылов использовал портрет Джексона в натуральную величину в одном из своих первых видео «Золотой фокстрот». Крылов позировал на его фоне и повторял движения Джексона, давая понять, что может не хуже. За два года до этого Крылов уже был в «диалоге» с Джексоном. По сюжету песни «Майкл Джексон, спасибо!» он вел переписку с кумиром, отвечая на его приглашения в Голливуд для совместной работы. В припеве Крылов сомневался в успехе проекта из-за очевидной разницы в опыте («Я только начал петь, а ты уже звезда») и использовал клавишный рифф из «Billie Jean».