Что смотреть дома: ромком с Джей Ло и Роем Кентом, российские «Бриджертоны», «Твое сердце будет разбито»

Джей Ло и Рой Кент заводят еще один служебный роман, а Эми Адамс и Хавьер Бардем отправляются на новый мыс страха. «Твое сердце будет разбито» удовлетворит фанаток «Сумерек», а «История его служанки» — поклонниц «Бедной Насти». Братья Андреасян одной рукой анимируют «Манюню», а другой переснимают «Приключения желтого чемоданчика». Документалисты пересматривают историю Мэрилин Монро и вердикт Майклу Джексону, спортсмены готовятся к футболу, UFC, Top Dog и RDS Open. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Главные премьеры

Экранизация самой издаваемой писательницы России

Где смотреть: Кинопоиск, Okko, Premier, START, Wink, «КИОН» — с 5 июня

Подростковый хит по роману Анны Джейн. 17-летняя Полина (Вероника Журавлёва из новых «Папиных дочек») приходит учиться в новую школу, где ее тут же начинают травить одноклассницы. Пытаясь противостоять всему классу, Полина неожиданно находит поддержку у тихой Дилары (Аля Майер) и главного школьного хулигана Барса (блогер Даниэль Вегас). Он спасает девочку от побоев и предлагает защиту в обмен на то, что они начнут изображать пару. Барс не причиняет вреда слабым и не пользуется девичьей беззащитностью — он действительно влюблен в Полину, хотя пока сам этого не понимает. История про любовь, выбор и взросление для тех, кто вырос на «Сумерках» и «Трех метрах над уровнем неба». Мелодрама стала хитом, попав в пятерку самых кассовых российских фильмов года (больше собрали лишь сказки).

«Твое сердце будет разбито» станет доступен для покупки в онлайн-кинотеатре Кинопоиска.

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Закрученный триллер с Хавьером Бардемом, Эми Адамс и Патриком Уилсоном

Где смотреть: Apple TV — с 5 июня

Вольная адаптация романа Джона Д. МакДональда «Палачи», над которой работал шоураннер Ник Антоска («Притворство», «Кэнди» и «Новый вишневый вкус»). Уголовник Макс Кейди (Хавьер Бардем) вышел из тюрьмы, где отсидел 17 лет за убийство, которого якобы не совершал. Он намерен отомстить плохо защищавшему его адвокату Анне Боуден (Эми Адамс) и ее мужу-прокурору Тому (Патрик Уилсон). Книгу уже дважды экранизировали: в версии 1962-го снялись Грегори Пек и Роберт Митчем, а в ремейке Мартина Скорсезе 1991-го — Роберт Де Ниро и Ник Нолти. Скорсезе выступил исполнительным продюсером сериала вместе со Стивеном Спилбергом. В числе режиссеров — Мортен Тильдум, Трей Эдвард Шульц, Джон С. Бейрд и Рид Морано.

Педсовет недели: «Олдскул», 1-й сезон

Школьная комедия с Марией Ароновой

Где смотреть: START

Высоко оцененный критиками и представителями индустрии сериал в жанре мокьюментари. Строгая учительница математики советской закалки (Аронова) оказывается в элитной школе и вынуждена работать с современными технологиями и новым поколением, а также искать общий язык с внучкой, с которой ей долго не разрешали общаться. В сериале заняты Ефим Шифрин, Роман Маякин, Игорь Хрипунов и Таисья Калинина. Первый сезон поставили Александр Жигалкин («Воронины», «Папины дочки») и Евгений Шелякин («Тетя Марта», «Хеппи-энд»). Никита Демченко хвалит комедию за свежую подачу, удачные шутки и игру Марии Ароновой, для которой роль математички стала бенефисом.

Смотрите этот сериал на START и на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс с Амедиатекой и START.

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Другие новинки

Павел Прилучный и компания в новом сказочном ремейке от братьев Андреасян

Где смотреть: Кинопоиск, Okko, Wink, «КИОН», «Иви»

Когда злодеи похищают волшебный чемоданчик Доктора с лекарствами от грусти, одиночества, трусости и робости, мальчик Петя, который боится социума и других детей, решает помочь волшебному врачу. Приключенческое кино по мотивам повестей детской писательницы Софьи Прокофьевой. В фильме снялись Прилучный, Олег Комаров, Людмила Артемьева, Никита Тарасов и Александр Головин. Режиссером стал Денис Гуляр («Манюня»).

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.

Британская драма о скорби с Клэр Фой и Бренданом Глисоном

Где смотреть: Кинопоиск, Okko

Экранизация автобиографического бестселлера Хелен Макдональд, поставленная режиссером «Короны» и «Мисс Плохое поведение» Филиппой Лоуторп. В главных ролях — Фой и Глисон. После смерти любимого отца преподавательница Кембриджа Хелен находит необычный способ справиться с утратой — берет на воспитание ястреба. Между ними возникает странная, почти мистическая связь.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.

Офисная комедия с Дженнифер Лопес, Бреттом Голдстином и взрослым рейтингом

Где смотреть: Netflix — с 5 июня

Сценаристы «Теда Лассо» пытаются переизобрести ромком для взрослых. Джеки Круз (Лопес) руководит персональной компанией по авиаперевозкам Air Cruz. Отношения между сотрудниками под строжайшим запретом, но его с порога готов нарушить новый юрист Дэниел Бланчфлауэр (Голдстин, он же автор сценария). Комедию о любви посреди корпоративной этики и понимания динамики власти снял Ол Паркер («Сейчас самое время», «Mamma Mia! 2»). На втором плане — Бетти Гилпин, Эми Седарис, Брэдли Уитфорд, Эдвард Джеймс Олмос, Джоди Уиттакер и Рик Хоффман.

Любовная сага по образцу главных хитов последних лет

Где смотреть: «Иви», START

Костюмная мелодрама на 90 серий, которая, на наш взгляд, выглядит как нечто среднее между «Бриджертонами», «Бедной Настей» и классическим ситкомом нулевых-десятых. XIX век, Москва. Дворянка Анна Аверина (Милана Бру) приезжает к завидному жениху графу Николаю Шереметьеву (Матвей Лыков), чтобы вернуть проигранное отцом фамильное имение. Взамен мужчина предлагает девушке на год стать его служанкой. Амбициозный проект снимают одновременно четыре режиссерские группы, и работа продолжится параллельно с выходом новых серий, которые будут выпускать по три в неделю. В обширном актерском ансамбле — Екатерина Гусева, Виктор Васильев, Алёна Хмельницкая, Ольга Ломоносова, Илья Носков, Вячеслав Чепурченко и Владислав Ценёв. В основном критики ругают сериал за картинку: натурные съемки заменены LED-экраном, а все заявочные планы сгенерированы нейросетями.

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Детство недели: «Манюня», сериал

Анимационное расширение вселенной Наринэ Абгарян

Где смотреть: Okko

Мультсериал расскажет о приключениях подружек Манюни и Наринэ в небольшом армянском городке конца 1970-х. Непредсказуемым девочкам предстоит приручить котенка, починить машинку, поиграть во взрослых и даже поставить настоящий спектакль. Все дела — под присмотром доброй и строгой Ба, папы Миши и родителей Наринэ. Екатерина Темнова (Манюня), Карина Каграманян (Наринэ), Карина Мнацаканян (Каринка), Нонна Гришаева (Роза Иосифовна) вернулись к своим ролям через озвучивание. За режиссуру отвечал Виктор Лакисов, снявший фильмы про домовенка Кузю.

Документальный проект о скандальной стороне жизни короля поп-музыки

Где смотреть: Netflix

Трехсерийный док о громком процессе 2005 года, в котором Майкл Джексон предстал как обвиняемый в растлении несовершеннолетних. Картина показывает архивные кадры суда, интервью с журналистами, адвокатами и участниками разбирательства. Создатели исследуют не только оправдательный приговор, но и последствия дела для репутации и наследия музыканта.

Британская драма о мужчине с синдромом Туретта

Где смотреть: Prime Video

Роль, принесшая Роберту Арамайо, Элронду из сериального «Властелина колец», премию BAFTA и уважение киноманов во всем мире. Фильм Кирка Джонса («Всё путем», «Моя ужасная няня») посвящен шотландцу Джону Дэвидсону, чья деятельность способствовала дестигматизации людей с синдромом Туретта в Туманном Альбионе. Повествование начинается в 2019 году, когда Дэвидсону вручает орден королева (и слышит в ответ нецензурную брань). Однако этому предшествовали почти 40 непростых лет. «Я ругаюсь» высоко оценили зрители и критики (97–98% на Rotten Tomatoes), а многим не хватало Арамайо в числе номинантов на последнем «Оскаре».

Что еще смотреть на Кинопоиске

Брачная история с Робертом Паттинсоном и Зендеей

Рубрика «Фильм на выходные»! Каждую субботу мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в мультиподписке Яндекс Плюс, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — черная комедия о браке.

Сотрудник музея Чарли (Роберт Паттинсон) и редактор в издательстве Эмма (Зендея) готовятся к свадьбе. Во время невинной игры, где каждый должен рассказать о худшем поступке в своей жизни, Эмма делает признание, шокирующее ее друзей и жениха. Чарли начинает сомневаться, что действительно знает женщину, с которой собрался связать свою жизнь. Остроумный норвежский режиссер Кристоффер Боргли («Герой наших снов»), работающий на стыке сатиры и сюрреализма, снова объединился со студией А24 и продюсером Ари Астером. Мишенями норвежца в этот раз стали специфические американские культурные коды, свадебные ритуалы и скулшутинг. Первый из трех совместных проектов Паттинсона и Зендеи, запланированных на этот год (см. также «Одиссею» и «Дюна: Часть третья»).

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Док о жизни и наследии одной из главных кинозвезд в истории

История урожденной Нормы Джин окутана плотным облаком мифов, которые продолжают будоражить зрителей и кинематографистов. Несколько лет назад о ней вышел скандальный байопик «Блондинка» Эндрю Доминика с Аной де Армас. В честь столетия со дня рождения Монро осмыслить жизнь дивы, которую на экране любили представлять как объект желаний, взялась документалистка Анджелика Батчер («Тимоти Шаламе: Икона нашего времени»).

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Потеря недели: фильмы Маржан Сатрапи

В возрасте 56 лет скончалась создательница «Персиполиса»

4 июня в Париже умерла Маржан Сатрапи — французско-иранская постановщица, автор комиксов и детская писательница. Как заявили ее родные, она умерла от горя чуть больше чем через год после смерти мужа, продюсера и актера Маттиаса Рипы. Наибольшую славу Маржан принес автобиографический графический роман «Персиполис», рассказывающий о ее детстве в Иране во времена Исламской революции. В 2007-м анимационная экранизация книги помогла завоевать кинематографистке-дебютантке приз жюри Каннского кинофестиваля и номинацию на «Оскар» (Маржан стала первой женщиной в истории, номинированной в анимационной категории). На Кинопоиске доступны три последние игровые работы Сатрапи: черная комедия с Райаном Рейнольдсом про шизофрению «Голоса» (2014), байопик с Розамунд Пайк о химике Марии Склодовской-Кюри «Опасный элемент» (2019) и сборник новелл о парижанах на пороге смерти «Париж-мариж» (2024).

Смотрите «Голоса», «Опасный элемент» и «Париж-мариж» на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.

Клинт Иствуд уходит на пенсию

Легендарный актер и режиссер, которому недавно исполнилось 96, решил все-таки повесить шляпу на гвоздь. За почти вековую жизнь он снялся в более чем полусотне фильмов и чуть меньше создал в качестве постановщика. В числе наиболее ярких страниц его биографии — боксерская драма, получившая главный «Оскар» и принесшая по статуэтке режиссеру, Хилари Суэнк и Моргану Фриману. История официантки (Суэнк), которая убеждает пожилого сексиста (Иствуд) тренировать ее и добивается успехов, разбила табуреткой сердца не только киноакадемиков, но и многих зрителей (картина собрала в прокате больше 200 миллионов).

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.

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Спорт

Футбол недели: товарищеский матч сборной

Россия против Буркина-Фасо

5 июня в Волгограде сборная России проведет первый в истории товарищеский матч против национальной команды Буркина-Фасо. Недавняя игра с египтянами завершилась не в пользу команды Валерия Карпина, поэтому мотивация сборной вернуться к победам перед домашними трибунами будет высока. Посмотреть матч можно на Кинопоиске в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Единоборства недели: UFC в Вегасе, Top Dog в Петербурге

Четыре чемпионских боя в кулачке

Главная кулачная лига Европы везет в Санкт-Петербург масштабный 42-й номерной турнир сразу с четырьмя чемпионскими боями. Главный бой — за перстень полутяжелого веса, Олег Фомичёв защищает титул против опасного претендента Яхьи Нурмагомедова. В карде — хорошо знакомые болельщикам бокса на голых кулаках имена: Кантемир Калажоков и Александр Хальзов, Шахобиддин Егамов и Александр Сидоренко, Магомед Магомедов и Тимур Акаимов. В субботу на самой большой ледовой арене мира будет жарко.

Рано утром в воскресенье бывший чемпион полусреднего веса Белал Мухаммад выйдет в октагон UFC Apex, чтобы прервать серию из двух поражений. Сделать это будет непросто — соперник американца Габриэль Бонфим идет на серии из четырех побед, причем две из них одержал досрочно. Также в главном карде — бой полутяжеловеса Иво Бараньевски и Джуниора Тафы. Три последних боя поляк завершил досрочно, потратив на это суммарно 2 минуты 17 секунд.

Предварительный кард стартует 7 июня в 02:00 по Москве. Бои основного карда начнутся в 03:00.

Дрифт недели: RDS Open в Казани

Третий этап чемпионата

6 и 7 июня на автодроме Kazanring Canyon состоится третий этап RDS Open. Фаворит гонки — пилот Tamashi Racing Владимир Афанасьев. На одной из самых зрелищных трасс лидера преследуют Владислав Ерофеев, а также техничный и агрессивный дрифтер Анатолий Щербак. Квалификационные заезды пройдут в субботу, а следить за борьбой топ-3 зачета можно в прямом эфире в воскресенье.

Автор: Михаил Моркин, Алексей Филиппов, Артур Ковтуненко

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС, Jeff Bottari / Zuffa LLC, Visionhaus / Getty Images