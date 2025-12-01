Подкаст доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Castbox, VK и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».
Почему все животные в фильме — это образы героини Дженнифер Лоуренс? Связывает ли что-то главных героев, кроме ребенка и сексуальных отношений? Почему Роберту Паттинсону идут роли базированных мужчин? И что фильм взял от «Антихриста» Триера, «Красной пустыни» Антониони и «Ребенка Розмари» Поланского?
В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают новый фильм Линн Рэмси «Умри, моя любовь» и разбирают, с помощью каких художественных приемов он погружает зрителя в пограничное состояние главной героини.
О популярности темы материнства в фильмах 2025-го и о том, как она раскрывается в кинокартинах «Я бы тебя пнула, если бы могла» и «Мамин ребенок», рассказывает журналистка и кинокритик Ксения Реутова.
А о том, почему это фильм не про послеродовую депрессию и чем характеризуется это состояние, рассказывает авторка книги «Не просто устала» и ведущая подкаста «Никакого правильно» Ксения Красильникова.
Даулет Жанайдаров
Редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»
Я до сих пор не определился нравится, мне это кино или нет. В нем все слишком неочевидно для анализа. Для меня этот фильм скорее сложился рационально, чем эмоционально. Я постоянно напоминал себе, что это Линн Рэмси, она погружает зрителя в состояние, дает образы и детали. Она работает не общими планами, как, например, Терренс Малик, а маленькими всполохами, из которых рождается некое общее ощущение.
Всеволод Коршунов
Киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»
Фильм поначалу скорее раздражал пробуксовкой сюжета. Ты понимаешь, что один кризис следует за другим. С развитием сюжета, конечно, есть неполадки, но я убежден, что они намеренные. Это такой порочный круг, из которого ни героиня, ни ее муж, ни все вокруг, ни зрители не могут вырваться. Кажется, что мы вырвались, появляется некая надежда, она рушится, и начинается новый виток.
Я весь фильм влюбленным взглядом смотрел на Дженнифер Лоуренс. При всем уважении к Паттинсону и другим выдающимся артистам, которые здесь снимались, это ее бенефис. Я все думал, кого мне Дженнифер Лоуренс напоминает, и понял, что Монику Витти. И как только я это понял, у меня возникло впечатление, что перед нами продолжение цикла фильмов о некоммуникабельности Антониони.
Ксения Реутова
Журналистка, кинокритик
У меня есть ощущение, что этот фильм пытаются продавать как картину о послеродовой депрессии, чтобы придать ему определенности, которой самому фильму иногда не хватает. Все настолько размыто, что явно возможны другие варианты. У героини может быть другое психическое расстройство или какая‑то утяжеленная форма послеродовой депрессии. Это может быть просто история об агонии любви и отношений, как подсказывает название. Очень неуютно от того, что здесь не за что четко уцепиться и никто тебе не разжевывает, что именно ты должен обо всем этом думать.
Ксения Красильникова
Авторка книги о послеродовой депрессии
У меня нет ощущения, что это фильм про материнство. Оно, безусловно, контекстуально очень важно, но как будто бы это фильм про человека, про саму героиню Лоуренс. Мне все время было очень тревожно за ребенка. При этом нам всю дорогу показывают, что она отличная мать. Ее отношение к ребенку идеально.
Нам, кажется, пытаются показать бурно расцветающее безумие. Эта симптоматика никак не напоминает депрессивную. Авторы фильма не дают прямого указания, что безумие стало происходить с героиней Лоуренс даже не после рождения ребенка, а вследствие его рождения. Есть еще послеродовой психоз, но с родившими женщинами он зачастую выглядит иначе и проявляется, например, в бурной активности.
А вы поняли фильм? О чем он, по-вашему?
