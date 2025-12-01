Почему все животные в фильме — это образы героини Дженнифер Лоуренс? Связывает ли что-то главных героев, кроме ребенка и сексуальных отношений? Почему Роберту Паттинсону идут роли базированных мужчин? И что фильм взял от «Антихриста» Триера, «Красной пустыни» Антониони и «Ребенка Розмари» Поланского?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают новый фильм Линн Рэмси «Умри, моя любовь» и разбирают, с помощью каких художественных приемов он погружает зрителя в пограничное состояние главной героини.

О популярности темы материнства в фильмах 2025-го и о том, как она раскрывается в кинокартинах «Я бы тебя пнула, если бы могла» и «Мамин ребенок», рассказывает журналистка и кинокритик Ксения Реутова.

А о том, почему это фильм не про послеродовую депрессию и чем характеризуется это состояние, рассказывает авторка книги «Не просто устала» и ведущая подкаста «Никакого правильно» Ксения Красильникова.