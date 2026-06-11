Что смотреть дома: «Коммерсант», «Мортал Комбат 2», чемпионат мира по футболу

Александр Петров исследует тюремную мифологию 90-х, а Адам Скотт сталкивается с внутренними демонами в ирландском хорроре. Шао Кан и Ко намерены уничтожить Земное царство (опять), а фейковая семейка Форджер планирует предотвратить войну. Софи Тёрнер и Кит Харингтон вспоминают «Игру престолов» в готическом макабре, а домовой Афоня борется с мистическим ЖКХ. В США, Канаде и Мексике пройдут матчи чемпионата мира FIFA — 2026, в Белом доме — бои UFC, а в Казани — дрифт RDS GP. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Главные премьеры

Карл Урбан — в новой экранизации культовой видеоигры

Где смотреть: Prime Video

Продолжение ребута легендарного файтинга, которое, как и первую часть, доверили австралийскому рекламщику Саймону Маккуойду. Земному царству вновь угрожают боги Внешнего мира, и теперь дело все-таки доходит до смертоносного турнира. В человеческую сборную бога грома Рейдена (Танадобу Асано) входят хорошо знакомые Лю Кан (Луди Линь), Джакс (Мехкад Брукс), Соня Блейд (Джессика Макнэми), а также списанная кинозвезда Джонни Кейдж (Карл Урбан) и принцесса Китана (Аделин Рудольф). На стороне зла теперь не только Шан Цунг (Чинь Хань) и Скорпион (Хироюки Санада), но и Шао Кан (Мартин Форд), убийца родителей Китаны. Экшен-фэнтези показало себя в прокате лучше, чем первая часть. Станислав Зельвенский предупреждает, что «хореография оставляет желать лучшего, но оправдывает взрослый рейтинг оторванными конечностями и размозженными головами».

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Вирус недели: «Затмение», сериал

Ретродетектив о таинственной хвори в СССР

Где смотреть: Кинопоиск, «Иви», «Кино1ТВ»

Когда в Москве в 1960 году вспыхивает эпидемия черной оспы, смертельной неизлечимой болезни, которая считается побежденной в СССР, главным по борьбе с возможным распространением назначают полковника Шилова (Дмитрий Миллер). Ему необходимо найти всех зараженных и остановить вирус. Но зараза уже проникла в теневую часть жизни столицы, поэтому Шилову предстоит искать ответы в глубинах преступного мира, вытаскивая на свет его обитателей и их секреты. Режиссер и сценарист — Игорь Каграманов («За кулисами»).

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Атмосферный ирландский фильм ужасов с Адамом Скоттом

Где смотреть: Кинопоиск, Wink, Okko

Новая работа ирландского самородка Дэмиэна Маккарти, автора «Предостережения» и «Астрал. Медиум». По сюжету Ом Бауман, писатель с мерзким характером, приезжает в ирландскую глушь, чтобы развеять прах родителей. Он не подозревает, что в уединенной гостинице «Билберри Вудз», где он остановился, обитает настоящая ведьма. В главной роли — звезда «Разделения» Адам Скотт. В переводе с английского hokum означает «чушь» и «ерунда», однако кинокритики хвалят старомодную историю о призраках за атмосферу, мрачный юмор и работу со звуком. «Это страшный и озорной, виртуозно сделанный маленький фильм, образцовая сказка на ночь», — заверяет специалист по киноужасам Станислав Зельвенский.

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Другие новинки

Режиссер «Брестской крепости» снял экшен о блокадном Ленинграде

Где смотреть: Кинопоиск, Okko, Wink, Premier, «КИОН» — с 12 июня

Историческая драма Александра Котта («Брестская крепость») про двух друзей-буеристов (Тихон Жизневский и Роман Евдокимов), которые во время блокады Ленинграда вызываются доставлять боеприпасы по тонкому льду Ладожского озера. Их миссия усложняется, когда спортсменам приходится эвакуировать замерзших обитателей детского дома и их воспитательницу (Ксения Трейстер). Критики отмечают, что Котт не добавляет ничего нового в жанр, а любовный треугольник режиссеру интересен не меньше, чем военный экшен.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.

Нечисть недели: «Афоня», 2-й сезон

Виктор Бычков в комедии о дружбе пенсионера с домовым

Где смотреть: Кинопоиск, «Иви», Premier

Пенсионер Семеныч (Бычков) и домовой Афоня (Тимофей Зайцев) обвыклись в новостройке, но начались проблемы с мистической бюрократией. Сначала хранитель очага привел домой возлюбленную Кикимору (Ирина Безряднова), которую уволили с работы. Затем карьерист Кеша (Александр Головин), занявший ее место в потустороннем ЖКХ, начал мутить опасную для баланса миров аферу. Плюс еще и охотники за нечистью объявились. Среди новых лиц — Ксения Кутепова, Карина Александрова и Жанна Эппле. Сценарий вновь писал Константин Трофимов («Непослушник 2», «ON и Она»), а снимал второй сезон уже Михаил Расходников («Доктор Гаф», «Временные трудности»).

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.

Продолжение трогательного хита о холодной войне

Где смотреть: Амедиатека

Семейство Форджер продолжает бороться за мир и друг друга. Спецагент Призрак едет в страну Останию, чтобы помешать той напасть на родной Весталис. Для этого ему нужно подобраться к лидеру национальной партии — и проще всего это сделать через собрания элитной школы. Так шпион становится психологом Лойдом Форджером и обзаводится фиктивной женой Йор, а также «подсадной» дочкой Анечкой. У них, правда, свои секреты: первая — наемная убийца, а вторая умеет читать мысли. Пес у них тоже непростой: Бонд может видеть будущее (только рассказать бывает сложно). Из новых серий зрители узнают о тяжелом детстве Лойда, разрушенном войной, а также о политических волнениях в Остании. Над аниме работают студии Wit («Атака титанов») и CloverWorks («Хоримия»).

Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой и START на Кинопоиске.

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Психотерапевтический татарский стендап для взрослых

Где смотреть: Кинопоиск

Артур Шамгунов — казанский стендапер и сооснователь Stand-Up Club Kazan, выбравший развивать комедию в Татарстане, а не ехать в Москву или Санкт-Петербург. Очень производительный юморист, который не только выпустил уже несколько спешелов, но и ведет подкаст о психологии «Больно смешно», подаривший название новому концерту. В нем пойдет речь об отношениях с собой и родными, непостижимой «взрослой жизни» и накопившемся опыте. Сам Шамгунов уверен, что его целевая аудитория — люди от 25 до 50 с самоиронией и умением анализировать услышанное.

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Софи Тёрнер и Кит Харингтон встретились снова в готическом фильме ужасов

Где смотреть: Кинопоиск, Okko, Wink — с 12 июня

XV век, Англия охвачена Войной Алой и Белой розы. Кроткая крестьянка Анна (Софи Тёрнер) живет с грубой и расчетливой свекровью Морвен (Марша Гэй Харден), ожидая возвращения мужа Шеймуса с войны. Но вместо него обратно приходит его друг детства Джаго (Кит Харингтон) и сообщает о гибели Шеймуса. После этого Анну начинают преследовать видения демонического всадника, а сам Джаго уговаривает девушку начать новую жизнь без Морвен. Готический хоррор Наташи Кермани («З/Л/О 85», «Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы»), на съемках которого вновь встретились звезды «Игры престолов». По словам Тёрнер, фильм вдохновлен той же историей, что легла в основу культовой японской картины «Женщина-демон». Увы, критики хвалят «Рыцаря» только за игру оскароносной актрисы Харден.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.

Обсессия недели: «Малахит», сериал

Уральское фэнтези для всей семьи

Где смотреть: Okko — с 12 июня

Семиклассник Рома находит в затопленном карьере малахитовый самородок и получает способность воплощать в жизнь все, что нарисует. Однако теперь древний дух рудника Черный Ворон требует платить за каждое исполненное желание. Детские роли в уральском фэнтези для всей семьи исполнили Алексей Родионов, Екатерина Темнова и Сергей Чикин, а среди взрослых артистов можно увидеть Алексея Серебрякова, Евгению Симонову и Андрея Федорцова.

Герои пытаются реанимировать несостоявшийся роман 10 лет спустя

Где смотреть: Amazon Prime Video

Детская дружба Перси и Сэма за шесть летних сезонов в курортном городке перерастает в первые серьезные чувства, но роковая ошибка разрушает их отношения. Спустя 10 лет Перси предстоит выяснить, есть ли у них еще один шанс. В основу сюжета лег романтический бестселлер Карли Фортун «Каждое лето после». Кроме самой писательницы, над сериалом работали авторы «Секса в большом городе» и «Дневников Кэрри».

Трагикомедия с Джемейном Клементом от сценаристки «Сексуального просвещения»

Где смотреть: Hulu

Британское драмеди, придуманное Софи Гудхарт — сценаристкой «Сексуального просвещения» и «Соперников». Многолетняя дружба Элис (Никола Уокер) и Стива (Клемент из «Реальных упырей») оказывается под угрозой, когда он начинает встречаться с ее 26-летней дочерью Иззи (Яли Тополь Маргалит). Женщина решает во что бы то ни стало разрушить эти отношения. Режиссер — Том Кингсли («Будет больно», «Призраки»).

Первый мексиканский полнометражный мультфильм в технике стоп-моушен

Где смотреть: Netflix — с 12 июня

Фильм-приквел сериала «Скрытые страшилки Франкельды» тех же авторов. Юная Франсиска пишет жуткие рассказы, но редактор отказывается их печатать. Между тем страна, которую она сочинила, оказывается вполне реальной, и ее жители питаются людскими страхами. После очередного отказа писательница берет псевдоним Франкельда и получает соблазнительное предложение из вымышленной страны: им как раз нужна талантливая поставщица ужасов, чтобы местные жители не остались без ресурсов. «Франкельду» сравнивают с работами Тима Бёртона («Труп невесты»), Генри Селика («Кошмар перед Рождеством», «Коралина в Стране Кошмаров») и Гильермо дель Торо («Пиноккио»). Последний, к слову, помогал молодым коллегам в работе. Анимация побывала на многих фестивалях — от Гвадалахары и Токио до Анси и ММКФ.

Что еще смотреть на Кинопоиске

Фильм на выходные: «Коммерсант»

Драма о тюрьме и душе с Александром Петровым

Рубрика «Фильм на выходные»! Каждую субботу мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в мультиподписке Яндекс Плюс, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — не самый обычный взгляд на 90-е.

Экранизация книги Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет», вдохновленной его собственной жизнью. Москва, 1996 год. Молодой и предприимчивый банкир Андрей Рубанов (Александр Петров) живет свою благополучную жизнь с женой и маленьким ребенком, пока не становится частью масштабной аферы по хищению миллиардов из казны. После ареста Андрей оказывается в переполненном следственном изоляторе «Матросская Тишина», который заставит его измениться. Авторами сценария и режиссерами выступили Фёдор и Никита Кравчуки, сыновья режиссера Андрея Кравчука. В касте, помимо Петрова, числятся Елизавета Базыкина, Михаил Тройник, Иван Фоминов, Никита Павленко и Хаски.

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Современная классика жанра с Майкой Монро и эстетикой 1980-х

Гипнотизирующий и провоцирующий фанатские теории хоррор Дэвида Роберта Митчелла вышел более 10 лет назад, летом уже стартуют съемки долгожданного сиквела, а в августе режиссер планирует удивить триллером «На краю Оук-стрит» про динозавров. Тем временем история о старшекласснице Джей (Монро) из Детройта, которую преследует нечто, с годами становится только лучше. Проклятие, передающееся половым путем, работает и как метафора ВИЧ, и как ужас взросления, и как описание реалий города-призрака.

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Мультфильм Фёдора Хитрука, который открыл золотой век «Союзмультфильма»

10 июня исполнилось 90 лет со дня основания «Союзмультфильма», чьи хиты вдохновили несколько поколений зрителей и мультипликаторов. Важной вехой в истории студии считается дебют Фёдора Хитрука — сатирический фельетон в упаковке детектива. По сюжету тихий счетовод решается на убийство, изнуренный окружающим шумом. Сценарий написал Михаил Вольпин (сказочный хоррор «Морозко»), а художественная работа велась под девизом «Минимум средств — максимум выразительности». «Фоны были решены в технике аппликации, массовка собрана из фигурок, вырезанных из журналов. Действие разворачивается в формате полиэкрана. И чуть ли не главное — в фильме использован эффектный, упрощенный мультипликат, с пропуском промежуточных фаз, как в современном аниме или чехословацкой анимации тех лет», — отмечает историк кино Николай Корнацкий в нашем лонгриде про лучшие годы студии.

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Спорт

Футбол недели: чемпионат мира в трех странах

Спортивное событие года

Чемпионат мира по футболу — социокультурный феномен. Впервые главный футбольный турнир будет таким масштабным: чтобы 48 участников смогли выявить сильнейшего, потребовалось задействовать стадионы в трех странах — США, Канаде и Мексике. В каждой пройдет свой шоу-матч открытия. Начиная с них можно смотреть футбол как сериал целый месяц — финал состоится только 19 июля.

Сборные Мексики и ЮАР откроют чемпионат вечером 11 июня. Рано утром в субботу сборная США сыграет с Парагваем. В ночь на воскресенье Бразилия Карло Анчелотти примет регулярно доставляющую сенсации команду Марокко. Матч сборных Нидерландов и Японии состоится вечером в воскресенье.

Все матчи ЧМ-2026 совместно с Матч ТВ единственным среди онлайн-кинотеатров в России покажет Кинопоиск, а 35 матчей турнира будут доступны эксклюзивно для подписчиков Яндекс Плюса. В записи события будут доступны пользователям с опцией «Матч Максимум».

Дрифт недели: RDS GP в Казани

Третий этап чемпионата

Перед третьим этапом Гран-при на автодроме Kazanring Canyon тройка лидеров выглядит так: у Томми Кайли 459 очков, следом расположились Георгий Чивчян (316) и Дамир Идиятулин (309). Чувствовать себя спокойно им не приходится — по пятам идет Аркадий Цареградцев. После этапа 13 и 14 июня в Казани положение дел в таблице вполне может оказаться иным. Случится это или нет — можно увидеть в прямом эфире.

Единоборства недели: UFC в Белом доме

Чемпионские бои на лужайке

В рамках празднования 250-й годовщины принятия Декларации независимости США в Белом доме будут драться. Но по правилам — на Южной лужайке установлен октагон, где пройдет турнир UFC Freedom 250. В карде — сразу два чемпионских боя.

В главном встретятся Илия Топурия и Джастин Гейджи, один из них может объединить чемпионские пояса в легком весе. Во втором по значимости бою Алекс Перейра дебютирует в тяжелом весе — и если победит Сирила Гана, то станет первым в истории тройным чемпионом UFC.

В прямом эфире и в записи турнир будет доступен пользователям с подпиской «Матч Максимум». Старт основного карда — в 03:00 по Москве, в ночь с воскресенья на понедельник.

Автор: Михаил Моркин, Алексей Филиппов, Артур Ковтуненко

Фото: Carl Recine / Getty Images, Сергей Фадеичев / ТАСС, Mehmet Eser / Anadolu via Getty Images