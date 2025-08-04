«Семья шпиона»: милое аниме о фиктивном браке и холодной войне

В эфир вернулось уютное аниме «Семья шпиона», где специальный агент под прикрытием пытается предотвратить новую мировую войну необычным способом — став идеальным отцом. Рассказываем, как продвигается миссия и почему это лучшая реклама института семьи.

Что было в прошлых сезонах

Идеальная семья: психиатр Лойд Форджер, его жена — работница мэрии Йор, а также их дочка-первоклассница Аня. Порядочными Форджеры кажутся лишь на первый взгляд, ведь все трое изображают дружное семейство, иначе мир буквально ждет катастрофа. Дело в том, что отношения между двумя соседствующими странами очень напряженные, а по данным разведки западного Весталиса, политик восточной Остании Донаван Десмонд хочет развязать войну.

Тайная организация отправляет сблизиться с целью лучшего агента, мастера перевоплощений под кодовым именем Сумрак. Однако Донаван — крайне замкнутая личность, поэтому для успешного выполнения задания шпиону пришлось обзавестись семьей. Оперативник стал Лойдом Форджером и взял из детского дома девочку Аню, которая оказалась телепатом, а на роль жены удачно подвернулась обаятельная и немного неловкая Йор Брайер (на самом деле, она наемная убийца по прозвищу Принцесса Шипов). Персонажи оформили фиктивный брак, и дочка поступила в школу, где должна заслужить восемь звездочек-стелл. А еще Форджеры завели собаку по кличке Бонд под стать семье: пес видит будущее.

О чем это В новых сериях фанаты получили несколько коротких сюжетов из жизни любимых персонажей. Например, благодаря своей смекалке и дару Бонда Аня помогла спасти невинных зевак в парке от психически нестабильного машиниста эскалатора, которого в очередной раз вызвали на работу в выходной. Также маленькая горе-ученица успела схлопотать второй тонитр — молнию, которую дают в школе за неуспеваемость и плохое поведение (если получить восемь таких, ученика отчисляют). Еще одна история — о приключениях двух второстепенных персонажей: о коллеге Сумрака по шпионскому цеху с позывным Ночная Мгла и о забавном информаторе Фрэнки Франклине, которые объединили усилия на новой миссии. Однако самым важным событием стал старт арки, посвященной детству Лойда. Зрителям показали душещипательный флешбэк в то время, когда Весталис и Остания развязали друг с другом войну. В следующих эпизодах эта сюжетная линия продолжится, и она, вероятно, разобьет немало фанатских сердец.

Кто это сделал

Аниме создано по мотивам одноименной манги, которую написал и проиллюстрировал Тацуя Эндо. За свою карьеру автор успел поработать ассистентом в «Огненном ударе» Тацуки Фудзимото, «Синем экзорцисте» Кадзуэ Като и «Атаке титанов» Хадзимэ Исаямы, но в итоге полностью ушел в собственное творчество. После нескольких небольших серий и череды ваншотов мангака наконец нащупал настоящий хит, который с марта 2019 года публикуется в интернет-издании Shonen Jump+. Совместно с цифровой публикацией издательство Shueisha собирает «Семью шпиона» в отдельные тома-танкобоны, чей тираж не так давно превысил 38 миллионов проданных копий. Манге потребовалось всего три года, чтобы добраться до аниме-адаптации, вышедшей в апреле 2022 года и покорившей зрителей.

Над экранизацией произведения в дружном тандеме работают две компании — Wit Studio и CloverWorks. Первая известна по большим хитам вроде «Атаки титанов» и «Саги о Винланде» (после 2019 года оба тайтла перехватила себе в библиотеку известная MAPPA), но последние пару лет студия выпускала лишь посредственные работы или коммерческие проекты для западного зрителя, например «Отряд самоубийц из другого мира». Зато CloverWorks времени зря не теряет и регулярно радует фанатов отличными проектами, среди которых хитовый «Ветролом», свежая романтика «Благоухающий цветок расцветает с достоинством» и даже продолжение «Темного дворецкого». Вновь объединив усилия, студии вернулись у хитовому проекту и не подвели фанатов (по крайней мере, пока).

Как это выглядит

Невероятно мило! Львиная доля обаяния аниме держится, естественно, на Ане. История предотвращения войны показана через призму детского взгляда. Для любопытной, жизнерадостной и наивной девочки, способной читать мысли людей, важнейшая миссия по сохранению перемирия превращается в увлекательную игру. Аня просто обожает спецагентов и старается постоянно подражать папе. Она взваливает важную миссию по спасению мира на свои хрупкие плечики.

Пытаясь спрятать свои скелеты, герои нередко попадают в комичные ситуации. Например, Лойд привык все анализировать и доводить до идеала, однако часто он не в состоянии понять даже банальные детские желания. Йор (в силу своей профессии) умеет безупречно убираться, но готовка ей никак не дается, поэтому она постоянно переживает, что муж ее бросит. Дочка старается их прикрывать друг перед другом, параллельно предугадывая желания родителей, чтобы семья не распалась. Но нежелание учиться и делать уроки оказывается гораздо сильнее (да и новые серии любимого аниме пропускать не хочется).

Несмотря на наличие серьезного сюжета об угрозе войны, «Семья шпиона» в первую очередь добрая комедия, где глобальная история выступает лишь фоном для абсурда, происходящего на экране. Сквозная линия с радикальным политиком не особо-то продвинулась за два полноценных сезона и фильм. Как только Аня поступила в элитную школу «Эдем», шоу мгновенно сместило фокус на повседневность, хотя изначально таковым не преподносилось. Порой серии строятся по формуле мультсериалов из детства, когда две забавные короткие истории втиснуты в один эпизод. Однако это не мешает «Семье шпиона» оставаться увлекательным зрелищем.

Также тайтл может похвастаться запоминающимися второстепенными персонажами. Чего только стоят избалованная одноклассница Ани — Бэкки, влюбившаяся в Лойда (проще сказать, кто здесь не любит этого мужчину), или Юрий, брат Йор, работающий в тайной полиции и чересчур сильно оберегающий сестру. Добавить к ним повернутого на элегантности школьного учителя, чувствительного задиру и уже упомянутых шпионку с информатором — получится настоящая сокровищница душевных и смешных образов. Но правит бал, конечно, семейство Форджер, каждый из членов которой трепетно хранит домашний очаг и старается быть лучшей версией себя. Все они считают, что делают это с определенной эгоистичной целью, но на самом деле, рисуясь на публику, персонажи действительно превращаются в идеальную семью. Лойд, полностью отдавшийся операции, постоянно думает о комфорте жены и дочери. Йор боится потерять прикрытие, поэтому заботится об Ане и старается угодить супругу. Аня и Бонд своими проницательными взглядами наблюдают за взрослыми и всегда приходят на помощь в нужный момент. Пусть брак у них фиктивный, но такой сплоченности позавидуют многие настоящие семьи.

Что пишут критики

Критики благосклонно приняли тайтл еще во времена первого сезона. Например, в IGN Movies называли Аню одним из лучших персонажей аниме-сезона 2022 года, а сам сериал описывали как захватывающее, забавное и трогательное шоу, где органично сплетаются запоминающиеся герои, потрясающая анимация и разные жанры. В издании Polygon подмечали, что «Семья шпиона» становится особенно смешной, когда смешивает абсурд и черную комедию, а в ретро-шпионском стиле и атмосфере Берлина 1980-х (с него, очевидно, срисована столица Остании, которая даже называется Берлинт) есть свое очарование.

О новом сезоне написано пока мало, однако автор Espinof совершенно резонно начинает сомневаться, что формула веселого и очаровательного аниме будет работать всегда на одном уровне. Несмотря на любовь к персонажам, кажется, что за два года перерыва с выхода второго сезона и фильма «Семья шпиона: Код „Белый“» ничего не изменилось, герои ни капли не приблизились к цели, что превращает ее в макгаффин. Тем не менее надежда на свежие эпизоды есть, ведь арка детских воспоминаний Лойда выглядит крайне интригующе. Фанаты также довольны всеми сезонами аниме: на Кинопоиске оценка тайтла составляет 8.1 из 10, а на сайте MAL ни один сезон не опускался ниже 8 баллов (даже вполне филлерный фильм зрители оценили на 8.1 из 10).

Вердикт

«Семья шпиона» — невероятно милое и смешное аниме, где глобальный сюжет практически вытесняется повседневными комедийными ситуациями. Авторы могут еще очень долго выезжать на харизме и обаянии персонажей, но они не забывают время от времени немного толкать историю вперед, чтобы подогревать интригу. Тайтл переполнен аллюзиями на реальность (главная цель Лойда похожа на одного небезызвестного австрийского художника) и современную культуру (не сосчитать, сколько реверансов получил знаменитый агент 007), но смотрит на пафосный и жестокий мир через призму юмора, и это одно из главных его достоинств.

Автор: Евгений Белоусов (@evgeny_bel)