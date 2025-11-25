«Очень странные дела», 5-й сезон: Хоукинс в преддверии войны

Материал не предназначен для читателей младше 18 лет.

Netflix выложил первую половину заключительного сезона своего главного сериала. Векна и вооруженные силы никак не оставят Хоукинс в покое, но финал близок.

Станислав Зельвенский @zelvensky Критик Кинопоиска

Спустя примерно полтора года после апокалиптического разлома в Хоукинсе сам разлом покрыт железными заплатками, а городок обнесен забором, через который, впрочем, Мюррей Бауман (Бретт Гельман) умудряется возить любую контрабанду в буквальном смысле грузовиками. Военные ходят в Изнанку как к себе домой и даже разбили там постоянную лабораторию под руководством доктора Кей (Линда Хэмилтон). Байерсы (Вайнона Райдер, Ноа Шнапп, Чарли Хитон) теперь живут у Уиллеров (Финн Вулфхард, Наталия Дайер, Нелл Фишер, Кара Буоно, Джо Крест). Экс-шериф Хоппер (Дэвид Харбор) привычно прячет от военных Одиннадцать (Милли Бобби Браун), руководит ее физподготовкой и тоже регулярно спускается в Изнанку на разведку. Макс (Сэди Синк) по-прежнему лежит в коме, Лукас (Калеб Маклафлин) по-прежнему сидит рядом, Дастин (Гейтен Матараццо) оплакивает Эдди и подвергается буллингу, Стив (Джо Кири) и Робин (Майя Хоук) заведуют радиостанцией. Все мечтают добить Векну (Джейми Кэмпбелл Бауэр), но того пока что и след простыл.

Финн Вулфхард и Калеб Маклафлин, Наталия Дайер, Джо Кири, Чарли Хитон и Гейтен Матараццо

Если к четвертому сезону персонажей стало так много, что их пришлось разбить на несколько групп и, по сути, несколько параллельных сериалов, то к финалу все снова оказались в одном месте и в более или менее цельном прямолинейном сюжете. Четыре первые серии смотрятся как длинный фильм, что и хорошо, и не очень. Хорошо потому, что такой формат дисциплинирует как авторов, так и зрителя: когда нас постоянно бросает из тюремного боевика на Камчатке в калифорнийскую тин-комедию, а оттуда в сай-фай про злых ученых, концентрация неизбежно ослабевает, а ставки падают. В пятом сезоне всегда понятно, кто чего хочет и что для этого делает (в общих, конечно, чертах — тактических загадок со стороны антагонистов, то есть Векны и военных, хватает).

Не очень хорошо потому, что сериальный фундамент «Дел» никуда не делся и регулярно напоминает о себе. Раз уж мы смотрим слегка изнурительный пятичасовой фильм, то хотелось бы поменьше сцен, где герои в разных конфигурациях стоят друг напротив друга и, выпучив глаза, подолгу обсуждают, кто чем рискует, кто что понял и кто что собирается делать; умеренно интересные разговоры, которые тормозят действие и которые киносценарист порубил бы на корню. В целом не заскучаешь, но в каждой серии (особенно в паре первых) есть эпизоды, словно специально созданные для того, чтобы зритель мог, не нажимая на паузу, залезть в телефон.

Чарли Хитон и Наталия Дайер

Сезон при этом пока очень экшен-ориентированный: больше «Красного рассвета», меньше «Милашки в розовом». Рации, бинокли, расчерченные на квадраты карты. Погони и перестрелки. Похищение целой семьи. Стена из волдырей! Романтические отношения в основном поставлены на паузу: и оба молодежных любовных треугольника (Нэнси — Стив —Джонатан, Уилл — Майк — Одиннадцать), и Джойс с Хоппером (у них две, что ли, общие сцены), и Робин с медсестрой. Что, конечно, слегка абсурдно в сериале про тинейджеров. Дафферы, уже можно констатировать, так и не дали им по-настоящему вырасти. Впрочем, в оставшихся сериях они явно добавят лирики. И броский финал четвертого эпизода подсказывает, что история будет закругляться, как положено, в пространстве союзов, расставаний и жизненных уроков. Здесь легко скатиться в нравоучительные банальности, но авторы настроены по-боевому. По крайней мере, Уилла принятие себя со всеми особенностями взбодрило нешуточно.

Новых персонажей немного. Линда Хамильтон пока выступает в основном как свадебный генерал (медицинской службы): препарирует тентакли и строит младших по званию. Прическа у нее, впрочем, не хуже, чем у покойного Папы. Сигурни Уивер, видимо, была занята. Юная сестра Майка и Нэнси (она, разумеется, присутствовала и раньше, но на периферии) — Джинни Уизли во вселенной Уэса Крэйвена. Ее хоррор-линия — механическая, но в общем успешная попытка оставить в сериале хоть парочку настоящих детей. К Дереку, самому загадочному и харизматичному герою промоматериалов пятого сезона, вопросов и вовсе нет; Дерека мы ждали не зря.

Линда Хамильтон

Взрослые, в отличие от предыдущего сезона, выполняют вспомогательные функции: в нужный момент могут полоснуть демогоргона «розочкой» из игристого, но наедине с другими взрослыми почти не остаются. Джойс в основном переживает за сыновей. Запустивший бороду Хоппер в амплуа бати с боевым опытом по большому счету выступает тренером и телохранителем Одиннадцать.

Сама Одиннадцать, формально оставаясь центральным персонажем сериала (см. постер), давно уже по разным причинам не вполне справляется с этой ношей, и Дафферы наконец, кажется, с этим смирились. Пока она в основном бегает и прыгает. Но звездный час ее, понятно, впереди. Плохая новость: чтобы полностью его оценить, придется, очевидно, пересматривать второй сезон. На авансцену тем временем выдвинулся Уилл, который все эти годы прохныкал, но под занавес готов превратить свою травму в оружие. Параллельно и Макс вернулась этаким Гэндальфом и должна с Кейт Буш наперевес поучаствовать в финальной битве.

Ноа Шнапп и Джейми Кэмпбелл Бауэр

Песен опять много. И цитат, и цитат из цитат. «Я был внутри Векны, который был внутри Дерека». Круг замыкается: шоу, которое появилось как энциклопедия культурной ностальгии, спустя 10 лет ностальгирует уже по самому себе, по собственной невинности. Это даже больше чем фан-сервис: паутина отсылок и заимствований, бесконечное повторение — плоть и кровь сериала, его природа. В конечном счете совершенно не важно, что будет происходить с героями и кто из них выживет, а кто погибнет. Все они слеплены из одного теста и все некоторым образом бессмертны. «Дела» питаются любовью и привычкой, как сверхъестественные злодеи — страхами. Что ж, приятного аппетита.