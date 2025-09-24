Почему Silent Hill f автора «Когда плачут цикады» далека от культовой серии хорроров

Пытаясь обновить серию и одновременно сохранить связь с оригиналом, разработчики упускают важность целостности происходящего. Продюсер Мотои Окамото обещает, что дальнейшие игры серии продолжат эксперименты с игровым процессом и повествованием. Так, формула Silent Hill f может больше не повториться.

На первую игру хватит десяти часов, на последующие — еще меньше. За это время происходящее наскучить не успевает лишь потому, что авторы регулярно подбрасывают новые детали. Как бы Neobards Entertainment ни пыталась сделать вид, что это не так, Silent Hill f одноразовая. Если однажды выжать из нее максимум, едва ли захочется вернуться к игре. Здесь нет ничего, по чему можно соскучиться спустя годы.