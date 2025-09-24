Почему Silent Hill f автора «Когда плачут цикады» далека от культовой серии хорроров

С момента анонса в 2022 году над Silent Hill f висела огромная ответственность продолжателя культовой серии сурвайвал-хорроров. На ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5 игра вышла 25 сентября. Рассказываем, какой она получилась, чем пугает и заслуживает ли громкого имени в названии.
О чем игра
У школьницы Симидзу Хинако не складываются отношения с семьей. Любое необдуманное слово вызывает отцовский гнев и презрение, а мать вместо защиты смиренно наблюдает за конфликтом в сторонке, делая вид, будто всё в порядке. Единственная отдушина — старшая сестра, да и та вышла замуж и переехала. Главная героиня, подобно многим подросткам, бунтует против несправедливости, а в суровые 1960-е в Японии права на собственное мнение у нее нет и быть не может. При патриархате Хинако ждет роль молчаливой жены, где нет места детским забавам и дружбе с мальчиками. Подобное будущее угнетает, и после очередной ссоры Симидзу уходит из дома, чтобы увидеться с друзьями.
Улицы небольшого городка Эбисугаока наполнены туманом, людей не видно, по пути только записки и указатели. Китайские разработчики из Neobards Entertainment с первых минут пытаются воссоздать набор узнаваемых черт серии Silent Hill с поправкой на смену сеттинга. Музыка вернувшегося Акиры Ямаоки этому способствует. Временами кажется, что за спиной приближается нечто и издает невнятные булькающие звуки, а там лишь серая непроглядная пелена.
Встреча друзей заканчивается трагедией: некое создание из тумана убивает подругу Хинако, и компания разделяется, спасаясь от преследования. Неуклюже лавировать приходится среди множественных тупиков и опустевших домов, а узкие пространства ощутимо усиливают страх и паранойю. Если атмосферу города еще можно назвать пугающей, то с альтернативным миром все грустно. В предыдущих играх серии он был кошмаром не только для персонажа, но и для игрока. Неприятные звуки, похожие на крики неведомых созданий, наполняли отталкивающие мерзкие помещения, непроглядная темнота мешала ориентироваться. В Silent Hill f осталось только последнее.
В поисках смысла
В Темном Святилище освещенные тусклым желтым светом однотонные стены и двери быстро превращаются в удушающие однообразные лабиринты, по которым нужно блуждать, решая очередную загадку. Из этого места хочется побыстрее сбежать, но не из-за давящего на психику настроения, когда страшно продвигаться шаг за шагом, а потому что изучать в нем нечего.
Скудность окружения и игрового процесса компенсируется насыщенными сюжетными кат-сценами, где раскрываются страхи и желания героини. Ее проводником через испытания становится загадочный мужчина в маске лиса со спокойным нежным голосом. Он кажется идеальным — заботливым, поддерживающим. Не может же он лгать, правда? Образ покрыт тайной, которую хочется разгадывать, но трактовка отношения незнакомца к Хинако остается за игроком. Она ему слепо верит и идет следом, потому что в предложениях лиса находятся ответы на мучающие девушку вопросы и решения проблем из настоящей жизни. Если в реальности школьница не хочет отказываться от собственного «я» в угоду традициям, то подсознание ее подводит и подталкивает на легкий путь.
За сюжет отвечал автор под ником Рюкиси07, известный по франшизе «Когда плачут цикады». У него во многом получилось написать историю, достойную громкого имени Silent Hill. Свойственные серии метафоричность и загадочность на месте. Как и раньше, игрока заставляют строить теории о происходящем, искать подсказки в окружении и брошенных репликах. Что здесь происходит на самом деле и кто кому друг или враг? Вопросы преследуют на каждом шагу, но только половину первого прохождения.
После одного из сюжетных поворотов история внезапно спешит и вываливает слишком много информации. При внимательном изучении окружения и прочтении дневника финал не удивляет так сильно, как того ожидаешь от Silent Hill. Здесь разработчиками заложен подвох: чтобы узнать истинную концовку, игру нужно пройти трижды. Словно у команды не хватило средств или времени на воплощение всех задумок и пришлось искусственно растягивать прохождение через повторы.
Суровые будни японской школьницы
Боевая система никогда не была сильной стороной серии Silent Hill. В ней не придумали ничего сверхъестественного — выдавали оружие для ближнего и дальнего боя и отпускали в путь. Neobards Entertainment решила привнести в серию модного хардкора и добавила элементы souls-игр. Получилось спорно. У хрупкой Хинако на манер бравых воинов из игр Хидэтаки Миядзаки появились шкала выносливости и успешные уклонения с замедлением времени, а некоторые атаки жутких монстров она умеет бесстрашно парировать.
Ах, если бы эта хлипкая система еще и работала достойно! Увы. И от режимов сложности боя впечатления не зависят. При первом прохождении доступно две настройки (отдельная — для головоломок), только золотой середины нет. Высокая быстро утомляет слишком плотными противниками, а сюжетная не дает никакого вызова. Когда враги становятся грушами для битья, испытать ужас выживания попросту невозможно. Если, конечно, он не заключается в страхе умереть от скуки.
Геймплейно Silent Hill f четко делится на эпизоды, состоящие из трех отрезков. Сначала Хинако немного бежит по улицам Эбисугаоки, уклоняясь или сражаясь с монстрами, потом приходит к некоей головоломке, решает ее, а после в заставке случается что-то, из-за чего героиня попадает в Темное Святилище к следующей загадке. И так несколько раз, пока не доберется до финала. Похожее деление было и в оригинальных играх, но ощущалось менее прямолинейным. Под конец идеи разработчиков иссякают вовсе, и Хинако три раза подряд запирают на небольших аренах с противниками.
В «Новой игре+» сделали послабление и открыли некоторые способности раньше и без выполнения испытаний. Второе и третье прохождения это значительно ускоряет, а по пути появляется много новых записок, парочка заданий и частично измененные кат-сцены. Благодаря этому характеры близких Хинако раскрываются с неожиданных сторон, причем настолько внезапно, что мнение о некоторых персонажах из первого прохождения меняется на противоположное! Правду, однако, приходится искать, бегая знакомыми маршрутами и решая похожие по принципу загадки. Они состоят из нахождения нужной комбинации или последовательности символов и цифр (за исключением поля с пугалами), но к поиску решения авторы подошли с фантазией. Приходится читать дневник, внимательно изучать окружение и складывать подсказки воедино. Их формулировка зависит от уровня сложности, и на самой высокой («Затерянные в тумане») только помощи высших сил просить остается. Некоторые без представления о японской культуре разгадать можно только подбором. Неподготовленного европейца могут ввести в ступор, например, слово «Кудзу» и выражение «Хризантема… стала известна как мудрец Востока». А это только первая загадка!
Вердикт
Игр в азиатском сеттинге за последний год вышло много, но Silent Hill f все равно выделяется. По небольшому японскому городу, даже учитывая бегающих по улицам монстров, ходить непривычно и интересно. Трепетное внимание к месту действия ощущается на протяжении всей истории, но раскрыться ей мешает привязка к именитой серии. Так ли нужны дополнительные перепрохождения, если в них чувство исследования незнакомого места окончательно исчезает? Остается бежать напролом да читать новые записки, а кат-сцены пропускать, благо перед этим предупреждают условным «Внимание, есть изменения».
Пытаясь обновить серию и одновременно сохранить связь с оригиналом, разработчики упускают важность целостности происходящего. Продюсер Мотои Окамото обещает, что дальнейшие игры серии продолжат эксперименты с игровым процессом и повествованием. Так, формула Silent Hill f может больше не повториться.
На первую игру хватит десяти часов, на последующие — еще меньше. За это время происходящее наскучить не успевает лишь потому, что авторы регулярно подбрасывают новые детали. Как бы Neobards Entertainment ни пыталась сделать вид, что это не так, Silent Hill f одноразовая. Если однажды выжать из нее максимум, едва ли захочется вернуться к игре. Здесь нет ничего, по чему можно соскучиться спустя годы.