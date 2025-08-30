Венецианский дайджест: новые доки Вернера Херцога, Софии Копполы и рассказ о съемках «Мегалополиса»

В этом году программа смотра получилась увесистой и необъятной. Пока в конкурсе показывают новые работы Джармуша, Бигелоу и других живых классиков, не менее интересные режиссеры презентуют свои фильмы вне конкурса. Рассказываем о самых примечательных документалках 82-го Венецианского фестиваля.

Тамара Ходова Киножурналист, автор Forbes, Setters Media, Film.ru

Доктор Стив Бойес на протяжении десяти лет пытался найти мифическое стадо призрачных слонов на Ангольском нагорье. Это огромное, почти безлюдное лесистое плоскогорье, по площади сопоставимое со всей Англией. Единственное свидетельство того, что эти создания существуют, — останки слона Фенькёви в Смитсоновском национальном музее естественной истории в Вашингтоне. Фильм проливает свет на одну из самых амбициозных экспедиций Бойеса. Для того чтобы «поймать» слонов, ученый заручается поддержкой последних оставшихся в мире мастеров-следопытов из Намибии.

Живой классик Вернер Херцог не мог пройти мимо этой истории, где встречаются все любимые режиссером темы: человеческая страсть, неубиваемая способность людей мечтать и погоня за энигмой, которой всегда лучше оставаться недостижимой. В то же время режиссера больше всего интересует экологический аспект истории. Слона Фенькёви застрелил венгерский охотник Йозеф Фенькёви в 1955 году, когда охотники еще рассматривались как отважные исследователи. Сейчас убийство редкого и величественного животного ради трофея воспринимается как бессмысленная жестокость.

Режиссер останавливается подробно на каждом пункте путешествия — от знакомства со следопытами, чье племя считается родоначальниками всего человечества, до генетической экспертизы, которая должна отследить цепочку эволюции мифических животных. В каждом кадре чувствуется невероятная хрупкость баланса, все еще сохраняющегося между человеком и природой в этих диких местах. Поэтому Херцог, не испытывая иллюзий по поводу человечества, которое с самого начала существования уничтожало свой дом, уверен: призрачным слонам лучше было бы остаться неразгаданной тайной.

Обладательница «Золотого льва», американская документалистка Лора Пойтрас возвращается в Венецию с совместным проектом с Марком Обенхаусом, который мечтала сделать полжизни. Впервые она обратилась к журналисту-расследователю и пулитцеровскому лауреату Сеймуру Хершу еще в 2005-м с предложением сделать о нем фильм. Тот отказывал режиссеру несколько раз, пока наконец-то не поддался на уговоры и не согласился раскрыть подробности своих самых громких расследований.

Херш — живая легенда американской журналистики, один из самых влиятельных расследователей нашего времени. В 1969 году, пока его коллеги послушно переписывали релизы Минобороны США о войне во Вьетнаме, он первым обратил внимание на резню в Сонгми, где американские солдаты убили сотни безоружных жителей, в том числе младенцев. Этот кейс заставил по-другому посмотреть на действия США во Вьетнаме. Также Херш активно освещал Уотергейтский скандал и написал несколько книг о самых болезненных вопросах в новейшей истории США.

Американец давно заработал репутацию одинокого волка, поэтому, даже согласившись на документалку, относится к режиссерам с подозрением. Пойтрас и Обенхаус подходят к задаче максимально прямолинейно, шаг за шагом рассказывая о важнейших вехах в жизни героя. Cover-up — конвенциональный документальный фильм с архивными съемками и материалами, говорящими головами и несколько неловкими интервью, прерывающимися постоянными рабочими звонками героя.

Херш не менее вымирающий вид, чем призрачные слоны. У Пойтрас и Обенхауса получился портрет журналиста, который по-прежнему делает пометки в старых блокнотах, находится в гуще событий и готов защищать свои источники из ЦРУ, Пентагона и армии ценой собственной жизни. Наиболее любопытная черта Херша — его неубиваемая вера в свое дело, которое может сделать мир хоть чуточку лучше. Несмотря на возраст, он продолжает слушать свои источники, только вместо Вьетнама ужасы теперь происходят в Газе. И сколько бы он ни написал расследований, люди продолжают погибать.

Антон Фомочкин Кинокритик

Бережный и нежный фильм-портрет дизайнера Марка Джейкобса, выполненный его близкой подругой Софией Копполой. Серия интервью в разных обстоятельствах: дома, в мастерской, перед выходом моделей на подиум, в пижаме наутро после показа. Никакого напускного пиетета, сам Джейкобс не тушуется и болтает так, словно это полуденные кофейные посиделки с прибаутками о славных былых деньках. Первое неуверенное явление таланта модельера народу с коллекцией свитеров в 1984-м. Сумасбродный показ, проведенный на улице в центре Нью-Йорка при организационном участии тогдашнего бойфренда Копполы, Спайка Джонса, все архивные репортажные ответы которого комично обрезаны на монтаже. Судебный процесс над Кортни Лав или клептоманским помутнением Вайноны Райдер (в зале суда обе дефилировали в костюмах Джейкобса).

Семейный доверительный подряд продолжает Роман Коппола в продюсерах и за камерой. Сама София в фирменной манере, как бы нехотя задает наводящие вопросы из серии «А помнишь?..» и тянет в ответ узнаваемое «M-m-m-m cool», но все равно с нескрываемым озорством бродит по офису товарища и подыгрывает себе хлопушкой. Все это напоминает классный часовой MTV-спешел к какому-нибудь круглому юбилею Джейкобса — с коллажем из кадров фильмов Фассбиндера и Фосси, игривым музыкальным плейлистом (от Blondie до The Strokes) и трогательным вечером воспоминаний. Кажется, что все это лишь приятный пустяк, но невзначай через историю Марка Коппола обозначает краткую историю моды 1990-х и 2000-х, где от провокационной свободы самовыражения в традиции camp of womanhood Джейкобса рекрутируют в Louis Vuitton. Из полезного: главный герой вводит термин «post-art-done» на тот случай, когда, будучи творцом, ты не получаешь удовольствия от результата. Берем на вооружение.

Актриса Ким Новак перебирает запылившиеся коробки, под завязку набитые артефактами былой голливудской жизни. На каждой второй — надпись «хрупкое». Так же можно было бы маркировать и этот фильм. Одних голосовых (в сопровождении стоковых кадров), докинутых актрисой после основного блока съемок, достаточно, чтобы почувствовать причудливый ход времени. Сбивчивый, дрожащий от волнения и возраста монолог 92-летней Новак — сентиментальная ценность в обрамлении минималистичного, телевизионного качества, фильма-портрета. Режиссер О. Филипп на протяжении всей карьеры промышляет художественным неймдроппингом («Народ против Джорджа Лукаса», «Линч/Оз», «Уильям Шетнер: Можете называть меня Биллом»), и обещанное название, скажем, не всегда соответствует содержанию. Так вышло и с «Головокружением»: начав с диалога о хрестоматийных алых обоях в одной из хичкоковских сцен, к главной роли в карьере Новак собеседники вернутся лишь ближе к финалу этой скромной во всех смыслах часовой беседы.

Впрочем, диапазон поднятых тем располагает своей расслабленной открытостью. Новак страсть как хочется выговориться, пусть мысль ее не всегда последовательна. Она восхищается Гретой Гарбо. Объясняет уход из индустрии тем, что люди в Голливуде обычно судят тебя по одежке, достатку и внешности. Рассказывает о любви к живописи и животным. Гарцует в кадре на коне. Умиляется пташке со сломанным крылом, которую выходил ее тогдашний муж-ветеринар. Вспоминает детство. Сложного отца. Сложного Хичкока. Стопы Джимми Стюарта. Талантливого Филиппа Сеймура Хофмана (он просто ей нравился). Только вот жаль, что так много рисунков сгинуло в пожаре, да и старость не радость. Гвоздь программы — анпакинг коробки с тем самым каноничным серым платьем из «Головокружения».

Кажется, О. Филипп особенно и не направлял ход интервью, зато не упустил возможности подметить, что у него от происходящего по телу мурашки. К сожалению, учитывая его сомнительные ремесленные способности (в одной из сцен Новак машет Голливуду, представ перед нами тенью на стене), то и дело хочется попросить оставить актрису в кадре на крупном плане в одиночестве, да подольше.

Анастасия Круглякова Киножурналист, PR-директор «Экспоненты»

Когда режиссер Фиггис («Покидая Лас-Вегас») узнал, что Фрэнсис Форд Коппола собирается снимать свой магнум опус «Мегалополис», то написал ему письмо с просьбой побыть «мухой на стене» во время работы над фильмом. Маэстро неожиданно откликнулся. Так получился «МегаДок» — закулисный рассказ с редкими кадрами, комментариями съемочной команды и людей, которые хорошо знают Копполу (например, его жена Элеанор и Джордж Лукас), а также эмоциональными вставками самого Фиггиса.

Вне зависимости от того, любите вы «Мегалополис» или ненавидите (третьего не дано!), это документальное кино будет интересно посмотреть всем синефилам. Тут есть и актерские репетиции, редкие интервью, зум-кастинги, первые читки сценария и даже пробы с Райаном Гослингом. Отдельно Фиггиса занимает бюджет. Коппола вложил в проект 120 млн долларов из своего кармана, поэтому зрители узнают, сколько было потрачено на локации, логистику, декорации, графику и даже на кейтеринг (спойлер: на еду ушло больше миллиона). Шайа Лабаф ругается с Копполой, а потом признается ему в любви, Обри Плаза соревнуется в армреслинге с Дастином Хоффманом, Фрэнсис Форд вдруг увольняет команду по спецэффектам прямо посреди съемок — у Фиггиса получилась витальная и драйвовая документалка о съемках одного из самых эксцентричных авторских фильмов последних лет.

