Сокровища Кинопоиска: малоизвестные роли ДиКаприо и Йоханссон, первая номинация Мескала и любимое кино Паддингтона

Шедевры Клинта Иствуда и Акиры Куросавы, лучшие роли Хью Гранта и Пола Мескала, малоизвестная трагикомедия с Леонардо ДиКаприо, слэшер от авторов «Еретика» и классика мирового и авторского кинематографа. Редакция запускает новую (не самую регулярную) рубрику «Сокровища Кинопоиска», в которой мы будем рассказывать о скрытых богатствах и проверенных временем хитах в нашей библиотеке, которые стоит посмотреть в связи с важными новостями, большими релизами и круглыми датами из мира кино.

Режиссеры месяца

Когда Warner Bros. в первый раз обидела Клинта Иствуда

Клинт Иствуд получил восторженные отзывы прессы за судебную драму «Присяжный номер два» — свой сороковой (!) полнометражный фильм в режиссерской карьере. Однако студия Warner Bros. не поверила в проект и выпустила его в начале ноября в американский прокат меньше чем на 50 копиях, поставив крест на шансах картины окупиться. За классика уже вступились Гильермо дель Торо и все основные киноиздания.

А ведь 20 лет назад Warner Bros. уже совершила дурацкую ошибку с Иствудом, когда зажала половину бюджета «Малышки на миллион». В итоге пригоршню долларов в обмен на иностранные права выделила Lakeshore Entertainment. И не прогадала! Боксерская драма не только получила три главных «Оскара», но и собрала 116 миллионов вне США. Кто-то еще не видел один из лучших фильмов XXI века? Самое время (пере)смотреть. Эй, CEO Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав, готовы дать вам промокод на Кинопоиск на месяц!

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Подробнее о «Присяжном номер два» и Иствуде:

Слэшер Скотта Бека и Брайана Вудса для тех, кому не хватило крови в «Еретике»

Двое кинематографистов из Айовы, Скотт Бек и Брайан Вудс, снимают вместе кино с начала нулевых, однако оказались в центре внимания, только когда написали сценарий «Тихого места». Впрочем, все лавры достались Джону Красински, который переписал текст и сам же его экранизировал, превратив историю о вторжении слепых тараканов-инопланетян в многомиллионную франшизу.

Затем последовали режиссерские проекты: неудачный сай-фай «65» с Адамом Драйвером и динозаврами и успешный хоррор «Еретик» с Хью Грантом и мормонами. Последний доказал, что Бек и Вудс способны писать остроумные диалоги и нагнетать напряжение в четырех стенах. Впрочем, еще пять лет назад любители ужасов отметили слэшер тандема «Они» — ревизионистский взгляд на поджанр об эскейп-румах, где незадачливую молодежь кромсает целая шестерка маньяков в масках. С производством помогал продюсер Элай Рот, так что крови на площадке не жалели.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Подробнее о фильмах Бека и Вудса:

Если «Эммануэль» — это «Безумие на двоих», то «Событие» — это «Джокер»?

В этом месяце в кинотеатры добралась новая «Эммануэль» — результат фемревизии культового софткора 1970-х, снятый француженкой Одри Диван. Место Сильвии Кристель заняла Ноэми Мерлан, звезда главного феминистского фильма 2010-х «Портрет девушки в огне».

Увы, судя по отзывам, Диван обидела фанатов «Эммануэль» сильнее, чем Тодд Филлипс — поклонников «Джокера». Вместо игривой и возбуждающей эротики критики и зрители получили не шибко динамичную историю о контролере качества в престижном отеле в Гонконге. На кинофестивале в Сан-Себастьяне картине ничего не дали, а рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составил 18%. Ключиком к фильму может служить шокирующее натурализмом «Событие» — предыдущий фильм Диван про подпольный аборт во Франции 1960-х, который, как и первый «Джокер», получил золото в Венеции. Оба фильма кинематографистки рассказывают о том, как за полвека изменилось отношение к женскому телу.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Подробнее о «Событии» и «Эммануэль»:

Звезды месяца

За что новый гладиатор Пол Мескал получил свою первую номинацию на «Оскар»

«Гладиатор 2» стал первым крупнобюджетным проектом для 28-летнего Пола Мескала. До эпика с бюджетом в пару сотен миллионов долларов неотразимый ирландец играл в тихих фестивальных драмах, которые покоряли отборщиков из Канн и Венеции, а также американских инди-прокатчиков вроде А24 и Searchlight. Впрочем, одна из них, история взросления «Солнце мое», принесла Мескалу номинацию на «Оскар». В фильме он играет молодого отца, который борется с депрессией и тщательно скрывает ее от своей 11-летней дочери Софи во время летнего отпуска в Турции. Журнал Sight and Sound назвал трогательный полуавтобиографический дебют Шарлотты Уэллс лучшим фильмом 2022 года.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Подробнее о фильме и его звезде:

Вспоминаем, каким был Хью Грант, до того как перестал бояться бога

Разменяв шестой десяток, Хью Грант ушел из жанра романтических комедий, чтобы строить козни против Паддингтона, разводить джентльменов и изображать пигмея умпа-лумпу. Поиски нового амплуа привели британца к роли маньяка-атеиста в хорроре студии А24 «Еретик».

Многие критики называют теолога-болтуна мистера Рида лучшей работой в фильмографии Гранта. А раньше лучшим грантовским фильмом критики считали драмеди «Мой мальчик» — экранизацию романа Ника Хорнби о дружбе беспечного лондонского денди с застенчивым 12-летним пацаном. Там Грант тоже рассуждает о поп-культуре и музыке, но пока что никого не мучает. Кстати, юного друга героя играет совсем маленький Николас Холт — будущий присяжный номер два и звезда «Людей Икс». В финале герои мило поют вдвоем «Killing Me Softly with His Song».

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Подробнее о Гранте:

Новости месяца

Оригинальный «Пингвин» был из Нью-Джерси, и это не Дэнни ДеВито

10 ноября закончился первый сезона «Пингвина» — спин-оффа «Бэтмена», в котором загримированный до неузнаваемости Колин Фаррелл плетет интриги в криминальном мире Готэма. Как только вышел первый тизер сериала, все тут же кинулись сравнивать его с классикой гангстерского телевидения «Сопрано». После выхода первых серий количество сравнений только выросло. И дело не только в сеттинге, акцентах и фигуре главного героя. «Проблема в том, что, когда авторы так явно ставят себя в подчинение „Сопрано“, они сами напрашиваются на сравнения и тем самым лишь ярче подчеркивают, насколько у них получился глубоко несмелый сериал», — считает кинокритик Ефим Гугнин. Вспоминается мудрость Джуниора Сопрано: «Некоторые люди отстают настолько, что верят будто они первые».

Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой на Кинопоиске.

Подробнее о сериале:

Третьему сезону быть, но первые два надо пересмотреть

Глава HBO и Max по контенту Кейси Блойс заверил, что третий сезон «Эйфории» не отменили и начнут снимать в январе 2025-го, спустя целых три года после выхода второго. За это время Голливуд успел начать и закончить забастовку, шоураннер Сэм Левинсон сотворил себе «Кумира», Зендея получила «Эмми» и снялась в «Дюне 2» и «Претендентах», Сидни Суини превратилась в звезду ромкомов и хорроров (а еще накачала бицуху ради новой роли), Ангус Клауд трагически умер. Пошли слухи, что съемки продолжения перенесут на неизвестный срок или вообще отменят, но теперь все же заявлено, что снимают восемь новых серий. Главное, не забыть, что было в предыдущих восемнадцати.

Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой на Кинопоиске.

Подробнее о сериале:

Гаспар Ноэ хочет снять кино для детей. Про стариков он уже снял!

После мастер-класса на Каирском кинофестивале автор триллера о мести за изнасилование «Необратимость», эротической драмы «Любовь» и танцевального бэд-трипа «Экстаз» Гаспар Ноэ признался, что теперь хотел бы снять фильм для детей. «Я хочу снять с маленькими детьми или кино для детей. Дети — это маленькие взрослые. В детстве мы всегда в опасности, и нам нужна защита от всего. Я привязан к детям, хотя у меня нет своих собственных. С ними можно общаться прямо и игриво», — рассказал Ноэ. Новый проект может образовать своеобразную дилогию с «Вихрем» — недавней лентой режиссера о проблемах старости. Режиссер снял это кино, после того как чуть не умер от кровоизлияния в мозг. Это история о пожилых супругах-парижанах, Луи и Эль, и их сыне Стефане, которые пытаются бороться с прогрессирующей деменцией Эль. Отца и мужа сыграл итальянский мастер хорроров Дарио Ардженто.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Подробнее о «Вихре» и Ноэ:

Юбилеи месяца

10 лет третьей части культовой саги

20 ноября стукнуло 10 лет, с тех пор как третий фильм антиутопической саги вышел в российский прокат. С этой частью во франшизе дебютировали Джулианна Мур (президент Дистрикта 13 Альма Койн), Натали Дормер (режиссер съемочной группы повстанцев Дистрикта 13 Крессида) и Махершала Али (полковник Боггс). По сюжету Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс) присоединяется к Альме Коин в массовом восстании против Капитолия. Пользователи Кинопоиска считают эту часть худшей в серии, но «Сойка-пересмешница» вошла в историю кино как минимум тем, что Филип Сеймур Хоффман сыграл здесь свою последнюю роль (главного распорядителя Голодных игр Плутарха Хевенсби).

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Подробнее о франшизе:

85 лет «Аноре» 1930-х!

Угадайте фильм: голливудский ромком про любовь между героями из разных миров с участием русских богачей. На экране говорят по-русски, название — имя главной героини, есть шансы на кучу «Оскаров». Нет, это не «Анора», а «Ниночка».

Первая комедия в фильмографии великой Греты Гарбо, но ее предпоследний фильм в целом. Лента Эрнста Любича была номинирована на пять «Оскаров» и запрещена к показу в СССР. 9 ноября ей исполнилось 85 лет! По сюжету суровая советская женщина, отправляется в Париж, чтобы проконтролировать продажу драгоценностей, конфискованных у русских аристократов. Там неожиданно для себя самой она подвергается чарам мужчины, который олицетворяет все, что она должна ненавидеть.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Скарлетт Йоханссон — 40 лет

22 ноября актрисе исполнился сороковник, при этом 30 лет из 40 она снимается в кино. Судя по количеству оценок на Кинопоиске, одним из наименее известных фильмов с участием Скарлетт крайне незаслуженно является «Побудь в моей шкуре» (на минуточку, 47-е место в нашем списке «100 великих фильмов XXI века»).

В полуэксперементальном сай-фае Джонатана Глейзера актриса сыграла настоящую Черную Вдову — зловещего пришельца, который принимает обличие женщины, чтобы заманивать бедных шотландцев во всепоглощающую черную комнату. Кстати, в этом году студия А24, занимавшаяся прокатом «Побудь в моей шкуре» в США, выпустила два фильма, которые связаны с этой фантастикой, — новинку Глейзера «Зона интересов» и черную комедию «Другой человек», в которой одну из главных ролей сыграл актер с нейрофиброматозом Адам Пирсон, фактурный партнер Йоханссон по «Шкуре».

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Леонардо ДиКаприо — 50 лет

11 ноября последняя звезда Голливуда разменяла шестой десяток. Скрытое сокровище в фильмографии ДиКаприо — философская трагикомедия Вуди Аллена 1998 года про сценариста и журналиста Ли Саймона (Кеннет Брана), который погружается в пучину пестрого мира творческой элиты. У Лео, который здесь играет молодую капризную кинозвезду, всего 10 минут экранного времени. Откровенно говоря, попытку режиссера снять свою «Сладкую жизнь» мало кто признал удачной. Однако это настоящий ретрогид по звездам 1990-х. Кого тут только нет: Вайнона Райдер, Сэм Рокуэлл, Шарлиз Терон, Фамке Янссен, Мелани Гриффит, Дж. К. Симмонс, Эллисон Дженни, Дэвид Блейн и даже Дональд Трамп (будущий президент США здесь планирует купить и снести собор Святого Патрика в Нью-Йорке). Кроме того, на черно-белой пленке все эти лица запечатлел великий оператор Свен Нюквист. «Знаменитость» стала последней игровой работой бергмановского соратника.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Что кинематографисты советуют в опросах Letterboxd

Киноманский сервис Letterboxd ведет в соцсетях рубрику Four Favourites, в рамках которой просит знаменитых режиссеров и актеров назвать четыре любимых фильма. Рассказываем, какие фавориты доступны на Кинопоиске.

Один из любимых фильмов режиссера «Форреста Гампа»

Роберт Земекис обожает классическое рождественское фэнтези про отчаявшегося жителя небольшого провинциального городка, который всю жизнь помогал другим, забывая про себя. Когда герой, оказавшись в безвыходной финансовой ситуации, решает покончить с собой, к нему приходит его ангел-хранитель, чтобы показать, каким бы был мир, если бы Джордж Бейли в нем не родился. В 1946-м «Жизнь» провалилась в прокате, а славу главного новогоднего фильма обрела только в 1970-х, когда ее стали ежегодно показывать по ТВ. Кроме фильма Фрэнка Капры, создатель «Назад в будущее» назвал в числе фаворитов «Крестного отца», «Психо» и «Доктора Стрейнджлава».

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Подробнее о рождественском кино:

Один из любимых фильмов медвежонка Паддингтона (или Бена Уишоу)

Бен Уишоу, озвучивающий медвежонка Паддингтона, попробовал назвать четыре любимых фильма своего перуанского героя. Разумеется, не обошлось без ярких цветов и танцев. Актер уверен, что мишка без ума от мюзикла с Мэрилин Монро «Джентльмены предпочитают блондинок». Это история про двух подруг-шоугелз (вторую играет Джейн Расселл), которые отправляются в морской круиз, где подбирают себе потенциальных женихов. Оммажи номеру «Бриллианты — лучшие друзья девушек» можно найти и в «Чикаго», и в «Хищных птицах». Ждем, что знаменитое розовое платье появится в четвертой части «Паддингтона».

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Подробнее о Мэрилин Монро:

Один из любимых фильмов джедая Лиама Нисона

Неудивительно, что звезда боевиков Лиам Нисон советует всем классику экшена Акиры Куросавы. Ведь ею вдохновлялись все — от Стэнли Кубрика, Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса до Квентина Тарантино, Зака Снайдера и семейства Вачовски. По сюжету жители маленькой деревни нанимают потерявших хозяина самураев для защиты от мародеров во время гражданской войны. Собственно, даже в «Скрытой угрозе», где Нисон сыграл мастера-джедая Квай-Гон Джинна, было немало планов, позаимствованных из классики Куросавы. А сам Нисон в космоопере Джорджа Лукаса — копия Тосиро Мифунэ. Еще ирландец любит Джона Форда («Тихий человек», «Человек, который застрелил Либерти Вэланса») и собственный фильм «Майкл Коллинз».

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Подробнее о фильме: