Андрей Тарковский — переоцененный автор или революционер киноязыка?

В кинотеатре «Иллюзион» с 4 по 17 апреля проходит ретроспектива «В зоне Сталкера». Программа приурочена к юбилею Тарковского, и в ней каждый день на протяжении двух недель будут показывать фильмы, созданные в диалоге со «Сталкером» (картины Сокурова, Балабанова и многих других). В конце эпизода ведущие разыгрывают три пары билетов на любой сеанс. Присылать ответы (а заодно отзывы и пожелания) можно вплоть до 6 апреля на почту podcast@kinopoisk.ru. Результаты мы объявим утром 7 апреля в нашем Telegram-канале «Общим планом» — подписывайтесь на него здесь.



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