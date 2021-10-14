Андрей Тарковский — переоцененный автор или революционер киноязыка?

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Почему Андрея Тарковского логичнее сравнивать не с советскими режиссерами, а с европейскими авторами вроде Феллини и Бергмана? В чем смысл его знаменитых длинных кадров? Как он перевернул представления об историческом жанре и фантастике? И какими приемами «Иваново детство» и «Зеркало» показывали внутренний мир героев?
В специальном эпизоде подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают культовый статус Андрея Тарковского и рассказывают, почему его фильмы на самом деле очень простые.
В кинотеатре «Иллюзион» с 4 по 17 апреля проходит ретроспектива «В зоне Сталкера». Программа приурочена к юбилею Тарковского, и в ней каждый день на протяжении двух недель будут показывать фильмы, созданные в диалоге со «Сталкером» (картины Сокурова, Балабанова и многих других). В конце эпизода ведущие разыгрывают три пары билетов на любой сеанс. Присылать ответы (а заодно отзывы и пожелания) можно вплоть до 6 апреля на почту podcast@kinopoisk.ru. Результаты мы объявим утром 7 апреля в нашем Telegram-канале «Общим планом» — подписывайтесь на него здесь.
А еще мы завели Telegram-канал для нашего YouTube-канала: там будем выкладывать ссылки на видеоэссе, и интересные картинки, цитаты, статьи и ролики по темам разборов. Доступно по этой ссылке.
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов
Фото: Метелица Сергей / ТАСС