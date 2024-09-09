«Красная Поляна», «Подростки в космосе», «Жвачка» и «Танго на осколках»: ревью свежих сериалов фестиваля «Новый сезон»

Подошел к концу четвертый день фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Корреспонденты Кинопоиска традиционно делятся впечатлениями о сериалах и фильмах программы.

Мы не пишем рецензии на проекты Кинопоиска, то есть не хвалим и не ругаем их, однако рассказываем в этой подборке, о чем они.

Где смотреть: Кинопоиск — скоро

Саша Соболева (дебютантка Рената Тимирбаева) — очаровательная аферистка с внешностью олененка — сбегает из Москвы в Сочи, спасаясь от гнева влиятельной жертвы. Свои таланты она демонстрирует с первых же кадров: получает 5000 от случайной попутчицы, уводит у нее такси, доезжает до отеля в Красной Поляне, где мигом обувает очередных доверчивых постояльцев. Улизнуть Саше не удается: от аэропорта ее вела служба безопасности отеля, так что из номеров авантюристка попадает прямиком в руки начальника службы Михалыча (Николай Фоменко). И села бы Саша на пять лет, если бы у Михалыча не было своей корысти. Кто-то в отеле — крыса, шантажирующая управляющего казино (Матвей Лыков) секс-видео с конюшни. И чтобы вычислить преступника, Михалычу нужен свой человек среди персонала. Так Саша Соболева внедряется в ряды горничных под управлением принципиального Георгия (Риналь Мухаметов), с которым тоже все непросто.

У руля этой легкой криминальной комедии — команда, сделавшая франшизу «Беспринципные»: режиссер Роман Прыгунов и сценарист Владимир Васильев, а также Николай Фоменко, с которым Прыгунов и придумал идею сериала пару лет назад на отдыхе в Красной Поляне. В сериале также сыграли Снежана Самохина, Владислав Ценёв, Максим Лагашкин, Павел Чинарёв. Премьера сериала запланирована на 2025 год.

Где смотреть: Premier — скоро

Рома (Антон Рогачёв) стримит в «ВК Видео», сидя на краю крыши. В сети он Ганс, и подписчикам сообщает, что собирается прыгнуть потому, что не хочет жить жизнью, которую выбрали ему родители. Стрим попадается в ленте Гали (Дарья Балабанова), которая влюблена в парня. Правда, молодой человек у юной выпускницы уже есть — гопник Кирилл (Антон Артемьев), он гоняет на подержанном авто, а в бардачке хранит огнестрельное оружие.

Галя из детдома, мечтает поступить во ВГИК на сценарный факультет. Рома-Ганс — из состоятельной, обеспеченной семьи. Стримы для него — путь к популярности, которую парень ищет, снимая пранки («прыжок с крыши» — один из них). Галя вычисляет Рому по геолокации в океанариуме, знакомится и довольно быстро оказывается в его постели. Он для Гали настоящая любовь, она же для него — новый пранк, «очередная телка», которая прилипла, «как жвачка».

«Если вам не понравится, вы просто не молодежь», — сказал генпродюсер Premier Давид Кочаров, представляя проект. С такого заявления онлайн-кинотеатр решил перезапустить линейку проектов, обращенных к юной аудитории. Одним из них является «Жвачка». Модный неоновый цветокор, хаотичный монтаж, миксующий эпизоды насилия с беззаботной вечеринкой, и неумолкающий хип-хоп — важные составляющие молодежного сериала, по версии режиссера Александра Цоя («Смычок»).

Девять сценаристов, работавших над проектом, не смогли прийти к общему знаменателю. Уже в первых сериях заметно, как нестабилен центральный вектор повествования. Сначала мы расскажем о главной парочке из разных социальных слоев aka Ромео и Джульетта. Добавим золотую молодежь, но покажем ее схематично: беззаботные и аморальные ребята, в головах которых стафф, тачки и алкоголь. Приправим родительскими фигурами, у которых тоже не все гладко: измены, долги, проблемы на работе. Пока что получается неловкая и утомительная попытка поговорить о молодежи, используя сленг и утомляющие хип-хоп-бэнгеры в качестве музыкального сопровождения.

Где смотреть: Wink — осень 2024 года

2054 год, экологическая обстановка на Земле такая, что мало кто доживает до 30 лет. Из-за загрязненного воздуха начинается болезнь легких. От нее умерли и родители 18-летнего Кирилла (Денис Косиков). Он живет с маленькой сестрой в кибертрущобах — грязном районе, который прозвали Шанхаем, и побирается то здесь, то там, продавая космический мусор.

В другой, чистой части города расположен космодром им. Циолковского — учреждение, где тренируют 12 здоровых во всех смыслах подростков для спасения Земли. Их миссия — отправиться на приближающийся к Земле астероид за веществом, способным спасти экологию. Тренеры ласково называют их «попытками»: в космос полетят только шестеро лучших, которых выберет ИИ после испытаний (за визуализацию отвечает певица Люся Чеботина). Среди них — амбициозный задира Марк (Давид Сократян) и дочка капитана предыдущей миссии Аня (Софья Аржаных), цель которой — полететь на астероид, чтобы выяснить, что же случилось с ее отцом на самом деле.

Пути Кирилла и «попыток» пересекутся в опасной зараженной зоне, куда будущие космонавты попадут во время одной из тренировок, пошедшей не по плану. Трудный подросток попал туда в поисках наживы, но вместо поиска запчастей ему пришлось спасать курсантов, а после и собственную шкуру. Торговля космическим мусором незаконна, и, чтобы не сесть на 35 лет, нужно стать тринадцатым участником миссии. Ее куратор (Николай Шрайбер) тоже с Шанхая, поэтому он уверен, что в экипаже необходим человек, прошедший местную школу жизни.

«Подростки в космосе» — идейное, но не смысловое продолжение «Трудных подростков». Это жанровая смесь, где сай-фай встречается с будничной драмой (Кирилла поначалу буллят, а Марку не прощает второго места отец с высоким чином). В сериале есть что-то и от «Дивергента», и от «Пятого элемента» (униформа ребят — оранжевые подтяжки поверх белых футболок). В кибермире «Подростков» татуировки воспроизводят аудиофайлы, отвечать на сообщения можно галостикерами, а чтобы приготовить еду, ее нужно просто полить водой. Сериал частично впитал и черты реалити-шоу — интересно, кто из дюжины подростков дойдет до полета в космос. По первым двум эпизодам сложно судить, удалась ли попытка возродить успешный в советском прошлом жанр космической фантастики, но заявка на это пока что неплохая.

Где смотреть: Kion — скоро

Нора (Юлия Снигирь) — успешная бизнесвумен и далека от танго настолько, насколько это возможно. Она не позволяет никому себя вести буквально и фигурально, носит черные водолазки и смотрит строго перед собой, даже когда обнаруживает мужа Ивана (Денис Шведов) мертвым на полу в незнакомой съемной квартире. Позже выяснится, что он снимал жилье для встреч с молодой любовницей (Анастасия Талызина). И, что еще хуже, втайне от жены занимался с этой любовницей танго.

Сдержанная и отстраненная, Нора холодна и с детьми-подростками (Максим Карушев и Маргарита Фараджева), которым также предстоит справиться с горем утраты. У их матери свой путь: пытаясь разобраться в произошедшем, она отправляется в ту же школу танцев, в которую ходил Иван, где ее под крыло берет преподаватель Кирилл (Риналь Мухаметов). Далекий и непонятный мир танца позволит Норе больше узнать о муже и, главное, о себе. Если ей, конечно удастся не сойти с ума, вновь увидев покойного супруга в зеркале.

Новый режиссерский проект Сергея Сенцова («Престиж», «1703») — мистическая мелодрама. Но из мистического здесь только «воскресший» муж, да и тот заперт в отражениях и может лишь донимать жену разговорами. Стилистически первые две серии выдержаны в тон главной героине — медлительные и мрачные, полные пауз и пустот. Главным аттракционом становится даже не контраст чувственного танго и холодного мира Норы, а эффектные крупные планы Юлии Снигирь. Ближе к концу второй серии находится место для комедийной интонации, здорово противопоставленной общей монотонно грустной картине.

Генеральный продюсер Игорь Мишин, представляя «Танго», назвал его первой нетипичной мелодрамой в череде таких же на Kion в 2025 году. Если остальные не менее любопытны, то нас ждет много хороших мелодрам. Главная интрига этой — дастся ли Норе танго, где нужно слушать и чувствовать другого, потому что изначально на это ничто не намекает.

Где смотреть: Start — скоро

Лучшие друзья — продюсер Костя, врач Гера, писатель Денис и чиновник Марат (Ростислав Хаит, Александр Демидов, Леонид Барац и Камиль Ларин) — приезжают в Стамбул к однокласснику Вадику, успешному бизнесмену. Тот пообещал приятелям отдых по системе «все включено», но за несколько часов до встречи… умер. В Турции гостей встретил Паша (Тарас Кузьмин), помощник Вадика, твердо решивший провести ранее запланированные мероприятия и заодно экспресс-поминки, коль уж начальник все оплатил. Так Костя, Гера, Денис, Марат и еще двое людей — знакомая Вадика Юля (Анастасия Белоусова) и заранее нанятый гид (Арина Маракулина) — загружаются в роскошную яхту, начинают мешать крепкое с игристым и вспоминать усопшего. По ходу дела выясняется, что он был человеком как минимум неоднозначным: то жену чужую поцелует, то денег в долг зажмет.

«Один день в Стамбуле» — классический фильм «Квартета И»; экранизация еще одного спектакля коллектива (на этот раз «Один день из смерти Вадика Беляева»), в которой четверо друзей бродят из одного угла кадра в другой, попутно ведя душеспасительные беседы обо всем и одновременно ни о чем. И хотя к франшизе «О чем говорят мужчины» картина отношения не имеет, все ее основополагающие атрибуты на месте. В фильме есть дух роуд-муви и слом четвертой стены; хватает шуток, основанных на национальных стереотипах (как русских, так и турецких), безобидных скабрезностей, а также бытовых мудростей о семье, женщинах и в особенности дружбе.

Консистентности, к счастью, здесь чуть больше, чем в последних ОЧГМ. Гэги и панчи пропитаны ощущением легкой меланхолии и ностальгией по молодости. До кучи имеются открыточные виды Турции вместо примелькавшихся столичных локаций. Решение постучаться в дверь к ближневосточным соседям было удачным: сеанс у психолога «Один день в Стамбуле», может, и не заменит, зато несостоявшийся отпуск — хотя бы чуть-чуть.

Авторы: Никита Демченко, Тимур Алиев, Елизавета Кузнецова, Оля Краснова