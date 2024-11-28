Совершенная аномалия: как Анджелина Джоли искала и продолжает искать себя в кино

«Мне бы в рок-звезды. Вот только я петь не умею», — говорит в фильме «Джиа» главная героиня Джиа Каранджи. Одна из главных красавиц эпохи со скоростью метеора ворвалась в модельный бизнес, совершила в нем революцию, появилась на обложках самых известных глянцевых журналов и в 26 лет сгорела от СПИДа. Сыгравшая ее Анджелина Джоли тоже не стала рок-звездой. Как и Джиа, в подростковом возрасте она пыталась начать карьеру модели, но из этого ничего не вышло. Официальное объяснение: ее заставляли худеть, хотя она и так была очень худой. В итоге Анджелина оказалась в кино — логичный выбор для ребенка, родившегося в Лос-Анджелесе в семье известных актеров. Но вот вопрос: это она по велению души и сердца выбрала кинематограф или все же кинематограф выбрал ее за происхождение, внешность и харизму?