Интервью с медвежонком Паддингтоном — о Винни Пухе, новом Джеймсе Бонде и мемах про себя

В российский прокат выходят «Приключения Паддингтона 3» — продолжение популярной киносерии о вежливом медвежонке, который переехал из Перу в Лондон и нашел там свою семью в лице дружелюбных Браунов. В новом фильме герой отправляется на поиски тети Люси — пожилой медведицы, потерявшейся в джунглях Амазонки. Редактор Кинопоиска Марат Шабаев связался с самим Паддингтоном, чтобы узнать, какие мемы любит медвежонок, почему он достоин стать новым Джеймсом Бондом и как он относится к Вернеру Херцогу.
— Твоя любимая еда — апельсиновый мармелад, который ты поглощаешь в огромных количествах. Довольно вредно для зубов! Как тебе удается избежать кариеса?
— Ах, мармелад — моя слабость! Хотя иногда он приводит к… ну, несколько липким ситуациям. Но я стараюсь быть ответственным медведем и усердно слежу за своими зубами. Мистер Браун даже подарил мне специальную щетку для медвежат, и я пользуюсь ею дважды в день — утром и перед сном.
А еще зубной щеткой очень приятно чистить уши.
Странно, что Брауны сами об этом не догадались.
— Совсем скоро начнется зима, когда многие звери традиционно впадают в спячку. Люди в это время года тоже чувствуют себя не очень хорошо. Что ты посоветуешь нашим читателям, чтобы оставаться в тонусе?
— Зима — это особенное время. Я медведь из жаркой страны, так что не впадаю в спячку и могу полностью насладиться уютными зимними месяцами и встретить Рождество с Браунами. Но все же даже мне порой бывает немного сонно. Чтобы взбодриться, я советую погулять на свежем воздухе, выпить чашку горячего чая или какао с чем-нибудь вкусненьким — например, с моим любимым мармеладом. А еще я очень люблю помогать миссис Браун. И все сразу так оживляются, когда я присоединяюсь к домашним хлопотам. Иногда даже отговаривают меня и говорят, что справятся со всем сами. Но порядочный медведь не должен сидеть без дела!
— Я живу в Санкт-Петербурге, и он, как мне кажется, очень напоминает Лондон: здесь тоже часто идут дожди, серое небо и много туристов. Как тебе такая аналогия?
— О, я много наслышан о Петербурге. Это великолепный город, и да, он действительно во многом напоминает Лондон. В Лондоне мы привыкли к частым дождям, так что не стоит выходить из дома без зонтика. Кстати, в новом фильме у меня тоже появится свой собственный зонт. И не какой-нибудь, а «Уиндсорман Делюкс», лучший в Лондоне! Петербург тоже известен своей дождливой погодой и особым шармом (как сказала бы моя тетя Люси). В этих городах время как будто замедляется, и ты просто наслаждаешься моментом и погружаешься в историю.
— Кстати, в России очень любят медведей. У нас есть свой Винни Пух — герой популярных советских мультиков. Что ты думаешь о нем?
— О, это же чудесно, что у вас так любят и уважают медведей! Ваш Винни совсем не похож на нашего английского Винни Пуха, но ведь так даже интереснее. Думаю, мы бы подружились, ведь он чем-то напоминает мистера Брауна. Он немного ворчливый, но при этом забавный и трогательный. Настоящий медведь с характером!
— Талисманом московской Олимпиады-80 стал мишка. Ты бы хотел сам стать символом чего-либо?
— Мишка-талисман — это замечательно, тем более это, наверное, самый спортивный медведь, что я видел. Хотя после «Приключений Паддингтона 3» я и сам мог бы поучаствовать в таких состязаниях, как скачки на ламах и зонтичный триатлон, в котором с помощью зонтика нужно плавать, летать и фехтовать. Что же насчет меня как талисмана… Хм...
Я бы мог стать кем-то вроде посла медвежливости.
Я бы путешествовал по миру, рассказывал людям про Перу и Лондон и учил бы готовить апельсиновый мармелад. И обязательно установил бы этот новый праздник — День медвежливости. В этот день все люди по всему свету должны говорить друг другу только самые вежливые слова и делиться фруктами и сладостями. А если традиция приживется, то каждый день может стать Днем медвежливости! Как вам такая идея?
— Звучит замечательно! А что ты думаешь про микроблог, где изображения с тобой вставляют в разные фильмы и телешоу?
— Это просто потрясающе. Мне часто присылают новые публикации Jaythechou. Они все так талантливо сделаны, что сложно выбрать самую любимую картинку. Скажу лишь, жаль, что я не снимался действительно во всех этих фильмах! А еще знаю, что про эту страничку писали даже в The New York Times! И если забавные картинки с моим участием кому-то каждый день поднимают настроение, то и меня самого это делает чуточку счастливее.
— Ты появлялся в одном кадре со множеством британских звезд — от Джима Бродбента и Хью Гранта до Салли Хокинс и Брендана Глисона. А с кем из английских актеров ты хотел бы поработать еще?
— Сниматься с такими потрясающими людьми — это настоящий подарок! На съемках все были такими любезными, поддерживали друг друга, делились со мной советами актерского мастерства. Сам бы я хотел поработать с Беном Уишоу. Мне кажется, он очень обходительный джентльмен и настоящий профессионал. Даже странно, что мы с ним никогда прежде не встречались… А еще я слышал, что сейчас ищут нового актера, который будет играть Джеймса Бонда. Мне кажется, я бы справился с этой ролью. Не хочу хвастаться, но, мне кажется, мой апельсиновый мармелад может растопить сердце любого злодея, так что все конфликты удалось бы решить мирно.
— Назови несколько своих любимых фильмов. Необязательно про медведей, но если они там есть, то было бы здорово!
— Как здорово, что вы это спросили! Любой фильм становится лучше, если в нем есть медведь. Но особенно я люблю «Книгу джунглей», ведь в ней есть добрый и смешной Балу, который всегда рядом с Маугли. Я уверен, мы бы тоже смогли с ним подружиться, тем более я тоже родом из джунглей. Еще я очень люблю смотреть фильмы про Шерлока Холмса, чтобы проникнуться духом Великобритании. Пересматривать под Рождество фильмы про Гарри Поттера — это уже давняя традиция для нашей семьи. К тому же их делал мистер Хейман — очень уважаемый продюсер, который помог и нашим фильмам появиться на свет. Ну, и как я могу не упомянуть первые две части «Приключений Паддингтона»? Ведь они полны юмора, приключений и мармелада! Знаю, что у этих картин много фанатов, и надеюсь, что с выходом третьего фильма их станет только больше.
— Последний вопрос. Твой третий фильм вдохновлен классическими фильмами Вернера Херцога вроде «Фицкарральдо». Смотрел ли ты документальный фильм «Человек-гризли» того же режиссера?
— Я законопослушный медведь (хоть и бывал по ошибке в тюрьме), так что считаю, что фильмы мистера Херцога мне смотреть еще рановато. Хотя посмотреть на своих сородичей было бы очень любопытно. Зато перед съемками нашей новой картины я пересмотрел все фильмы про Индиану Джонса и ленты с Бастером Китоном, чтобы настроиться на нужный приключенческий и комедийный лад. Уверен, что зрители это оценят!
Благодарим прокатную компанию «Вольга» за помощь в организации интервью.
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Автор: Марат Шабаев