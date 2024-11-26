Кинопоиск
Интервью

Интервью с медвежонком Паддингтоном — о Винни Пухе, новом Джеймсе Бонде и мемах про себя

Обсудить0

В российский прокат выходят «Приключения Паддингтона 3» — продолжение популярной киносерии о вежливом медвежонке, который переехал из Перу в Лондон и нашел там свою семью в лице дружелюбных Браунов. В новом фильме герой отправляется на поиски тети Люси — пожилой медведицы, потерявшейся в джунглях Амазонки. Редактор Кинопоиска Марат Шабаев связался с самим Паддингтоном, чтобы узнать, какие мемы любит медвежонок, почему он достоин стать новым Джеймсом Бондом и как он относится к Вернеру Херцогу.

— Твоя любимая еда — апельсиновый мармелад, который ты поглощаешь в огромных количествах. Довольно вредно для зубов! Как тебе удается избежать кариеса?

— Ах, мармелад — моя слабость! Хотя иногда он приводит к… ну, несколько липким ситуациям. Но я стараюсь быть ответственным медведем и усердно слежу за своими зубами. Мистер Браун даже подарил мне специальную щетку для медвежат, и я пользуюсь ею дважды в день — утром и перед сном.

А еще зубной щеткой очень приятно чистить уши.

Странно, что Брауны сами об этом не догадались.

— Совсем скоро начнется зима, когда многие звери традиционно впадают в спячку. Люди в это время года тоже чувствуют себя не очень хорошо. Что ты посоветуешь нашим читателям, чтобы оставаться в тонусе?

— Зима — это особенное время. Я медведь из жаркой страны, так что не впадаю в спячку и могу полностью насладиться уютными зимними месяцами и встретить Рождество с Браунами. Но все же даже мне порой бывает немного сонно. Чтобы взбодриться, я советую погулять на свежем воздухе, выпить чашку горячего чая или какао с чем-нибудь вкусненьким — например, с моим любимым мармеладом. А еще я очень люблю помогать миссис Браун. И все сразу так оживляются, когда я присоединяюсь к домашним хлопотам. Иногда даже отговаривают меня и говорят, что справятся со всем сами. Но порядочный медведь не должен сидеть без дела!

— Я живу в Санкт-Петербурге, и он, как мне кажется, очень напоминает Лондон: здесь тоже часто идут дожди, серое небо и много туристов. Как тебе такая аналогия?

— О, я много наслышан о Петербурге. Это великолепный город, и да, он действительно во многом напоминает Лондон. В Лондоне мы привыкли к частым дождям, так что не стоит выходить из дома без зонтика. Кстати, в новом фильме у меня тоже появится свой собственный зонт. И не какой-нибудь, а «Уиндсорман Делюкс», лучший в Лондоне! Петербург тоже известен своей дождливой погодой и особым шармом (как сказала бы моя тетя Люси). В этих городах время как будто замедляется, и ты просто наслаждаешься моментом и погружаешься в историю.

— Кстати, в России очень любят медведей. У нас есть свой Винни Пух — герой популярных советских мультиков. Что ты думаешь о нем?

— О, это же чудесно, что у вас так любят и уважают медведей! Ваш Винни совсем не похож на нашего английского Винни Пуха, но ведь так даже интереснее. Думаю, мы бы подружились, ведь он чем-то напоминает мистера Брауна. Он немного ворчливый, но при этом забавный и трогательный. Настоящий медведь с характером!

— Талисманом московской Олимпиады-80 стал мишка. Ты бы хотел сам стать символом чего-либо?

— Мишка-талисман — это замечательно, тем более это, наверное, самый спортивный медведь, что я видел. Хотя после «Приключений Паддингтона 3» я и сам мог бы поучаствовать в таких состязаниях, как скачки на ламах и зонтичный триатлон, в котором с помощью зонтика нужно плавать, летать и фехтовать. Что же насчет меня как талисмана… Хм...

Я бы мог стать кем-то вроде посла медвежливости.

Я бы путешествовал по миру, рассказывал людям про Перу и Лондон и учил бы готовить апельсиновый мармелад. И обязательно установил бы этот новый праздник — День медвежливости. В этот день все люди по всему свету должны говорить друг другу только самые вежливые слова и делиться фруктами и сладостями. А если традиция приживется, то каждый день может стать Днем медвежливости! Как вам такая идея?

— Звучит замечательно! А что ты думаешь про микроблог, где изображения с тобой вставляют в разные фильмы и телешоу?

— Это просто потрясающе. Мне часто присылают новые публикации Jaythechou. Они все так талантливо сделаны, что сложно выбрать самую любимую картинку. Скажу лишь, жаль, что я не снимался действительно во всех этих фильмах! А еще знаю, что про эту страничку писали даже в The New York Times! И если забавные картинки с моим участием кому-то каждый день поднимают настроение, то и меня самого это делает чуточку счастливее.

— Ты появлялся в одном кадре со множеством британских звезд — от Джима Бродбента и Хью Гранта до Салли Хокинс и Брендана Глисона. А с кем из английских актеров ты хотел бы поработать еще?

— Сниматься с такими потрясающими людьми — это настоящий подарок! На съемках все были такими любезными, поддерживали друг друга, делились со мной советами актерского мастерства. Сам бы я хотел поработать с Беном Уишоу. Мне кажется, он очень обходительный джентльмен и настоящий профессионал. Даже странно, что мы с ним никогда прежде не встречались… А еще я слышал, что сейчас ищут нового актера, который будет играть Джеймса Бонда. Мне кажется, я бы справился с этой ролью. Не хочу хвастаться, но, мне кажется, мой апельсиновый мармелад может растопить сердце любого злодея, так что все конфликты удалось бы решить мирно.

— Назови несколько своих любимых фильмов. Необязательно про медведей, но если они там есть, то было бы здорово!

— Как здорово, что вы это спросили! Любой фильм становится лучше, если в нем есть медведь. Но особенно я люблю «Книгу джунглей», ведь в ней есть добрый и смешной Балу, который всегда рядом с Маугли. Я уверен, мы бы тоже смогли с ним подружиться, тем более я тоже родом из джунглей. Еще я очень люблю смотреть фильмы про Шерлока Холмса, чтобы проникнуться духом Великобритании. Пересматривать под Рождество фильмы про Гарри Поттера — это уже давняя традиция для нашей семьи. К тому же их делал мистер Хейман — очень уважаемый продюсер, который помог и нашим фильмам появиться на свет. Ну, и как я могу не упомянуть первые две части «Приключений Паддингтона»? Ведь они полны юмора, приключений и мармелада! Знаю, что у этих картин много фанатов, и надеюсь, что с выходом третьего фильма их станет только больше.

— Последний вопрос. Твой третий фильм вдохновлен классическими фильмами Вернера Херцога вроде «Фицкарральдо». Смотрел ли ты документальный фильм «Человек-гризли» того же режиссера?

— Я законопослушный медведь (хоть и бывал по ошибке в тюрьме), так что считаю, что фильмы мистера Херцога мне смотреть еще рановато. Хотя посмотреть на своих сородичей было бы очень любопытно. Зато перед съемками нашей новой картины я пересмотрел все фильмы про Индиану Джонса и ленты с Бастером Китоном, чтобы настроиться на нужный приключенческий и комедийный лад. Уверен, что зрители это оценят!

Благодарим прокатную компанию «Вольга» за помощь в организации интервью.

Купите билеты на этот фильм на Кинопоиске

Вернем до 50% баллами Плюса за покупку билетов с Яндекс Пэй.

Акция до 31.12.25, условия.

Автор: Марат Шабаев

Обсудить
Неудачливая семья пускает пыль в глаза своим успешным знакомым. Турецкие приключения с Сергеем Светлаковым
В главных ролях:Сергей Светлаков, Светлана Листова, Александр Новиков, Мария Горбань, Андрей Мерзликин, Маргарита Галич
Режиссер:Александр Назаров
Уже в подписке
Смотреть

Смотрите также

Вчера0
22 ноября3
21 ноября1
Вчера8

Главное сегодня

Сегодня1
Сегодня1
Вчера1
Вчера1
Вчера8
Вчера1
Вчера5
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации