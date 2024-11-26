Интервью с медвежонком Паддингтоном — о Винни Пухе, новом Джеймсе Бонде и мемах про себя

— Как здорово, что вы это спросили! Любой фильм становится лучше, если в нем есть медведь. Но особенно я люблю «Книгу джунглей», ведь в ней есть добрый и смешной Балу, который всегда рядом с Маугли. Я уверен, мы бы тоже смогли с ним подружиться, тем более я тоже родом из джунглей. Еще я очень люблю смотреть фильмы про Шерлока Холмса, чтобы проникнуться духом Великобритании. Пересматривать под Рождество фильмы про Гарри Поттера — это уже давняя традиция для нашей семьи. К тому же их делал мистер Хейман — очень уважаемый продюсер, который помог и нашим фильмам появиться на свет. Ну, и как я могу не упомянуть первые две части «Приключений Паддингтона»? Ведь они полны юмора, приключений и мармелада! Знаю, что у этих картин много фанатов, и надеюсь, что с выходом третьего фильма их станет только больше.