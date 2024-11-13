Краткая культурная история медвежонка Паддингтона — от книг до мемов и культовой кинотрилогии

Повторить успех и даже превзойти его смог сиквел, который вышел в 2017 году. С одной стороны, продюсеры и Пол Кинг не стали совершать резких движений и в общих чертах воспроизвели достоинства оригинала, с другой — оставили пространство для творческих экспериментов. Авторы продолжили исследовать темы семьи, дружбы и эмиграции, даже заходили на территорию тюремной драмы. Эпизод в колонии, напоминавший «Побег из Шоушенка», стал одновременно и высказыванием о несправедливо осужденном нелегале, и уморительной пародией на творчество Уэса Андерсона. Где еще можно увидеть, как перуанский зверек варит мармелад вместе с Бренданом Глисоном в розовой тюремной робе? Добавьте к этому обворожительного Хью Гранта (который может быть отчаянно красивым даже в монашеском облачении) в роли злодея и получите один из самых высокооцененных фильмов в истории кино.