Краткая культурная история медвежонка Паддингтона — от книг до мемов и культовой кинотрилогии

28 ноября в российский прокат выходят «Приключения Паддингтона 3» — продолжение уютной семейной франшизы про интеллигентного медвежонка в красной шляпе и синем дафлкоте. Масштаб личности мохнатого любителя мармелада настолько велик, что вот уже больше 60 лет он остается символом Великобритании и одним из самых узнаваемых детских героев в мире. Разбираем, как наивный и вежливый мишка стал поп-культурным героем.
История создания
Отцом Паддингтона стоит считать английского писателя и сценариста Майкла Бонда. Правда, до создания знаменитого медведя он трудился оператором на канале BBC и публиковался мало. Все изменила одна случайная встреча. Возвращаясь с работы накануне Рождества в 1956 году, Майкл увидел маленького плюшевого медвежонка, завалявшегося на полке одного из лондонских универмагов «Селфриджес». Бонд растрогался и купил игрушку в подарок своей жене Бренде. Они назвали медведя Паддингтон — просто потому, что жили недалеко от одноименного вокзала. «Затем я без всякой мысли о публикации написал несколько рассказов. Однако через 10 дней их набралось уже на целую книгу, — вспоминал Майкл. — Я не создавал их специально для детей, а просто сочинял то, что мне понравилось бы читать самому, будучи ребенком».
В октябре 1958 года на свет появился первый сборник «Медвежонок по имени Паддингтон», опубликованный издательством William Collins & Sons (ныне Harper Collins. — Прим. ред.) и проиллюстрированный художницей Пегги Фортнум. Вместе с ней Бонд решил отдать дань уважения отцу и облачить своего персонажа в красную шляпу. «Мой отец был очень вежливым человеком и всегда носил головной убор, — рассказывал писатель. — Мы ездили в отпуск на остров Уайт, и он обычно ходил в море с закатанными брюками и не снимал шляпу на случай, если встретит кого-нибудь из знакомых и нужно будет поздороваться».
Впоследствии облик героя менялся в зависимости от иллюстратора. Например, Фред Бэнбери изображал медвежонка более высоким, без верхней одежды и в зеленой шляпе, а Айвор Вуд, напротив, видел Паддингтона приземистым, упитанным и носящим синее пальто. Полностью приодел медведя Дэвид Макки — создатель еще одного знаменитого детского героя, слона Элмера. К пальто и головному убору он добавил красные резиновые сапоги. У этого изменения есть любопытная коммерческая история. Обувь медведь стал носить после того, как в 1972 году в продажу поступила его первая плюшевая версия. Нужно было, чтобы игрушка устойчиво стояла, и высокие резиновые сапоги стали отличной поддержкой. Затем образ перекочевал в книжки.
Кроме самого Паддингтона, на страницах книг можно встретить семью Браун: Генри и Мэри, их детей Джона и Джуди, а также домработницу миссис Берд. Именно Брауны обнаружили мохнатого туриста стоящим в одиночестве на перроне вокзала. На его шее висела бирка с надписью «Пожалуйста, позаботьтесь об этом медвежонке. Благодарю вас». Это не только трогательная сюжетная деталь, но и отсылка к завершившейся Второй мировой войне. А точнее, к спасательной операции «Киндертранспорт», позволившей вывезти из Германии и ряда других стран почти 10 тысяч приговоренных к смерти детей. Им-то как раз и вешали бирки, какая была у Паддингтона.
Хотя сам мишка прибыл в Лондон не из Европы, а с другого континента. Изначально его родиной Бонд планировал сделать Черную Африку. Однако литературный агент Харви Унна посоветовал автору изменить место происхождения, объяснив это тем, что в Африке медведи не водятся. Писатель прислушался к коллеге и выбрал другую локацию — Перу, где проживают очковые медведи.
Невероятный успех и первое появление на телевидении
После первой книги Майкл Бонд продолжил работу над серией, которую не бросал до самой смерти — всего британец успел закончить 14 сборников. В 1960-х он писал по книге в год, продолжая считать свою работу в BBC основной. Оставить канал он решился лишь в 1965 году, работа всерьез начала мешать написанию историй. Постепенно рассказы про говорящего мишку начали переводить на иностранные языки, и остроумие британской прозы смогли оценить в других странах; в Россию они добрались в начале 2000-х. К этому времени Паддингтон уже стал поп-культурным феноменом и вышел за пределы бумажных страниц.
Первой попыткой познакомить телезрителей с плюшевым джентльменом стал небольшой аудиоспектакль в исполнении британской актрисы Торы Херд. В 1966 году обладательница трех премий BAFTA читала вслух «Приключения медвежонка Паддингтона» на протяжении пяти дней, однако ни один 15-минутный эпизод не сохранился в архивах.
Поэтому полноценным дебютом героя на ТВ стоит считать анимационный сериал BBC 1976 года. Вместе с режиссером и аниматором Айвором Вудом Бонд адаптировал комедийные сцены из книг для совсем юных зрителей. Выглядело шоу необычно: сам Паддингтон был плюшевой марионеткой, двигавшейся на фоне черно-белых бумажных декораций, а все остальные персонажи напоминали ожившие книжные иллюстрации. Несмотря на причудливую форму, мультсериал стал хитом, продержался в эфире 17 лет и даже был показан в США, где получил серебряную медаль Нью-Йоркского фестиваля кино и телевидения.
Медвежонок настолько полюбился американцам, что спустя 13 лет они сняли собственный, более конвенциональный по стилю мультсериал, в котором Паддингтон знакомился с новым родственником Браунов — американским мальчиком по имени Дэвид. Разработкой проекта занималась студия Hanna-Barbera, подарившая миру «Тома и Джерри» и «Скуби-Ду», а для озвучки пригласили известных актеров вроде Чарли Адлера и Тима Карри. В конце 1990-х телеадаптация книг Бонда появились также в Канаде.
Разумеется, дети по всему миру, увидевшие Паддингтона в телевизоре, мгновенно захотели себе такого мишку домой. В 1971 году британская учительница Ширли Габриэль сшила плюшевую версию героя. Первыми с ней играли ее дети — Джоанна и Джереми (да-да, это тот самый ведущий из «Топ Гир»). Игрушка стала настолько популярной у Кларксонов и их друзей, что семья вскоре открыла свой бизнес и получила от Майкла Бонда лицензию на массовое производство. С годами оно переместилось из дома на отдельную фабрику и принесло Ширли необходимые деньги, для того чтобы устроить детей в частную школу. Через пару лет плюшевых медведей стали продавать уже по всему миру. Сейчас стоимость экземпляров из первых тиражей начинается от 150 фунтов за штуку.
Коммерческий потенциал Паддингтона стал очевиден, поэтому его появление в рекламе на заставило себя долго ждать. Например, медвежонок, не выходящий из дома без сэндвича с апельсиновым джемом, много лет рекламировал мармелад Robertson’s. Однажды персонажу попытались привить любовь к мармайту, но эта история не взлетела. Зато изображение Паддингтона отлично прижилось на шоколадках компании Cadbury, марках Royal Mail, британском пенни и даже воздушном шаре.
Приключения Паддингтона в кино
Первые анонсы полнометражной игровой адаптации состоялись еще в 2007 году, но в прокат «Приключения Паддингтона» Пола Кинга вышли только в 2014-м, потеряв по дороге Колина Фёрта в роли главного героя, но все равно завоевав сердца как рядовых зрителей, так и профессиональных критиков. Журналисты отмечали бережное отношение к первоисточнику, добродушие, интеллигентный юмор и актерскую игру Бена Уишоу, подарившего голос медведю. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 97% на основе 165 рецензий.
Повторить успех и даже превзойти его смог сиквел, который вышел в 2017 году. С одной стороны, продюсеры и Пол Кинг не стали совершать резких движений и в общих чертах воспроизвели достоинства оригинала, с другой — оставили пространство для творческих экспериментов. Авторы продолжили исследовать темы семьи, дружбы и эмиграции, даже заходили на территорию тюремной драмы. Эпизод в колонии, напоминавший «Побег из Шоушенка», стал одновременно и высказыванием о несправедливо осужденном нелегале, и уморительной пародией на творчество Уэса Андерсона. Где еще можно увидеть, как перуанский зверек варит мармелад вместе с Бренданом Глисоном в розовой тюремной робе? Добавьте к этому обворожительного Хью Гранта (который может быть отчаянно красивым даже в монашеском облачении) в роли злодея и получите один из самых высокооцененных фильмов в истории кино.
На все том же агрегаторе Rotten Tomatoes картина побила рекорд по количеству позитивных рецензий, обойдя «Гражданина Кейна» и вторую «Историю игрушек» (164 положительные рецензии против 163). Пресса на хвалебные слова не скупилась. Например, Джо Моргенштерн из Wall Street Journal назвал «Приключения Паддингтона 2» вторым «Крестным отцом» среди фильмов про бурых медведей, а Лесли Фелперин из The Hollywood Reporter заявила, что сиквел делает окружающую действительность «чуть-чуть лучше и выносимее». Среди любителей медвежонка — Николас Кейдж и Хидэо Кодзима. Гейм-дизайнер в своих соцсетях заявил, что картина Пола Кинга входит в сотню его любимых фильмов всех времен. Режиссер был настолько польщен, что выслал японцу уникальную статуэтку Паддингтона с автографом.
Грядущий триквел в грязь лицом также не ударил и критикам пришелся по душе. Новая часть уступает первым двум (рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 93%), сделана она чуть проще. Режиссер Пол Кинг отправился снимать «Вонку» и уступил свое место клипмейкеру Дагалу Уилсону, снявшему в 2002-м ролик для песни «Satisfaction». Но не переживайте, полуголых девушек в фильме нет, это все еще трогательное, доброе и сентиментальное кино для всей семьи.
Доброта, открытость и гуманизм
Наверное, одно из главных отличий Паддингтона от других знаменитых поп-культурных медведей — Винни Пуха, Йоги, Балу и Бамси — в его многогранности. В первую очередь обаятельный мишка напоминает маленьким читателям их самих. Он такой же любопытный и простодушный; сластена, который старается помочь взрослым, проявить самостоятельность и познать жизнь во всем ее многообразии.
Поклонников постарше пленяет тема инаковости. За 66 лет медведь в шляпе стал собирательным образом мигранта. В 2024 году на месте зверя легко представить любого человека, который попал в новую культуру, где никак не может стать своим. В этом смысле вся кинотрилогия — гуманистическое высказывание об иммиграции, в том числе нелегальной. Фильмы учат не бояться перемен, но при этом напоминают о необходимости помнить свои корни. Своими широко открытыми глазами перуанский пришелец видит все самое лучшее в человечестве и наглядно демонстрирует, что любовь и доброта могут восторжествовать, если люди откроют друг другу сердца и умы.
Помимо прочего, Паддингтон — символ всего британского и образцовый английский чудак. Своей неуклюжестью он напоминает мистера Бина, а важностью, манерами и наивностью — мистера Пиквика из произведений Диккенса. Читая о приключениях мишки, дети знакомятся с классическими канонами английской литературы и невольно готовятся к освоению более сложных книг — работ Джерома или Вудхауса.
Чтобы понимать, насколько Паддингтон важен для британцев, достаточно знать, что в 1994 году в качестве первого предмета, отправленного на французский берег по свежевырытому туннелю под Ла-Маншем, англичане выбрали именно плюшевого медведя-путешественника в шляпе. А еще можно посмотреть коротенький ролик, в котором медвежонок вместе с Елизаветой II распивает чай в Букингемском дворце. Во время их встречи королева рассказывает, что она, как и ее собеседник, всегда держит про запас бутерброд с мармеладом.
Трогательное видео стало одним из последних публичных выступлений Елизаветы II перед смертью, поэтому Паддингтон стал символом траура. Фотография медведя и королевы, идущих рука об руку, была широко распространена и перепечатана в медиа, а пришедшие попрощаться англичане оставляли у мемориала плюшевых медвежат и сэндвичи. В день похорон Елизаветы II телеканал BBC выпустил обе части «Приключений Паддингтона» в эфир.
…и, конечно, мемы
Ни один поп-культурный феномен не обходится без мемов, и Паддингтон не исключение. В интернете можно найти тиктоки со знаменитым «суровым взглядом» или рилсы с нарезкой тюремных эпизодов из сиквела. Однако главным интернет-пристанищем для медведя стал Х (экс-Twitter). Паддингтон имеет собственный аккаунт, который регулярно ведет: рассказывает подписчикам о том, как провел выходные, что съел на завтрак и какие посылки получил от тети Люси. Однажды он поссорился с Райаном Рейнольдсом, а в 2021 году обратился к русскоговорящим подписчикам фразой «Пожалуйста, можно мне бутерброд с апельсиновым джемом? Спасибо». Фанаты не растерялись и пригласили джентльмена в гости, а Bubble Studios предложила шаурму с мармеладом вместо бутерброда.
Фанатского творчества в X тоже хватает. Чего стоит только аккаунт @jaythechou, который ведет энтузиаст, помещающий Паддингтона в самые неожиданные сцены из культовых фильмов и сериалов: в начало первого «Крика» или, скажем, в эпизод с экзорцистами из картины «Изгоняющий дьявола». Новые мэшап-картинки 28-летний студент из Лос-Анджелеса публикует каждый день начиная с 2021 года. За это время мишка успел побывать в кадре с доктором Бренд из «Интерстеллара», грабителями Гэри и Марвом из «Один дома», шефом Карми из «Медведя» и сотнями других персонажей.
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Автор: Никита Демченко
Фото: Avery Cunliffe / Avalon / Getty Images, Dan Kitwood / Getty Images, Malcolm Clarke / Keystone / Hulton Archive / Getty Images, SSPL / Getty Images, Hesther Ng / SOPA Images / LightRocket via Getty Images