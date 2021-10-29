Репрессии и кино: как фильмы перерабатывают травмы прошлого. Гость — Леонид Парфенов

Ко Дню памяти жертв политических репрессий редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов разбираются в кинорепрезентации политических репрессий и обсуждают самые важные фильмы на эту тему. О периоде 1930-х и контрасте между событиями эпохи и отражением ее в кино рассказывает журналист и телеведущий Леонид Парфенов.

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