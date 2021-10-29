Репрессии и кино: как фильмы перерабатывают травмы прошлого. Гость — Леонид Парфенов

Как дореволюционные и сталинские репрессии показывались в фильмах советского периода? В чем состоит заочный спор между «Покаянием» Тенгиза Абуладзе и «Хрусталев, машину!» Алексея Германа? Почему обращение к теме политических репрессий даже сегодня вызывает такую острую реакцию? И как вообще с помощью кино рассказывать о травматичных событиях прошлого?
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Ко Дню памяти жертв политических репрессий редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов разбираются в кинорепрезентации политических репрессий и обсуждают самые важные фильмы на эту тему. О периоде 1930-х и контрасте между событиями эпохи и отражением ее в кино рассказывает журналист и телеведущий Леонид Парфенов.
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Главные фильмы, упомянутые в выпуске
«Великий гражданин» (1937, реж. Фридрих Эрмлер) — историко-революционная драма по мотивам биографии убитого в 1934 году Сергея Кирова и одновременно художественное оправдание Большого террора со злодеями-троцкистами.
«Тишина» (1963, реж. Владимир Басов) — оттепельная драма о молодом ветеране войны, отца которого арестовывают по клеветническому доносу.
«Мне двадцать лет» (1964, реж. Марлен Хуциев) — знаковое кино о шестидесятниках. Молодой герой спорит со сталинистом, отцом своей девушки, и говорит, что серьезно относится к 1937 году.
«Андрей Рублев» (1966, реж. Андрей Тарковский) — биография средневекового иконописца. В образе скомороха (Ролан Быков) советская цензура усмотрела отсылку на политзаключенных.
«Зеркало» (1974, реж. Андрей Тарковский) — революционная с точки зрения киноязыка драма с воспоминаниями о войне и репрессиях.
«Звезда пленительного счастья» (1975, реж. Владимир Мотыль) — исторический фильм о декабристах с аллюзиями на советских политзаключенных.
«Мой друг Иван Лапшин» (1984, реж. Алексей Герман) — криминальная драма о работниках уголовного розыска начала 1930-х годов.
«Покаяние» (1984, реж. Тенгиз Абуладзе). После смерти грузинского диктатора женщина выкапывает его труп в память о своих родителях, погибших во время репрессий.
«Защитник Седов» (1988, реж. Евгений Цымбал) — судебная драма о механизмах государственного террора. Владимир Ильин в роли адвоката-идеалиста.
«Софья Петровна» (1989, реж. Аркадий Сиренко) — экранизация повести Лидии Чуковской, написанной в 1939–1940 годах. Взгляд на кафкианский абсурд репрессий из гущи событий.
«Затерянный в Сибири» (1990, реж. Александр Митта). Британский археолог случайно попадает в систему ГУЛАГа. Копродукция с Великобританией. Один из сценаристов — Валерий Фрид, сам прошедший лагеря.
«Утомленные солнцем» (1994, реж. Никита Михалков) — психологическая драма об одном солнечном дне, в конце которого у девочки на черном воронке увозят отца. Премия «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.
«Хрусталев, машину!» (1998, реж. Алексей Герман) — жесткая и гиперреалистичная драма о «деле врачей».
«В круге первом» (2006, реж. Глеб Панфилов) — сериал о буднях «шарашки» по роману Александра Солженицына с Евгением Мироновым в главной роли.
«Завещание Ленина» (2007, реж. Николай Досталь) — сериальная экранизация «Колымских рассказов» Варлама Шаламова.
«Процесс» (2018, реж. Сергей Лозница) — документальный фильм, смонтированный из кадров кинохроники и съемок процесса по делу Промпартии.
«Зулейха открывает глаза» (2019, реж. Егор Анашкин) — сериал-мелодрама о татарке, пострадавшей от раскулачивания. Экранизация романа Гузель Яхиной. В главной роли — Чулпан Хаматова.
«Капитан Волконогов бежал» (2021, реж. Наташа Меркулова, Алексей Чупов) — триллер о капитане НКВД, который в период Большого террора отправляется просить прощения у своих жертв.
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов