«Киберслав», «Прометей» и «Красная Поляна»: 30 премьер Кинопоиска в декабре

Анимационный древнерусский киберпанк «Киберслав», фантастический детектив «Прометей», авантюрная комедия «Красная Поляна», триллер с Джудом Лоу «Безмолвное братство», байопик с Анджелиной Джоли «Мария», комедия «Квартета И» «Один день в Стамбуле» и новогодний ремейк «Небриллиантовая рука», а еще много спортивных трансляций — рассказываем о самых интересных новинках месяца, которые выйдут в нашем онлайн-кинотеатре.



Главное

Премьера: 1–4 серии — 5 декабря, 5–8 серии — 2 января

Бывший сотрудник спецслужб Шапошников расследует дело о загадочном исчезновении самолета в 1998 году. Прошлое находит отголоски в настоящем, когда своей семье дозванивается один из пассажиров пропавшего рейса. К делу подключают журналистку Анну, привыкшую замечать детали, которые упускают другие. Решить загадку ей помогут преподаватель физики Вадим и инженер Никита.

Фантастический детектив Кинопоиска с элементами мистики от режиссера сериалов «Плейлист волонтера» и «Контейнер» Максима Свешникова. Главные роли сыграли Любовь Аксёнова, Филипп Янковский, Александр Алябьев и Дмитрий Чеботарёв.

Премьера: декабрь

Обаятельная аферистка Саша (дебютантка Рината Тимербаева) сбегает из Москвы в Красную Поляну, где есть море и горы, пальмы и снега, амбициозные мажоры и безбашенные экстремалы. В попытке обустроиться на новом месте и поживиться на расслабленных отпускниках она тут же попадает в лапы начальника службы безопасности курорта — Михалыча (Николай Фоменко). Чтобы сохранить свободу, Саша должна подружиться с персоналом отеля и вычислить коварных мошенников, которые шантажируют управляющего казино (Матвей Лыков). Саша внедряется в ряды горничных под управлением принципиального Георгия (Риналь Мухаметов). Она сбежала от одних проблем, чтобы нарваться на еще большие и в итоге сделать главный выбор своей жизни: свобода и финансовая независимость или любовь и друзья, которых у нее никогда не было.

Над сериалом работали создатели франшизы «Беспринципные» — режиссер Роман Прыгунов и сценарист Владимир Васильев, а также актер Николай Фоменко, с которым Прыгунов и придумал идею, отдыхая как раз в Красной Поляне. По словам режиссера, зрителей ждет «легкая, веселая история о любви, дружбе».

Подробнее о сериале:

Премьера: декабрь

1983-й. Опытный агент ФБР Терри Хаск (Джуд Лоу) расследует серию взрывов, ограблений и жестоких убийств на Северо-Западе США, за которой стоит неонацистская организация во главе с харизматичным Робертом Мэттьюсом (Николас Холт). Основанный на реальных событиях криминальный триллер из основного конкурса Венецианского кинофестиваля. За режиссуру отвечал австралиец Джастин Курзель, автор «Кредо убийцы», «Макбета» и «Подлинной истории банды Келли». Критики кино хвалят и сравнивают с работами Майкла Манна.

Подробнее о фильме:

Премьера: декабрь

Хью Грант продолжает хоронить свой образ бурчащего романтика из Ноттинг-Хилла. Его новая работа — психологический хоррор студии А24 и творческого дуэта Скотта Бека и Брайана Вудса («Тихое место», «65»). В центре сюжета — двое юных миссионерок-мормонок, которых поймал в ловушку атеист-теолог с изощренным чувством юмора (его-то и играет Грант!). Он устроит им философский семинар со смертельными ловушками в закрытом пространстве. Критики в восторге от игривых ужасов: на данный момент на Rotten Tomatoes у ленты внушительный 91%-ный рейтинг.

Премьера: декабрь

Эффектный, но трагический байопик о последних годах жизни всемирно известной оперной дивы Марии Каллас (Анджелина Джоли). За режиссуру отвечал Пабло Ларраин («Спенсер», «Джеки»), за сценарий — Стивен Найт («Острые козырьки»), за картинку — Эдвард Лахман («Кэрол»). Кроме Джоли, которой за эту роль прочат номинацию на «Оскар», в фильме сыграли Коди Смит-Макфи (воображаемый молодой интервьюер), Альба Рорвахер (кухарка), Валерия Голино (старшая сестра) и Пьерфранческо Фавино (дворецкий).

Подробнее о фильме:

Премьера: декабрь

Киберслав — русский богатырь, который борется с нечистью с помощью технологий будущего и своей темной сущности. Он пытается распутать жестокое преступление и узнать, кому помешала княжеская семья — людям или монстрам. Но его презирают как люди, так и нечисть, ведь он выродок-полукровка с неоновыми глазами и страшной лапой вместо руки. Анимационный сериал, сочетающий в себе славянские мотивы и киберпанк. Взрослую анимацию об альтернативной Древней Руси разрабатывает независимая студия Evil Pirate, автор идеи, продюсер и режиссер Стас Дмитриев вместе с режиссером и сценаристом Дмитрием Яковенко.

Премьера: декабрь

Четверо друзей — продюсер Костя, врач Гера, писатель Денис и чиновник Марат (Ростислав Хаит, Александр Демидов, Леонид Барац и Камиль Ларин) — приезжают в Стамбул, чтобы провести выходные на яхте их приятеля-бизнесмена Вадима. Однако на месте выясняется, что Вадик умер. Помощник усопшего Паша (Тарас Кузьмин), предлагает провести запланированную прогулку по Босфору, чтобы помянуть босса. Всплывают и не самые приятные воспоминания о Вадике, который повлиял на жизнь каждого из собравшихся. Меланхоличная и ностальгическая трагикомедия «Квартета И», в основу которой лег спектакль коллектива «Один день из смерти Вадика Беляева».

Подробнее о фильме:

Премьера: 31 декабря

Семён Семёнович Горбунков (Тимур Батрутдинов) отправляется в путешествие на круизном лайнере. В Старом Дубае контрабандисты накладывают незадачливому пиарщику гипс с новыми смартфонами, фенами Dyson и прочими товарами «параллельного импорта». Новогодняя пародия на советскую классику с кучей отсылок к популярным фильмам, сериалам, мемам и поп-культуре. Лёлика играет Максим Лагашкин, а Козодоева — Алексей Воробьёв. Кроме того, в комедии появятся Павел Воля, Михаил Галустян, Владимир Епифанцев, Регина Тодоренко и Никита Кологривый. Режиссеры проекта — Михаил Семичев и Роман Ким, снявшие «Самоиронию судьбы».

Подробнее об оригинале:

Экшен

Премьера: 4 декабря

Третья часть экшен-франшизы, в основе которой лежат популярные франко-бельгийские комиксы про приключения миллиардера Ларго Винча (Томер Сисле). В триквеле медиамагнат сталкивается с кучей трудностей: банкротством своей бизнес-империи, обвинением в убийстве и похищением сына-подростка. Разумеется, источником всех проблем оказывается один человек. Злодея играет Джеймс Франко, который не появлялся на экранах 5 лет из-за обвинений в сексуализированных домогательствах и совращении несовершеннолетней.

Премьера: 12 декабря

Будущее жителей антиутопического города Каси меняется после пришествия последней аватары Вишну, которая развязывает войну против сил тьмы. Индийский сай-фай со звездой «Бахубали» Прабхасом. В основу фильма легли древние индуистские тексты и мифы про миссию Калки, но действие происходит в постапокалиптическом 2898-м. Эпик обошелся продюсерам в 72 млн долларов и считается самым дорогим фильмом в истории индийского кино. На данный момент «Шамбала» занимает шестую строчку в списке самых кассовых индийских фильмов. В планах у авторов уже значится целая киновселенная.

Комедии

Премьера: 23 декабря

1978-й. 33-летний писатель-неудачник Тед (Логан Маршалл-Грин из «Апгрейда» в парике) переезжает жить к смертельно больному отцу Марти (Дэвид Духовны). Заметив, что больной чувствует себя лучше, когда его любимая бейсбольная команда «Ред Сокс» выигрывает, сын решает сфальсифицировать итоги матчей в ежедневной газете. Трагикомедия о спортивных фанатах и смерти, сценарий которой Духовны написал и поставил по мотивам своей же книги «Брыки F*cking Дент». «Мне нравятся эмоциональные человеческие истории, в которых находится место и драме, и комедии, как в этой — об отношениях отца и сына. Хочу растрогать людей до слез и заставить их смеяться», — рассказывал Кинопоиску актер об экранизации пять лет назад.

Подробнее о фильме:

Премьера: 5 декабря

Кьяра Мастроянни, дочь Катрин Денёв и Марчелло Мастроянни, перевоплощается в своего отца, заставляя всех вокруг поверить, что тот восстал из мертвых. Франко-итальянская метакомедия Кристофа Оноре («Все песни только о любви», «Прекрасная смоковница») участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, но осталась без призов. Синефильские шутки высоко оценят те, кто хорошо знаком с историей актеров.

Подробнее о фильме

Премьера: 14 декабря

Британский комедийный хоррор по мотивам романа Мэтта Хейга «Семья Рэдли». Благопристойные супруги-вампиры растят своих детей как обычных людей. Однако вегетарианский образ жизни семейства оказывается под угрозой, когда в дочери-подростке просыпается жажда крови. На помощь приходит брат-близнец отца, который не стесняется своего голода. Взрослых кровососов сыграли Дэмиэн Льюис («Миллиарды») и Келли Макдоналд («На игле»). На Rotten Tomatoes у упырей 69% «свежести»: одни критики ругают кино за визуальную невыразительность и неудачную адаптацию веселой книги Хейга, другие хвалят за двойную игру Льюиса и сухой юмор.

Премьера: 28 декабря

Финал ситкома о взрослении вундеркинда Шелдона Купера (Иэн Армитедж) из «Теории Большого взрыва». Главный герой сталкивается с семейной трагедией и уезжает из родного Техаса на учебу в Калифорнию, где когда-нибудь встретит своего любимого друга Леонарда Хофстедтера.

Подробнее о сериале:

Анимация

Премьера: декабрь

Жизнелюбивый романтик Саня знакомится с четырьмя Всадниками Апокалипсиса: вечно злым Раздором, коварным Голодом, сумасшедшим Чумой и любящей порядок Смертью. Вместе герои предотвращают концы света, которые, оказывается, надо останавливать чуть ли не ежедневно. Сане приходится не только убеждать Всадников, что человечество достойно жизни, но и попутно устраивать свою собственную. По словам сценариста и шоураннера Евгения Огнева («Нигдегород» и «Колдуй отсюда»), мультсериал для взрослых напоминает по вайбу «Пацанов» и «Миротворца».

Премьера: 1 декабря

Сора и Сиро — брат с сестрой, которые почти не выходят из дома и невероятно хороши в разного рода играх. В интернете о них ходят легенды, привлекшие внимание божества из другого мира. Загадочный Тэт предлагает сиблингам переродиться в измерении, где все решается с помощью игр. Планету там населяют 16 рас, и люди (иманити) — самая слабая. Сора и Сиро попробуют повысить рейтинг человечества. Культовый исекай студии Madhouse («Истинная грусть», «Тетрадь смерти», «Провожающая в последний путь Фрирен») по мотивам популярной манги Ю Камии.

Премьера: декабрь

Мальчик Петя из Санкт-Петербурга и говорящий волшебный Волк путешествуют по разным мирам и помогают их обитателям решать проблемы. Продолжение смеси из «Рика и Морти», «Гравити Фолз» и русских народных сказок. Ждем новых пасхалок из любимых мультфильмов и фильмов.

Подробнее о мультсериале:

Триллеры

Премьера: 12 декабря

Испанка Алекс (Аида Фольч, «Я знаю, кто ты») устраивается официанткой в ресторан на греческом острове, где заводит роман с хозяином заведения Максом (Мэтт Диллон, «Дом, который построил Джек»), американцем с темным прошлым. Испанский романтический триллер испанца Фернандо Труэбы, получившего «Оскар» за трагикомедию «Изящная эпоха». По словам режиссера, на кино его вдохновили романы Патриции Хайсмит и фильмы Альфреда Хичкока. Критики считают, что лента вышла «смотрибельной, но обычной», однако, впрочем, отмечают наличие «красивых актеров, экзотической локации и нескольких небанальных сюжетных поворотов».

Премьера: 1 декабря

Кастанеда — бывший преступник, трудоголик и любящий отец, который готов на все ради дочери. Когда девушка пропадает, а полиция отказывается помогать, мужчина берется за собственное расследование. Французский сериал режиссера «Ямакаси: Свобода в движении» Жюльена Сери. В главной роли — легендарный футболист из «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона («В поисках Эрика»).

Хорроры

Премьера: 20 декабря

Став свидетельницей убийства, Джессика пускается в бега, не подозревая, что стала носительницей смертельного вируса, который может привести к гибели всего человечества. В погоню за ней отправляется сотрудница секретной спецслужбы, у которой свои проблемы со здоровьем. Полный сюрпризов боди-хоррор дебютанта Джона Росмана с 94%-ным рейтингом «свежести» на Rotten Tomatoes. Кино сравниваются с «Заражением» и «Безумцами».

Премьера: 2 декабря

Официантка Нэнси (Джессика Белкин), работающая в ночную смену в закусочной на окраине города, вынуждена бороться за свою жизнь, когда на дайнер нападает маньяк в маске. Инди-хоррор, который показали на престижных жанровых смотрах вроде кинофестиваля в Ситжесе, Beyond Fest и Брюссельского фестиваля фантастических фильмов. Критики хвалят 80-минутный дебют Алана Скотта Нила за саспенс и режиссуру.

Драмы

Премьера: 1 декабря

14-летняя Соня узнает, что ее отец жив, а мать все время ей врала. Разгневавшись на нее, Соня сбегает из дома и прячется на старой даче. Там она, ее мама и старшая сестра наконец смогут поговорить о том, что случилось, высказать свои обиды и страхи. Драма Светланы Самошиной по сценарию Натальи Мещаниновой, победившая на ММКФ-2023 в конкурсе «Русские премьеры». Главные роли исполнили Виктория Толстоганова, Анна Шепелева и Маша Кошина.

Премьера: 8 декабря

38-летняя Кира (Дарья Савельева) работает в кол-центре аэропорта Пулково и живет с младшей сестрой Верой (Аглая Тарасова) и ее дочерьми. Когда-то мать женщин рассорилась с дочерью и исчезла. Кире давно пора признать смерть родственницы и двигаться дальше, но она не готова ничего менять, мечтая, что та чудом вернется. Режиссерский дебют Или Малаховой — сценаристки и соавтора фильмов Бакура Бакурадзе — получил в Выборге приз за лучшую женскую роль и участвовал в конкурсе фестиваля в Сан-Себастьяне.

Подробнее о фильме:

Премьера: 25 декабря

Скандинавская драма по мотивам реальных событий. Норвежский городок Ставангер переживает кризис, держась на плаву лишь за счет ловли рыбы. Но внезапно в ночь перед Рождеством в местных водах Северного моря находят крупнейший нефтяной бассейн в истории. Действие третьего сезона сериала, который критики сравнивали с «Безумцами», разворачивается уже с 1987-го по 1990-й.

Спортивное кино

Премьера: 1 декабря

Документальный фильм о крупнейшей катастрофе в истории автоспорта — аварии на гонке «24 часа Ле-Мана», которая 11 июня 1955 года унесла жизни 83 человек, включая французского гонщика Пьера Левега. Ленту поставил Эммануэль Рейе, у которого в трагедии погибло двое родственников. В фильме документалист пытается найти причины аварии и понять, почему французское правительство не стало никого за нее наказывать. Док состоит их страшных архивных кадров, новостных репортажей и интервью. Среди собеседников — свидетели катастрофы, родственники жертв, эксперты и даже участвовавший в заезде 98-летний автогонщик Нано да Силва Рамос.

Премьера: 24 декабря

Увлеченный педагог и идеалист Грег Таунсенд в рамках проекта перевоспитания организует для трудных воспитанников тяжелейший велопробег в Большой каньон. Гонка заставляет подростков сплотиться в команду. Спортивная драма с Мэттью Модайном («Цельнометаллическая оболочка») и Шоном Эстином («Властелин колец»). Критики хвалят кино за величественные виды, духоподъемные речи и эмоциональных подростков-бунтарей.

Кино из Узбекистана и Казахстана

Премьера: 6 декабря

Узбекская комедия в духе франшизы «Третий лишний». Говорящий козел, называющий себя Мистер Козел, фрилансит с другом-человеком Тимуром, а все заработанные деньги тратит на развлечения. Однажды друзья решают шантажировать бизнесмена, который хочет вырубить деревья по соседству, и получают крупную сумму.

Премьера: декабрь

35-летний неудачник Амантай полностью теряет чувство страха, когда у него обостряется редкое генетическое заболевание головного мозга — болезнь Урбаха-Вите. Потеряв всякий страх, Амантай решает наверстать упущенное и поднять свой отцовский авторитет в семье, где его давно уже никто не уважает. Комедия режиссера Ернара Нургалиева («Жаным, ты не поверишь!», «Келинжан», «Жездуха») и сценариста Азамата Абжанова («Келинжан 2»). Главную роль сыграл Жанболат Найзабеков, игравший у Нургалиева в Coco & Janbo.

Премьера: декабрь

В канун Нового года загадочные силы собирают бывших одноклассников в загородном доме. Эти взрослые давно потеряли веру в сказки и воспринимают ситуацию как розыгрыш, но тут появляются эльф и Дед Мороз. Теперь героям предстоит спасать празднование Нового года, который может не наступить. Новогодняя комедия с элементами фэнтези от режиссера комедий «Бишарашки» и «Квартиранты» Дархана Саркенова.

Премьера: декабрь

Сын богатого бизнесмена постоянно находит нечестные способы получить деньги от отца, чтобы не отказывать себе в развлечениях вместе с другом Бахой и девушкой Кариной. Когда компания организует ложное похищение Куаныша в Турции, план выходит из-под контроля. Неизвестные похищают его отца-мажора, и теперь ему самому придется искать деньги, чтобы освободить папу. Экшен-комедия с шикарными видами от сценариста «Жола». Главные роли сыграли Дулыга Акмолда, Рустем Жаныаманов и Ермек Шынболатов.

Спорт

«Хороший хоккей»

В декабре эксклюзивное спортивное шоу Кинопоиска покажет сразу три матча. 8 декабря смотрим новый эпизод «зеленого дерби» — «Салават Юлаев» примет «Ак Барс». 21 декабря после перерыва в чемпионате «Хороший хоккей» вернется с игрой «Лады» и «Авангарда». А 28 декабря придет очередь «Ак Барса» принимать гостей — лидер Восточной конференции «Трактор» приедет в Казань. Вместе с Денисом Казанским и экспертами Андреем Николишиным, Сергеем Гимаевым и Евгением Конобрием создаем новогоднюю атмосферу и разбираемся в хоккейных деталях.

UFC. Последний номерной турнир года

8 декабря первый боец UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов проведет бой против Иэна Гэрри на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе. Оба бойца непобежденные, а Рахмонов еще и главный претендент на чемпионский пояс в полусредней весовой категории. Россиянин Александр Волков проведет реванш с французом Сирилом Ганом, а Алешандре Пантожа — защиту титула против новичка промоушена Кая Асакуры.

TOP DOG 33

21 декабря в Москве главный промоушен России по боям на голых кулаках проведет заключительный турнир года. Ключевой бой — реванш чемпиона в полутяжелом весе Олега Фомичева и претендента Игоря Ионова. Второй по значимости — очередная защита титула рекордсмена Кантемира Калажокова, его перстень постарается отобрать Евгений Шишков. Еще один реванш — бой одного из самых узнаваемых бойцов лиги Николая Чибисова и Николая Горбунова.

Два тура РПЛ

1 декабря клубы РПЛ сыграют 17-й тур чемпионата, а 7 и 8 декабря — 18-й, после чего уйдут на перерыв до марта 2025 года. Прямо сейчас за лидерство борются «Зенит» и «Краснодар», не потерпевший пока ни одного поражения, по пятам за ними следует «Локомотив», а «Спартак» и «Динамо» не теряют шансов на борьбу за медали. Вторая часть турнира обещает быть не менее увлекательной.

Автор: Михаил Моркин

Фото: Mike Kireev / NurPhoto via Getty Images, Chris Unger / Zuffa LLC via Getty Images, Maksim Konstantinov / SOPA Images / LightRocket via Getty Images