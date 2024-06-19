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«Приключения Паддингтона 3»: теперь в мире фильмов Вернера Херцога

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В российский прокат выходит третья часть популярной киносерии о медведе в красной шляпе и синем дафлкоте. В новом фильме Паддингтон вспоминает о своих корнях и отправляется в тропические леса Амазонки на поиски тети-медведицы. Третья часть вышла на две головы ниже сиквела, но все еще способна выжать у зрителя слезу, уверен Марат Шабаев.

Марат Шабаев

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Брауны пребывают в досадном кризисе. Дети (Сэмюэл Джослин и Мадлен Харрис) отдалились от родителей (Эмили Мортимер и Хью Бонневилль), а те, в свою очередь, погрязли в бытовухе и работе. Неплохо идут дела лишь у их приемного медвежонка Паддингтона, который недавно получил британский паспорт. Но только до поры — в доме престарелых медведей потеряли его тетю Люси. Паддингтон и Брауны срочно вылетают на родину вежливого мохнатого зверька — в Перу, где их ждет своеобразный семейный тимбилдинг в джунглях.

Вторую часть «Паддингтона», которая вышла в 2017 году, полюбили все: критики в шутку сравнивали ее с сиквелами «Крестного отца» и «Терминатора», а на агрегаторе Rotten Tomatoes фильм даже сместил с пьедестала «Гражданина Кейна» по количеству положительных рецензий. После сногсшибательного успеха британский режиссер Пол Кинг и его постоянный соавтор Саймон Фарнэби — между прочим, ветераны сюрреалистического ситкома «Майти Буш» — почему-то отправились снимать «Вонку», другую сказку про мигранта-сладкоежку. Триквел какое-то время помариновался в производственном аду, а затем воскрес уже с другой командой. Кинг и Фарнэби остались продюсерами и предложили идею нового фильма.

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Третья часть «Паддингтона» оказывается самой зрелищной и синефильской в серии: как только герои покидают пределы Лондона, действие превращается в забавный, но вполне работающий микс «Индианы Джонса» и Вернера Херцога. Медвежонок вынужден искать не только свою тетю, но и затерянную страну Эльдорадо; он изучает древние статуи в джунглях, седлает ламу и убегает от огромного валуна. За легкое безумие тут отвечает Антонио Бандерас: капитан судна, одетый как Клаус Кински в «Фицкарральдо», одержим духами предков (их играет, разумеется, тот же Бандерас). А самый титулованный предок, алчный конкистадор, выглядит как тот же Кински, но из «Агирре»! Жалко только, что создатели фильма забыли про другой выдающийся фильм Херцога — «Человека-гризли» (впрочем, для этого референса понадобился бы куда более взрослый рейтинг).

Антонио Бандерас

Выглядит все это как минимум нескучно, но все же многое в триквеле выдает смену производственной команды. Сценарий вместо Кинга и Фарнэби писали авторы анимационного сериала «Приключения Паддингтона», который сделан попроще и рассчитан на совсем юную аудиторию, а в режиссерском кресле оказался клипмейкер-дебютант Дагал Уилсон, известный, в частности, по прямолинейному клипу на песню Бенни Бенасси «Satisfaction» (с полуодетыми женщинами и перфораторами). С проложенных предыдущими фильмами рельсов новый состав не съезжает, но едет по ним, мягко говоря, без огонька.

Центральный злодей уступает в своей комичности и трагичности антагонисту из сиквела — прозябающему театральному актеру, сыгранному Хью Грантом. Обычно темпераментному Бандерасу не хватает, как ни странно, экспрессии и каких-то ярких красок; даже своих смешных предков, являющихся в галлюцинациях, он играет как-то приглушенно, в половину силы. Брауны в триквеле тоже отходят на второй план, да и смена мамы семейства с Салли Хокинс на Эмили Мортимер дает о себе знать.

На контрасте с прошлым фильмом провисает и форма. Сиквел выглядел так, будто его снимал Уэс Андерсон, если бы тот в какой-то момент двинулся в сторону мейнстрима, а не ударился в совсем уж дикие нарративные эксперименты. Мрачноватый взрослый сценарий про творческий кризис, миграционную политику и пенитенциарную систему контрастировал с кукольно-декоративным визуальным рядом: суровые заключенные носили комичные розовые робы, а вышедший в тираж лицедей Грант постоянно менял облик, будто злодей из франшизы «Миссия: невыполнима». Ничего подобного здесь нет и в помине — милой кустарщине новый режиссер предпочитает стандартные общие планы и цифровые эффекты.

Оливия Колман (в центре)

При этом как-то всерьез ругать нового «Паддингтона» просто не поворачивается язык. Вероятно, главный недостаток тут — это наличие выдающегося по всем параметрам предшественника. Если же измерять фильм среднестатической мультиплексной линейкой, то придраться особо не к чему. Это динамичное и смешное семейное кино с нехитрыми, но работающими гэгами; своей неуклюжестью медвежонок все так же походит на другого выдающегося британца — мистера Бина. Сладкий апельсиновый мармелад (вообще, скорее, джем, но перевод прижился) тоже на месте и поедается в огромным количествах. Яркие герои второго плана присутствуют — например, Оливия Колман в роли безумной поющей монахини. А финал, как и положено, пробивает на слезу даже самого черствого зрителя: монолог медвежонка, решающего вопросы идентичности, затронет не одно релокантское сердце.

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Гангстер хочет встретить старость с семьей, но у подельников другие планы. Бодрый триллер с Лиамом Нисоном
В главных ролях:Лиам Нисон, Дэниэл Димер, Хавьер Молина, Джимми Гонсалес, Рон Перлман, Брайан Уайт, Уильям Ксифарас
Режиссер:Ханс Петтер Мулан
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