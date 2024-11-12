Кинопоиск представляет 12 великих домов. В какой попадете вы?

Наконец-то готовы ваши персональные итоги на Кинопоиске! Мы проанализировали, какие фильмы и сериалы вы смотрели и оценивали в 2024 году, и определили, в какой фанатский дом попадете.
В декабре все подводят итоги и выдают цифры, по которым можно понять, как прошли 12 месяцев. Кинопоиск, прямо скажем, обожает составлять списки лучшего и любимого вне зависимости от времени года, а в этом декабре мы буквально готовы утопить вас в топах, сформированных по опросам киножурналистов и представителей киноиндустрии. Работая над списками, мы стремимся к балансу мнений, но никакой объективности нет и не может быть в самых важных для каждого из нас итогах — в персональных. Из них можно узнать, какие киножанры увлекали вас в этом году больше всего и в каком фанатском доме вас ждут.
В 2024 году пользователи, которые смотрели кино с нами, получат от Кинопоиска прописку в свой дом. Всего таких домов двенадцать, и пользователи попадают в них по просмотренным фильмам и сериалам, любимым жанрам и оценкам, которые они ставили. Как у великих домов в больших фэнтези-вселенных, у домов Кинопоиска есть титулы и символы. Сражаться за превосходство представителям домов не придется, а вот подружиться домами вполне можно, поделившись своими итогами в соцсетях.
Найти свои итоги можно здесь, но это еще не все. Кинопоиск проанализировал вашу статистику, однако мы также предлагаем вам рассказать о своих любимых сериалах и фильмах этого года.
По этой ссылке — форма, в которой можно написать короткую рекомендацию, почему нужно смотреть полюбившийся фильм или сериал.
Рекомендации от представителей разных домов попадут на витрину онлайн-кинотеатра, их увидят миллионы пользователей Кинопоиска, и многим они помогут сориентироваться, какое кино включить.
Подписчики, смотревшие онлайн-кинотеатр в 2024 году, попадают в дом, где собраны зрители с похожими вкусами. В приложении и на сайте можно узнать свою статистику просмотренных фильмов и сериалов, количество поставленных оценок и купленных билетов, любимые проекты и жанры. Подсчитав, что и насколько увлеченно вы смотрели в уходящем году, мы определили ваш дом. Всего домов двенадцать.
Дом великого Ахахана. Под этой крышей собраны любители комедий, которые всегда знают, как поднять себе и всем вокруг настроение.
Дом зеленых человечков. Фанаты фантастики — это ваш дом, хотя мы знаем, что дома вам не сидится и все время тянет отлететь в какую-либо неизведанную галактику.
Дом драконов и подземелий. Огнем дышите? Латы носите? Возможно, оба ответа отрицательные, но мы точно знаем, что вы обожаете фэнтези.
Дом королей драмы. Платочки вверх! Короли и королевы драмы собраны в этом великом ордене, где ценят закрученные истории и накал страстей.
Дом на улице Вязов. Бу! Испугался? Нет, конечно, потому что фанаты хорроров могут кого угодно повесить на веревках, сотканных из их нервов!
Дом неджентльменских миссий. Вы дадите прикурить всем остальным домам и той же зажигалкой подожжете шнур динамитной шашки. Вы любители боевиков!
Дом очень запутанных дел. Мегрэ, Шерлок и майор Томин в вашей команде. Вы фанат детективов и тру-краймов.
Дом титанов и фей. У вас дома, вероятно, есть алтарь Хаяо Миядзаки, потому что вы обожаете аниме и восточную анимацию в целом.
Дом шайбы и мяча. Он объединяет самых спортивных, которые наизусть знают все кричалки и составы любимых команд.
Дом юных трактористов. Не дом, а скорее, домик, в котором собрались самые маленькие зрители Кинопоиска, чтобы подружиться со всеми-всеми мультяшками. Здесь же обитают их родители.
Дом рыцарей аскезы. Очень загадочный дом, который объединяет самых избирательных зрителей. Здесь торжествует суровость и самодисциплина.
Дом золотых смотрителей. Возможно, это самый щедрый дом. В нем обитают пользователи Кинопоиска, что провели с нами больше всего времени в этом году за просмотром фильмов и сериалов.
Топы, списки, рейтинги
А еще мы готовим большое обновление раздела «Итоги». Готовьтесь, скоро будем обсуждать лучшие фильмы, сериалы, игры, книги и многое другое. Пока же давайте делиться в комментариях, кто в какой дом попал и что смотрел в 2024 году.