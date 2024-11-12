Кинопоиск представляет 12 великих домов. В какой попадете вы?

Наконец-то готовы ваши персональные итоги на Кинопоиске! Мы проанализировали, какие фильмы и сериалы вы смотрели и оценивали в 2024 году, и определили, в какой фанатский дом попадете.

В декабре все подводят итоги и выдают цифры, по которым можно понять, как прошли 12 месяцев. Кинопоиск, прямо скажем, обожает составлять списки лучшего и любимого вне зависимости от времени года, а в этом декабре мы буквально готовы утопить вас в топах, сформированных по опросам киножурналистов и представителей киноиндустрии. Работая над списками, мы стремимся к балансу мнений, но никакой объективности нет и не может быть в самых важных для каждого из нас итогах — в персональных. Из них можно узнать, какие киножанры увлекали вас в этом году больше всего и в каком фанатском доме вас ждут.