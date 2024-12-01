Лучшие игры — 2024: выбор Кинопоиска

Новая противоречивая часть Dragon Age, платформер-блокбастер для PlayStation 5, крохотные инди-хиты от авторов-одиночек и масштабное дополнение Elden Ring. Авторы и редакция Кинопоиска подводят итоги уходящего года и вспоминают игры, которые полюбились нам больше всего.
Этот топ составлен путем голосования сотрудников редакции и наших постоянных авторов. Игры ранжированы и расположены в порядке убывания набранных голосов, а критерии оценки абсолютно субъективны.
Марат Шабаев
Руководитель зарубежного направления медиа Кинопоиска
Silent Hill 2
Где играть: ПК, PlayStation 5
Второй год подряд в топе Кинопоиска оказывается ремейк культового хоррора (в прошлом году лидером стала Resident Evil 4). Списать это на одну ностальгию не получится: многие новоявленные поклонники Silent Hill 2 наверняка даже не играли в оригинал, как, например, и я сам. Знаковая серия Konami тихо и мирно скончалась еще в нулевые, изредка подавая сомнительные признаки жизни. И вот внезапно туман рассеялся — мрачный Сайлент-Хилл снова стал принимать туристов. При этом ремейк не выглядит как музейный экспонат. Это современная и красивая видеоигра с глубоким звуковым рядом, жутчайшими врагами (криповее всего получились манекены) и депрессивной атмосферой. Амбициозной польской студии Bloober Team удалось невозможное: на месте, где раньше была дыра, теперь вновь возник город-призрак.
Александр Аммосов
Автор Кинопоиска, блогер
Astro Bot
Где играть: PlayStation 5
Платформер Astro Bot для PlayStation 5 оказался внезапным хитом этой осени и квинтэссенцией творчества Team Asobi, небольшой внутренней команды Sony. Студия начала создавать сборники мини-игр еще в 2013 году с The Playroom для PS4, а их технодемо Astro’s Playroom наверняка попробовал почти каждый владелец PS5.
Astro Bot — первая по-настоящему масштабная игра команды, путешествие по череде красочных уровней с отсылками к истории PlayStation, где активно используют возможности контроллера DualSense. Это не хит на уровне Nintendo, но местный дизайн и набор самых разнообразных геймплейных механик (перевоплотиться тут можно даже в Нейтана Дрейка из Uncharted или охотника из Bloodborne) увлекут любого фаната франшиз Sony.
Александр Омолоев
Новостной редактор Кинопоиска
Helldivers 2
Где играть: ПК, PlayStation 5
Кто бы мог подумать, что с большим отрывом самую адреналиновую, интересную и, страшно сказать, веселую кооперативную игру на ПК в этом году выпустит Sony. Однако вот она, дорогая, по-хорошему кинематографичная фантастика, в которой игроки, управляя отрядом космических десантников, должны держать оборону от огромных смертоносных жуков и боевых роботов.
Иными словами, тут тебе и «Звездный десант», и «Терминатор» — одним махом все то, что открывают для себя в 11 лет, любят в 25 и не забывают в 40. Врагов в бою всякий раз гораздо больше, чем людей, зато у космодесанта есть орбитальные орудия, кластерные бомбы и авиация с напалмом. Каждое сражение благодаря этому превращается в неотразимое огнедышащее зрелище; вклад битв в ситуацию на всем галактическом фронте усиливает сплоченность, отсутствие диалогов и сюжетных подробностей — эффект от ударных реплик бойцов («Еще одна победа правильной стороны истории!»).
Немалая доля обаяния Helldivers 2 и в том, что она в самом буквальном смысле смехотворна, но ирония над милитаризмом, империализмом, тоталитаризмом, конечно, сознательный выбор авторов. И если не так звучит формула идеального (даже с учетом всех проблем, которые сами себе создали разработчики и Sony) кооперативного фантастического боевика, то как?
Андрей Дуванов
Игровой журналист
Prince of Persia: The Lost Crown
Где играть: ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch
Нового «Принца» ждали целую вечность, но в 2024 году мы наконец-то получили не ремейк, не ремастер, не карточную игру по мотивам, а полноценное продолжение. При этом в успех The Lost Crown верилось с трудом. Первый трейлер был до смешного неудачным, а Ubisoft в последние годы явно находится не в лучшей форме.
Но опасения были напрасными: почти все в новом «Принце» сделано просто отлично. Отзывчивый платформинг, разнообразные способности, роскошная боевая система, интересный мир с массой секретов, сложные боссы. А еще бережное использование персидской мифологии, которой видеоигры нас балуют совсем нечасто.
К сожалению, будущее серии все еще остается неясным, ведь продажи The Lost Crown не оправдали ожиданий компании. Но именно поэтому новому «Принцу» стоить дать шанс — индустрии нужно больше подобных проектов.
Сергей Сергиенко
Ведущий редактор Cybersport.ru, автор Telegram-канала «Покебол с предсказанием»
Tekken 8
Где играть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S
Tekken 8 могла бы стать идеальным файтингом и во многом им и является. Со старта здесь отличный баланс, отточенный геймплей и ряд интересных нововведений, что поднимало игру над всеми предыдущими частями. Первые месяцы никто не мог и слова сказать против, но, увы, все быстро изменилось. Сейчас Tekken 8 находится в странном положении: это все еще отличная игра, в которую просто весело играть, но введенная разработчиками агрессивная монетизация оттолкнула многих. Несмотря на это, обратить внимание на файтинг определенно стоит — спасибо увлекательному сюжету, отличному онлайн-режиму и невероятной зрелищности.
Роман Персианинов
Автор Кинопоиска и «Т — Ж»
INDIKA
Где играть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S
Разработчикам из России и стран СНГ с трудом дается жанр сюжетных игр. Часто история в их произведениях остается на вторых ролях, переполнена графоманией, штампами или бездумными отсылками к классике литературы. Интересные высказывания среди этого хаоса найти трудно.
Авторы INDIKA пошли другим путем — вложили много сил в постановку (кто только не хвалил в рецензиях операторский прием рыбьего глаза) и сценарий. В результате получилось хорошо написанное авторское произведение о сложной роли церкви и бога в жизни человека. Но с довольно посредственным геймплеем, который редко разбавляется интересными пространственными головоломками и экшен-эпизодами.
INDIKA точно не суждено изменить отношение большинства разработчиков к сюжету в играх в лучшую сторону. Она получилась слишком маленькой и авторской и порой доносит свои идеи наивно или в лоб. Но это все равно смелый шаг вперед по тропе, которую большинство предпочитает обходить стороной.
Дима SuperVHS
Креативный директор Кинопоиска
Animal Well
Где играть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch
Animal Well — это большая маленькая игра. Инди-метроидвания, созданная одним человеком и весящая 40 мегабайт, поражает количеством загадок, секретов и механик, спрятанных в минималистичном пиксельном интерфейсе. По сюжету маленький колобок попадает в подземный бестиарий, где ему приходится столкнуться не только с зайцами и лисами, но и с кенгуру, хамелеонами, страусами и даже гигантскими летающими котами.
Иногда перфекционизм приносит действительно крутые плоды: семь лет игровой разработчик Билли Бассо в свободное от работы на большие компании время создавал свой уникальный мир, выписывал мельчайшие детали и прятал за каждым вторым пикселем пасхалки, смыслы и подсмыслы. И если вы готовы к этому порой непростому погружению в бездну авторских придумок, то перед вами раскроется поистине ювелирный шедевр игрового искусства.
Антон Самитов
Куратор игрового направления Кинопоиска
Hades II
Где играть: ПК (ранний доступ)
Hades, пожалуй, одна из лучших игр последних лет. Экшен от небольшой студии Supergiant Games успешно вплел механики roguelike в повествование, сделав смерть неотъемлемой частью сюжета. Даже если вас постигла неудача и по пути из царства Аида вы погибли, то обязательно услышите что-нибудь новое о населенном древнегреческими богами мире. Что само по себе награда.
Так почему же я говорю здесь о первой Hades? Да потому, что Hades II — это, в сущности, та же игра, практически по учебнику сделанный сиквел. Все то же самое, но масштабнее, круче, красочнее, со множеством новых персонажей и механик, которые дополняют оригинал и не мешают наслаждаться всем тем, за что мы влюбились в первую часть. Пробиваться через толпы врагов все так же интересно, визуальный стиль все так же прекрасен, музыка по-прежнему завораживает. Песни сирен, нежно поющих, как выцарапают вам глаза и утопят, так и вовсе способны ввести в транс.
И даже сейчас, когда Hades II еще не вышла из раннего доступа (это, вероятно, состоится уже в 2025-м), она легко даст многим фору и по количеству, простите, контента, и по его качеству.
Анатолий Лукманов
Редактор социальных сетей «Кинопоиск | Игры»
Senua’s Saga: Hellblade II
Где играть: ПК, Xbox Series X|S
Senua’s Saga: Hellblade II показала, что видеоигра может быть увлекательной исключительно благодаря эстетике — окружению, стилю, графике, работе художников и звукорежиссеров. Мне не стыдно назвать Hellblade II одним из лучших и самых необычных тайтлов 2024 года, который затянул меня не за счет интересного геймплея. Продолжение истории воительницы Сенуа, страдающей психозом, подкупает именно как арт-проект, просто любоваться которым на протяжении всего прохождения — это мало с чем сравнимое удовольствие.
Ситуация с сиквелом Hellblade следующая: вы либо возненавидите игру за то, что она не выполняет свои функции как видеоигра с большой буквы, либо полюбите всем сердцем за возможность с головой погрузиться в мрачную скандинавскую атмосферу и прочувствовать все терзания главной героини. Я выбрал второй вариант и не разочаровался!
Арсений Чимбулатов
Сценарист YouTube-канала «Кинопоиск | Игры»
Songs of Conquest
Где играть: ПК
Странным образом Songs of Conquest мирит ностальгию с современностью. Параллели с серией Heroes of Might & Magic, так и напрашивающиеся в рамках узкого жанра, остаются лишь параллелями, потому что для каждой знакомой механики разработчики из Lavapotion провели необходимый сегодня апгрейд. Герои, названные здесь магистрами, рядовые юниты со спецумениями, магия, прокачка и постройка городов — все это одновременно и близкое, и оригинальное.
Songs of Conquest — это настоящий парадокс. То, что издали видится беспардонным оммажем, оказывается давно ожидаемым обновлением.
Дарья Кулагина-Кравчук
Сценаристка YouTube-канала «Кинопоиск | Игры», автор канала «Деградация и беляши»
Metaphor: ReFantazio
Где играть: ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S
В последние годы студия Atlus славилась своими JRPG, смешивающими фантастику с современным и/или постапокалиптическим сеттингом. Про фэнтези тоже не забывала, но Etrian Odyssey набрала меньше фанатов, чем вселенная SMT и Persona. В Metaphor студия решила изменить ситуацию и создала новый мир — фэнтезийный, однако опирающийся на механики самых популярных игр разработчиков.
Давние поклонники Atlus нашли в ReFantazio десятки геймплейных и тематических отсылок и к «Одиссее», и к «Персоне». А новая аудитория получила одну из самых ярких JRPG в истории — стильную, с великолепной музыкой и интересными персонажами, не стесняющуюся обсуждать с игроком серьезные темы. Идеальна ли «Метафора»? Нет. Ближе к финалу сценарий начинает пробуксовывать под весом собственных тем, а арт-дизайн некоторых локаций нагоняет тоску. Но мало какая JRPG последних лет настолько же успешно создавала ощущение, что игрок не просто отправляется в очередное путешествие, а проживает целую жизнь.
Ольга Давиденко
Авторка видеоэссе Кинопоиска
Nine Sols
Где играть: ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch
Nine Sols — тайваньский 2D-платформер, в котором структура метроидвании сочетается с динамикой соулслайк-игр. От похожих тайтлов ее отличает в первую очередь неочевидная комбинация футуристической образности и восточной философии. Даосизм здесь — основа геймплея. Так, парирование не просто знакомый прием, но символ гармонии, которую игроку требуется освоить. При этом главный герой не созерцатель, а мститель, и путь его противостояния местной антиутопии чрезвычайно мрачен. Построенная на противоречиях Nine Sols изучает грани между древним и технологичным, не только следуя традициям жанра, но и переосмысляя их через философскую призму.
Василий Покровский
Автор сценариев видеоэссе Кинопоиска
Elden Ring: Shadow of the Erdtree
Где играть: ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One
Давайте честно: Shadow of the Erdtree не лучшее дополнение в истории и даже не лучшее дополнение в линейке соулсборнов. Но это редкий случай, когда необязательный аддон во многом даже превосходит основную игру. Сперва кажется, что сделан он строго по методичке FromSoftware — все то же самое, но на порядок сложнее. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что тут поправили проблему с прогрессией (помните Маргита? забудьте!), усилили вертикальность левел-дизайна (одна из сильных сторон «фромов»), сократили количество скучных данжей и насытили мир игры.
Ну и разумеется, боссы, многие из которых по сложности и зрелищности не уступают — да-да! — Малении. Короче говоря, Shadow of the Erdtree — это концентрированный Elden Ring, не обремененный проходными квестами и скучными врагами. Это дополнение даже по продолжительности сравнимо с иными полноценными одиночными кампаниями. Жаль только, что путь к дополнению лежит через половину игры — начать играть в него с нуля не получится. Как говорится, git gud.
Антон Самитов
Куратор игрового направления Кинопоиска
Balatro
Где играть: ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android
Кажется, почти каждый год как минимум одной инди-игре удается пробиться в мейнстрим. Иногда такой успех становится оглушительным, и Balatro — как раз такой случай. В мире бесконечных клонов Slay the Spire уникальным оказывается даже карточный «рогалик», где часть правил позаимствовали из покера.
Цель Balatro — собирать комбинации карт, пытаясь при этом сломать игру. Улучшать карты, придавать им особые эффекты, а также пользоваться джокерами, которые меняют правила подсчета очков. Все ради того, чтобы насобирать десятки тузовых покеров или колоду, состоящую из карт одной масти.
Хотя главное в игре то, что устоять перед ней тяжело. Неприятных звуков и анимаций тут нет в принципе. И цветные кляксы на фоне, и саундтрек, эта постоянно меняющаяся гипнотическая синтезаторная мелодия, усыпляют бдительность. Игра затягивает так, что можно часами твердить себе: «Ну, еще один забег — и спать». При этом бездумной Balatro не назовешь — все-таки подсчет карт тут порой так необходим, что его сделали встроенной функцией.
Илья Цуканов
Автор Кинопоиска, «Т — Ж», Skillbox и «Мира фантастики»
Mouthwashing
Где играть: ПК
Космический грузовой корабль «Тулпар» врезался в астероид посреди самого обычного полета. Компанию не слишком заботят ее сотрудники. Судно — та еще рухлядь. Капитан еле жив, он может лишь стонать и вертеть своим единственным оставшимся глазом. А четырем оставшимся членам экипажа нужно как-то дождаться помощи.
Космические дальнобойщики сами прекрасно справляются с тем, чтобы превратить свою жизнь в ад. Через сюрреалистические образы видишь, как самый обычный человек может превратиться в настоящее чудовище. А во время хлестких диалогов наблюдаешь, к каким ужасным последствиям приводит извращенное понимание ответственности.
А что насчет геймплея? Mouthwashing — симулятор ходьбы с несколькими головоломками и парой экшен-сцен. Но игра проходится всего за два часа, и для такого хронометража этого более чем достаточно.
Денис Павлушкин
Игровой журналист
Lorelei and the Laser Eyes
Где играть: ПК, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4
Lorelei and the Laser Eyes — хардкорная головоломка, которую грех было бы называть просто хорошей или сложной. Да, она может напрячь даже искушенных знатоков жанра, но это не главный триумф разработчиков из студии Simogo. Их проект объединил нетривиальные загадки, психологический хоррор, магический реализм и броский визуальный стиль, навеянный итальянскими джалло-фильмами, в нечто неповторимое. Lorelei and the Laser Eyes рассказывает историю о творчестве, диссоциации и паранойе, просто она делает это на языке символов, пазлов и полунамеков.
Юрий Кулагин
Сценарист YouTube-канала «Кинопоиск | Игры», автор Telegram-канала «Деградация и Беляши»
Black Myth: Wukong
Где играть: ПК, PlayStation 5
В чем только злые языки не обвиняли бедного Царя обезьян! И что рейтинги игры накручены, и что впечатляющие продажи обеспечила одна лишь китайская аудитория… Ладно, последнее — отчасти правда, вот только достижений игры это не умаляет. Black Myth: Wukong во многом опирается на идеи FromSoftware, но и перекраивать их не боится. Вместо десятка видов оружия — набор превращений и посохов с разными стойками. Вместо сухой прокачки характеристик — ветки навыков, заметно влияющие на стиль боя. Вместо запутанных многоуровневых локаций... Ну да, не всегда коридоры интуитивные, тут разработчиков и правда можно пожурить. Но вот так уж они решили расставить акценты — сосредоточиться на сражениях, боссах и эстетике, местами жертвуя левел-дизайном. И поставленные цели игра отрабатывает с таким озорством и фантазией, что сам Сунь Укун бы позавидовал!
Сергей Сергиенко
Ведущий редактор Cybersport.ru, автор Telegram-канала «Покебол с предсказанием»
Alone in the Dark
Где играть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S
Перезапуск «дедушки survival horror» вышел удачным и порадовал практически всех неравнодушных к жанру. Авторы сделали ставку на переосмысление, благодаря чему в особняке Дерсето игрока теперь ждут не только лавкрафтианская нечисть, но и персональные травмы героев. Добавившийся психологизм пошел игре на пользу, но продажи, увы, оказались недостаточными: студию разработчиков вскоре закрыли, убив любые надежды на сиквел. Жаль! Игра, хоть и не лишена проблем (главная из которых — сыроватая боевая система), обладала определенным шармом и откровенно намекала на развитие вселенной. Отдельно хочется отметить актерскую игру, особенно Дэвида Харбора и Джоди Комер, а также потрясающий саундтрек, в записи которого поучаствовал Джейсон Кёнен, известный в том числе по дарк-джазу.
Алексей Першин
Переводчик комиксов и видеоигр, автор статей для Кинопоиска и 2×2
Age of Mythology Retold
Где играть: ПК, Xbox Series X|S
Оригинальная Age of Mythology (2002) — игра культовая, удачно совместившая геймплей серии Age of Empires с фэнтезийно-мифологическим сеттингом. Помочь современному игроку прикоснуться к классической стратегии — благое дело, но сделать достойный ремастер или ремейк куда сложнее, чем кажется. Тем более что конкретно Age of Mythology уже пытались обновить в 2014-м, выпустив не очень аккуратное расширенное издание со множеством технических проблем. И вот в 2024-м игра наконец-то получила полноценный ремастер — с подтянутой графикой, новым движком, красивым саундтреком. Готовность разработчиков продолжать работать и прислушиваться к просьбам игроков помогла возродить Age of Mythology. Стратегия регулярно пополняется новым контентом, а скоро ее ждет и полноценное большое дополнение.
Алик Кемалов
Руководитель социальных сетей Кинопоиска
Dragon Age: The Veilguard
Где играть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S
Перед нами классная увлекательная RPG с нормальной боевкой и захватывающим сюжетом. Но это не Dragon Age. И, пожалуй, это главная претензия к игре. Я уверен, назовись она «Царство ворона», «По ту сторону реки Стикс» или, на худой конец, «Непростой злодей», и аудитория, и критики куда теплее приняли бы ее. Иногда погоня за громким именем может сильно навредить. Перед нами как раз такой пример.
Иллюстратор: Александр Черепанов