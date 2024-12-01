Лучшие игры — 2024: выбор Кинопоиска

Кто бы мог подумать, что с большим отрывом самую адреналиновую, интересную и, страшно сказать, веселую кооперативную игру на ПК в этом году выпустит Sony. Однако вот она, дорогая, по-хорошему кинематографичная фантастика, в которой игроки, управляя отрядом космических десантников, должны держать оборону от огромных смертоносных жуков и боевых роботов.

Иными словами, тут тебе и «Звездный десант», и «Терминатор» — одним махом все то, что открывают для себя в 11 лет, любят в 25 и не забывают в 40. Врагов в бою всякий раз гораздо больше, чем людей, зато у космодесанта есть орбитальные орудия, кластерные бомбы и авиация с напалмом. Каждое сражение благодаря этому превращается в неотразимое огнедышащее зрелище; вклад битв в ситуацию на всем галактическом фронте усиливает сплоченность, отсутствие диалогов и сюжетных подробностей — эффект от ударных реплик бойцов («Еще одна победа правильной стороны истории!»).

Немалая доля обаяния Helldivers 2 и в том, что она в самом буквальном смысле смехотворна, но ирония над милитаризмом, империализмом, тоталитаризмом, конечно, сознательный выбор авторов. И если не так звучит формула идеального (даже с учетом всех проблем, которые сами себе создали разработчики и Sony) кооперативного фантастического боевика, то как?