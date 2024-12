Лучшие игры — 2024: выбор Кинопоиска

Lorelei and the Laser Eyes — хардкорная головоломка, которую грех было бы называть просто хорошей или сложной. Да, она может напрячь даже искушенных знатоков жанра, но это не главный триумф разработчиков из студии Simogo. Их проект объединил нетривиальные загадки, психологический хоррор, магический реализм и броский визуальный стиль, навеянный итальянскими джалло-фильмами, в нечто неповторимое. Lorelei and the Laser Eyes рассказывает историю о творчестве, диссоциации и паранойе, просто она делает это на языке символов, пазлов и полунамеков.