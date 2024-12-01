«Лихие», «Комбинация» и еще 19 главных российских сериалов этой осени

Кинопоиск подводит регулярные квартальные итоги российских сериальных новинок, смотрит которые автор Telegram-канала «Культовые русские сериалы» Иван Ковальчук, составляя персональный топ-дайджест сезона.
В подборке — 21 российский сериал этой осени. Для вашего удобства мы разделили их на семь смысловых блоков. Цель этой подборки — помочь зрителям сориентироваться в многообразии российских шоу.
Вечные 1990-е
Российские сериалы не были бы российскими сериалами, если бы забыли о 1990-х. Этой осенью о лихом десятилетии говорили часто, громко и, что удивительно, по-разному.
ТНТ
Молчаливый бандит по кличке Дино (Алексей Розин) давно на пенсии. Он живет в глухой провинции и уже не думает о рэкете. Но смерть бывшего босса вынуждает гангстера вернуться в Москву и вспомнить криминальное прошлое. Правда, с тех пор преступный мир сильно изменился, а бандиты-неофиты не готовы подчиняться устаревшим мафиозным законам.
Бодрую комедию с жестковатым диалоговым юмором портят разве что нелепые попытки оправдать погоняло героя. Дино приходится общаться с молодежью, тупить при виде беспроводной колонки и напоминать зрителям, что он вообще-то бумер. Но забавно, что спустя 10 лет после выхода «Физрука» студия Good Story Media выпустила новую комедию про головореза из прошлого. Акценты, впрочем, расставили иначе: уволенный Фома хотел вернуться в криминал, а Дино, наоборот, мечтает, чтобы 1990-е наконец-то закончились.
Okko, Start
Оставить 1990-е в прошлом хотел бы и Юрий Быков, режиссер криминальной драмы «Лихие». Главные герои сериала — смурной егерь-пасечник Павел Лиховцев (Артём Быстров) и его 12-летний сын Женя (Савелий Кудряшов) — переезжают с семьей из деревни в Хабаровск и попадают в бандитскую группировку. Батя превращается в киллера, а ребенок становится наводчиком, помогает устранять неугодных.
«Слову пацана» предъявляли за романтизацию бандитизма. Обвинить «Лихих» в чем-то подобном просто невозможно. Это брутальная гангстерская сага, но с гангстерами, лишенными характерного для таких проектов обаяния зла. Люди звереют, рушатся семьи, камера фиксирует использованный презерватив, а Быков не скрывает отвращения. В его 1990-х нет места ностальгии, милым ларькам и душевной поп-музыке. Столь безрадостный взгляд не только обескураживает, но и (внезапно!) кажется свежим.
Start, Wink
На дворе середина 1990-х. Флора (Виктория Исакова) работает водителем троллейбуса и воспитывает трех сыновей от разных мужчин. Братья не похожи друг на друга. Старший (Слава Копейкин) состоит в бандитской группировке, а на досуге занимается вокалом. Средний (Макар Хлебников) рисует афиши и дружит с молодым копом (Кузьма Котрелёв), а младший (Хетаг Хинчагов) забивает на учебу и фарцует. Все они пытаются найти свое место в новом диком мире.
Герои «Детей перемен», в отличие от Жени из «Лихих», еще тянутся к свету и сопротивляются безумному десятилетию. Сериал делает то же самое, поэтому уродство 1990-х здесь граничит с юмором, любовью и поэтичными образами.
Местный бандит Михалыч (Тимофей Трибунцев), например, хоть и носит воровские звезды на плечах, но временами кажется комичным персонажем. В стриптиз-клубе сутенерит белокурая femme fatale, в которую невозможно не влюбиться (Софья Лебедева), а сама Флора сохраняет улыбку, несмотря на безденежье и проблемы в семье. Скорее всего, в дальнейшем брат пойдет на брата, и былой оптимизм улетучится. Но, как показывает финал первого эпизода, красоту можно увидеть, даже сидя в облезлой квартире. Правда, для этого придется придушить себя пакетом.
Родственные связи
«Дети перемен» далеко не единственный сериал этой осени, в котором кровные узы имеют важнейшее значение. Оно и понятно: Год семьи как-никак.
Start
Продолжение богатырской франшизы, но в сериальном формате. Иван Муромец (Виктор Хориняк) погибает в бою за Белогорье, и на первый план выходят дочери богатыря. Старшая Марья (Арина Рожкова) обладает огромной физической силой и с легкостью переворачивает груженые телеги, а младшая Софья (Эвелина Мазурина) учится колдовать, но постоянно ошибается. Сестрам приходится разделиться, чтобы воскресить отца и спасти Белогорье от злого волшебника Северина (Александр Устюгов). Марья будет путешествовать по фэнтезийным просторам в компании Финиста, Бабы-яги и новенького в этой вселенной Цвыря (к Кириллу Зайцеву и Елене Яковлевой присоединился Дмитрий Лысенков), а Софья отправится в наш мир за другим, еще молодым Иваном.
Режиссер Антон Маслов называл «Наследие» большим кино и признавался, что в основу сериала легли четыре сценария для полнометражных фильмов. Это чувствуется: сериальная версия «Последнего богатыря» впечатляет масштабом и буквально просится в кинопрокат. Получилось солидное фэмили-фэнтези с кучей локаций, экшеном и приятным юмором. Даже если вы далеки от серии фильмов про Ивана Муромца, не оценить размах сериала невозможно. Он действительно богатырский.
Premier
У 18-летнего Антона (Марк Эйдельштейн) редкое заболевание — миодистрофия Дюшенна. Болезнь прогрессирует, и, чтобы выжить, Антону необходимо дорогостоящее лекарство. Но денег нет, а циничная чиновница из местного горздрава помогать отказывается. Не унывает разве что Миха (Никита Павленко), старший брат Антона. Вместе с друзьями он решает открыть подпольную лабораторию и производить препарат своими силами.
Первая ассоциация понятна — «Во все тяжкие»; герои «Фармы» даже цитируют Уолтера Уайта. Хотя на самом деле сериал больше похож на «Закон каменных джунглей». Простые пацаны с района вновь пытаются решить проблемы с помощью криминала, потому что другого выхода попросту нет. Все это с ненавязчивым юмором, харизматичным мафиози по кличке Аль Пачино (Сергей Гилёв) и, конечно же, остросоциальным русским рэпом (написал который сам Эйдельштейн).
Парадокс восьмисерийника в том, что героям не мешало бы поспешить, но сюжетная линия с подпольной лабораторией почти не двигается. Антон, конечно, потерпит, но зритель рискует не дожить до момента, когда Миха все же начнет варить лекарство. Часовой хронометраж эпизодов лишь усугубляет ситуацию.
Kion
Аня (Алёна Михайлова) — не просто бритоголовая пацанка, но еще и MMA-боец — едет в Японию, чтобы найти пропавшую близняшку Надю (тоже Алёна Михайлова). Вскоре выясняется, что за исчезновением сестры стоят бандиты из группировки якудза, в лапы которых попала Надя, вовлеченная в секс-эксплуатацию. Выход один: подключать кулаки, идти напролом и напоминать, что рашен пипл всех сильнее.
«Амуру» снимали в Японии и Таиланде. В кадре мелькают актеры из Страны восходящего солнца, неоновые пейзажи разбавлены аниме-вставками, а Юрий Колокольников изображает комичного рестлера и выступает в костюме медведя. Сериал, очевидно, гордится статусом международного боевика. Но за яркой оберткой скрывается тягомотная история русской народной амазонки. Той, что и коня на скаку остановит, и японских крутышей изобьет. Рутинно и одной левой. Как тут не зевнуть?
Международная панорама
На статус международного проекта этой осенью претендовала не только «Амура». Другие российские сериалы тоже заигрывали с зарубежьем. Тут вам и Байден, посетивший Московскую область, и аргентинские пейзажи, и даже русский двойник Макрона.
ТНТ
Андрей (Алексей Лукин) давно переехал в Москву, но решил вернуться в родную провинцию, чтобы познакомить родителей со своей новой девушкой — столичной бизнесвумен Викой (Марина Александрова). Однако Вике уже 42 года, и, узнав об этом, консервативные предки решают разрушить отношения сына.
Название ромкома обманывает: ни президента Франции, ни пародии на него в сериале нет. Это всего лишь издевательский рекламный ход, отсылающий зрителей к семейной жизни президента Франции Эммануэля Макрона. Да и серьезная разница в возрасте героев отходит на второй план, уступая место вечному конфликту продвинутой столицы и старомодной провинции. Тема, конечно, избитая, но поведение безумных (или безумно харизматичных) деревенщин в исполнении Ольги Медынич и Михаила Трухина все же вызывает улыбку.
ТНТ
После неудач на санкционном фронте Джо Байден (Дмитрий Дюжев) отправляется в Россию, чтобы узнать, как навредить ее жителям. Президент США выдает себя за пенсионера Ивана Иванова, но вскоре теряется в подмосковной Лобне без денег и документов. Приходится пить водку, рыться в помойках и спать на скамейке.
«Гудбай» не столько комедия, сколько треш-перформанс, приуроченный к президентским выборам в США. Идея поместить американского лидера в российский городок звучит дерзко. Но сама задумка волновала телеканал ТНТ гораздо сильнее, чем ее реализация. Поэтому смотреть на Дмитрия Дюжева в пластическом гриме дольше десяти минут просто бессмысленно. Лучше не терять времени и сразу включить саундтрек сериала — песню «Матушка». Вся суть проекта умещается в строчки про Святую Русь (для нас) и занозоньку (для других).
Амедиатека, СТС
Нескладный зумер Никита (Денис Никитин) учится в престижном универе, мечтает подкатить к симпатичной однокурснице Яне (Екатерина Чаннова), но вместо любви получает насмешки от своего конкурента — этакого альфа-самца Дениса (Даня Киселёв). Звучит как типичная молодежная драма, но есть нюансы. Отец Никиты (Артём Ткаченко) создает некое прорывное лекарство, из-за чего подвержен паранойе. Вдруг формулу украдут конкуренты? Вдруг сына похитят, чтобы оказать на него давление? Попытавшись охранять Никиту в открытую и потерпев фиаско, отец придумывает хитрый ход: под видом студентки по обмену из Китая приставляет к сыну телохранительницу Мэйлин (Александра Немчинова), которая в совершенстве владеет боевыми искусствами.
Первый совместный с СТС сериал Амедиатеки и режиссерский дебют Ивана Макаревича отвечает на вопрос: «Что будет, если разбавить стандартный young adult Китаной из Mortal Kombat?» Разгадка проста: зритель получит несколько экшен-сцен и любопытного персонажа, за которым хочется следить. Но фундаментальные проблемы сериала не решит даже неуязвимая азиатка. Линия с чудесным препаратом — вялотекущая, а университетская жизнь главного героя — сплошной драмеди-стереотип.
Premier
Мария (Светлана Иванова) покидает старообрядческую русскую общину в Аргентине, чтобы повидаться с родственниками из Уругвая. Но выехать за границу не удается. На вокзале кто-то хладнокровно убивает полицейского, а маленький сын девушки (Нил Бугаев) становится единственным свидетелем преступления, и без дачи показаний не обойтись. Так начинается история парадоксальной любви Марии и русскоязычного полисмена Павла (Семён Серзин).
«Эль Русо» вдохновлен «Свидетелем» Питера Уира. Герои, как и сыщик Джон Бук в исполнении Харрисона Форда, пускаются в бега, узнав, что с преступлением связаны коррумпированные копы. Но детективная составляющая сериала не впечатляет. Все эти злобные латиноамериканские полицаи, мечтающие устранить малолетнего свидетеля, лишь оттеняют главное достоинство «Эль Русо» — мелодраматичную историю двух противоположностей, которых, кажется, свела сама судьба. Да еще и в малознакомом российскому зрителю аргентинском сеттинге.
Преступления и наказания
Осенью российские сериалы напомнили нам, что карма существует. И неважно, кто ты — Родион Раскольников или провинциальный киднеппер.
Okko
Адвокат Светлана (Карина Разумовская) покидает Санкт-Петербург и едет на родину, в маленький курортный городок, чтобы найти сбежавшую приемную дочь (Елизавета Ищенко). Та отправилась на поиски биологических родителей, но пропала и не выходит на связь. Да и город только кажется тихим и спокойным местом, а на самом деле там годами исчезают девушки. Полиция бездействует, основной подозреваемый в лице мутного сторожа Виктора (Александр Ильин-младший) до сих пор на свободе. Но за преступления все же придется ответить.
В 2021 году дуэт режиссера Душана Глигорова и сценариста Олега Маловичко подарил зрителям детектив «Хрустальный». «Трасса» продолжает те же традиции и вновь напоминает, что российская провинция полна жутких тайн. Рецепт успеха прост: беспросветная хтонь, интригующий сюжет и логичный финал с ответами на все поставленные вопросы. Тем удивительнее, что превзойти дуэт Маловичко и Глигорова на поле мрачных детективов пока не может никто.
Кинопоиск
Авторское прочтение великого романа. Родион Раскольников (Иван Янковский) живет то ли в современном Питере, то ли в пространстве сновидений. Герои общаются на языке позапрошлого столетия, а временами цитируют Достоевского строго по тексту. На экране то и дело появляется Тень (Борис Хвошнянский) — загадочный персонаж, напоминающий одновременно и черта, и Роберта Дауни-младшего. Все это похоже на странный спектакль или сон при температуре 39.
Задумка амбициозная, и «Преступление и наказание» можно считать арт-высказыванием. Массовая аудитория, вероятно, интересовала режиссера Владимира Мирзоева в последнюю очередь. Те, кто ждал от сериала со звездным кастом и Янковским в главной роли чего-то более зрительского, остались разочарованы. Те, кто помнит режиссерский стиль Мирзоева по «Топям» и «Внутри убийцы» (не говоря про театральные постановки), — в восторге. Сериал получил статус противоречивого эксперимента и разделил аудиторию пополам, оставив ее либо в ярости, либо в экстазе, но точно не равнодушной.
Подростковый период
Куда же без подростков? За три месяца тинейджеры из российских сериалов успели слетать в космос, стать горе-пранкерами и превратиться в супергероев.
Premier
Школьница Галя (Дарья Балабанова) становится жертвой жестокого пранка. Ее краш, московский блогер с идиотской кличкой Ганс Шмюзе (Антон Рогачёв), сначала переспал с девушкой, а затем решил избавиться от нее и инсценировать собственную смерть. О том, что это всего лишь розыгрыш, знают все, кроме Гали. Но девушку не зря называют жвачкой: она прилипла так, что готова достать любимого даже из-под земли.
Подростковая драма Александра Цоя — идеальный объект для хейтвотчинга. Во время просмотра вы рискуете превратиться в старушку, осуждающую беспринципную и безрассудную молодежь. И это тоже успех: «Жвачка» использует привычный набор персонажей для любого young adult, но умудряется дарить эмоции. Ну а напоминать, что неудачный прикол может разбить чье-то сердце, необходимо даже взрослым.
Wink
2054 год. Средний возраст жизни снижается, а мир находится на грани вымирания. Чтобы предотвратить катастрофу, нужно слетать в космос и добыть уникальное вещество. Кто справится с этим лучше остальных? Конечно же, команда подростков, еще сохранивших здоровье.
В касте сериала — уже узнаваемые новые лица: от Льва Зулькарнаева и Дениса Косикова до Софьи Аржаных из «Цикад». Но есть проблема: вселенная космических зумеров создавалась по принципу «бери от жизни всё». Тут вам и астероид, и дроны, и голограммы, и стандартная квартира из 2020-х, и неоновый Шанхай, и искусственный интеллект, и даже растения, которые охраняются толпой зомби. Не хватает только ведра воды и охапки дров. Если в 2054 году человечество ждет такая безвкусица, экологическая катастрофа не худший вариант, чтобы прервать мучения Homo sapiens.
СТС
Зеленоград становится местом мистических разборок. Дети из, казалось бы, обычной семьи получают сверхспособности — от телекинеза до ясновидения. Теперь за ними охотится отдел магической безопасности, возглавляемый злой ведьмой Верой (Екатерина Вилкова). Она надеется отыскать школьников, чтобы с их помощью активировать волшебный перстень своего отца и поработить человечество. Остановить Веру пытается ее сестра и мать юных чародеев — добрая колдунья Надя (Оксана Акиньшина), инсценировавшая свою смерть ради защиты семьи.
«Наследники. Дар крови» — микс из городского фэнтези и типичного семейного драмеди от СТС. Чудо-подростки хоть и обладают суперспособностями, но вынуждены ходить в общеобразовательную школу и взаимодействовать с обычными детьми. При этом ни первой (мистической), ни второй (реалистичной) половине сериала нечем удивить. Получился телевизионный вторпродукт, приправленный фэнтезийными клише.
Ничего личного, просто шоу-бизнес
Медиахолдинги, музыкальные лейблы, создатели скандальных телепередач — этой осенью от российских сериалов доставалось всем, кто считает себя частью шоу-бизнеса.
Wink
Опер Александр Шишинин (Никита Кологривый) бросает работу, чтобы исполнить свою мечту и стать музыкальным продюсером. Он объединяется с композитором Виталием Окороковым (Владимир Канухин) и собирает первый состав поп-группы «Комбинация», куда входят еще никому не известные Алёна Апина (Анастасия Уколова) и Татьяна Иванова (Елизавета Базыкина). Впереди всенародная слава, конфликты с музыкальными лейблами и пачка вечных хитов: от «American Boy» до «Двух кусочеков колбаски». Но без трагедий не обойдется.
Создатели прошлогодней «Лады Голд» Никита Власов и Егор Чичканов рассказывают о шумном, но все же не великом коллективе единственно верным способом — без страха скатиться в веселое треш-шапито. Тут вам и клиповый монтаж, и поп-культурные отсылки, и смачная ругань в исполнении Елизаветы Базыкиной. Получился самоироничный байопик, в котором Никита Кологривый стоит не за улицу, а за саратовских девчонок. Но делает это, кстати, ничуть не хуже, чем в «Слове пацана».
«Иви», Kion
Робкий зумер Паша (Олег Савостюк) переезжает в Москву и проходит стажировку в редакции ток-шоу «Правда» — вымышленном аналоге «Пусть говорят». Рейтинги проекта падают, и редакторы отчаянно ищут скандальные темы. В это же время бывшую девушку Паши (Анастасия Красовская) насилует известный поп-певец Кирилл Артемьев (Милош Бикович). Стажер решает, что наказать звездного преступника можно только одним способом — нужно привести жертву на шоу.
События развиваются с бешеной скоростью, топовые актеры изображают циничных мерзавцев, а в кадре мелькают частые гости трешевых теледебатов — от Никиты Джигурды до Олеси Малибу. Задача показать, как телевидение превращает печальные истории в адский балаган, решена с блеском. Правда, сериал и сам рад скатиться в нечто подобное. Такой вот парадокс: чтобы победить врага, нужно стать им.
«Пятница!»
Лара (Маруся Климова), Жанна (Александра Власова) и Маша (Екатерина Симаходская) работают в крупном холдинге и мечтают получить повышение. Однажды, увидев выступление очередного интернет-гуру, девушки решают устроить челлендж. За месяц они должны продвинуться по карьерной лестнице, используя для этого любые методы. Не справились? Тогда увольняйтесь по собственному.
Гендиректор «Пятницы!» Николай Картозия называл «Карьеристок» женской версией «Мылодрамы» — возможно, самого жесткого ситкома в российской истории. Это, конечно, преувеличение, и по количеству грязных шуток новому сериалу далеко до старого хита. Оно и понятно: в центре сюжета находятся милые стахановки из Москва-Сити, а не придурковатый автозаправщик.
Но иногда «Карьеристки» действительно заходят на территорию «Мылодрамы» и начинают прожаривать местное телевидение. Правда, теперь усилиями суровой продюсерши в исполнении Нины Гогаевой. Врубать сериал стоит хотя бы ради ее разоблачительных монологов. Тина Канделаки, например, увидела в них себя.
«Пятница!»
Шеф-повара Кая (Денис Прытков) выгоняют из модного московского ресторана после конфликта с гостем — властным чиновником. Теперь талантливого шефа не берут на работу даже в шаурмичную. Делать нечего, и Кай решает устроиться поваром в женскую колонию. Его цель — превратить тюремную столовку в крутой ресторан, найти общий язык с арестантками и победить в главном кулинарном телешоу страны. Ведь телевидение по-прежнему меняет судьбы людей.
Первый эпизод «Шефа» не уступает американскому «Медведю». Там и бешеный темп, и сочная картинка. Создается ощущение, что зритель действительно находится на кухне топового ресторана, где все кипит и шипит. Но дальше — хуже. Переезд в женскую колонию лишает «Шефа» преимуществ, обозначенных в премьерной серии. Зато вы точно поймете Кая и даже сможете разделить с ним его горе. Трансфер из мишленовского рестика в тюремный общепит — процесс болезненный и, к сожалению, не очень аппетитный.
Исторические персонажи
Что-то модно, а что-то выходит из моды, но историческим личностям всегда есть место в российских сериалах. Осень 2024-го не исключение.
«Смотрим», «Россия 1»
1906 год. Пётр Столыпин (Александр Устюгов), назначенный министром внутренних дел Российской империи, рискует повторить судьбу убитых предшественников. Кучка эсеров-максималистов видят в нем врага революции и готовятся устранить чиновника. Сериал, впрочем, не меняет хода истории, поэтому планам радикалов не суждено осуществиться. Простите за спойлер.
Несмотря на название, создатели шестисерийника уделяют Столыпину не так уж много экранного времени. Пётр Аркадьевич как бы есть, но на сюжетной периферии. Гораздо больше их волнует деятельность революционеров, поэтому в кадре чаще мелькают декадент по кличке Медведь (Павел Попов) и студент Любомиров (Юрий Насонов), тайно влюбленный в дочь министра. Но слушать кухонные беседы заговорщиков невыносимо, особенно зная, что прямолинейность сериала не позволит им стать «Бесславными ублюдками».
Premier
Исторический детектив об одном из самых знаменитых адвокатов XIX века. Плевако (Сергей Безруков) — гений в мире юриспруденции. У него нет поражений. Он разрывает оппонентов и впечатляет толпу ораторскими навыками. Однако личная жизнь юриста-гуманиста может помешать его карьере: герой влюбляется в жену текстильного промышленника Марию Демидову (Ольга Лерман).
Режиссер Анна Матисон превратила Фёдора Никифоровича Плевако в Николая Федоровича, а его биографию — в судебный процедурал. Каждый из десяти эпизодов посвящен отдельному кейсу, и в рамках сериала Плевако становится чуть ли не Шерлоком времен Российской империи. Обаятельный харизматик с легкостью распутывает одно дело за другим. Кажется, нечто подобное было в сотне сериалов. Вот 101-й — без вау-эффекта, но с Сергеем Безруковым.
Автор: Иван Ковальчук