«Лихие», «Комбинация» и еще 19 главных российских сериалов этой осени

В касте сериала — уже узнаваемые новые лица: от Льва Зулькарнаева и Дениса Косикова до Софьи Аржаных из «Цикад». Но есть проблема: вселенная космических зумеров создавалась по принципу «бери от жизни всё». Тут вам и астероид, и дроны, и голограммы, и стандартная квартира из 2020-х, и неоновый Шанхай, и искусственный интеллект, и даже растения, которые охраняются толпой зомби. Не хватает только ведра воды и охапки дров. Если в 2054 году человечество ждет такая безвкусица, экологическая катастрофа не худший вариант, чтобы прервать мучения Homo sapiens.