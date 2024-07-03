10 лучших российских сериалов 2024 года: итоги первого полугодия

Говорить о больших деловых процессах, борьбе за ресурсы и влияние не очень-то любят в нашем кино. И тем ценнее «Золотое дно», представляющее собой, возможно, не во всем удачную, но все-таки внятную попытку поговорить о том, что бывает с капиталом, когда период первоначального накопления завершен и пришло время его кому-то передавать.

Сюжет как таковой — распад семьи на фоне финансового преуспевания и отрыва от повседневности — поверхностно отсылает к «Наследникам» с их беспринципными героями. Но и без классического заокеанского шоу в анамнезе «Золотого дна» есть на что посмотреть. Например, когда еще увидишь на экране винодельческое хозяйство Château de Talu, принадлежащее семье краснодарского экс-губернатора Александра Ткачёва? В продолжении (проект официально продлили на второй сезон) было бы хорошо, помимо местного виноделия, осветить и проблемы сбора геленджикского черного трюфеля.

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