10 лучших российских сериалов 2024 года: итоги первого полугодия

Эта десятка сериалов — выбор редакции Кинопоиска и наших авторов, пишущих о российском кино. Сериалы расположены в произвольном порядке (мы рассматривали только проекты, вышедшие до 1 июля). Бондарчук-психиатр, Трибунцев в роли Робин Гуда и «Наследники» у нас дома — рассказываем о проектах — победителях внутреннего голосования.
Если карточка сериала черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске.
Десятки, если не сотни, раз герои фильмов и сериалов оказывались запертыми в одном помещении, терзаемые маньяком или психопатом (от «Пилы» до «Кол-центра»). «Калимба» — редкий пример того, как на почве избитого тропа сделать хлесткую и захватывающую историю. Пресловутый эксперимент, вышедший из-под контроля, — только вершина айсберга, который построил психиатр в исполнении Фёдора Бондарчука. «Калимба» с его звездным кастом, флешбэками и сюжетными твистами — цепляющее с первых минут действо, которое охватывает несколько десятков лет. Разобраться в мотивах и нюансах взаимоотношений всех участников событий получится только у самых внимательных зрителей, равно как и получить максимальное удовольствие от этого проекта.
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Говорить о больших деловых процессах, борьбе за ресурсы и влияние не очень-то любят в нашем кино. И тем ценнее «Золотое дно», представляющее собой, возможно, не во всем удачную, но все-таки внятную попытку поговорить о том, что бывает с капиталом, когда период первоначального накопления завершен и пришло время его кому-то передавать.
Сюжет как таковой — распад семьи на фоне финансового преуспевания и отрыва от повседневности — поверхностно отсылает к «Наследникам» с их беспринципными героями. Но и без классического заокеанского шоу в анамнезе «Золотого дна» есть на что посмотреть. Например, когда еще увидишь на экране винодельческое хозяйство Château de Talu, принадлежащее семье краснодарского экс-губернатора Александра Ткачёва? В продолжении (проект официально продлили на второй сезон) было бы хорошо, помимо местного виноделия, осветить и проблемы сбора геленджикского черного трюфеля.
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Детективный сериал основан на одноименном романе Майка Омера. В центре сюжета — профайлер Зоя (Анастасия Евграфова), которая вместе с коллегой Тимофеем (Тихон Жизневский) расследует загадочное дело в Санкт-Петербурге. Душитель охотится на девушек, бальзамирует их тела и оставляет в людных местах города. Во время расследования прошлое героини перемешивается с настоящим, и ей начинает казаться, что она ищет маньяка, с которым была знакома в детстве.
Владимир Мирзоев любопытно подает убийцу: его личность раскрывается лишь в самом конце. Во всех сценах с маньяком лицо аккуратно скрывают, акцентируя внимание на жертвах. Эпизоды с ними почти всегда долгие и подробные, чтобы передать одержимость и внимание душителя к деталям. И это обезличивание пугает (и завораживает) куда сильнее любых кровавых сцен в похожих проектах.
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Представьте, что Юрий Деточкин из «Берегись автомобиля» оказался героем короткометражки Жоры Крыжовникова «Проклятие», где проходят пробы на роль Робин Гуда. Именно это ощущение возникает при просмотре «Дяди Лёши». Обаятельный и легкий (местами дешево мелодраматичный, но это правда простительно) сериал создан для того, чтобы вспомнить об истинном значении слова «драмеди». Трибунцев здесь — детдомовский дворник, ворующий у богачей из города Рыбинска, чтобы улучшить жизнь сирот.
«Дядя Лёша» примечателен двумя вещами: сделанными со вкусом и юмором отсылками к советской классике (от «Берегись автомобиля» до «Служебного романа») и потрясающим актерским составом, где и стар и млад (в смысле актерского стажа) справляется со своей ролью на 100%. А Тимофей Трибунцев — настоящая движущая сила этой истории. И неудивительно (хоть и всегда радостно) видеть, как ему удаются роли маленьких людей со своей бесовщинкой.
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«Первый класс»
Стриминг-платформа: «Иви»
Пока сериалы-конкуренты рассказывают о бандитах, маньяках и киднепперах, «Первый класс» выбирает более приземленную, но не менее волнующую тему. В центре событий — молодые мамаши, которые сражаются за будущее своих детей и единственное место в элитной питерской школе «Культурное наследие». Впрочем, о культуре здесь вспоминают в последнюю очередь. Героини Юлии Хлыниной, Марины Васильевой и Ани Чиповской хоть и называют себя подругами, но в битве за статус используют самые грязные методы — от подкупа до шантажа.
Получается язвительное драмеди с дерзким юмором и звездным кастом (от Никиты Ефремова в роли айтишника-стартапера до Елены Лядовой, играющей чиновницу-тусовщицу). То, что нужно в преддверии нового учебного года. Терапевтический эффект для молодых мам обеспечен.
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Детективный триллер о мужчине, который жаждет мести, на поверку оказывается многослойной драмой о неразделенной любви. Кажется, именно она толкает людей на самые жестокие злодеяния — по крайней мере, в мире российских сериалов. События «Я знаю, кто тебя убил» разворачиваются в трех временных отрезках (также устроен роман Любови Бариновой «Ева», лежащий в основе сценария). Александр Яценко в каждую из эпох приковывает внимание; актер сыграл одну из лучших ролей со времен «Аритмии». С каждым эпизодом растет непонимание, кому здесь вообще сопереживать — похитителю, похищенной девочке или ее родителям. Каждый взрослый в чем-то да виноват, хотя отыгрывает «человека со светлым лицом».
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«Неверные» не из тех сериалов, что умрут от скромности. Его авторы без всякого стеснения замешали в одном котле юридический процедурал, семейную драму, криминальный триллер и социальную рекламу о вреде алкоголизма. Не все ингредиенты высшего качества: дела в сериале по большей части простецкие, драма иногда скатывается в откровенное мыло, а от настырности QR-кода, в конце каждой серии ведущего на сайт трезвожить.рф, хочется выпить.
Однако у сериала в рукаве припрятан мощный козырь — отличная Оксана Акиньшина в роли женщины-катастрофы с алкозависимостью. «Неверных» есть за что похвалить и без нее (например, за стильную картинку), но именно харизма актрисы не дает сериалу превратиться в проходное варево.
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«Мы решали вопросы, — говорит в финале «Прелести» поднявшийся в 1990-х мэр провинциального города в исполнении Филиппа Янковского. — Пугали, стреляли, иногда разговаривали. Но решали. А это какая-то бойня». Тень 1990-х до сих пор висит над отечественным кино, но сериал Premier в числе тех, кто не боится признаться: сейчас стало еще страшнее.
«Прелесть» — чистокровный нуар. Не только из-за криминального сюжета, тягучей атмосферы или мрачного образа города, который в объективе оператора Ивана Бурлакова становится похож на черную-пречерную трясину. Просто классические голливудские нуары отражали сумрачное настроение послевоенного времени — примерно тем же заняты и авторы «Прелести». Пускай ее медлительность не каждому придется по духу, да и финал не во всем получился, но для фанатов нуара сериал наверняка станет маленькой прелестью.
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Полностью выкосив фактуру секс-драмы в настоящем четырьмя сезонами «Содержанок», российская сериальная мысль обратилась в прошлое, в фандоринско-купринские времена корсетов, апашей, сифилиса и «белого рабства» в подпольных борделях. «Чистые» производят благоприятное впечатление, несмотря на странности и костюмного, и сценарного цехов. Героини почему-то не носят трусов, а по-старинному изволит выражаться лишь гимназист-второгодник из купеческой династии старообрядцев. Удивляют также сомнительные шутки кастинг-директора: на роль того самого студента-старообрядца назначен… Марк Эйдельштейн. Впрочем, играл же Вуди Аллен условного Андрея Болконского.
Главный двигатель сериала — язвительная игра Виктории Исаковой в роли властной мадам-чахоточницы. Актрисы основного состава убедительно изображают забитость, в эпизодах зловеще щерится окровавленным ртом Никита Кологривый в кепке-восьмиклинке. Кокаиновые настойки и хлороформ льются рекой, Александр Родионов и Николай Хомерики тщательно скрывают свой артхаусный бэкграунд. Получаются то ли русские «Аполлониды», то ли «Яма 2», то ли «Роман с кокаином».
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В вымышленном южном городке Неясном врач скорой помощи (Александра Урсуляк) одна тянет двоих сыновей. Старший Рома (Слава Копейкин) — безнадежный романтик и безработный поэт. Младший Женя (Денис Косиков) — полная противоположность, циничный компьютерный гений с бушующими гормонами. Непохожих пацанов объединяет жажда наживы, и судьба подбрасывает им возможность поднять деньжат. В гараже с прохудившейся крышей парни находят склад с экспериментальной партией калашей. Решив по-быстрому толкнуть автоматы в даркнете, Рома и Женя ожидаемо наживают себе проблем.
Новый проект Бориса Акопова («Бык») полон разного юмора — от простодушного гоголевского до черного тарантиновского. Остроумные живые диалоги и гай-ричевские персонажи (чего стоит бандитский дуэт Максима Стоянова и Ивана Добронравова, да и евроцыган в исполнении Артура Бесчастного в наличии).
И все же главная фишка «На автомате» — витальность, разлитая по всем восьми эпизодам. Проект, пропитанный очарованием российского юга, предлагает по-другому взглянуть на жизнь региона. Там, где у остальных привычные хтонь и безнадега, у Акопова — заразительная энергия молодости и провинциальный колорит, добродушное хулиганство и синефильские отсылки. И пусть до глубокого высказывания проект не дотягивает, его внутренний тонус и художественное обаяние все равно побеждают — следующую серию включаешь на автомате.
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