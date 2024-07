В подкасте «Плюс-минус игры» кинокритик и редактор Кинопоиска Марат Шабаев и шеф-редактор технокоммуникаций Яндекса Вадим Елистратов обсуждают ключевые споры видеоигровой индустрии.



В новом выпуске подкаста ведущие обсуждают главные тренды игровой индустрии и выбирают лучшие игры, которые вышли в первом полугодии 2024 года. Как на игры повлияют массовые увольнения и закрытия студий? Какие последствия ковида становятся очевидны сейчас? Sony, Microsoft или Nintendo — кто выиграл негласное соревнование летних презентаций?

Список лучших игр первого полугодия 2024 года: Hades 2, Helldivers 2, Prince of Persia: The Lost Crown, Alan Wake 2: Night Springs, Animal Well, Dragon’s Dogma 2, Final Fantasy VII Rebirth, Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Balatro.

Самые ожидаемые игры второй половины 2024 года: Call of Duty: Black Ops 6, Indiana Jones, Astrobot, Space Marine 2, две игры Ubisoft (Star Wars Outlaws, Assassin’s Creed Shadows), S.T.A.L.K.E.R. 2, Metal Gear Solid Delta, Life is Strange: Double Exposure, дополнение к Diablo IV.