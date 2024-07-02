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Итоги полугодия

ПодкастЛучшие игры первого полугодия и другие преждевременные итоги 2024 года

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В подкасте «Плюс-минус игры» кинокритик и редактор Кинопоиска Марат Шабаев и шеф-редактор технокоммуникаций Яндекса Вадим Елистратов обсуждают ключевые споры видеоигровой индустрии.

В новом выпуске подкаста ведущие обсуждают главные тренды игровой индустрии и выбирают лучшие игры, которые вышли в первом полугодии 2024 года. Как на игры повлияют массовые увольнения и закрытия студий? Какие последствия ковида становятся очевидны сейчас? Sony, Microsoft или Nintendo — кто выиграл негласное соревнование летних презентаций?

Список лучших игр первого полугодия 2024 года: Hades 2, Helldivers 2, Prince of Persia: The Lost Crown, Alan Wake 2: Night Springs, Animal Well, Dragon’s Dogma 2, Final Fantasy VII Rebirth, Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Balatro.

Самые ожидаемые игры второй половины 2024 года: Call of Duty: Black Ops 6, Indiana Jones, Astrobot, Space Marine 2, две игры Ubisoft (Star Wars Outlaws, Assassin’s Creed Shadows), S.T.A.L.K.E.R. 2, Metal Gear Solid Delta, Life is Strange: Double Exposure, дополнение к Diablo IV.

Марат Шабаев

Кинокритик, редактор Кинопоиска

В череде летних выставок и презентаций в худшей позиции оказалась Sony, не представившая на ближайшее будущее ничего, кроме Astrobot, которая выйдет в сентябре. А Nintendo повела себя так, будто Switch находится не на последнем издыхании, и анонсировала новых «Зельду» и Metroid Prime.

Вадим Елистратов

Шеф-редактор технокоммуникаций Яндекса

За первую половину 2024 года из игровой индустрии уволено больше человек, чем за весь 2023-й, а уже предыдущий год был по этому показателю не очень. К увольнениям привели череда крупных поглощений (компании часто сокращают дублирующие роли) и ошибки ковидных времен, когда издатели активно нанимали людей, думая, что индустрия всегда будет теперь расти в ускоренном темпе. Итог печален.

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А какие у вас любимые игры первого полугодия 2024 года?

Авторы: Марат Шабаев, Вадим Елистратов

Фото: Chesnot / Getty Images

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