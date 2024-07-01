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В новом выпуске «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают ключевые события в киноиндустрии с начала 2024 года и делятся своими любимыми картинами, которые не обсуждали в отдельных выпусках (а еще несколько гостей выпуска рекомендуют по одному фильму).
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Фильмы 2024 года, которые ведущие посоветовали в этом выпуске
«Годзилла: Минус один» (реж. Такаси Ямадзаки) — новый взгляд на историю японского монстра, где последний теперь выступает метафорой ПТСР, с гуманистическим посылом и впечатляющим экшеном.
«Фрау» (реж. Любовь Мульменко) — светлая, но печальная история о парне, чувствующем себя современным рыцарем, и о грустной балерине, которые ищут друг в друге родственные души. В главных ролях — Лиза Янковская и Вадик Королёв.
«Я видел свечение телевизора» (реж. Джейн Шёнбрун) — инди-хоррор (или драма взросления) об отношениях с собой и миром. Картину лучше смотреть, избегая спойлеров.
«Опавшие листья» (реж. Аки Каурисмяки) — внешне простая драма о притяжении и отталкивании влюбленных (но бесконечно одиноких людей). Входит в «пролетарский» цикл режиссера.
«Нужды путешественника» (реж. Хон Сан-су) — корейское драмеди о преподавательнице французского, у которой свой особенный метод. В главной роли — Изабель Юппер.
«Долгожданный рассвет» (реж. Саверио Костанцо) — историческая драма (и параллельно фильм взросления) о расцвете итальянской киностудии Cinecitta, которую называли «Голливудом на Тибре», и о судьбе одной актрисы.
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов