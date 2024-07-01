В новом выпуске «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают ключевые события в киноиндустрии с начала 2024 года и делятся своими любимыми картинами, которые не обсуждали в отдельных выпусках (а еще несколько гостей выпуска рекомендуют по одному фильму).

У нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.



