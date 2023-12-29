«На автомате»: криминальная комедия со Славой Копейкиным и Денисом Косиковым

5 июня на Кинопоиске вышли первые два эпизода «На автомате» — криминальной комедии Бориса Акопова («Бык», «Кэт») про подростков, решивших навариться на продаже краденых автоматов. В главных ролях — молодые звезды Слава Копейкин («Слово пацана») и Денис Косиков («Оффлайн»). Рассказываем, чем интересна новинка и что о ней говорят создатели.
О чем сериал
Каждый день братьев-подростков Ромы (Копейкин) и Жени (Косиков) в городке Неясном проходит на автомате: будильник, учеба, посиделки за компьютером. Размеренную жизнь осложняют долги. Соло-мама (Александра Урсуляк) трудится фельдшером на скорой и едва сводит концы с концами. А вот парни работать не особо хотят, но выход из положения ищут отчаянно — майнят крипту и шарятся по заброшкам в поисках цветмета. Одна из вылазок заканчивается неожиданно: в гараже с прохудившейся крышей ребята находят склад с экспериментальной партией огнестрела. Герои решают по-быстрому поднять денег и толкнуть автоматы в даркнете.
Ни к чему хорошему авантюра ожидаемо не приводит, ведь где оружие, там опасность и криминал. Сами того не подозревая, Женя и Рома запускают череду трагикомических событий, которые изменят жизнь городка и его жителей — полицейского-неудачника Басова (Николай Шрайбер), расследующего преступление, его дочери-подростка Милены (Маргарита Галич), начинающей фешен-блогерки, и изворотливого владельца ломбарда Альберта (Артур Бесчастный), пытающегося спасти свою шкуру от столичных бандитов.
Кто работал над сериалом
Режиссер — Борис Акопов, для которого «На автомате» стал первым сериалом и первой комедией в фильмографии. Ранее Акопов снял драмы «Кэт» и «Бык» (за последний фильм получил призы «Кинотавра» и международного кинофестиваля в Карловых Варах). Шоураннеры — Мариам Бохян и Юрий Воробьёв. Вместе с продюсером «На автомате» Денисом Горшковым Бохян также работала над сериалом «Чики». Сценарий написали Юрий Воробьёв и Наталья Ляпина. Оператор — Андрей Лунинский («Стрим», «Трудные подростки»), снимавший в том числе на ручную камеру. Художник-постановщик — Дмитрий Татарников («Уроки фарси», «Убить Риту»). В числе продюсеров — Рубен Дишдишян, Михаил Китаев, Юлия Иванова и Александр Липский.
Съемки «На автомате» проходили в Астрахани и Астраханской области. По словам Акопова, это одна из причин, по которой он согласился работать над проектом. «Очень радостно, что зритель увидит отдаленные уголки России, а кто-то увидит жизнь за пределами Садового кольца», — пояснил режиссер. «Мы старались прожить „На автомате“ на светлой стороне, не уходя в мрачные закоулки. И поэтому нам с самого начала хотелось снимать его на юге, в тепле, там, где много солнца и добра», — добавил продюсер Денис Горшков.
Кто главные герои
Рома (Слава Копейкин)
Инфантильный старший брат. В отличие от Жени, мечтающего в основном о деньгах, он надеется оставить след в истории. В идеале — с помощью собственных стихотворений, ведь Рома вдобавок ко всему безнадежный романтик и поэт, отрицающий любую трудовую деятельность, кроме творческой. Когда младший братец не рядом, Рома общается либо с Иосифом Бродским, приходящим к нему во снах, либо с татуировщицей Лёлей (Агния Дитковските), в которую влюблен.
Женя (Денис Косиков)
Младший брат, старшеклассник-тихоня и компьютерный гений. Женя может найти и удалить из интернета любое компрометирующее фото или, например, создать заманчивое рекламное объявление. А вот наладить контакт с девушкой для него не так просто. В общем, холодный и прагматичный Женя — полная противоположность Роме. Именно он предлагает выставить случайно найденные автоматы на продажу.
Светлана (Александра Урсуляк)
Мать Ромы и Жени, которая воспитывает их в одиночку. Ей едва хватает денег, а в попытке наладить еще и личную жизнь она не замечает, что происходит в жизни сыновей. Как и не замечает автоматов, спрятанных в шкафу.
Милена (Маргарита Галич)
Дерзкая одноклассница Жени, укравшая его сердце. В Неясном Милена новенькая, после развода родителей переехала сюда вместе с отцом-полицейским из Москвы. Жизнь в провинции, где каждый день ничем не отличается от предыдущего, ее откровенно бесит, поэтому унылой обыденности она противопоставляет ярко-лавандовый гардероб и короткие видеоблоги. Милена в постоянном конфликте с отцом, хотя на самом деле она нуждается в его внимании и заботе.
Басов (Николай Шрайбер)
Полицейский, сосланный из Москвы на юг страны. В Неясном Басов берется за дело о пропавших автоматах, надеясь восстановить репутацию. После развода пытается в одиночку воспитывать Милену. Получается не вполне удачно: суровый и старомодный, он не понимает увлечений дочери-подростка, поэтому каждый день в квартире Басовых заканчивается драмой.
Лёля (Агния Дитковските)
Татуировщица и главная муза Ромы, покорившая, помимо него, местного криминального авторитета Заху (Владимир Майзингер) и полицейского Басова. У Лёли и Ромы внушительная разница в возрасте, что определенно привлекает юного поэта, но совершенно не нравится его маме. У героини, кстати, самый сложный грим, поскольку актрисе приходилось наносить на тело большое количество татуировок.
Кто еще появляется в сериале
- Альберт (Артур Бесчастный). Владелец ломбарда, который пытается спасти свою жизнь любой ценой из-за активизировавшихся бандитов. Именно в его гараже хранились автоматы, которые нашли и украли Рома и Женя.
- Игорек (Илья Лейбин). Ромин друг детства. Работает на криминального авторитета Заху.
- Садулаев и Лавров (Максим Стоянов и Иван Добронравов). Бандиты, которые приезжают в Неясный за партией автоматов.
Что о проекте рассказывает команда
«„На автомате“ — самый сложный мой проект. Мне казалось, что на основе этого материала можно поиронизировать над самым, наверное, популярным у нас жанром — криминальная комедия. Мне как раз хотелось как-то деконструировать его», — делится Борис Акопов. При этом, по словам режиссера, сериал говорит со зрителем об обыденных, но важных вещах: о взрослении, принятии взрослых решений, о времени, когда мир школьной беззаботности приобретает другой окрас.
«„На автомате“ подбросил мне много челленджей, — вспоминает Слава Копейкин. — Первые съемки в главной роли — это уже вызов. Съемки в экспедиции в Астрахани вдали от дома — вызов еще больший. Но еще в этом сериале я играю человека, который совершенно не похож на моего персонажа в „Слове пацана“, и для меня было важно хорошо справиться». Актер также добавил, что ради роли ему пришлось осваивать навыки езды на мотоцикле и наращивать братскую атмосферу со своим партнером Денисом Косиковым. «Это сработало, за время съемок мы с Денисом сблизились. Сейчас из-за работы мы почти не видимся, но когда где-то пересекаемся, эта „братскость“ чувствуется», — поясняет Копейкин.
Для Дениса Косикова это первая большая работа в кино, которая вдобавок выстраивалась на сопротивлении. «На своего героя я не особо похож, а материальная составляющая для меня не главная. Женя немного зажатый, из-за возраста ему присущ юношеский максимализм. Поэтому здесь мне предстояло понять, о чем этот человек думает, чего он хочет», — добавляет актер. С Копейкиным, по словам Дениса, у них сложилось полное взаимопонимание. После проб актеры поговорили по душам: рассказали друг другу об учебе, о взгляде на профессию. Теперь Денис Косиков появится в других заметных проектах: он снимается в новом фильме Надежды Михалковой «Огненный мальчик», а также в сериале «Подростки в космосе» от создателей «Трудных подростков».
Что еще нужно знать о сериале
- Стихи, которые читает герой Славы Копейкина, специально для сериала написала поэтесса Анна Озар.
- Винтажные металлические значки, которыми увешана куртка Ромы, принадлежат сыну художницы по костюмам Кшыси Митрохович («Модный синдикат», «Анна»). Однажды он нашел их на даче ее родителей.
- Неясный, где происходит действие сериала, — вымышленный город. Специально для проекта художники создали его герб с верблюдом на сине-красном фоне. Претендентами для Неясного были несколько точек — от Тулы до Еревана. Создатели стремились показать российский городок не стереотипно и без хтони. В итоге Неясным стала южная Астрахань.
Автор: Никита Демченко
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