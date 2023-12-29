«На автомате»: криминальная комедия со Славой Копейкиным и Денисом Косиковым

5 июня на Кинопоиске вышли первые два эпизода «На автомате» — криминальной комедии Бориса Акопова («Бык», «Кэт») про подростков, решивших навариться на продаже краденых автоматов. В главных ролях — молодые звезды Слава Копейкин («Слово пацана») и Денис Косиков («Оффлайн»). Рассказываем, чем интересна новинка и что о ней говорят создатели.

О чем сериал

Каждый день братьев-подростков Ромы (Копейкин) и Жени (Косиков) в городке Неясном проходит на автомате: будильник, учеба, посиделки за компьютером. Размеренную жизнь осложняют долги. Соло-мама (Александра Урсуляк) трудится фельдшером на скорой и едва сводит концы с концами. А вот парни работать не особо хотят, но выход из положения ищут отчаянно — майнят крипту и шарятся по заброшкам в поисках цветмета. Одна из вылазок заканчивается неожиданно: в гараже с прохудившейся крышей ребята находят склад с экспериментальной партией огнестрела. Герои решают по-быстрому поднять денег и толкнуть автоматы в даркнете.

Ни к чему хорошему авантюра ожидаемо не приводит, ведь где оружие, там опасность и криминал. Сами того не подозревая, Женя и Рома запускают череду трагикомических событий, которые изменят жизнь городка и его жителей — полицейского-неудачника Басова (Николай Шрайбер), расследующего преступление, его дочери-подростка Милены (Маргарита Галич), начинающей фешен-блогерки, и изворотливого владельца ломбарда Альберта (Артур Бесчастный), пытающегося спасти свою шкуру от столичных бандитов.

Кто работал над сериалом

Режиссер — Борис Акопов, для которого «На автомате» стал первым сериалом и первой комедией в фильмографии. Ранее Акопов снял драмы «Кэт» и «Бык» (за последний фильм получил призы «Кинотавра» и международного кинофестиваля в Карловых Варах). Шоураннеры — Мариам Бохян и Юрий Воробьёв. Вместе с продюсером «На автомате» Денисом Горшковым Бохян также работала над сериалом «Чики». Сценарий написали Юрий Воробьёв и Наталья Ляпина. Оператор — Андрей Лунинский («Стрим», «Трудные подростки»), снимавший в том числе на ручную камеру. Художник-постановщик — Дмитрий Татарников («Уроки фарси», «Убить Риту»). В числе продюсеров — Рубен Дишдишян, Михаил Китаев, Юлия Иванова и Александр Липский.

Съемки «На автомате» проходили в Астрахани и Астраханской области. По словам Акопова, это одна из причин, по которой он согласился работать над проектом. «Очень радостно, что зритель увидит отдаленные уголки России, а кто-то увидит жизнь за пределами Садового кольца», — пояснил режиссер. «Мы старались прожить „На автомате“ на светлой стороне, не уходя в мрачные закоулки. И поэтому нам с самого начала хотелось снимать его на юге, в тепле, там, где много солнца и добра», — добавил продюсер Денис Горшков.

Кто главные герои

Рома (Слава Копейкин)

Инфантильный старший брат. В отличие от Жени, мечтающего в основном о деньгах, он надеется оставить след в истории. В идеале — с помощью собственных стихотворений, ведь Рома вдобавок ко всему безнадежный романтик и поэт, отрицающий любую трудовую деятельность, кроме творческой. Когда младший братец не рядом, Рома общается либо с Иосифом Бродским, приходящим к нему во снах, либо с татуировщицей Лёлей (Агния Дитковските), в которую влюблен.

Женя (Денис Косиков)

Младший брат, старшеклассник-тихоня и компьютерный гений. Женя может найти и удалить из интернета любое компрометирующее фото или, например, создать заманчивое рекламное объявление. А вот наладить контакт с девушкой для него не так просто. В общем, холодный и прагматичный Женя — полная противоположность Роме. Именно он предлагает выставить случайно найденные автоматы на продажу.

Светлана (Александра Урсуляк)

Мать Ромы и Жени, которая воспитывает их в одиночку. Ей едва хватает денег, а в попытке наладить еще и личную жизнь она не замечает, что происходит в жизни сыновей. Как и не замечает автоматов, спрятанных в шкафу.

Милена (Маргарита Галич)

Дерзкая одноклассница Жени, укравшая его сердце. В Неясном Милена новенькая, после развода родителей переехала сюда вместе с отцом-полицейским из Москвы. Жизнь в провинции, где каждый день ничем не отличается от предыдущего, ее откровенно бесит, поэтому унылой обыденности она противопоставляет ярко-лавандовый гардероб и короткие видеоблоги. Милена в постоянном конфликте с отцом, хотя на самом деле она нуждается в его внимании и заботе.

Басов (Николай Шрайбер)

Полицейский, сосланный из Москвы на юг страны. В Неясном Басов берется за дело о пропавших автоматах, надеясь восстановить репутацию. После развода пытается в одиночку воспитывать Милену. Получается не вполне удачно: суровый и старомодный, он не понимает увлечений дочери-подростка, поэтому каждый день в квартире Басовых заканчивается драмой.

Лёля (Агния Дитковските)

Татуировщица и главная муза Ромы, покорившая, помимо него, местного криминального авторитета Заху (Владимир Майзингер) и полицейского Басова. У Лёли и Ромы внушительная разница в возрасте, что определенно привлекает юного поэта, но совершенно не нравится его маме. У героини, кстати, самый сложный грим, поскольку актрисе приходилось наносить на тело большое количество татуировок.

Кто еще появляется в сериале

Альберт (Артур Бесчастный). Владелец ломбарда, который пытается спасти свою жизнь любой ценой из-за активизировавшихся бандитов. Именно в его гараже хранились автоматы, которые нашли и украли Рома и Женя.

Игорек (Илья Лейбин). Ромин друг детства. Работает на криминального авторитета Заху.

Садулаев и Лавров (Максим Стоянов и Иван Добронравов). Бандиты, которые приезжают в Неясный за партией автоматов.

Что о проекте рассказывает команда

«„На автомате“ — самый сложный мой проект. Мне казалось, что на основе этого материала можно поиронизировать над самым, наверное, популярным у нас жанром — криминальная комедия. Мне как раз хотелось как-то деконструировать его», — делится Борис Акопов. При этом, по словам режиссера, сериал говорит со зрителем об обыденных, но важных вещах: о взрослении, принятии взрослых решений, о времени, когда мир школьной беззаботности приобретает другой окрас.

«„На автомате“ подбросил мне много челленджей, — вспоминает Слава Копейкин. — Первые съемки в главной роли — это уже вызов. Съемки в экспедиции в Астрахани вдали от дома — вызов еще больший. Но еще в этом сериале я играю человека, который совершенно не похож на моего персонажа в „Слове пацана“, и для меня было важно хорошо справиться». Актер также добавил, что ради роли ему пришлось осваивать навыки езды на мотоцикле и наращивать братскую атмосферу со своим партнером Денисом Косиковым. «Это сработало, за время съемок мы с Денисом сблизились. Сейчас из-за работы мы почти не видимся, но когда где-то пересекаемся, эта „братскость“ чувствуется», — поясняет Копейкин.

Для Дениса Косикова это первая большая работа в кино, которая вдобавок выстраивалась на сопротивлении. «На своего героя я не особо похож, а материальная составляющая для меня не главная. Женя немного зажатый, из-за возраста ему присущ юношеский максимализм. Поэтому здесь мне предстояло понять, о чем этот человек думает, чего он хочет», — добавляет актер. С Копейкиным, по словам Дениса, у них сложилось полное взаимопонимание. После проб актеры поговорили по душам: рассказали друг другу об учебе, о взгляде на профессию. Теперь Денис Косиков появится в других заметных проектах: он снимается в новом фильме Надежды Михалковой «Огненный мальчик», а также в сериале «Подростки в космосе» от создателей «Трудных подростков».

Что еще нужно знать о сериале

Стихи, которые читает герой Славы Копейкина, специально для сериала написала поэтесса Анна Озар.

Винтажные металлические значки, которыми увешана куртка Ромы, принадлежат сыну художницы по костюмам Кшыси Митрохович («Модный синдикат», «Анна»). Однажды он нашел их на даче ее родителей.

Неясный, где происходит действие сериала, — вымышленный город. Специально для проекта художники создали его герб с верблюдом на сине-красном фоне. Претендентами для Неясного были несколько точек — от Тулы до Еревана. Создатели стремились показать российский городок не стереотипно и без хтони. В итоге Неясным стала южная Астрахань.

Автор: Никита Демченко