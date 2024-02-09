Психиатр Бондарчук, дворник Робин Гуд и проблемы алкоголизма: 7 новых сериалов фестиваля Original+

Третий фестиваль контента стриминговых платформ Original+ завершился в Москве. Он по-прежнему проходит в рамках форума CSTB.PRO.MEDIA и идет два дня. В 2024 году основному жюри, жюри прессы, а также критикам и журналистам было предложено оценить 13 новых проектов. Стриминги и платформы представили не только сериалы, но и шоу, под которые выделили новую категорию.

В этом году зрителей познакомили с первыми сериями всех представленных в программе проектов. Организаторы Original+ отошли от экспериментов с демонстрацией не-первых эпизодов, как это было в прошлом году. Количество проектов увеличилось (в 2023-м на фестивале было 10 сериалов), но нельзя сказать, что качество пропорционально изменилось — программа этого года оказалась крайне неоднородной.

Рекордсменами конкурсной программы стали сериалы «Калимба» (Okko) и «Неверные» (Wink) — они удостоились трех наград. Проект Okko получил призы в номинациях «Оригинальный артист» (Фёдор Бондарчук) и «Самый ожидаемый проект», также «Калимбу» отметило главным призом жюри СМИ. «Неверные» от шоураннеров Анастасии Корецкой и Анны Колчиной победили в номинациях «Оригинальный сериал» и «Оригинальный сценарий», а также получили спецприз жюри СМИ с формулировкой «За трезвый взгляд на жизнь».

По две награды Original+ получили сериалы «На автомате» (Кинопоиск), «Дядя Лёша» (Kion) и «Первый класс» («Иви»). Проект Бориса Акопова взял спецприз жюри СМИ и награду Гильдии кастинг-директоров России. Сериал Дмитрия Невзорова удостоился наград в номинациях «Оригинальное режиссерское видение» и «Оригинальный звук». Сериал онлайн-кинотеатра «Иви» победил в номинации «Оригинальная актриса» (Юлия Хлынина), а также получил спецприз «Российской газеты».

Рассказываем о наиболее важных сериалах, которые, по нашему мнению, не стоит упускать в этом сезоне.

Где смотреть: Wink — с 7 марта

Успешный когда-то адвокат Ольга (Оксана Акиньшина) давно прячется от реальности на дне бутылки (причины нам еще предстоит выяснить). Бутылочное дно пробито, когда Ольга в нетрезвом виде ведет машину с маленьким сыном на заднем сидении и попадает в аварию. Ребенок пострадал несильно, но это Ольгу не спасает: ее лишают родительских прав, а сына забирает отец (Иван Добронравов). Ольга решает реабилитироваться по мере возможностей: напрашивается на работу в юридическую компанию бывшего однокурсника (Роман Евдокимов) и берется за сложные семейные и бракоразводные процессы. Как показывает первый эпизод, алкоголизм профессионализму не помеха — женщина находит нестандартные подходы к решению трудных юридических задач.

«Неверные» — мрачный, тяжелый проект. Оно и понятно: темы он затрагивает такие же. Здесь и домашнее насилие, и бесправие несовершеннолетних детей в семье, и алкогольная зависимость, и профессиональная этика. Акиньшина в сериале — центр притяжения. Актриса одинаково хорошо посылает на три буквы и манипулирует ведущим телешоу, на которое уговорила пойти свою клиентку. По словам создателей — шоураннера Анастасии Корецкой и креативного продюсера Анны Колчиной, в основе сценария реальная история, которая закончилась отнюдь не хеппи-эндом. Посмотрим, к какому финалу приведет сюжет и какие неоднозначные вопросы поставит перед зрителями сериал.

Где смотреть: Okko — дата неизвестна

Таинственный профессор психиатрии Виктор Мещерский (Фёдор Бондарчук), о прошлом которого зритель ничего не знает, проводит уникальный эксперимент. С помощью обмана и шантажа он собирает в большом особняке посреди густого леса группу людей. Точнее, две группы — жертв и их обидчиков. Компания негодяев собралась фактурная: насильник-педофил (Джал Ибрагимов), панк и алкозависимая (Елизавета Шакира), манипулятор-вор (Сергей Горошко) и наркоторговец (Пётр Скворцов). На другой стороне — инвалид, которого сбила машина (Дмитрий Воробьёв), обманутая девушка на грани суицида (Алёна Михайлова), бывший наркозависимый, потерявший жену (Константин Плотников), и женщина, которая не может простить надругательства над ребенком (Юлия Волкова). Оказавшись в одном бункере на две недели, каждый из персонажей должен разобраться в старых конфликтах и проработать травмы.

«Калимба» умело играет на нервах и напоминает одновременно и «Пилу», и «Колл-центр» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. Только вместо Мамы и Папы всеми манипулирует загадочный психиатр, этакий Джон Крамер с манерами джентльмена. Его истинные мотивы — главный сценарный крючок, работающий безотказно. На титрах пилота хочется немедленно включить следующий эпизод и узнать, как режиссер Нурбек Эген («Фандорин. Азазель») свяжет все сюжетные линии воедино и при чем тут, в конце концов, африканский ударный музыкальный инструмент.

Где смотреть: Kion — дата неизвестна

Дядя Лёша (Тимофей Трибунцев) — дворник, работающий в детском доме в Рыбинске. По ночам он грабит дома местных коррупционеров, а добычу тратит на нужды интерната. Отлаженная схема дает сбой, когда трое хулиганистых воспитанников находят украденные драгоценности на чердаке детдома. С этого момента жизнь дяди Лёши превращается в броуновское движение. Малого того что надо запутать следствие и взять молодежь в подельники (иначе сдадут), так еще в личной жизни проблемы. Супруга (Светлана Суханова) начинает подозревать пропадающего ночами мужа в измене. Жизнь назойливых детей между тем тоже меняется: благодаря авантюре они обретают отцовскую фигуру.

За создание проекта ответственны авторы «Кибердеревни», которые уже доказали, что могут снимать обаятельные, остроумные и народные комедии. «Дядя Лёша» — еще один краудплизер, в котором с юмором всё в порядке: гэги, диалоги и неловкие ситуации, в которые попадает рыбинский Робин Гуд, вызывают искренний смех. Сценарий сериала хоть и кажется простоватым, но все равно интригует. В пилоте есть намеки в том числе и на драму, подталкивающие смотреть дальше. Однако душа проекта, вне сомнений, — Тимофей Трибунцев, в очередной раз демонстрирующий харизму и мощь своего актерского диапазона.

Где смотреть: «Иви» — дата неизвестна

Три подруги (Аня Чиповская, Юлия Хлынина и Марина Васильева) — любовница бизнесмена, чиновница министерства образования и мать-одиночка — занимаются своими детьми, которым скоро пора идти в школу. Учиться ребенок должен у лучших, считают девушки, и потому выбирают для своего чада элитную школу «Культурное наследие» в Санкт-Петербурге. Но вот беда: количество мест ограничено. Говоря языком классики, «должен остаться только один». Каждая из женщин готова на всё ради своего ребенка: и шины проколоть, и подставить, и пойти по головам.

Сериальный дебют Светланы Самошиной получился складным и задорным. Наблюдать за перипетиями семейных интриг одно удовольствие, особенно когда к троице женщин присоединяются их мужья, нынешние и бывшие (Никита Ефремов, Артём Быстров и Ростислав Бершауэр). Недавно в прокат выходил полнометражный дебют Самошиной «Край надломленной луны», где история также вращалась вокруг трех героинь. В сериале, как и в кино, живые диалоги и отличный актерский ансамбль. Получается пусть немного простоватая, но увлекательная социальная сатира в антураже культурной столицы.

Где смотреть: Кинопоиск — скоро

Мы не пишем рецензии на проект Кинопоиска, то есть не хвалим и не ругаем его, однако рассказываем в этой подборке, о чем он.

Каждый день братьев-подростков Ромы (Слава Копейкин) и Жени (Денис Косиков) проходит на автомате: будильник, учеба, сигаретка за гаражом… Размеренную жизнь осложняют долги. Соло-мама (Александра Урсуляк) едва успевает сводить концы с концами. Работать парни не хотят, но выход из положения ищут отчаянно — майнят крипту и шарятся по заброшкам в поисках цветмета. Одна из вылазок заканчивается неожиданно: ребята находят склад с экспериментальной партией огнестрела. Герои решают по-быстрому навариться и толкнуть автоматы в даркнете.

Ни к чему хорошему авантюра ожидаемо не приводит, ведь где оружие, там опасность и криминал. Сами того не подозревая, Женя и Рома запускают череду трагикомических событий, которые изменят жизнь городка и его жителей — полицейского-неудачника Басова (Николай Шрайбер), расследующего преступление, его дочери-подростка Милены (Маргарита Галич), начинающей фешен-блогерки, и алчного владельца ломбарда Альберта (Артур Бесчастный), пытающегося спасти свою шкуру.

Где смотреть: Rutube, Premier — дата неизвестна

Съемки сериала

Андрей и Кристина (Ян Цапник и Светлана Камынина) переживают брачный кризис. Она 20 лет не может рассказать о том, что не испытывает оргазм. Он переживает страх перед куннилингусом. Сексуальная жизнь семейства Коноваловых терпит бедствие, но на помощь приходит специальный онлайн-курс «Сексуальное воскрешение», который рекомендуют им друзья.

На другом конце камеры во время Zoom-сессий появляется харизматичный коуч Борис (Стас Круглицкий). Его обнаженный торс и уверенность в себе покоряют героев, заставляя их пускаться во все тяжкие интимных экспериментов. Андрей решается на то, к чему, возможно, никогда не был готов, в то время как Кристина учится говорить о своих желаниях без стеснения. Дуэт Цапника и Камынина искрит и блещет в первых двух эпизодах веб-сериала.

Идея, что сексуальные новшества могут спасти без пяти минут разрушенный брак, не нова. Не так давно этим вопросом занималась Дарья Мороз в сериале Kion «Клиника счастья». «Интимная жизнь семьи Коноваловых» идет той же дорогой; посмотрим, в каком виде проект выйдет на платформах, учитывая новейшие законодательные ограничения. Сериал довольно-таки вторичен, чего при этом совершенно не стесняется («Сексуальное воскрешение», очевидно, отсылка к проекту Netflix «Сексуальное просвещение»), делая ставку на возрастную консервативную аудиторию.

Где смотреть: Premier — дата неизвестна

Главный герой — Лаврентий Тимошин (Владимир Канухин), один из самых молодых кандидатов наук и настоящий гений. В сфере его научных интересов — разработка лекарства от страха, на которое он положил несколько лет, работая в научно-исследовательском университете под началом ректора Вячеслава Богомолова (Михаил Горевой). Исследования Лаврика (так Тимошина зовут все вокруг, начиная с мамы) продвигаются вперед, уже идут опыты над крысами, но в дело вмешивается случай: один из опытов выходит из-под контроля, и в лаборатории происходит небольшая катастрофа. Вследствие инцидента Тимошина увольняют.

Все бы ничего, да только в голову ректору Богомолову, погрязшему в коррупционных схемах, приходит идея: нужно поставить во главе НИУ новичка (по федеральной программе для молодых технократов), провести через него «левые» документы, тем самым подставив и избежав наказания за растраты. Тут-то ректор вспоминает про Лаврика: простодушного и влюбленного в науку ученого путем уговоров и манипуляций (в ход идет запрещенный прием в лице мамы) делают в НИУ главным. Вот только подписывать он ничего не торопится. Его беспокоят ход исследований, к которым Тимошин жаждет вернуться, и состояние крысы по кличке Мадам Кюри, которую парень приобрел «за свои».

Главный герой «Ректора» очаровывает с первых минут. Канухину очень к лицу и белый халат, и образ ученого-гика из зарубежных комедий. Сериал — нечто среднее между «Чудесами науки» и «Теорией большого взрыва», только на российской почве — с традиционным авось и личной драмой. У Тимошина проблемы с коммуникацией, отсюда и идея победить страх (Лаврик не в состоянии нормально разговаривать с женщинами, отстаивать свои границы и вести себя как взрослый в присутствии мамы). История «молодого биохимика на грани нервного взрыва» как минимум занятная, судя по первым сериям.

Автор: Тимур Алиев, Никита Демченко