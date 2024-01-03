Что будет после «Слова пацана»? Wink представил проекты 2024 года

8 февраля видеосервис Wink, в прошлом году объединившийся с more.tv, представил новинки грядущего сезона. В прошлом году сервис выпустил 24 оригинальных проекта, в этом году их число планируют увеличить до 35, а к жанрам добавить сай-фай, кино о катастрофах и эротику. Вот восемь проектов Wink 2024 года, о которых рассказали на презентации.

Помимо анонсов проектов, Wink поделился интересной статистикой. Например, в 2023-м пользователи сервиса смотрели российские фильмы и сериалы на протяжении 270 млн часов, 36,7 миллиона из них потратили на «Слово пацана. Кровь на атфальте» (сериал также выходил на Start).

«Пока одни милиционеры в конце 1980-х бегали за Вовой Адидасом, другие создавали женский коллектив под названием „Комбинация“. Это история про семью, мечту и любовь», — рассказывает о сериале режиссер Никита Власов («Лада Голд»). Создатели обещают «рок-н-ролльную, яркую историю с трагическими нотками». Продюсера группы Александра Шишинина играет Никита Кологривый («Слово пацана»), Татьяну Иванову — Елизавета Базыкина («Слово пацана»), Алёну Апину — Анастасия Уколова («Молодежка»). В касте также Павел Прилучный, Полина Гухман и Дарья Руденок. Над сериалом работает студия «Лунапарк», снявшая «Короля и Шута». Половина съемок прошла, остался летний блок.

После презентации Елизавета Базыкина и Анастасия Уколова в образах героинь спели хиты «Комбинации» — «Не забывай», «Russian Girl», «American Boy» и «Бухгалтер». Премьера запланирована на осень.

По словам команды, съемки сериала идут больше года, остался блок съемок в Мурманске и на Чукотке. В основу легла реальная история о прохождении Северного морского пути на пассажирском судне «Челюскин» в 1934 году. В ролях — Кирилл Кяро, Стася Милославская, Глеб Калюжный, Дмитрий Чеботарёв. Шоураннер — Фёдор Бондарчук. На презентации также показали ролик с фрагментами из сериала, съемками в огромном павильоне с самолетами, а также работу над компьютерной графикой. Сериал снят при поддержке ИРИ.

Санкт-Петербург, 1903 год. «Девушки продают мужчинам не тела, а чувства и иллюзию любви. При этом они хотят быть чистыми и свободными», — так описывает сериал продюсер Наталья Лазарева. А продюсер Юрий Сапронов обещал «27 сексов на восемь серий». «Чистые» — детективно-исторический сериал о петербургских куртизанках начала прошлого века. В показанном ролике мелькнули Диана Милютина, Софья Синицына, Фёдор Бондарчук, Никита Кологривый, Виктория Исакова, Риналь Мухаметов, Даниил Воробьёв, Марк Эйдельштейн и Павел Прилучный. Режиссер — Николай Хомерики («Море волнуется раз»), художница по костюмам — Надежда Васильева («По щучьему велению», «Летучий корабль»). Сериал выйдет осенью 2024 года.

Команда представила его как «политический триллер о сложном периоде в истории нашей страны, конце 1980-х — начале 1990-х». Капитан Нечаев (Александр Горбатов) следит за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передавать зашифрованную информацию американскому журналисту. Эти события, происходящие в Восточном Берлине, в итоге затронут разведки всего мира. В роли артистки мьюзик-холла — Линда Лапиньш («Иные»), а Михаила Горбачёва играет Виталий Коваленко. Все четырнадцать эпизодов сериала, снятого при поддержке ИРИ, выйдут на Wink 16 февраля.

Новый фильм Алексея Учителя по сценарию Александра Рогожкина («Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки»). Молодой волонтер-немец, не зная русского языка, попадает на практику в неврологическое отделение обычной больницы в Петербурге. В ней лечение проходит и звездный пациент. Изначально его должен был сыграть Сергей Жуков, но из-за плотного графика музыканта роль досталась Аркадию Укупнику (песня «Свадебный марш одинокого холостяка» про съеденный паспорт звучала в тизере). В фильме снялись Карл Филлип Бенцшавель, Виктория Исакова, Василий Кортуков, Олег Гаркуша.

Психологическая драма с Оксаной Акиньшиной в роли Ольги — бывшего адвоката, забросившей карьеру из-за алкогольной зависимости. Экс-муж героини отобрал у нее сына, и, чтобы вернуть ребенка, она возвращается к практике. Но это оказывается проще, чем справиться с зависимостью. В сериале также снялись Егор Дружинин, Иван Добронравов, Нелли Уварова и Мила Ершова. Сериал выйдет этой весной.

Фильм в жанре научной фантастики с Никитой Ефремовым. Два брата-ученых занимаются проектом по копированию человеческого сознания. Чтобы проверить технологию, добровольцем вызывается жена одного из ученых (Владислав Ценёв) — Вера (Софья Лебедева). Второй брат (Никита Ефремов) тайно создает копию сознания Веры и убеждает ее в том, что именно он ее муж.

Кадр из первого сезона

Продолжение сериала, который продюсирует музыкант Сергей Жуков (солист поп-группы «Руки Вверх!»), а главную роль сыграла его дочь Ника Жукова. По словам Жукова, после сериала многие зрители-подростки захотели учиться музыке. Он также поделился, что во втором сезоне хочет затронуть «больше граней подростковых мыслей, проблем» и перейти к внутренним проблемам героини. В первом сезоне школьница Маша (Ника Жукова), чтобы пережить буллинг, собирала в школе музыкальную группу.

Автор: Лиза Кузнецова