Главзлодей. Павел Попов — о том, как играть негодяев, считая себя хорошим человеком

Вообще в сценарии есть реальные сюжеты из жизни (имена и прочие подробности, конечно, изменены). Я, читая сценарий, точно понимал, о ком тут может идти речь. Единственное, чего мне не хватило в этом сериале, — понимания, ради чего люди идут в эту профессию. Если угодно, чего-то светлого про нее. Потому что там много порока, токсичности, тщеславия. Конечно, все артисты стремятся к популярности, славе. Но это же не единственная мотивация! Хочется своей работой менять что-то в мире, в сердцах людей. Пусть это иллюзия, это тщетно и ошибочно. Но мы рады ошибаться. Константин Аркадьевич Райкин учил, что, если во время спектакля зрителю удалось хоть чуть-чуть приподняться над своей бытовой жизнью, проблемами, значит, спектакль можно считать удачным. И мне хочется в это верить.