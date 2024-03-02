«Пингвин» — убедительный сериальный спин-офф нуарного «Бэтмена»

На HBO начал выходить восьмисерийный «Пингвин» — ориджин-стори одного из главных противников Бэтмена, сделанная в жанре гангстерской драмы. Как и в недавнем фильме Мэтта Ривза, заглавного антигероя играет очень основательно загримированный Колин Фаррелл.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Пока жители Готэма разгребают в буквальном смысле последствия взрыва плотины, устроенного Загадочником, заинтересованные стороны думают, как заполнится вакуум власти в криминальном мире. Мафиозный босс Кармайн Фальконе (Марк Стронг во флешбэках) убит, его главный соперник Сальваторе Марони (Клэнси Браун) сидит в тюрьме. Сын Фальконе (Майкл Зеген) злоупотребляет веществами. Правая рука покойного Освальд Кобб по прозвищу Оз (Колин Фаррелл), управляющий ночного клуба и ответственный перед «семьей» за один из участков наркодилерского фронта, видит в этой ситуации свой шанс подняться в криминальной иерархии повыше. Но тем временем из Аркхемской лечебницы на свободу выходит его старая знакомая — дочь Кармайна, София (Кристин Милиоти), известная Готэму как Палач.

Продолжение «Бэтмена» Мэтта Ривза ждать еще два года, новый «Джокер» выйдет уже на днях, но мог бы и не выходить. Словом, сегодня лучшая компания для визита в Готэм-Сити — это HBO. Ривз не снял ни одной серии, но внимательно приглядывал за производством «Пингвина». Кроме всего прочего, сериал описывает события, которые связывают вышедший и будущий фильмы. Первые три эпизода поставил Крэйг Зобел, известный по «Мейр из Исттауна» и сатирическому триллеру «Охота».

«Пингвин» начинается ровно с того места, с которого закончился «Бэтмен», даже с использованного там кадра — силуэта Освальда на фоне залитого желтым светом города. И завязка оформлена в той же ультрануарной стилистике: выразительные тени, бесконечный дождь, цвета погашены почти до сепии. В дальнейшем сериал мало-помалу находит собственный язык, хотя преемственность, конечно, чувствуется, но камера становится подвижнее, воздух прозрачнее, и герой с его слабостью к пурпурному («сливовому», настаивает он) может позволить себе соответствующий костюм и Maserati.

Колин Фаррелл

Если Бэтмен драматически катался на мотоцикле под Nirvana, на финальных титрах пилота «Пингвина» играет «9 to 5», мегахит Долли Партон из одноименной феминистской комедии 1980 года про трех сослуживиц, восставших против ужасного босса. Шутка красноречива: перед нами уже не смурной экзистенциалистский комикс, а история о менеджере среднего звена, который метит на самый верх, в угловой офис с видом. В координатах Готэма это пригородный особняк, как у семейства Фальконе, вместо стильной, но мрачной однушки, в которой пока обитает Оз.

«Я не человек! Я животное! Хладнокровное!» — провозглашал Пингвин Дэнни ДеВито в «Бэтмен возвращается», пародируя душераздирающий финал «Человека-слона». Новый Освальд, конечно, бесконечно далек от фэнтезийной бёртоновской версии. Из эксцентричных черт у героя разве что врожденные проблемы со ступней, заставляющие его по-пингвиньи действительно переваливаться. В остальном же пресловутые три часа ежеутреннего грима для Колина Фаррелла уходили главным образом на то, чтобы он был меньше похож на себя, а больше — на Харви Вайнштейна.

В отсутствие Брюса Уэйна и связанных с ним комиксовых преувеличений «Пингвин» оказывается гангстерской драмой вполне классических пропорций. В поисках рыбешки покрупнее неловкий, но сообразительный Оз будет плескаться в мутных готэмовских водах среди мафиозных хищников, самый опасный из которых — белая акула с неуютно большими глазами Кристин Милиоти.

Кристин Милиоти

Подобно антигероям Джеймса Кэгни или Пола Муни в фильмах 1930-х, Оз не то чтобы безусловно отрицательный, а скорее, выбравший дурную дорожку амбициозный малый, воспитанный злыми улицами и доминантной мамашей (Дирдри О’Коннелл). Забота о последней (к ней подступает деменция) — одна из деталей, с помощью которых сценаристы будут очеловечивать Пингвина. Также у него есть подружка — секс-работница (Кармен Эджого), появляется и юный протеже из гетто (Рензи Фелиз), фигура сына. Но это было даже необязательно: превосходный Фаррелл вкладывает в роль и юмор, и непосредственность, и нет сомнений, что уже к середине сезона он будет зрителю как родной. Невозможно равнодушно наблюдать за тем, как пытается взлететь существо, природой для этого не приспособленное.