«Настоящий детектив» стал впечатляющим феноменом эпохи премиальных сериалов и вместе с тем примером действительно авторского произведения на телевидении. Мини-сериал о поисках загадочного убийцы в декорациях Американского Юга разросся до размашистой антологии, действие которой разворачивается в разных частях страны — от Луизианы до Аляски.

Однако с каждым сезоном у прессы и зрителей возникало все больше вопросов к сериалу в целом и его шоураннеру Нику Пиццолатто в частности. В этом видеоэссе мы попробуем разобраться, как «Настоящий детектив» стал уникальным проектом, чем удивляет каждый сезон и что нового привнесла в сериал создательница «Страны ночи» Исса Лопес.

Подобно сериалу, это эссе мы решили сделать антологией: у каждой главы свой сценарист и режиссер монтажа. А озвучили его, помимо Олега Милёхина, Руслан Габидуллин, Пётр Гланц и Татьяна Шитова.