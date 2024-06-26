Что известно про сериал «Пингвин» с Колином Фарреллом, который журналисты сравнивают с «Сопрано» и «Лицом со шрамом»

21 июня в сети появился новый трейлер сериала «Пингвин». Восьмисерийный спин-офф «Бэтмена» Мэтта Ривза стартует в сентябре на сервисе Max, и Колин Фаррелл возвращается к роли гангстера Оза Кобблпота. Рассказываем все, что нам известно о сериале.

«Бэтмен» и его спин-оффы

Вышедший в 2022 году «Бэтмен» Мэтта Ривза оказался большим успехом для Warner. При бюджете в 200 млн долларов картина заработала в мировом прокате около 800 миллионов и была хорошо принята в прессе. Стоит ли удивляться, что у студии оказались большие планы на эту версию персонажа.

Ривз с самого начала рассматривал свою версию «Бэтмена» как трилогию. Сиквел был анонсирован уже через месяц после релиза первого фильма. Съемки второй части должны начаться в апреле следующего года, а ее премьера намечена на октябрь 2026-го.

«Бэтмен»

Еще в июле 2020 года, за девять месяцев до премьеры кинокомикса, HBO заказал производство шоу, посвященного полицейскому департаменту Готэма. По словам Ривза, сериал должен был послужить приквелом «Бэтмена» и показать царящую в рядах стражей правопорядка коррупцию. Главным героем стал бы один из грязных копов, а весь сериал был бы посвящен «битве за его душу».

Однако вскоре боссов HBO начали посещать сомнения, назначенный шоураннером Терренс Винтер покинул команду из-за творческих разногласий, производство отложили в долгий ящик, чтобы сфокусироваться на «других проектах, основанных на существующих персонажах комиксов». Судя по всему, первая часть будет посвящена обитателям лечебницы Аркхем.

Но первым спин-оффом «Бэтмена» станет именно «Пингвин». Оз Кобблпот в исполнении Колина Фаррелла оказался главной находкой фильма. Ривз хотел придержать героя до второго фильма, но руководители Warner намекнули, что персонаж идеально подходит для собственного спин-оффа.

Что известно о сюжете

События «Пингвина» начинаются спустя неделю после финала «Бэтмена». Готэм еще не оправился от последствий грандиозного наводнения, устроенного Загадочником, отдельные городские районы все еще под водой.

Смерть Кармайна Фальконе оставила вакуум власти на вершине преступного мира Готэма, и Оз Кобблпот намеревается занять освободившееся место. Но он далеко не единственный человек с подобными амбициями, поэтому вскоре на улицах Готэма вспыхнет настоящая война.

Колин Фаррелл в интервью рассказал, что «Пингвин» станет историей происхождения персонажа, но не уточнил, что именно он имеет в виду: возможно, нам покажут флешбэки из прошлого Оза, или же за восемь эпизодов он превратится из обычного мафиози в знакомого по комиксам суперзлодея. Также Фаррелл отметил, что сериал будет крайне жестоким (мы могли наблюдать вспышки насилия в трейлере), а Озу придется преодолевать «невероятные обстоятельства».

Мэтт Ривз же обещает, что шоу станет прелюдией ко второму «Бэтмену» и запустит некоторые события, с последствиями которых Крестоносец будет разбираться на большом экране.

Боссы Max возлагают на проект большие надежды, а директор по программированию Кейси Блойс даже назвал «Пингвина» «следующим флагманским шоу Max после „Дома Дракона“». Критики также в восторге от продемонстрированных им кадров и материалов и поголовно сравнивают «Пингвина» с «Кланом Сопрано» и «Лицом со шрамом».

Кто работает над сериалом

Изначально предполагалось, что Мэтт Ривз поставит несколько эпизодов «Пингвина», но в итоге он ограничился ролью исполнительного продюсера — помогал с работой над сценариями и участвовал в выборе режиссеров.

Постановщиком первых трех эпизодов станет Крэйг Зобел («Мейр из Исттауна»), несколько следующих серий снимет Хелен Шейвер («Закон и порядок: Специальный корпус», «Касл», «Викинги»).

Крэйг Зобел

Шоураннером сериала выступит Лорен Лефранк, она же написала сценарии всех восьми эпизодов. У Лефранк внушительный послужной список на телевидении, она работала над проектами «Чак», «Хемлок Гроув» и «Агенты Щ.И.Т.».

Фаррелл остался в восторге от сотрудничества с Лефранк. «Сценарии просто превосходные, — заявил актер. — Лефранк проделала невероятную работу. Перспектива потрясает».

Кто снимается в сериале

Колин Фаррелл ожидаемо вернулся к роли Оза Кобблпота. В интервью он отметил, что сериал продолжит исследовать сильные и слабые стороны его персонажа: его неуклюжесть, жестокость и злодейскую сущность, под которой скрывается сломленный человек.

Кристин Милиоти («Как я встретил вашу маму») досталась главная женская роль — роль Софии Фальконе, дочери Кармайна. Судя по трейлерам, София вовсе не горит желанием уступать отцовскую империю кому-либо другому. А еще похоже, что она жестокостью может сравниться, а то и превзойти Оза. «Знаешь, Оз, люди тебя недооценивают, — говорит она в трейлере, — но только не я».

Кристин Милиоти

Рензи Фелиз играет Виктора Агилара, нового персонажа, созданного специально для сериала. По синопсису он обычный уличный пацан, который сдружился с Озом и стал работать его водителем. Впрочем, судя по трейлеру, Виктор не столько возит Оза по городу, сколько помогает ему избавляться от трупов. Оз явно не страдает сентиментальностью. В одном из кадров он предупреждает юношу, что мигом избавится от него, если тот вздумает перейти новому боссу дорогу.

В других ролях:

Майкл Келли — Джонни Витти, большая шишка в организации Фальконе. Судя по всему, после смерти босса решил сам пойти на повышение. Возможно, что София Фальконе в какой-то момент объединится с Озом против Витти.

Клэнси Браун — Сальваторе Марони, босс мафии и ближайший конкурент Фальконе.

Шохре Агдашлу — Надя Марони.

Майкл Зеген — Альберто Фальконе, брат Софии.

Крэйг Уолкер — детектив Маркус Уайз.

Марк Стронг — если источники не врут, Стронгу досталась роль… усопшего Кармайна Фальконе, которого в «Бэтмене» сыграл Джон Туртурро.

Самые часто задаваемые вопросы о «Пингвине»

Клэнси Браун и Колин Фаррелл

Когда и где выходит сериал?

Премьера «Пингвина» состоится в сентябре 2024 года на сервисе Max.

Связан ли «Пингвин» со вселенной DC?

Нет. Ни «Бэтмен», ни «Пингвин» не входят в новую версию киновселенной DC, которую строят Джеймс Ганн и Питер Сафран. Оба проекта выходят под брендом Elseworlds, к которому также относится «Джокер» Тодда Филлипса. По сути, отсутствие необходимости следовать общему канону вселенной развязывает авторам Elseworlds руки и позволяет выпускать более взрослые, мрачные и жестокие работы.

Появится ли в «Пингвине» Бэтмен?

Официально такой информации нет, но, по слухам, Бэтмен в исполнении Роберта Паттинсона засветится в сериале. Нам бы этого точно хотелось!

Автор: Алексей Ионов

Фото: Daniel Zuchnik / WireImage / Getty Images