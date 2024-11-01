«Аркейн» вернулся! Рассказываем, что происходит в новых сериях и чем закончился первый сезон

На сервисе Netflix стартовал второй сезон «Аркейна» — популярного мультсериала по вселенной видеоигры League of Legends. Рассказываем, чем хорош мультсериал, освежаем в памяти события первого сезона и составляем краткую выжимку того, что случилось во втором.

Что такое «Аркейн»

Это анимационный сериал, приквел популярной MOBA-игры League of Legends, которая стартовала в 2009 году. LoL — одна из самых популярных видеоигр в мире, ее аудитория оценивается в десятки миллионов человек.

Первый сезон вышел в эфир в 2021 году, премьера второго состоялась 9 ноября 2024 года. Каждый сезон состоит из девяти эпизодов, поделенных на три акта — сюжетные арки. Второй сезон станет финальным — слухи про пять сезонов, которые фигурировали в медиа ранее, оказались шуткой создателей.

«Аркейн» оказался тепло принят как критиками, так и простыми зрителями. Первый сезон по-прежнему удерживает 100%-ный рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes (пользовательский рейтинг несильно уступает и составляет 96%), оценки второго пока даже лучше — 100 и 97% соответственно.

Почему мультсериал стал таким популярным

«Аркейн» стал настоящим хитом Netflix. Критики часто называли его одной из лучших видеоигровых экранизаций всех времен благодаря внятному и богатому сюжету, который интересен как фанатам League of Legends, так и рядовым зрителям. События «Аркейна» разворачиваются в двух разделенных рекой городах — Пилтовере и Зауне, называемых также Верхним и Нижним городами.

В центре внимания была большая история про магию, социальное неравенство и прогресс, а также более локальная пронзительная драма — история двух сестер, которые в силу трагических событий постоянно оказываются по разные стороны конфликта. Колоритных героев в «Аркейне» много, они объемные, меняются и развиваются даже не по ходу сезона, а в течение одной конкретной серии. А сюжет был на редкость насыщенным: во время одного эпизода происходило столько, что не снилось и отдельным сезонам высокобюджетных фэнтези-сериалов.

«Аркейн» был хорош не только содержанием, но и формой. Это мультсериал с первоклассной дорогой анимацией и зрелищным экшеном, который всегда подан уникально и нешаблонно. На редкость удачный саундтрек (открывающую песню записала популярнейшая поп-рок-группа Imagine Dragons) прекрасно дополнял происходящее на экране.

Неудивительно, что Netflix особенно трепетно отнесся к успеху первого сезона и выделил огромный бюджет на продолжение — 100 млн долларов. Совокупные расходы на производства всего «Аркейна» и его рекламную кампанию составили 250 миллионов, что сделало мультсериал самым дорогим в истории.

Что показали в первом сезоне

Акт 1

Родители Вай и Паудер гибнут в битве с миротворцами, правоохранительными силами Пилтовера, на мосту над рекой между городами. Сестер берет под опеку Вандер — лидер неудавшегося восстания против властей Верхнего города.

Несколько лет спустя девушки вместе со сводными братьями Майло и Клоггаром живут в Зауне, а Вандер превратился в негласного стража всего Нижнего города. Однажды ребята грабят дом в престижном районе Пилтовера, чем нарушают соглашение между Вандером и шерифом миротворцев Грейсон: воры из Зауна не лезут в Верхний город, а миротворцы не суются в Нижний. Хуже всего то, что ограбление заканчивается катастрофой: Джинкс случайно взрывает дом, а затем теряет мешок с награбленным. Шериф Грейсон требует выдать виновных во взрыве, но Вандер отказывается предавать воспитанниц.

У Джейса Таллиса, хозяина взорвавшегося дома, тоже проблемы. Проводимые им эксперименты с магией были вне закона, и теперь юноша лишается места в Академии и покровительства могущественного дома Кирамман. Однако при помощи ассистента Виктора удается создать хекстек — первую машину, работающую на магии.

В Нижнем городе зреет недовольство, которое подогревает Силко, бывший соратник Вандера. Его люди убивают шерифа Грейсон и ее миротворцев и берут в плен Вандера. Вай, Майло и Клоггер пытаются вызволить своего опекуна. Хочет помочь и Паудер, однако ее вмешательство приводит к очередной катастрофе. Вандер, Майло и Клоггер погибают, а Вай в сердцах называет сестру Джинкс (в переводе с английского — «сглаз») и уходит. Расстроенная девочка попадает в руки Силко.

Акт 2

Проходит несколько лет. Благодаря хекстеку Пилтовер переживает невероятный подьем, а Джейс входит в состав Совета. Повзрослевшая Паудер, теперь известная как Джинкс, работает на Силко, построившего целую криминальную империю на торговле наркотиком, известным как Мерцание. Стремясь впечатлить приемного отца, Джинкс устраивает в Верхнем городе взрыв, убивая шестерых миротворцев.

Расследованием взрыва занимается офицер Кейтлин Кирамман. Кейт обращается за помощью к Вай, которая все эти годы провела в тюрьме. Девушкам удается выйти на след Силко, и тот велит продажному шерифу Маркусу избавиться от обеих. Кейтлин и Вай попадают в руки Поджигателей — еще одной банды из Нижнего города, осмелившейся бросить вызов империи Силко.

Акт 3

Лидером Поджигателей оказывается Экко, друг детства сестер. Экко пытается убедить Вай, что Паудер больше нет, а Джинкс верна лишь Силко, но девушка отказывается терять надежду.

Стремясь избежать войны, Джейс предлагает Силко сделку — независимость Зауна в обмен на Джинкс. Подслушавшая разговор Джинкс похищает Вай, Кейтлин и Силко. В завязавшейся заварушке Силко пытается застрелить Вай, и Джинкс убивает его. Окончательно приняв свою новую личность, она запускает ракету в зал Совета Пилтовера как раз в тот момент, когда советники соглашаются предоставить Зауну независимость.

Что показали во втором сезоне

Акт 1

Во взрыве погибает трое советников, включая мать Кейтлин. Уцелевшие члены совета решают нанести по Зауну сокрушительный удар, все разговоры о независимости забыты. Церемония открытия памятника погибшим советникам превращается в резню, на миротворцев нападают люди химбаронессы Ренни, которая хочет отомстить Джейсу за гибель сына.

Повышенная в звании до коммандера Кейтлин собирает особый отряд для охоты на Джинкс и оставшихся химбаронов. Входит в состав отряда и Вай. Отряд устраивает облаву на Джинкс, но той удается сбежать. Заметив Вай в составе отряда, Джинкс клянется покончить с тем, что осталось от ее семьи.

Джинкс устраивает взрыв, намереваясь выпустить на Пилтовер серое небо — клубы воздуха, отправленного токсичными выбросами с заводов Пилтовера. Самой Джинкс удается сбежать, а между Вай и Кейтлин происходит разлад. Вай пугает охватившая подругу жажда крови.

Стараниями Амбессы Медарды, матери советницы Мел, в Зауне объявляют военное положение, Кейтлин повышают до генерала. Оказывается, именно Амбесса стояла за нападением на церемонии открытия памятника погибшим советникам.

Каким получилось продолжение

Второй сезон «Аркейна» оказался даже лучше первого. Последствия концовки первого сезона тяжким грузом довлеют над персонажами, а будущее Пилтовера и Зауна кажется мрачным как никогда. Анимация стала еще эффектнее, амбиции авторов — больше, пафоса тоже прибавилось, но насыщенное повествование по-прежнему не позволяет оторваться от экранов.

Материал будет обновляться вместе с новыми сериями мультсериала.

Автор: Алексей Ионов