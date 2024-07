Бесконечные «Пацаны». Какие спин-оффы сериала-сатиры уже в работе и о каких мы мечтаем

Подошел к концу четвертый сезон «Пацанов» от Amazon Prime. В преддверии старта пятого сезона стало известно, что он станет последним для основного сериала. При этом шоураннер Эрик Крипке подтвердил, что вселенная продолжит развиваться в спин-оффах. Об идеях для таких сериалов и пойдет речь в этом материале.

Что уже известно

На текущий момент у «Пацанов» вышло два спин-оффа.

Первый — «Пацаны: Осатанелые». В 2022 году вышел пока единственный сезон антологии, над которым работали различные анимационные студии. Всего новелл восемь, три из них происходят во вселенной сериальных «Пацанов». В одной из историй показана первая миссия Хоумлендера в Семерке, оборачивающаяся провалом; тогда на помощь приходит Черный Нуар. Другой сюжет стилизован под внешний вид персонажей из оригинального комикса: Хьюи здесь нарисован как Саймон Пегг.

«Поколение „Ви“» — второй спин-офф. В 2023 году вышел первый сезон сериала об Университете Годолкина, где обучают юных суперов, чтобы они были полезны для общества (и корпорации Vought). В центре истории — новичок Мари Моро (Джаз Синклер), которая может управлять кровью. Вместе с группой новых друзей она узнает о тайных экспериментах над молодыми сверхлюдьми, результатом чего стал вирус, способный убить любого, кто принимал препарат «Ви».

Съемки продолжения «Поколения „Ви“» Amazon Studios вынужденно приостановила из⁠-⁠за трагической смерти актера Чэнса Пердомо. Авторы спин-оффа решили, что рекаста не будет, а сюжет изменят, чтобы переработать линии и почтить память актера.

«Осатанелые» «Поколение „Ви“»

В разработке также находится неназванный сериал, действие которого будет происходить в Мексике. Фанаты предполагают, что здесь суперы будут задействованы в конфликте между наркокартелями, а временный препарат «Ви» будет использоваться как наркотик. Исполнительными продюсерами выступят актеры Диего Луна и Гаэль Гарсиа Берналь. Сыграют ли они сами в сериале — пока неизвестно.

Помимо вышеупомянутых проектов, Эрик Крипке подтверждал разработку как минимум еще одного спин-оффа. Но никаких деталей пока нет.

Спин-оффы с V52

В пятом эпизоде четвертого сезона представили V52 — масштабную выставку Vought Studios, на которой корпорация анонсировала новые проекты своей киновселенной, существующей в мире «Пацанов».

Само название конференции отсылает одновременно к диснеевскому D23 и к New 52 — перезагрузке DC Comics 2011 года. На V52 Поезд-А, Подводный и ведущий новостей Кэмерон Колман представили сразу четыре фазы киновселенной Vought — с седьмой по десятую. Многие из них отсылают к реально существующим супергеройским фильмам.

Так, например, G-Men: Days Past from the Future очевидно соотносится с сюжетом из комиксов «X-Men: Days of Future Past» (то есть и с фильмом «Люди Икс: Дни минувшего будущего»). G-Men — аналог Людей Икс в «Пацанах». The Tek Knight цитирует подачу «Бэтмена» Мэтта Ривза, чье название в оригинале — The Batman. Также на V52 упомянули, что в саундтреке будут песни Nirvana, а «Something in the Way» была главной темой «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. В «Пацанах» Тех-Рыцарь — аналог Бэтмена. A-Train: Into the Multiverse напоминает сольный фильм о Флэше и «Человек-паук: Через вселенные».

Самое ироничное в этой презентации другое. Во-первых, на V52 не раз проговорили, что пересъемки делают фильмы лучше (ожидаемый укол в сторону Marvel Studios). А во-вторых, Amazon Studios заколлабилась с порталом Discussing Film и провела полноценное освещение несуществующего конвента в соцсети X, упоминая конкретные фильмы и даже приводя цитаты от ведущих и актеров. Разумеется, вероятность выхода всех этих проектов-пародий довольно низкая, но не упомянуть мы их просто не могли!

Второй сезон «Осатанелых»

Официально до сих пор не анонсирован. В последний раз Сет Роген говорил об «Осатанелых» в 2022 году после выхода первого сезона. По словам Рогена, если все пойдет по плану, то продолжение будет. Над сценарием новых эпизодов работа шла уже два года назад.

«Осатанелые»

Тем не менее анимационная антология часто всплывает в обсуждениях возможных продолжений, потому что в ней можно реализовать различные концепции, которые не позволяет лайв-экшен. Например, можно сделать целую серию о Терроре, псе Билли Бутчера (причем все от его лица), показать аналог «Что, если…?» и, например, убить Хоумлендера в самом начале истории, представив, как бы развивались события дальше. Или показать многочисленных суперов, которые упоминались, но не появлялись на экране. Анимация сильно развязывает руки Amazon Studios.

Молодость Грейс Мэллори

Грейс Мэллори (Лайла Робинс) — экс-директор ЦРУ и основательница «Пацанов». Она использовала ненависть Билли Бутчера, чтобы направить ее против Vought и Хоумлендера в частности. Но ее попытка проучить «Семерку» закончилась плохо: супергерой Фонарщик по ошибке сжег заживо ее внуков, думая, что на их месте находится Мэллори. Это долгие годы преследовало супера и побудило помочь «Пацанам».

Лайла Робинс

У Мэллори свои счеты с суперами, которые начались задолго до «Пацанов». Так, в третьем сезоне есть флешбэк в 1980-е, где ее играет Сара Суайр. На спецоперацию в Никарагуа Vought привезла команду «Расплата», которая по неопытности выдала расположение людей Мэллори. В масштабной перестрелке погибло 116 человек со стороны Вооруженных сил США, а также несколько супергероев. Солдатик, лидер «Расплаты», был захвачен в плен русскими.

В спин-оффе с молодой Мэллори можно было бы показать, как постепенно формировалась ненависть Грейс к Vought, какими были ее военные годы и секретные задания, на которых суперы все портили. К тому же это отличный шанс представить и более ранний период существования корпорации, в том числе ее директора Стэна Эдгара (в молодости его сыграл Джастин Дэвис).

Потерянный член «Семерки»

В комиксах в «Семерке» был еще один супергерой, который вырезан из сериала и заменен Прозрачным, погибшим в первом сезоне. Джек-с-Юпитера — пародия на Марсианского Охотника и Шазама из комиксов DC. Визуально он не похож на человека (у него нет носа и ушей, а кожа оранжевого цвета). Джек способен летать и сильнее обычных людей. При произнесении слова «Карпо» он получает непробиваемую кожу, но действует это усиление недолго. В отличие от своих коллег, Джек не был столь ужасным, однако глубоко погряз в наркотиках и жутко боялся гнева Хоумлендера.

Джек-с-Юпитера

В сериале он не появлялся, зато нам показывали кадры из порнопародии, где участвовал актер в костюме Джека-с-Юпитера. А значит, герой точно существует в этой вселенной. История о нем в сериале могла бы быть попыткой показать, как Vought строит мнимую мифологию «инопланетных» супергероев. В комиксах Джек был таким же продуктом корпорации, как и все другие суперы, но публично его подавали как пришельца. В сериале такую линию можно превратить в исследование теории заговора о внеземной жизни, которая якобы существует бок о бок с нами.

Кстати, в неканоничной для сериала новелле «Я твой наркодилер» из спин-оффа «Пацаны: Осатанелые» Джек-с-Юпитера появляется среди других участников «Семерки». Его озвучил актер дубляжа Кевин Майкл Ричардсон.

Рассвет «Семерки»

Одной из важных линий второго и третьего сезонов «Пацанов» стало производство фильма «Рассвет Семерки» — масштабного супергеройского эпика от Vought Studios. Это аналог реального «Мстители: Финал» и «Лиги справедливости» Зака Снайдера — масштабное кино, где раскрывается «правдивая история о величайшей команде супергероев», а главной злодейкой предстает нацистка Штормфронт.

Линия «Рассвета Семерки» отражает различные явления из реального бума супергероики — например, фанатское движение в поддержку режиссерской версии фильма с хештегом #ReleaseTheBourkeCut (очевидная отсылка к Заку Снайдеру и его «Снайдеркату»). Реальный Снайдер, кстати, поддержал «коллегу» с реализацией его режиссерского видения.

Было бы иронично со стороны Amazon Prime снять полноценный фильм с «Семеркой» и выпустить его на сервисе как реальный проект. Нечто подобное компания делает со своим YouTube-каналом и вымышленными промоматериалами.

Кризис-менеджмент

Vought International — огромная компания, и в связи событиями, происходящими в «Пацанах», корпорации регулярно требуется помощь отдела кризисного менеджмента. Сотрудники, обученные разбираться со всевозможными ситуациями, которые могут навредить Vought, могли бы стать героями ситкома в духе «Офиса» или «Парков и зон отдыха».

Хоумлендер в порыве гнева убил новичка в команде? Нужно сочинить историю, как тот героически пал на первом же задании. Подводный снова перебрал и его застукали с дельфином в зоопарке? Необходимо представить это как спасение животного, которое не могло дышать, а супергерою пришлось искать нестандартный подход. В сети появились кадры с закрытой вечеринки суперов «Героргия»? Важно представить это как необходимость, без которой герои не могут справляться с тяжелейшим ежедневным давлением.

В прошлом подобный ситком планировала запустить и Marvel Studios (в итоге организация Damage Control лишь засветилась в камео в фильмах), а Warner Bros. даже создала сериал, проживший один сезон — Powerless с Ванессой Хадженс, Дэнни Пуди и Аланом Тьюдиком, сыгравшим кузена Брюса Уэйна.

Бутчер и Кесслер

В четвертом сезоне у Билли Бутчера появляется союзник — аналитик из ЦРУ Джо Кесслер (Джеффри Дин Морган), с которым Бутчер служил вместе во времена войны в Ираке. На протяжении всего сезона он многократно упоминает различные приключения из их совместного прошлого. Но в шестом эпизоде выясняется, что Кесслер — галлюцинация Бутчера, а на самом деле спецагент давно мертв.

Джеффри Дин Морган и Карл Урбан

В комиксах Кесслер был жив и на протяжении всего сюжета вынужденно помогал Бутчеру из-за шантажа со стороны последнего. Джо не был столь брутален, у него была кличка Мартышка, он боялся Билли и глубоко внутри понимал, что тот делает хорошее дело, хоть и ужасными методами.

В отдельном сериале-флешбэке можно было бы показать молодость Бутчера и Кесслера в версии сериальных «Пацанов» и рассказать, чем они занимались в Ираке и как на самом деле Билли бросил Джо умирать. Короткая, но брутальная история, которая добавила бы Бутчеру глубины и показала бы один их тех моментов, когда что-то в нем сломалось навсегда. Причем самому Джеффри Дину Моргану идея по душе. Возможно, он мог бы вернуться как рассказчик минувших событий.

Автор: Денис Варков