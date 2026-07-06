Что известно об игре God of War: Laufey? Кратос теперь не главный герой

На июньской State of Play анонсировали God of War: Laufey — продолжение серии игр God of War. Главной героиней станет великанша Фэй, жена Кратоса и мать Атрея, чье настоящее мифологическое имя легло в название новой части. Собрали все известные детали.

Что такое God of War: Laufey

События новой игры происходят сразу после God of War 2018 года, в начале которой Кратос похоронил Фэй. В God of War: Laufey героиня пробуждается в загробном мире богов — Вечности (Everywhen). Она осознает, что ее план по защите мужа и сына под угрозой и вынужденно вступает в бой с другими божествами. Среди ее противников — египетская богиня Сехмет и монголо-тибетское божество Бэгтсэ.

Фанаты в сети строят теории, кто из павших в серии God of War богов вернется в Вечности. Это могут быть как погибшие обитатели Олимпа (включая Зевса), так и участники скандинавского приключения — Один, Бальдр, Хеймдалль и другие. Креативный директор будущей игры Кори Барлог рассказывает о сеттинге Вечности и застрявших там богах так: «Все они козлы. Буквально каждый бог во всех мифологиях злоупотребляет властью. Собери их вместе, как кучку миллиардеров на острове, и им будет казаться, что их ждет райская жизнь. Но нет, они передерутся и окажутся в этом странном состоянии вечного конфликта, потому что заперты в одной клетке».

К роли Фэй вернулась актриса Дебора Энн Уолл («Сорвиголова»). Ее спутниками станут говорящий желатиновый куб Франк, которого озвучил Джек Куэйд («Пацаны»), а также Рю — разумная тканевая лента, которая обвита вокруг рукояти меча, доставшегося Фэй. Голос Рю подарила актриса Перлина Лау («Кримэри»).

Что говорят разработчики

Гейм-директор God of War Кори Барлог перешел на позицию куратора франшизы и креативного директора Santa Monica Studio. Разработку Laufey возглавила Ариэль Лоуренс, ранее работавшая в Riot Games и выступавшая нарративным дизайнером League of Legends. Она также была сценаристкой и продюсером предыдущих God of War, включая третью часть и Ascension. Новая часть God of War, по словам ее создателей, не отступление от канона серии, а полноценное продолжение. Ариэль Лоуренс считает, что франшиза подошла к той стадии, когда можно рассказывать истории других значимых персонажей из этой вселенной, а не только Кратоса.

Santa Monica объяснила выбор Фэй на роль героини God of War: Laufey желанием расширить вселенную и раскрыть персонажа, который продолжительное время определял сюжет, оставаясь в тени. По словам Кори Барлога, идея отдельной игры о Фэй родилась еще во время разработки God of War 2018 года. По словам разработчиков, великанша не уступает Кратосу в поединке (в прошлом побеждала даже Тора). В бою она может взмывать в воздух, не прекращая атаковать врагов. Сражаться Фэй будет с помощью легендарного меча. Кроме того, она может использовать магию йотунов, чтобы отделять души неприятелей от их тел.

После многочисленных споров в сети о смене протагониста серии Кори Барлог подтвердил, что God of War: Laufey не заменяет историю Кратоса, а выступает необходимым расширением вселенной: «Кратос — это своего рода древо. Именно он двигает серию. Мы сами хотим следить за его приключениями, но мы также создали много интересных персонажей. В какой-то момент мы задумались: „А что произошло, когда умерла Фэй?“» По словам креативного директора, история Кратоса не окончена, о нем еще будут рассказывать истории.

Критиковали фанаты и напарника главной героини — говорящий куб по имени Франк. Ариэль Лоуренс ответила недовольным фанатам. По ее словам, чтобы понять, почему он выглядит именно так, придется дождаться игры. Также Лоуренс утверждает, что именно Франк был первым персонажем, созданным при разработке God of War: Laufey. Его кубическая форма позволила команде реализовать «суперкрутые» механики для сражений, перемещения и решения головоломок. Фанаты, кстати, предполагают, что происхождение Франка будет связано с кубом Метатрона — ангела в различных религиозных традициях.

Не осталась в стороне от критики и актриса Дебора Энн Уолл. Она опровергла утверждения о том, что история Фэй связана с гендерными стереотипами. По ее мнению, в переживаниях великанши нет ничего, что было бы чуждо игроку любого пола. Это универсальная история о родительстве, сожалении о содеянном и стремлении стать лучшей версией себя. Также Уолл подтвердила, что первые концепт-арты ей показали еще во время работы над God of War: Ragnarok.

И еще несколько мелких деталей. Так, над сценарием God of War: Laufey в течение четырех лет работала сценаристка и журналистка Алана Пирс, но в конце 2024 года она покинула студию. Что из созданного осталось в игре — неизвестно. Создатель оригинальной God of War Дэвид Яффе негативно принял анонс Laufey. Разработчик считает, что серия свернула не туда и теперь сильнее напоминает типичные фэнтезийные игры, нежели старые части.

Вопросы к лору God of War

В сети много теорий о том, что God of War: Laufey нужна, чтобы ввести Вечность. Ведь это открывает много путей для развития Кратоса в будущем. Финал God of War: Ragnarok показал, что Призрак Спарты готов встать на путь искупления. И достичь его он сможет, лично встретившись с теми, кого когда-то собственноручно убил.

Еще одно частое предположение: разрыв в пространстве из Ragnarok, куда стремился заглянуть Один, — это как раз путь в Вечность. Именно поэтому он слышал оттуда голоса и верил, что получит некие запретные знания.

Впрочем, и других вопросов немало. Например, как может существовать Вечность, единый загробный мир для божеств, если Кратос уже бывал в Царстве мертвых в оригинальной трилогии?

Когда выйдет игра и на каких платформах

Игра выйдет эксклюзивно на PlayStation 5. Когда именно, пока не сообщается, но, по словам журналиста Джейсона Шрейера, ждать God of War: Laufey несколько лет не придется. Возможное окно релиза — 2027 год. Получит ли игра полную локализацию — неизвестно. Прошлые игры серии были переведены, в частности Фэй озвучивала актриса Анастасия Жаркова. Последние игры Sony получили дубляж.

Сервис Игромир поддерживает запуск игр God of War 2018 года и God of War: Ragnarok.

Автор: Денис Варков (@dvarkov)