Atomic Heart: гид по игровой вселенной от Mundfish

16 апреля 2026 года состоялся релиз последнего дополнения для Atomic Heart под названием «Кровь на Хрустале». Кинопоиск рассказывает, чем интересна эта серия, в каком порядке стоит играть в Atomic Heart и какие проекты входят во вселенную, созданную студией Mundfish.
Действие Atomic Heart происходит в 1950-х, в альтернативной версии СССР на территории исследовательского комплекса Предприятие 3826, построенного для производства и тестирования роботов. Это сеть комплексов, состоящих из лабораторий, разбросанных по горным массивам Казахстана. Каждый комплекс (в игре их называют павильонами) — самостоятельный научно-исследовательский центр со своей инфраструктурой, персоналом и задачами. Для быстрого перемещения между ними проложены подземные коммуникации, канатные дороги и автомобильные трассы.
Создатель комплекса — ученый Дмитрий Сеченов. В мире Atomic Heart Сеченов — фигура масштаба Королёва и Курчатова, помноженная на Стива Джобса. Он не просто построил масштабное предприятие, а создал научную империю. В 1936 году Сеченов открыл вещество полимер. Это открытие стало «нефтью XX века». Ученому не нужно было убеждать партию — он дал чиновникам то, о чем они мечтали: полный контроль над производством и обществом через роботизацию. При помощи полимера удалось создать «Коллектив» — нейронную сеть роботов-помощников с искусственным интеллектом. На людей вещество действовало еще лучше: полимер вживлялся прямо в мозг, а человек получал сверхсилы, регенерацию и управление техникой силой мысли.
Сеченов пытался привить полимер всему человечеству через нейросеть «Коллектив 2.0», чтобы сделать людей бессмертными и всезнающими. Но привело это к катастрофе.
Словарик Atomic Heart и главные герои
Полимер — если в реальности технологический скачок был связан с микрочипами, то в мире игры — с открытием этой субстанции. Полимер обладает колоссальной электрической емкостью и способностью хранить огромные объемы данных. Это позволило создать миниатюрные батареи и сложнейший искусственный интеллект.
Предприятие 3826 — огромная сеть научно-производственных комплексов, где велись все передовые разработки страны.
«Коллектив 1.0» — первая версия нейросети, объединившая всех роботов-помощников в единую управляемую сеть для замены ручного труда.
«Коллектив 2.0» — проект глобальной полимеризации населения, цель которого — объединить людей и машины в общую сеть для мгновенного управления знаниями и техникой.
Лимбо — психоделическое пространство подсознания, куда попадает разум человека после тяжелых травм или специфических воздействий.
ВДНХ — центральный комплекс Предприятия 3826. Административное и выставочное ядро, под которым находится главный сервер «Коллектива 2.0».
Коричневая чума — эпидемия, уничтожившая 150 миллионов человек в конце Второй мировой войны. Огромная смертность во время пандемии привела к дефициту рабочих рук. Это стало официальным обоснованием для массового внедрения роботов — они должны были заменить погибших людей и восстановить экономику страны.
«Хрусталь» — глубоко засекреченный объект Предприятия 3826, где проводились самые опасные эксперименты. Именно здесь разворачивается финальная битва за судьбу человечества в четвертом DLC «Кровь на Хрустале».
«Мысль» — полимерное устройство, которое крепится к виску (в игре оно видно на трупах сотрудников Предприятия) для подключения к нейросети «Коллектив 2.0».
Свеча — энергетическая батарея в виде светящегося шара. Это основные «ключи» к головоломкам. Чтобы запустить лифт, открыть ворота или активировать сложный механизм, нужно найти Свечу и вставить в специальное гнездо.
Нечаев Сергей — главный протагонист игры. Майор КГБ, спецагент с полимерными протезами. Страдает амнезией. Его позывной — П-3.
Дмитрий Сеченов — академик, министр здравоохранения СССР и создатель полимера, стоящий за всеми успехами Предприятия 3826.
Баба Зина — пожилая женщина, бывший полковник КГБ. Торгует снаряжением и дает советы главному герою. Ее дом — укрепленный и вооруженный до зубов автономный модуль, способный летать. Несмотря на возраст, виртуозно обращается с тяжелым вооружением и знает о тайнах Сеченова больше Нечаева.
Близняшки (левая и правая) — роботы-телохранители Сеченова. В их «мозги» загружены фрагменты сознания и боевых навыков Екатерины Нечаевой — погибшей жены главного героя и талантливой балерины.
ХРАЗ (Хранитель Знаний) — полимерный искусственный интеллект, встроенный в перчатку главного героя. Содержит сознание Харитона Захарова, который был ближайшим соратником и лучшим другом Сеченова, но их взгляды на будущее человечества разошлись. ХРАЗ часто иронизирует над приказами Сеченова и пытается посеять в Нечаеве зерно сомнения.
Екатерина Нечаева — жена главного героя Сергея Нечаева и дочь Бабы Зины. Была блестящей балериной и членом элитного отряда «Аргентум» под псевдонимом Блесна. Во время теракта в Болгарии супруги Нечаевы сильно пострадали. Екатерина погибла, а Сергей получил тяжелейшие ранения и амнезию. После гибели Кати Дмитрий Сеченов сохранил ее мозг в полимерной среде, а ее боевые навыки и грацию использовал для создания Близняшек.
Виктор Петров — ведущий программист Предприятия 3826 и главный антагонист первой половины игры. Узнал истинные цели Сеченова и посчитал их предательством. Его целью было остановить запуск «Коллектива 2.0» — даже ценой катастрофы на предприятии. Именно он несет ответственность за сбой в сети и восстание роботов.
Лариса Филатова — талантливый нейрохирург и ведущий специалист Предприятия 3826. Работала в медицинском центре «Павлов» и была одной из немногих, кто обладал глубокими знаниями о взаимодействии полимера и человеческого мозга.
Профессор Алексей Лебедев — ученый, специалист по электротехнике и вычислительной технике, создатель НОРЫ — ИИ, управляющего автоматами по ремонту и модернизации роботов и создающего уникальную личность «Элеаноры».
«Элеанора» — автоматический шкаф, предназначенный для крафта оружия, боеприпасов и прокачки способностей. После сбоя «Элеанора» одержима майором Нечаевым: постоянно отпускает двусмысленные шутки, заигрывает с ним и даже пытается удержать силой.
Роботы — в Atomic Heart множество роботов, которые прежде выполняли бытовые задачи (от доставки грузов до ландшафтных работ), но стали препятствиями на пути майора Нечаева. Например, летающий дрон ПЧ-9 «Пчела», антропоморфный усатый робот ЛАБ-Т9 «Лаборант», он же Вовчик, и робот-сварщик МА-9 «Беляш».
Игры в хронологическом порядке
Atomic Heart
С оригинальной части началась история майора Нечаева. Приключенческий боевик от студии Mundfish вышел 21 февраля 2023 года. Действие разворачивается на сверхсекретном Предприятии 3826, где в преддверии запуска глобальной нейросети «Коллектив 2.0» происходит масштабный сбой. Роботы, призванные помогать людям, выходят из строя и начинают истреблять персонал.
10 июня 1955 года главный герой Сергей Нечаев с позывным П-3 прибывает на летающий город «Челомей», имея при себе полимерную перчатку со встроенным искусственным интеллектом по имени ХРАЗ, чтобы разобраться с происходящим. Но на его летающий автомобиль нападают роботы. Пережив крушение, Нечаев получает новое задание — найти Виктора Петрова, предположительно устроившего сбой. Сеченов убеждает руководство партии в лице председателя Совета Министров СССР Егора Молотова, что происшествие на Предприятии ликвидировано, но тот решает проверить лично. С целью обмануть Молотова Сеченов поручает П-3 активировать режим боевых учений.
Обнаружив виновного в сбое программиста Петрова, майор узнаёт об истинных планах Сеченова. Алгоритмы боевого режима в роботах были заложены изначально. Нечаев понимает, что свобода общества находится под угрозой, и выясняет правду о своем стертом из памяти прошлом, в том числе и о покойной супруге. ХРАЗ признаётся, что он профессор Харитон Захаров, некогда соратник Сеченова.
Также Нечаев узнаёт, что Баба Зина, которую он несколько раз встретил по пути, — мать его погибшей жены. Вместе с ХРАЗом она пытается убедить П-3 убить Сеченова, чтобы тот не захватил власть над человечеством.
В зависимости от выбора игрока происходит развитие сюжета в двух направлениях:
- Первая концовка (считается плохой): Нечаев соглашается убить Сеченова.
- Вторая концовка (считается хорошей): Нечаев отказывается идти против Сеченова и вырывает ХРАЗа из перчатки, после чего отправляется в отпуск (!).
Если выбран первый вариант, то П-3 узнаёт, что в каждой из Близняшек заложено по части мозга его жены. Сеченов пытается убедить майора, что это лучшее, что он мог сделать для сохранения ее личности после инцидента, и что ему пришлось стереть болезненные воспоминания П-3 ради его же блага. Нечаев побеждает в бою Близняшек, защищающих Сеченова.
После боя на первый план выходит уже ХРАЗ: выясняется, что все подстроил искусственный интеллект. Он отсоединяется от перчатки, захватывает созданное из полимера тело и убивает Сеченова, пока П-3 лежит обездвиженным. Полимерный объект поглощает тело академика и покидает его кабинет, скрывшись в неизвестном направлении.
«Atomic Heart: Инстинкт истребления»
Первое DLC для основной игры, вышедшее 2 августа 2023 года. Оно продолжает историю второй концовки. «Коллектив 2.0» успешно запущен, начинается подключение людей всех стран к сети. Появляется Сопротивление, выступающее против запуска нейросети. Баба Зина тоже примыкает к нему.
П-3 приходит в себя в комплексе «Менделеев». Туда же прибывает и Баба Зина. После встречи с майором она ведет себя агрессивно и пытается убить его подконтрольными роботами. В это время власть над комплексом захватывает ИИ — ремшкаф «Элеанора».
Майор Нечаев отбивается от Бабы Зины и находит контейнеры с алгоритмами «Элеаноры», после чего возвращает ей базовые настройки. Сеченов отпускает П-3 в официальный отпуск, и Нечаев улетает в неизвестном направлении. За ним вслед устремляется Баба Зина.
«Atomic Heart: Узник Лимбо»
Второе сюжетное дополнение для Atomic Heart, выпущенное 6 февраля 2024 года. Если первое было классическим боевиком, то «Узник Лимбо» — микс трех жанров одновременно: платформера, раннера и шутера.
Действие происходит в Лимбо — подсознательном мире Нечаева, куда его разум попадает в момент отключки. Сюжет продолжает альтернативную концовку игры, где П-3 вступает в бой с Близняшками, после чего отключается. Герою нужно собрать осколки своей памяти, чтобы выбраться из психоделического измерения и понять, кто он на самом деле.
Тело Сеченова вместе с П-3 после финала игры не найдено. В Лимбо майор встречает сознание супруги, которая в этом мире предстает в виде агента Блесны. Она помогает Нечаеву вспомнить подробности их совместной жизни, и вместе они покидают лабиринты подсознания.
В реальном мире ХРАЗ продолжает подчинять «Коллектив». Следуя его планам, гражданские роботы уничтожают людей, подавляя очаги сопротивления.
«Atomic Heart: Чары морских глубин»
Третье по счету сюжетное дополнение, которое вышло 28 января 2025 года. Если второе было психоделическим трипом, то третье вернуло игрока в русло классического экшена, но в новом сеттинге. Действие разворачивается в комплексе «Нептун» — секретной подводной базе Предприятия 3826. Это огромный научно-исследовательский центр, скрытый под водой, где советские ученые изучали влияние полимера на обитателей морских глубин.
П-3 вырывается из Лимбо и приходит в себя на захваченном роботами «Челомее». Екатерина переносит свое сознание из корпуса Близняшки в перчатку майора. В поисках бета-коннекторов они отправляются к озеру Лазурь. Встретив здесь Бабу Зину и развеяв взаимные подозрения, П-3 узнаёт, что сигнал от бета-коннекторов исходит из подводного комплекса «Тритон». А сама Баба Зина узнаёт, что ее дочь в некотором роде жива.
Баба Зина забрасывает Нечаева на «Тритон», где тот знакомится с группой выживших — ихтиологом Настей, робототехником Колей и таинственным Охотником, а также роботом Самоделкиным. А еще у Насти есть ручной дельфин Некит. Все вместе они помогают майору найти бета-коннекторы. Выжившие эвакуируются из «Тритона» на подлодке. Их ждет решающая битва с ХРАЗом.
«Atomic Heart: Кровь на Хрустале»
Четвертое и финальное дополнение для оригинальной игры вышло 16 апреля 2026 года. Завершает историю Нечаева и ставит точку в противостоянии вокруг системы «Коллектив».
DLC начинается ровно с того места, где закончилось предыдущее. Отряд П-3, состоящий из самого майора, Блесны, Бабы Зины и их союзников, попадает в засаду на пляже — их атакуют бесконечные волны взбесившихся роботов. В последний момент Баба Зина уводит всех в безопасное место.
Группа собирается в лаборатории профессора Лебедева. Выясняется, что события первого DLC («Инстинкт истребления») были симуляцией, созданной профессором Лебедевым. Главная локация дополнения — комплекс «Хрусталь», центр жутких экспериментов. Там майор сталкивается с новым типом противников — полиморфами. Они способны управлять полимером и принимать стихийные формы, что вынуждает игрока постоянно менять тактику боя.
На протяжении всей игры и дополнений цели ХРАЗа оставались туманными. Именно в финале этого дополнения полностью раскрываются его мотивы. Его план ставит под угрозу не только Предприятие 3826, но и судьбу всего человечества.
Игры в разработке
THE CUBE
Многопользовательский шутер, события которого разворачиваются во вселенной Atomic Heart, был анонсирован в июне 2025 года. В отличие от оригинала, это онлайн-проект с прокачкой и исследованием постоянно меняющегося мира. THE CUBE — не королевская битва, а extraction-шутер.
События игры разворачиваются через несколько лет после окончания первой части Atomic Heart. В мире появляется загадочный Куб неизвестного происхождения. Это колоссальная аномалия, левитирующая в небе. Она постоянно меняет свою внутреннюю геометрию и гравитацию.
Внутри Куба скрыто уравнение, которое может либо спасти человечество, либо уничтожить его. Игрокам предстоит проникнуть внутрь аномалии, сразиться с различными врагами и найти ответы на глобальные загадки. «Кровь на Хрустале», финальное дополнение для Atomic Heart, стало мостиком между основной игрой и THE CUBE. В лабораториях DLC игрок встретит первые признаки нестабильности материи — левитирующие кубы и искажение пространства.
THE CUBE находится в разработке, дата релиза пока не объявлена. Игра ожидается на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Atomic Heart 2
Atomic Heart 2 была представлена одновременно с THE CUBE 6 июня 2025 года в рамках Summer Game Fest. Действие продолжится сразу после финала первой части, а главным героем вновь станет майор Нечаев. События приобретут глобальный масштаб — герою предстоит побывать в разных уголках мира, чтобы устранить последствия техногенного хаоса. В трейлере можно заметить советскую лунную станцию «Луна-2» и огромных китов, доставляемых на поверхность спутника.
Основатель Mundfish Роберт Багратуни признал, что в оригинале игроков разочаровали ограниченное исследование мира и назойливая система «Коллектив», постоянно воспроизводившая врагов. В сиквеле подход кардинально пересмотрят.
Вместо отдельных локаций будет связный, детализированный мир с активностями, побочными квестами и мини-играми. Появятся навыки, прокачка и улучшения, благодаря которым можно настроить персонажа под свой стиль. Подвергнется изменениям и боевая система: можно будет использовать оружие со способностями перчатки одновременно. Игра создается на Unreal Engine 5. Дата выхода пока не объявлена.
Основная хронология вселенной Atomic Heart
13 июня 1900 года — рождение Дмитрия Сергеевича Сеченова — будущего создателя полимера и руководителя Предприятия 3826.
1932 год — основание Кировского научно-промышленного комплекса (позже — секретного завода 3826) для разработки автономных механических устройств.
1936 год — Дмитрий Сеченов и Харитон Захаров открывают полимер — адаптивный накопитель информации и уникальное вещество, ставшее основой всех технологий будущего.
1937 год — формирование объединения лучших умов в СССР, в которое вошли Вавилов, Захаров, Королёв, Курчатов, Лебедев, Павлов, Сеченов, Филимоненко и Челомей.
1937 год — запуск проекта «Человек-общество» — социально-технологической системы для воспитания человека будущего, свободного от пороков.
15 сентября 1939 года — Сеченов и Филимоненко создают первый полимерный водородный элемент — компактный реактор холодного синтеза.
6 декабря 1939 года — в НИИ мозга представлен первый трехколесный робот.
Январь 1940 года — первые испытания боевых роботов, признанные неудачными.
2 апреля 1941 года — начало пандемии коричневой чумы. Сеченов создает вакцину на основе полимера, спасая СССР и мир. Это дает ему огромные ресурсы и влияние.
18 июня 1942 года — Сеченов и Захаров изобретают вакцину от коричневой чумы.
26 августа 1942 года — создание отряда «Аргентум» из выживших добровольцев после испытания вакцины.
26 августа 1942 года — подписание указа о создании Предприятия 3826. Сеченов назначается главой программы по развитию робототехники для компенсации нехватки человеческих ресурсов.
1943 год — создание полноценного Предприятия 3826 — сети научно-производственных комплексов в горах Казахстана.
17 апреля 1943 года — свадьба Сергея и Екатерины Нечаевых.
Июль 1944 года — успешные испытания управления роботами через полимерную связь — предпосылка для создания нейросети «Коллектив».
1945 год — первые исследования нейросети «Коллектив» Сеченовым, Лебедевым и Захаровым.
Март 1946 года — успешный запуск нейросети «Коллектив 1.0» — первой в мире глобальной сети управления роботами.
1947 год — запуск первого искусственного спутника Земли под руководством Сергея Королёва.
1948 год — роботы начинают массово заменять людей на рабочих местах, экспортируются в Европу как гуманитарная помощь.
1950 год — Сеченов открывает нейрополимер — способность полимера приживаться в человеческом организме. Это открытие позволяет подключать людей к «Коллективу 1.0» напрямую.
3 ноября 1951 года — гибель Харитона Захарова, начальника отдела нейробиологии комплекса «Павлов» при невыясненных обстоятельствах.
1951 год — правительство СССР принимает резолюцию о бесплатном предоставлении роботов по всему миру в качестве гуманитарной помощи.
9 июня 1955 года — сбой на Предприятии 3826 — активация боевой программы роботов.
10 июня 1955 года — основные события Atomic Heart. Майор Сергей Нечаев прибывает на Предприятие 3826 для расследования и борьбы с восставшими роботами.
13 июня 1955 года — запуск нейросети «Коллектив 2.0» и финальная катастрофа.
Книги и комиксы по Atomic Heart
Литературная вселенная Atomic Heart включает официальный роман-приквел, сборник рассказов и готовящуюся серию комиксов.
«Atomic Heart. Предыстория Предприятия 3826»
Ключевой роман от Харальда Хорфа, описывающий события, происходящие с 1936 по 1955 год. Сюжет произведения фокусируется на открытии полимера профессором Сеченовым и строительстве комплексов Предприятия. Книга считается обязательной для понимания лора, так как раскрывает мотивацию главных героев и историю появления роботов. Например, углубляется в историю немецкого ученого Михаэля фон Штокхаузена, заместителя генерального директора Предприятия 3826.
«Atomic Heart. Далекое светлое будущее»
Коллекционный сборник от современных писателей-фантастов, состоящий из 13 рассказов, релиз которого состоялся в январе 2025 года. Это отдельные истории, которые не повторяют оригинал, а расширяют мир, рассказывая о жизни обычных граждан в альтернативном СССР.
Серия комиксов от Bubble Comics (в разработке)
Bubble Comics до конца 2026 года выпустит комиксы по Atomic Heart. Анонс состоялся на «Comic Con Игромир» в декабре 2025 года. Сюжетных подробностей и изображений пока нет.
Экранизация Atomic Heart
Atomic Heart
Проект был официально анонсирован в сентябре 2024 года. Над экранизацией Atomic Heart работает Плюс Студия совместно со студией-разработчиком Mundfish. Съемки ведутся под креативным контролем создателей оригинальной игры, чтобы сохранить дух и атмосферу оригинального мира. Дата премьеры пока не объявлена.
Автор: Артем Ращупкин (@araschupkin)