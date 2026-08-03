Atomic Heart: гид по игровой вселенной от Mundfish

Словарик Atomic Heart и главные герои

Полимер — если в реальности технологический скачок был связан с микрочипами, то в мире игры — с открытием этой субстанции. Полимер обладает колоссальной электрической емкостью и способностью хранить огромные объемы данных. Это позволило создать миниатюрные батареи и сложнейший искусственный интеллект.

Предприятие 3826 — огромная сеть научно-производственных комплексов, где велись все передовые разработки страны.

«Коллектив 1.0» — первая версия нейросети, объединившая всех роботов-помощников в единую управляемую сеть для замены ручного труда.

«Коллектив 2.0» — проект глобальной полимеризации населения, цель которого — объединить людей и машины в общую сеть для мгновенного управления знаниями и техникой.

Лимбо — психоделическое пространство подсознания, куда попадает разум человека после тяжелых травм или специфических воздействий.

ВДНХ — центральный комплекс Предприятия 3826. Административное и выставочное ядро, под которым находится главный сервер «Коллектива 2.0».

Коричневая чума — эпидемия, уничтожившая 150 миллионов человек в конце Второй мировой войны. Огромная смертность во время пандемии привела к дефициту рабочих рук. Это стало официальным обоснованием для массового внедрения роботов — они должны были заменить погибших людей и восстановить экономику страны.

«Хрусталь» — глубоко засекреченный объект Предприятия 3826, где проводились самые опасные эксперименты. Именно здесь разворачивается финальная битва за судьбу человечества в четвертом DLC «Кровь на Хрустале».

«Мысль» — полимерное устройство, которое крепится к виску (в игре оно видно на трупах сотрудников Предприятия) для подключения к нейросети «Коллектив 2.0».

Свеча — энергетическая батарея в виде светящегося шара. Это основные «ключи» к головоломкам. Чтобы запустить лифт, открыть ворота или активировать сложный механизм, нужно найти Свечу и вставить в специальное гнездо.

Нечаев Сергей — главный протагонист игры. Майор КГБ, спецагент с полимерными протезами. Страдает амнезией. Его позывной — П-3.

Дмитрий Сеченов — академик, министр здравоохранения СССР и создатель полимера, стоящий за всеми успехами Предприятия 3826.

Баба Зина — пожилая женщина, бывший полковник КГБ. Торгует снаряжением и дает советы главному герою. Ее дом — укрепленный и вооруженный до зубов автономный модуль, способный летать. Несмотря на возраст, виртуозно обращается с тяжелым вооружением и знает о тайнах Сеченова больше Нечаева.

Близняшки (левая и правая) — роботы-телохранители Сеченова. В их «мозги» загружены фрагменты сознания и боевых навыков Екатерины Нечаевой — погибшей жены главного героя и талантливой балерины.

ХРАЗ (Хранитель Знаний) — полимерный искусственный интеллект, встроенный в перчатку главного героя. Содержит сознание Харитона Захарова, который был ближайшим соратником и лучшим другом Сеченова, но их взгляды на будущее человечества разошлись. ХРАЗ часто иронизирует над приказами Сеченова и пытается посеять в Нечаеве зерно сомнения.

Екатерина Нечаева — жена главного героя Сергея Нечаева и дочь Бабы Зины. Была блестящей балериной и членом элитного отряда «Аргентум» под псевдонимом Блесна. Во время теракта в Болгарии супруги Нечаевы сильно пострадали. Екатерина погибла, а Сергей получил тяжелейшие ранения и амнезию. После гибели Кати Дмитрий Сеченов сохранил ее мозг в полимерной среде, а ее боевые навыки и грацию использовал для создания Близняшек.

Виктор Петров — ведущий программист Предприятия 3826 и главный антагонист первой половины игры. Узнал истинные цели Сеченова и посчитал их предательством. Его целью было остановить запуск «Коллектива 2.0» — даже ценой катастрофы на предприятии. Именно он несет ответственность за сбой в сети и восстание роботов.

Лариса Филатова — талантливый нейрохирург и ведущий специалист Предприятия 3826. Работала в медицинском центре «Павлов» и была одной из немногих, кто обладал глубокими знаниями о взаимодействии полимера и человеческого мозга.

Профессор Алексей Лебедев — ученый, специалист по электротехнике и вычислительной технике, создатель НОРЫ — ИИ, управляющего автоматами по ремонту и модернизации роботов и создающего уникальную личность «Элеаноры».

«Элеанора» — автоматический шкаф, предназначенный для крафта оружия, боеприпасов и прокачки способностей. После сбоя «Элеанора» одержима майором Нечаевым: постоянно отпускает двусмысленные шутки, заигрывает с ним и даже пытается удержать силой.

Роботы — в Atomic Heart множество роботов, которые прежде выполняли бытовые задачи (от доставки грузов до ландшафтных работ), но стали препятствиями на пути майора Нечаева. Например, летающий дрон ПЧ-9 «Пчела», антропоморфный усатый робот ЛАБ-Т9 «Лаборант», он же Вовчик, и робот-сварщик МА-9 «Беляш».