Виталия Терлецкого выгнали из «Битвы экстрасенсов», но он сделал это шоу еще более культовым

В конце февраля 2026 года на ТНТ стартовал юбилейный сезон «Новой битвы экстрасенсов». Среди обычных магов и шаманов внезапно оказался Виталий Терлецкий — важная фигура российского гик-сообщества. Пока зрители гадали, что автор «Собакистана» делает в готическом зале, сам Виталий методично превращал каждый выпуск в поп-культурный квест. Кинопоиск собрал все отсылки перформанса Терлецкого: от призыва демонов пальцами до гадания на карточках с покемонами.
В конце февраля 2026 года на ТНТ состоялась премьера юбилейного 25-го сезона «Битвы экстрасенсов», которая два года назад слегка сменила брендинг и теперь называется «Новой битвой экстрасенсов», хотя формат и содержание остались прежними: люди, утверждающие, что обладают паранормальными способностями, проходят испытания, доказывая свою силу, и борются за титул лучшего экстрасенса. По традиции в начале первого выпуска толпа колдунов, магов, шаманов и медиумов уверенной походкой идет в сторону отсевочных испытаний. Зрителю мельком показывают подготовку участников, разные эзотерические ритуалы и особо колоритных персонажей. В какой-то момент в кадре возник участник, которого представляли как гостя из Японии, а убежденные гики в эту секунду узнали знакомое лицо — это комиксист и гейм-дизайнер Виталий Терлецкий.
Виталий известен в первую очередь как автор комиксов «Собакистан», «Роман — победитель ласточек», «Падение Ельцина с моста» и как гейм-дизайнер («Альтушка для скуфа»). В свое время Виталий работал продавцом в магазине комиксов и креативным директором издательства, привозил и издавал на российском рынке Marvel, Disney, Cartoon Network и «Скотт Пилигрим против всех». А еще Терлецкий окончил СПбГТИ по специальности «Молекулярная биотехнология» и во время учебы работал в Институте защиты растений главным агрономом. Человека с таким бэкграундом в последнюю очередь ожидаешь увидеть в «Битве экстрасенсов», но вот он, проходит испытания вместе с дружественными духами, которых привез из Японии, где прожил несколько последних лет.
Как сказал в интервью сам Виталий, во время очередной прогулки в лесу он заблудился, больше двух дней провел без еды и воды и в конце концов набрел на заброшенный Лисий храм. Там Терлецкий встретил японских духов ёкаев, которые пожалели его и вывели из леса. С тех пор Виталий научился видеть то, что не может распознать человеческий глаз, осваивает искусство общения и взаимодействия с духами, а пятерых из этих ёкаев он «запечатал» в коробку из-под печенья и привез с собой в Россию. С ними он практикует искусство оммёдо, которое основано на магии пяти элементов — дерева, воды, огня, земли и металла. С ними же он и пошел в 25-й сезон «Битвы экстрасенсов».
Появление Терлецкого на шоу запомнилось не только тем, что известный человек, никогда до этого не замеченный в эзотерике, вдруг обнаружил у себя экстрасенсорные способности и пошел состязаться с сильнейшими (сам он при этом говорит, что без помощи духов «практически ничего не видит»). Виталий — дитя поп-культуры, чье мировоззрение в большой степени сформировано играми, фильмами, анимацией, «Лего», комиксами и мангой. И как раз это он и привнес в мистическое реалити, когда заявился на площадку вместе с коробкой из-под печенья. Кроме того, выяснилось, что Виталий Терлецкий — фанат шоу «Битва экстрасенсов», смотрел все сезоны и знает весь лор проекта.
По итогу вместе с ёкаями в коробке Виталий дошел до экватора сезона, при этом почти каждое его появление в кадре содержало какую-то пасхалку, отсылку или просто деталь, которая привлекала миллениалов, зумеров и другую разной степени гиковскую аудиторию к проекту. На «Битве» Терлецкий цитировал культовые фильмы, ссылался на аниме, приходил в образах популярных персонажей — и ниже мы собрали все кивки в сторону поп-культуры от комиксиста, подружившегося с японскими духами.
«Моб Психо 100»
В третьем эпизоде в готический зал, где экстрасенсы-участники встречаются с ведущим шоу Маратом Башаровым для подведения итогов каждого выпуска, Терлецкий пришел в костюме, повторяющем образ Аратаки Рейгена — самопровозглашенного экстрасенса, героя манги и аниме «Моб Психо 100». Пост на Reddit про это набрал почти 3 тыс. местных лайков. К слову, издательство Виталия Terletsky Comics официально издает в России мангу «Моб Психо 100».
В своем канале Виталий прокомментировал костюм так: «Я купил его в подземном переходе в Токио, такие носят все японские офисные работники». И через две минуты после этого поста опубликовал стикер с Аратакой.
В седьмом выпуске испытание экстрасенсов заключалось в том, чтобы понять, почему мужчины в семье умирают один за другим. На площадку Виталий пришел вновь в костюме Аратаки из «Моб Психо 100» и с «раскладушкой» Motorola без аккумулятора, которую назвал «телефоном мертвеца»: с его помощью он «звонил» умершему владельцу на тот свет и расспрашивал его о людях, которых видел перед собой на фото. У Аратаки Рейгена в «Моб Психо 100» тоже раскладной телефон, с которого он постоянно звонит главному герою Мобу.
«Покемон»
В четвертом выпуске ведущие решили проверить экстрасенсов: перед самим испытанием они попросили их изучить фото четырех мужчин и найти среди них лишнего. Проходить эту проверку Виталий решил с помощью карточек с покемонами: он зарядил карточки существ, соответствующих пяти знакам искусства оммёдо (дерево, вода, огонь, земля, металл), положив их в коробку, а затем взаимодействовал с фотографиями посредством этих карточек. Духи и карточки не обманули Терлецкого: он безошибочно определил лишнего.
В ответ на критику своего метода Виталий написал: «Один из моих главных тезисов — содержание важнее формы. Колода Таро — просто картонки с картинками, но для многих людей она работает, поэтому никто уже давно не удивляется и не смеется над таким. Так почему моя гадальная колода не должна работать так же? И она работает!»
«Кулак Северной звезды»
В том же четвертом выпуске Виталия вызвали на дуэль. Участник Сергей Руфлядко, по мнению ведущих испытания, хуже всех справился с заданием, за что попал в черный конверт и стал кандидатом на выбывание. По правилам шоу экстрасенс, чье фото Марат Башаров вытаскивает из черного конверта, может вызвать любого другого участника на дуэль.
Сергей вызвал Виталия, и два экстрасенса проходили отдельное испытание. Терлецкий справился с заданием лучше конкурента, после чего обратился к Сергею: «Omae wa mou shindeiru» («Ты уже мертв»). Это коронная фраза главного героя старого аниме «Кулак Северной звезды», по которой зритель понимает, что противник уже повержен. В этом голосовании Виталий обошел Сергея с колоссальным отрывом — 142 тысячи против 16 тысяч голосов.
«Тетрадь смерти»
В пятом выпуске перед экстрасенсами разложили пять предметов, а в помещении сидело пять женщин. Задачей колдунов было выбрать один любой предмет и найти среди присутствующих его обладательницу. На площадку Терлецкий пришел в костюме, похожем на костюм Лайта Ягами из «Тетради смерти», а испытание проходил с помощью яблок — именно их по сюжету манги и аниме любит бог смерти Рюк.
После эфира выпуска Виталий заявил: «С помощью особого ритуала я призвал на помощь богов смерти. Ведь, как мы помним, боги смерти любят яблоки». Правда, из-за того, что у Терлецкого в руках не было тетрадки (она не попала в кадр, хотя и была на площадке), многим образ напомнил скорее Гену Букина, чем Лайта Ягами. Особенно органично это выглядело рядом с лого ТНТ в углу экрана.
«Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар»
На подведение итогов седьмого выпуска итальянская ведьма Дженнифер пришла с небольшим ритуальным ножом, который вертела в руках. Ведущий Марат Башаров обратил на предмет внимание, в ответ на что Виталий процитировал Джея: «А зачем тебе нож, мы что, торт резать будем?»
Игра Ace Attorney
На подведение итогов восьмого эпизода Виталий пришел в синем костюме с красным галстуком — именно так одет адвокат Феникс Райт из игры Ace Attorney. Она известна в широких кругах по мему с цитатой «Objection!» («Протестую!»). По словам Виталия, за кадром он шесть раз кричал: «Протестую!», но ни один из выкриков не вошел в финальный монтаж.
«Человек-бензопила»
В восьмом эпизоде Виталий оказался в черном конверте: по мнению ведущих испытания, Терлецкий показал себя хуже остальных. По правилам шоу он мог вызвать на дуэль любого участника и выбрал Артёма Бесова, одного из фаворитов сезона.
Участников дуэли попросили посмотреть ролик и опознать, что редакция «Битвы» спрятала в 25-м кадре. Видео Виталий смотрел, собрав пальцы в жест из «Человека-бензопилы», а в процессе несколько раз говорил: «Кон». Именно так герой аниме, охотник на демонов Аки Хаякава, призывал демона Лисы, который атаковал противника.
Сам Терлецкий позже написал: «Я знаю, что „Битва экстрасенсов“ — это главное российское аниме, и могу это доказать». Также во втором выпуске на съемочную площадку Виталий приходил в свитере с Почитой — героем «Человека-бензопилы».
Бонус: «Чужой», «Наруто» и Пахом
Эти мелочи мы не стали выделять в отдельные пункты, но и пропускать не хотим. На оглашение результатов голосования в девятом выпуске Виталий пришел с повязкой Конохи, она же Деревня Скрытого Листа, из «Наруто».
Подводя к моменту оглашения итогов зрительского голосования, Марат Башаров сказал: «Космос — это опасное место». Виталий подхватил и продолжил: «В космосе никто не услышит твой крик». Это слоган фильма Ридли Скотта «Чужой» 1979 года.
В этом голосовании Виталий Терлецкий проиграл, в результате чего покинул «Битву». Но чтобы не заканчивать статью на грустной ноте, оставим тут «встречу» двух поп-культурных легенд «Битвы экстрасенсов» — Виталия и Пахома, актера и художника Сергея Пахомова, известного по запрещенному фильму «Зеленый слоник», а также одного из самых запоминающихся участников 16-го сезона шоу.
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Автор: Аня Устюжанинова (@Annette U)
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Это тонкий троллинг или Виталий нашел способ совместить гик-культуру с магией?
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