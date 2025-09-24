Виталия Терлецкого выгнали из «Битвы экстрасенсов», но он сделал это шоу еще более культовым

Как сказал в интервью сам Виталий, во время очередной прогулки в лесу он заблудился, больше двух дней провел без еды и воды и в конце концов набрел на заброшенный Лисий храм. Там Терлецкий встретил японских духов ёкаев, которые пожалели его и вывели из леса. С тех пор Виталий научился видеть то, что не может распознать человеческий глаз, осваивает искусство общения и взаимодействия с духами, а пятерых из этих ёкаев он «запечатал» в коробку из-под печенья и привез с собой в Россию. С ними он практикует искусство оммёдо, которое основано на магии пяти элементов — дерева, воды, огня, земли и металла. С ними же он и пошел в 25-й сезон «Битвы экстрасенсов».