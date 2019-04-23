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«Пикачу, я выбираю тебя!»: за что мы полюбили покемонов

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Что вы представляете, когда слышите слово «аниме»? Наверняка одна из первых ассоциаций — милая желтая мышь с хвостом в виде молнии, выпрыгивающая из красно-белого шара. В этом году культовому анимационному сериалу про Пикачу и других покемонов исполнилось 25 лет. Вспоминаем, как и почему началась всемирная покемономания.

Спецпроект про аниме

Покемоны стали для многих первым знакомством с аниме

История про мальчика Эша, который ловит волшебных существ-покемонов и мечтает стать величайшим тренером всех времен, выросла из серии одноименных видеоигр, которые по популярности уступали только легендарному «Mario». Это было комфортное приключенческое аниме, герои которого из серии в серию занимались своими обычными делами: охотой на покемонов, тренировками и турнирами, борьбой с упорными, но не смертельно опасными врагами. Шоу провозглашало эскапизм и триумф дружбы, а еще было неиссякаемым источником идей для мерчандайза всех мыслимых форм. Этого было более чем достаточно, чтобы уже после первого сезона Японию охватила покемономания. Популярность франшизы быстро вышла за пределы страны, и уже через год первый сезон «Покемона» адаптировали для показа в Америке. А затем еще в 74 странах мира.

До России «Покемон» добрался только к концу 2000 года. Переведенное с английского шоу транслировалось на канале ОРТ, и поначалу от него не ждали ничего выдающегося. Руководство канала было уверено, что скандального увлечения покемонами в нашей стране не произойдет. Но магия снова сработала: на протяжении нескольких лет российские школьники выпрашивали у родителей игрушки, наклейки и постеры с любимыми героями, заучивали наизусть имена десятков покемонов и отчаянно спорили, кто из них круче (мы считаем, что Чармандер). Слов «хайп» и «тренд» в обиходе тогда не было, но, чтобы быть в теме, «Покемона» смотрели даже те, кого обошли стороной «Сейлор Мун» и другие аниме 1990-х.

Невероятное разнообразие существ

Конечно же, главное в этом аниме — покемоны. Это бессловесные волшебные существа, которых люди ловят в специальные ловушки покеболы, приручают и учат сражаться с себе подобными. По сути, этот спорт — ближайший аналог собачьих боев, но гуманнее: поединки покемонов никогда не заканчиваются смертью бойцов. Для победы достаточно, чтобы соперник потерял сознание.

Система классификации покемонов перекочевала в аниме из видеоигр: выделяются разные стихии, способы атаки и ступени эволюции. Все эти данные влияют на боевые качества покемонов, их сильные и слабые стороны и даже на места обитания. Одна из главных особенностей покемонов — эволюция, в ходе которой они физически изменяются, приобретают новые боевые качества и черты характера. Этот процесс не обязательный, но он добавляет интереса к игре и сюжету.

В начале сериала Эш получает от своего наставника профессора Оука электрического покемона Пикачу, которого никто не хотел брать из-за вредного характера. Позже Эш сталкивается с водными, травяными, огненными и другими покемонами. За 25 лет трансляции сериала главный герой встретил несколько сотен разновидностей этих существ, а в играх их число переваливает за 900.

Кто же из этого сонма покемонов самый популярный? По результатам всевозможных опросов разных изданий, на первых местах оказываются то появившаяся всего в шести эпизодах Раттата (фиолетовая крыса, которая вечно все грызет), то Псайдак (утка, у которой всегда болит голова) или даже толстяк Снорлакс, который весь день ест и спит и больше ничего не делает. Силы и умения здесь не играют особой роли, даже наоборот, самые бесполезные в бою существа моментально завоевывают зрительскую любовь.

Но самыми известными все равно остаются «базовые» покемоны, которых десятилетний тренер Эш повстречал в начале своей карьеры: электромышь Пикачу (его стихия — электричество), дракончик Чармандер и его высшая эволюционная форма Чаризард (огонь), черепахоподобный Сквиртл (вода) и похожий на ящерку с головкой чеснока на спине Бульбазавр (трава).

Симпатичные герои и обаятельные злодеи

Хотя львиную долю внимания завоевали покемоны, их тренеры тоже получили свою долю зрительской любви. Выступающие на стороне добра импульсивный энтузиаст Эш Кетчум, его темпераментная спутница Мисти и в целом спокойный, но очень влюбчивый друг Брок — прекрасная команда, обреченная на постоянные приключения. Но если Мисти и Брок, по сути, обычные тренеры покемонов, то Эш — классический избранный. Во время путешествий он сталкивается с редчайшими покемонами, героями легенд, которых не каждый опытный тренер видел воочию. А вот Эш встречается с ними постоянно, куда бы ни пришел. Увы, суперспособность находить везде редких покемонов никак не помогает Эшу ловить их. Часто мальчик оказывается в ситуации, когда окружающим приходится верить его рассказам на слово.

Не меньше, чем героев, поклонники «Покемона» полюбили команду R — одиозную злодейскую организацию охотников на редких покемонов, мечтающую заполучить Пикачу. Чаще всего в гуще событий оказываются три агента этой организации: Джесси, Джеймс и их неофициальный талисман — свободный покемон Мяут. Вспыльчивая и артистичная Джесси в этой команде отвечает за грубую физическую силу, Мяут строит коварные планы, а чувствительный и поэтичный Джеймс служит украшением коллектива. Именно этому трио принадлежит одна из культовых цитат сериала, звучащая после каждого их поражения: «Команда R опять в пролете!»

Успокаивающая стабильность

Когда сериал начал завоевывать западный рынок, многие критики отнеслись к нему скептически: по ходу развития сюжета герои не взрослели, их характеры не менялись, и казалось, что они только и делают, что топчутся на месте. А в конце пятого сезона Эш и вовсе отдал всех своих покемонов, кроме Пикачу, своему наставнику профессору Оуку, вернувшись к самому началу своего пути.

Этот трюк с возвращением к истокам Эш проделывает постоянно. Завершив сюжетную арку, он начинает заново собирать коллекцию покемонов и исследует все новые уголки мира. Такая структура сериала была введена создателем аниме-адаптации Кунихико Юямой. В интервью Nintendo Online Magazine он рассказал, что подобное решение позволяет зрителям без проблем смотреть сериал с любого сезона и даже серии, не пропуская ничего важного.

Сюжетное однообразие «Покемона» превратилось из недостатка в достоинство: интерес удерживается не драматургическими решениями, а изобретательно придуманными монстрами и их битвами. Да, Эш остается вечным ребенком с неугасающим энтузиазмом, а исход его приключений предсказуем. Но верность простой формуле комфортного шоу позволяет этому аниме оставаться в эфире вот уже 25 лет. Такая стабильность и устойчивость — штука ценная, консервативные японцы это знают лучше всех.

И, конечно же, мемы, ставшие классикой

Как и любой поп-культурный феномен, «Покемона» разобрали на многочисленные мемы. Вот некоторые, что нам особенно нравятся.

Кадр с удивленным Пикачу из 10-й серии 1-го сезона — идеальная реакция на очень предсказуемые результаты
Каждый хоть раз чувствовал себя самым медленным покемоном Слоупоком. Он сам по себе мем!
Чаризард вполне может подменять Филосораптора
Появлявшаяся в конце каждого эпизода викторина «Это что за покемон?» с силуэтами персонажей сама напрашивалась на кастомизации
И в толстеньком лентяе Снорлаксе тоже легко узнать себя, особенно по выходным
И, конечно же, фраза «Покемон, я вызываю тебя!» отлично подходит для мемов, особенно для рабочих чатов

Автор: Ксения Прохоренко

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