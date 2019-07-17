Скуби-ду, Дядя Федор и Черепашки-ниндзя: Как менялись любимые мультгерои детства

Флинтстоуны

Первое появление на экране: «Флинтстоуны», 1960

Один из мультсериалов студии Hanna-Barbera, основанной создателями «Тома и Джерри» после ухода из MGM. «Флинтстоуны», карикатура на американское общество в декорациях каменного века, шли с 1960 по 1966 год. Сюжет крутился вокруг главного героя, неуклюжего работяги Фреда, и его близких — жены Уилмы, соседей Барни и Бетти, а также детей и домашних питомцев-динозавров.

Hanna-Barbera трепетно относится к своему наследию, поэтому в перезапусках и спин-оффах 1970-х и 1980-х годов в образах героев никаких радикальных изменений не происходило.