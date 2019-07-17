Скуби-ду, Дядя Федор и Черепашки-ниндзя: Как менялись любимые мультгерои детства

К выходу мультфильма «Скуби-ду» на КиноПоиск HD смотрим, как менялись легендарный говорящий пес и другие любимые герои детства.
Том и Джерри
Первое появление на экране: «Кот получает пинка», 1940
Том и Джерри отметили в этом году юбилей. Первый короткий мультфильм про погоню вредного кота за шаловливым мышонком студия MGM выпустила в феврале 1940 года. На протяжении 80 лет образ Тома и Джерри менялся несколько десятков раз (в основном это касалось пропорций и цвета). Самые радикальные изменения герои претерпели в середине 1940-х. В первых сериях у кота на морде были широкая белая полоса, закругленные уши, пушистая шерстка и совсем другая мимика. В 1943 году, когда мультфильм получил свой первый «Оскар», Том уже был таким, каким его знает современный зритель.
В первом эпизоде кота и мышь звали Джаспер и Джинкс. Считается, что имена для героев придумал мультипликатор Уильям Ханна, но его коллеге и сооснователю студии Джозефу Барбере они не понравились.
В 1992 году вышел первый полнометражный фильм «Том и Джерри». С тех пор образ кота и мышонка почти не менялся.
Полнометражки про Тома и Джерри продолжают выходить и сейчас. В них герои отправляются в фэнтези-миры и даже встречают Шерлока Холмса.
Мультсериал про кота и мышонка идет до сих пор. С 2014 года это «Шоу Тома и Джерри». А на 2021 год запланирован полнометражный мультфильм «Том и Джерри» студии Warner, который будет гибридом анимации и игрового кино.
Флинтстоуны
Первое появление на экране: «Флинтстоуны», 1960
Один из мультсериалов студии Hanna-Barbera, основанной создателями «Тома и Джерри» после ухода из MGM. «Флинтстоуны», карикатура на американское общество в декорациях каменного века, шли с 1960 по 1966 год. Сюжет крутился вокруг главного героя, неуклюжего работяги Фреда, и его близких — жены Уилмы, соседей Барни и Бетти, а также детей и домашних питомцев-динозавров.
Hanna-Barbera трепетно относится к своему наследию, поэтому в перезапусках и спин-оффах 1970-х и 1980-х годов в образах героев никаких радикальных изменений не происходило.
В 1994 году по мотивам мультсериала сняли первый полнометражный фильм. Картина Брайана Леванта имела кассовый успех, но получила статуэтки на «Золотой малине».
В 2000-м Левант снял продолжение «Флинтстоуны в Рок-Вегасе». Фильм провалился в прокате и получил низкие оценки как критиков, так и зрителей.
В 2015 году Warner Bros. совместно с рестлинг-компанией WWE выпустила полнометражный мультфильм «Флинтстоуны: Борцы каменного века», в котором Фред и другие герои мультсериала участвуют в боях.
В 2020 году вышел мультсериал «Ябба-дабба динозавры!». Его создатели отказались от классической анимации в духе Hanna-Barbera.
Волк и Заяц
Первое появление на экране: «Веселая карусель», 1969
Любимые отечественные мультгерои дебютировали в 1969 году в анимационном альманахе «Веселая карусель». Историю противостояния Волка и Зайца в духе «Тома и Джерри» придумали сценаристы Феликс Камов, Александр Курляндский и Аркадий Хайт, а снял начинающий режиссер Геннадий Сокольский. «Ну, погоди!» показался «Союзмультфильму» очень перспективным проектом, и студия решила сделать из него полноценный сериал, пригласив более опытных режиссеров и аниматоров — Вячеслава Котёночкина, Владимира Тарасова и других. Они и придумали классические образы Волка и Зайца, которые не менялись десятилетиями.
В «Ну, погоди!» Сокольского Волк и Заяц были нарисованы в более примитивном стиле и в серо-коричневых цветах.
В трех коротких историях мультфильм рассказывал о том, как Волк придумал возглас «Ну, погоди!», и о его первой встрече с Зайцем (он в этих сериях еще дошкольник, которого мама возит в коляске).
В мультсериале Волк обзавелся черной шевелюрой и розовой рубашкой (или майкой, как на кадре выше), а Заяц посветлел, зарумянился и сменил голубой комбинезон на зеленую кофту и шорты.
В нулевые права на персонажей выкупила компания, владеющая в то время сетью супермаркетов «Пятерочка». По ее инициативе у «Ну, погоди!» появилось продолжение. В этом выпуске Волк, например, лез на небоскреб в костюме Человека-паука и под песню «Шоколадный заяц».
В 2019 году «Союзмультфильм» объявил, что работает над перезапуском оригинального мультсериала. В июне 2020-го студия показала первые концепт-арты. На них Волк был в кедах и куртке-бомбере.
Бременские музыканты
Первое появление на экране: «Бременские музыканты», 1969
Музыкальная фантазия по одноименной сказке братьев Гримм вышла в том же году, что и приключения Волка и Зайца, и мгновенно завоевала зрительскую любовь. Причина такого успеха — музыка Геннадия Гладкова в стиле западного рок-н-ролла. Сценарий мультфильма написали другие знаменитости — поэт-песенник Юрий Энтин и любимый зрителями актер Василий Ливанов. В 1973 году вышел сиквел. В обоих мультфильмах внешний вид героев оставался неизменным, кроме незначительных деталей одежды. Трубадур ходил с прической «под „Битлз»», Принцесса носила ультракороткие платья, а банда разбойников отсылала к образам популярной кинотроицы Георгия Вицина, Юрия Никулина и Евгения Моргунова — Трусу, Балбесу и Бывалому.
В первых набросках персонажи выглядели совсем иначе (Трубадур, например, был изображен скоморохом), но потом режиссер Инесса Ковалевская увидела в журнале иностранной моды модель-блондина в узких джинсах клеш и решила сделать своих героев в стиле «ливерпульской четверки».
Во втором мультфильме («По следам бременских музыкантов») друзья Трубадура выглядят, как и в первой части (разве что Кот сменил цвет глаз, а Петух — очки), а вот сам он в духе времени больше похож уже не на битла, а на Элвиса Пресли: у героя были рубашка с открытым воротом, ремень с огромной пряжкой и стрижка с бакенбардами.
В 2000 году Энтин и Ливанов придумали третью часть похождений бременских музыкантов о приключениях сына-подростка Трубадура и Принцессы. Озвучивали мультфильм звезды эстрады тех лет: Филипп Киркоров, Сергей Пенкин и другие. Аллюзии к посткризисным российским реалиям (Атаманша возглавила банк «БББ», а Осел, Пес, Кот и Петух бросили рок-н-ролл и руководят академией классической музыки) не пришлись зрителям по душе, равно как и новый облик героев.
Не меньшее раздражение у публики вызвал и фильм-капустник Александра Абдулова «Бременские музыканты & Co». Центральное место здесь также отведено Трубадуру-младшему в исполнении Филиппа Янковского (Трубадура-старшего сыграл Олег Янковский), а хит «Луч солнца золотого» исполнил Леонид Агутин. Картину можно найти на YouTube, где в комментариях пользователи пишут, что получился микс фильмов про Афганистан и «Безумного Макса».
В 2016 году вышла копродукция России, Венгрии, Украины и Армении «Бременские разбойники» — вольная фантазия на тему сказки братьев Гримм и британского фольклора. Разбойник Трубин Гуд (Максим Матвеев) вместе с верными друзьями-животными выступает против тирании королевства, в котором министры правят от имени наивной Принцессы (Дина Гарипова и Наталья Подольская на вокале).
Дядя Федор, Матроскин и Шарик
Первое появление на экране: «Дядя Федор, Пес и Кот», 1975
Герои из Простоквашино — одни из самых любимых не только у советских, но и у российских детей. Версию 1975 года видели немногие, в основном мы знаем Дядю Федора, Матроскина, Шарика и маму с папой по трилогии «Простоквашино». За основу была взята повесть Эдуарда Успенского «Дядя Федор, Пес и Кот», он же писал сценарии ко всем трем мультфильмам об очень самостоятельном мальчике и его говорящих четвероногих друзьях. Актриса Лариса Мясникова вдохновила своего супруга, художника Левона Хачатряна на образ мамы Дяди Федора, а свои голоса ей подарили Валентина Талызина и Валентина Толкунова. В книге прототипом Матроскина стал друг Успенского, редактор киножурнала «Фитиль» Анатолий Тараскин, но мультипликаторы рисовали знаменитого кота, вдохновляясь голосом Олега Табакова. Шарика озвучивал Лев Дуров, а почтальона Печкина — Борис Новиков. Популярность этих персонажей была и остается невероятной — они стали героями анекдотов и лицами рекламных кампаний. В 2018 году студия «Союзмультфильм» запустила новые серии «Простоквашино», что вызвало неоднозначную реакцию у фанатов классической трилогии.
В мультфильме 1975 года любимые герои выглядели совершенно иначе. Эта версия не имела успеха, и через три года было решено сделать ремейк, для которого Успенский полностью переписал сценарий.
В 1978 году вышли «Трое из Простоквашино» Владимира Попова, который предложил разделить персонажей между разными художниками. Левон Хачатрян работал над людьми, а Николай Ерыкалов — над животными. Сложнее всего далась работа над Галчонком, а образом Дяди Федора режиссер остался настолько недоволен, что отдал работу над ним в следующем мультфильме другому художнику.
В «Каникулах в Простоквашино» у Дяди Федора появились более современные приметы времени: пышная прическа, черная водолазка и яркая куртка. Сама анимация также стала более четкой и насыщенной, а быт Простоквашино дополнился множеством деталей.
В третьей серии «Зима в Простоквашино» Аркадий Шер, по его словам, «совсем обнаглел — кота сделал еще толще и надел на него шапку с помпоном». Дядя Федор здесь также выглядит иначе: персонаж явно стал взрослее.
Первой ласточкой осовременивания героев стала «Весна в Простоквашино» 2010 года. Матроскин купил ноутбук и научился пользоваться интернетом, а Дядя Федор вместо ветхого домика решил построить в Простоквашино новый коттедж на деньги, которые герои нашли в предыдущей части.
Наибольший ажиотаж вызвал перезапуск любимой серии в 2018 году. В этом мультсериале старые герои живут в наши дни вместе с новыми персонажами. Так, у Дяди Федора появилась младшая сестра. Сам он выглядит современным подростком с модной прической, тогда как Шарик и Матроскин практически не изменились.
Скуби-ду
Первое появление на экране: «Где ты, Скуби-ду?», 1969
Еще один легендарный персонаж студии Hanna-Barbеra, немецкий дог по кличке Скуби, появился в конце 1960-х. Первый мультсериал про говорящего пса и его друзей-подростков, расследующих таинственные преступления, шел два сезона — с 1969-го по 1970-й. С тех пор о Скуби и других героях вышло 13 мультсериалов, 40 анимационных фильмов и пять художественных. В производстве находятся как минимум еще три мультфильма, в том числе кроссовер Скуби-ду с Лигой справедливости и трусливым псом Куражом из одноименного мультсериала.
В отличие от большинства мультгероев, созданных в середине прошлого века, Скуби за эти годы почти не изменился.
В некоторых сериалах менялось расположение пятен на спине собаки, в других художники немного перерисовывали адресник.
Первый полнометражный фильм вышел в 2002 году. В нем CGI-Скуби и его команда отправились исследовать паранормальные явления на элитный курорт.
Даже в Lego-фильме пес появляется в бирюзовом ошейнике, какой у него был 50 лет назад, а его хозяин Шэгги носит все ту же растянутую зеленую футболку и бордовые штаны.
В 2020 году вышел 3D-мультфильм «Скуби-ду». Его кинотеатральная премьера была запланирована на май, но из-за пандемии коронавируса фильм вышел сразу в онлайн-прокат. Его можно посмотреть на КиноПоиск HD.
Гарфилд
Первое появление на экране: «А вот и Гарфилд», 1982
Ленивый кот Гарфилд изначально был героем комиксов. До телевидения он добрался спустя несколько лет, да и то не сразу получил полноценный мультсериал. Сначала рыжий обжора появлялся в коротких ТВ-фильмах — «А вот и Гарфилд», «Гарфилд в городе» и других. И только в 1988 году котяра получил собственный сериал, который шел целых семь лет.
В 1980-х и 1990-х дизайн Гарфилда не менялся и был максимально приближен к его образу из комиксов.
В 2004 году вышла комедия «Гарфилд». Кота, которого озвучил Билл Мюррей, создали с помощью CGI. Спустя два года вышел сиквел.
В 2008 году состоялся франко-американский перезапуск сериала про Гарфилда. CGI-анимация, как писали зрители, пугала их. Тем не менее «Гарфилд-шоу» выходило вплоть до 2016 года.
Скрудж Макдак и его племянники
Первое появление на экране: «Утиные истории», 1987
Мультсериал по мотивам детских комиксов о селезне-миллиардере Скрудже Макдаке и его племянниках стал вторым телевизионным успехом студии Disney после «Мишек Гамми». Без «Утиных историй» не было бы других мультсериальных хитов 1990-х — «Чипа и Дейла» и «Черного Плаща».
В 1990 году, когда закончился мультсериал, Disney выпустила полнометражку «Утиные истории: Заветная лампа». В ней персонажи выглядели так же, как и в сериале.
А вот в сериале «Кряк-Бряк» 1996 года утята подросли и начали носить одежду в стиле 1990-х. Вместо дядюшки Скруджа появился старый герой Disney Дональд Дак.
В 2017 году «Утиные истории» перезапустили. За обновление серии отвечали режиссеры и художники «Гравити Фолз», «Времени приключений» и «Дома совы». Скруджа Макдака озвучил Дэвид Теннант.
Черепашки-ниндзя
Первое появление на экране: «Черепашки мутанты ниндзя», 1987
Еще одни кумиры 1990-х — Черепашки-ниндзя — перебрались из комиксов на экраны в 1987 году. В первых сезонах Леонардо, Рафаэль, Донателло и Микеланджело выглядели не так мускулисто и кровожадно, как в последующих спин-оффах и перезапусках.
В 1990-м вышел первый фильм по мотивам комиксов и мультсериала. При крошечном бюджете в 13,5 млн долларов «Черепашки-ниндзя» собрали в прокате более 200 миллионов. У фильма есть два менее успешных сиквела (действие третьей части разворачивается, например, в феодальной Японии). Японцы, кстати, особенно любят Черепашек-ниндзя, они даже сняли аниме-версию мультсериала и выпустили мангу.
Для изображения черепашек-супергероев создатели фильма «Черепашки-ниндзя» использовали полноразмерных кукол.
В 2007 году появился первый полнометражный фильм о Черепашках, снятый полностью с использованием компьютерной графики.
В нулевые и десятые Черепашки-ниндзя появлялись на экранах то в привычной 2D-анимации, то в 3D. Это кадр из мультсериала, который шел на канале Nickelodeon с 2012 по 2017 год.
А это кадр из «Черепашек-ниндзя» 2014 года. Главных героев создали с помощью CGI, а Эйприл О’Нил сыграла Меган Фокс. У зрителей новые образы любимых персонажей вызывали неоднозначную реакцию. Многие называли CGI-черепашек очень пугающими.
Пикачу
Первое появление на экране: «Покемон», 1997
Самый милый и популярный покемон дебютировал в одноименной серии игр Nintendo в 1996 году. И уже через год Пикачу и других существ, живущих в покеболах, можно было наблюдать в мультсериале «Покемон», а затем и в полнометражном фильме по его мотивам. Следующие 20 лет Пикачу появлялся только в играх и манге. В 2019-м он эффектно вернулся на экраны в фильме «Покемон. Детектив Пикачу».
Голос детективу Пикачу подарил Райан Рейнольдс. Покемона с красными щечками и в кепке Шерлока Холмса даже называли одним из самых милых CGI-персонажей, показанных в кино за последние несколько лет.
Автор: Аня Шпильковская, Ольга Белик