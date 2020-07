7 подкастов про культовые фильмы и сериалы в дорогу

Фильмы с черными карточками, доступные для просмотра по подписке КиноПоиск HD, можно смотреть и по подписке Яндекс.Плюс. Она также дает неограниченный доступ к трекам и подкастам на Яндекс.Музыке, скидку при поездках на такси и каршеринге. Подробнее об этих и других преимуществах Яндекс.Плюс читайте тут.



Почему у «Шрэка» на самом деле великий саундтрек

«All Star», «Hallelujah», «I Need Some Sleep», «I’m a Believer», «I Need a Hero» — песни не в последнюю очередь обеспечили гигантский успех как первого «Шрэка», так и его продолжений. Подход к подбору саундтрека у создателей был необычный: режиссеры первой части Эндрю Адамсон и Вики Дженсон использовали не только оригинальную симфоническую музыку, как это было в классических диснеевских мультфильмах, но и добавили многочисленные поп- и рок-композиции, что в начале нулевых было характерно скорее для инди-кино, а не для студийной мультипликации. Из подкаста вы узнаете, почему «Шрэк» интересен не только детям, но и взрослым, а также о том, как он играет с конвенциями жанра волшебной детской сказки и гендерными стереотипами. К тому же никогда не поздно послушать увлекательный рассказ об истории создания и тайных смыслах вечнозеленой анимационной франшизы — приступ ностальгии гарантирован.

Как франшиза «Мстители» покорила мир

Десятилетняя сага о Мстителях закончилась в прошлом году, и с тех пор миллионы фанатов по всему миру с нетерпением ждут, что случится с киновселенной Marvel. Если вам интересно понять, как франшиза стала такой популярной и почему у других студий не получилось добиться похожего успеха, то подкаст «Через вселенные» поможет разобраться в хитросплетениях экранизаций комиксов. Журналист Василий Сонькин и совладелец магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский разбирают, какой путь прошла за 10 лет оригинальная команда Мстителей: Железный человек, Халк, Капитан Америка, Тор, Соколиный Глаз и Черная Вдова — и что ждет Marvel в будущем. Неплохой шанс вспомнить главный киносериал современности и взглянуть на его события под другим углом.

Культовый саундтрек «Брата 2»

«Брат» и «Брат 2» давно стали частью неприкосновенного запаса жителей России. Дилогия Алексея Балабанова знаменита своим саундтреком ничуть не меньше, чем сюжетом или яркими цитатами. Песни «Наутилуса Помпилиуса», «Би-2», Земфиры, «Сплина», «Аукцыона» и многих других групп узнаются с первых нот и неизменно возвращают в то время, когда ты впервые услышал саундтрек. В этом подкасте музыкальный журналист Лев Ганкин беседует с бывшим генеральным продюсером «Нашего радио» Михаилом Козыревым, который собирал саундтрек к «Брату 2», об уговорах Леонида Федорова, отказе «Мумий Тролля», отношениях лейблов и пиратов в конце 1990-х, о методе Алексея Балабанова и других увлекательных аспектах создания звуковой среды фильма. Получился не просто набор интересных баек, а настоящий портрет эпохи.

Эволюция комедийных сериалов: от «Друзей» до «Звоните ДиКаприо!»

На карантине многие пересматривали классические комедийные сериалы вроде «Друзей» или «Как я встретил вашу маму». В чем секрет их популярности? И как стриминговые платформы стимулируют появление нового типа сериалов? Если вам давно было интересно, почему вы не можете остановиться и продолжаете смотреть «Офис», как «Половое воспитание» развивает традиции жанра и почему стало возможным появление такого экспериментального драмеди, как «Дрянь», то главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор Telegram-канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов помогут ответить на эти вопросы.

Почему Уэс Андерсон — музыкальный нерд

Режиссерский стиль Уэса Андерсона невозможно спутать ни с чьим другим, и это касается не только симметричных мизансцен, ярких цветовых решений или выверенных движений камеры, но и тщательно подобранных саундтреков. Портал Pitchfork даже назвал режиссера одним из пионеров жанра music-nerd soundtrack, то есть «саундтрека музыкального нерда». Песни 1960-х отлично передают ощущение безвременья, характерное для картин Андерсона, а насмотренность режиссера нашла отражение в использовании саундтреков из совершенно разных классических фильмов — от индийских драм Сатьяджита Рая до самурайских эпосов Акиры Куросавы.

В чем величие сериала «Рик и Морти»

Главный сай-фай-мультсериал современности «Рик и Морти» можно эксклюзивно посмотреть на КиноПоиске HD, а в подкасте — послушать о похождениях сумасшедшего ученого и его внука. Сериал, наполненный циничными шутками и нестандартными сюжетными поворотами, нравится даже тем, кто не смотрит взрослую анимацию или научную фантастику. Если вы не видели «Рика и Морти», то послушайте, почему создатели Дэн Хармон и Джастин Ройланд под маской анархического балагана на самом деле поднимают в сериале сложные проблемы: отношения с родителями, неуверенность в себе, поиск смысла жизни. А если видели, то сможете вспомнить самые безумные серии и узнать, как авторы придумывали все эти сложносочиненные сюжеты.

Как Элтон Джон сочинял музыку к «Королю Льву»

Культовое кино детства и один из самых кассовых мультфильмов студии Disney, «Короля Льва» невозможно представить без музыки Ханса Циммера и песен Элтона Джона и Тима Райса. Саундтрек и композиция «Can You Feel the Love Tonight» получили премии «Оскар», а история создания легендарного мультика так же интересна, как переиначенный для анимации сюжет «Гамлета». Как Элтон Джон вписал свой музыкальный стиль в диснеевский канон? Почему его участие было риском для студии? И чем подход Ханса Циммера к сочинению саундтрека отличался от истории создания «Русалочки»?