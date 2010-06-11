15 культовых франшиз, которые стоит пересмотреть этим летом

За что мы любим

«Крепкий орешек» стал одним из первых американских боевиков, которые попали в СССР в 1988 году, где его запомнили по гнусавому переводу Горчакова и Володарского («Йо-хо-хо, ублюдок!»). Герой в нем впервые — о чудо! — не казался богом, а наоборот, был небрит, вооружен чем попало, ироничен и иногда совершенно беспомощен. Брюс Уиллис стал первым героем нового типа, который вполне осознавал комичность своей передряги. «В какое же дерьмо ты попал, Макклейн?» — вопрошал он в самые отчаянные моменты.