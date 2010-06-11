15 культовых франшиз, которые стоит пересмотреть этим летом

Пока киновселенная Marvel отдыхает после заслуженного «Финала», DC готовится выпустить Snyder cut «Лиги справедливости», а «Гарри Поттер» неуверенно топчется на месте, не зная, что делать с «Фантастическими тварями», мы предлагаем вам подборку кинофраншиз, которые у всех на слуху, но на которые никогда не было времени.
«Властелин колец» (2001—2003)
Фэнтези-одиссея с эльфами, орками, гномами и хоббитами. «Ты не пройдешь!»
Знаменитая экранизация произведений Джона Толкина, которая заложила основу всему жанру фэнтези. Мир людей, эльфов и гномов исчезнет, если не уничтожить Кольцо Всевластья и его владельца Саурона. Миссию выполнит межрасовая команда, доказав, что все судьбы взаимосвязаны, а добро восторжествует, если не сдаваться и объединить силы. Сагу Толкина пытались перенести на экран Стэнли Кубрик и The Beatles, но осилил в итоге Питер Джексон. Трилогия произвела фурор, получила 30 номинаций на «Оскар» (и 17 призовых статуэток) и прославила Новую Зеландию. Саундтрек «Властелина колец» в 2015 году был признан лучшим в истории, а «Возвращение короля» до сих пор остается единственным фильмом в жанре фэнтези, получившим 11 «Оскаров», включая категорию «Лучший фильм».
За что мы любим
За титанические масштабы путешествия, за историю о настоящем героизме и дружбе. А еще за батальную сцену у Хельмовой Пади с участием сотен статистов, признанную одной из лучших в истории кино, за панорамы Новой Зеландии, саундтрек Говарда Шора, харизматичных актеров и еще тысячу мелочей, созданных Питером Джексоном на съемочной площадке.
Самая памятная сцена
Смерть Боромира (Шон Бин) на руках у Арагорна (Вигго Мортенсен). Бин известен как актер, от персонажей которого сценаристы и режиссеры безжалостно избавляются. Тренд уже успел стать мемом, а преданные фанаты в 2014 году даже запустили хештег #DontKillSeanBean, к которому присоединился и сам актер. Как признался сам Бин, сцена смерти Боромира из «Братства кольца» — его самая любимая из всех других смертей.
«Матрица» (1999—2003)
Самый знаменитый киберпанк о том, что мир вокруг не всегда реален и ложки не существует.
Философская трилогия братьев (ныне сестер) Вачовски о простом клерке Томасе Андерсоне, который однажды выясняет, что все мы находимся в Матрице, а он — Избранный, который должен освободить людей из рабства машин. Сегодня невозможно представить, что вместо Киану Ривза Нео могли сыграть Уилл Смит и Сандра Буллок. Трилогия известна еще и тем, что ее первая часть стала культовой, а третья — одной из самых низкооцененных в истории кино.
За что мы любим
«Матрица» — это в первую очередь изобретательные экшен-сцены в стиле фильмов Джона Ву, мастерская реконструкция культовых образов («Призрак в доспехах», «Нейромант» Уильяма Гибсона, «Симулякры и симуляция» Жана Бодрийяра, Библия, «Темный город»), уникальная визуальная стилистика, а также мощная философская концепция, лежащая в основе.
Самая памятная сцена
Помимо очевидных экшен-схваток в слоумо и ган-катов, трехминутный монолог агента Смита (Хьюго Уивинг) перед плененным Морфеусом (Лоренс Фишбёрн), в котором он называет человечество раковой опухолью Земли, а машин — лекарством.
«Назад в будущее» (1985—1990)
Приключенческая сага о путанице из-за путешествий во времени.
Научно-фантастическая трилогия Роберта Земекиса, оставившая неизгладимый след в массовой культуре. Школьник Марти МакФлай (Майкл Дж. Фокс) дружит с безумным ученым Доком Брауном (Кристофер Ллойд), который изобрел машину времени. И вместе они отправляются сначала в 1955 год, потом в 2015-й, после — назад в 1955-й, чтобы исправить кое-какие косяки, а затем прыгают аж в 1885-й. Неудобный в принципе автомобиль DeLorean — отныне самый популярный образ машины времени благодаря именно этой франшизе. Главные герои «Рика и Морти» вдохновлены Доком Брауном и Марти МакФлаем, сюжеты всей трилогии регулярно обыгрываются в «Симпсонах» или «Гриффинах», а 71% американцев все еще ждет возрождения франшизы.
За что мы любим
За героев. За чуть-чуть сумасбродного Дока Брауна, за отважного Марти МакФлая, за агрессивного Биффа Таннена, за нежную Клару Клейтон. За путешествия во времени и знакомство с такими терминами, как пространственно-временной континуум и энергетический флюксуатор. Ну и конечно, за эталонный сценарий, работающий на уровне мельчайших деталей. Открывающая панорама лаборатории Дока Брауна заканчивается крупным планом с ящиком плутония. Сбитая Марти в прошлом сосна меняет название торгового центра в будущем. А сумасшедшая старушка буквально клеит на Марти листовку об установке городских часов, ведь кому, как не ему, знать вплоть до секунды, когда же они сломаются.
Самая памятная сцена
DeLorean DMC-12 под управлением Марти МакФлая пытается разогнаться до 88 миль в час на тупиковой железнодорожной ветке, затерянной где-то в 1885 году.
«Голодные игры» (2012—2015)
Мрачная история гладиатора-подростка, который волею судеб уничтожает целое государство.
Подростковая антиутопия по одноименному роману Сьюзен Коллинз о мире, в котором государство раз в год устраивает бои с детьми на выживание. Китнисс Эвердин из самого бедного шахтерского дистрикта (Дженнифер Лоуренс получила благодаря этой роли мировую славу) — единственная, которая смогла бросить вызов тиранам. Франшиза стала одним из главных кинособытий десятилетия и даже привела к введению нового термина Generation K (от имени Китнисс) — им называется поколение рубежа XX—XXI веков, которое не доверяет государственным институтам. Вероятно, скоро нас ждет продолжение.
За что мы любим
Сердце «Голодных игр» — уникальный концепт кровавого реалити-шоу наподобие гладиаторских боев, из которого в тоталитарной стране создали настоящий культ. Но главная находка создателей — образ главной героини, который разительно отличался от многих ее предшественниц: простая девушка, которая очень хорошо стреляет из лука и совершенно случайно оказывается лидером народного восстания.
Самая памятная сцена
Китнисс Эвердин после похорон своей союзницы поднимает вверх руку с тремя пальцами, устремленными в небо. Позже этот жест станет символом студенческих протестов в Бангкоке в 2014 году, повторив судьбу знаменитой маски Гая Фокса из «V — значит Vендетта».
«Бегущий в лабиринте» (2014—2018)
Самые сильные, самые ловкие, самые умные дети бегут из одной ловушки в другую.
Еще одна молодежная антиутопия по одноименной книжной серии Джеймса Дешнера. На этот раз без деления на социальные страты, но с устрашающими корпорациями, бесчеловечными экспериментами, бунтующей юностью и регулярными предательствами. По итогам двух фильмов вы с трудом скажете, кто плохой, а кто хороший. Главные герои — мальчишки разных возрастов, ставшие невольными участниками эксперимента на выживание. Ученые после гибели человечества от непонятного вируса так тестируют на них вакцину. Назревает бунт, и подростки вырываются наружу, чтобы попасть в новые лабиринты.
За что мы любим
Главная фишка «Бегущего» — Лабиринт, титаническое рукотворное сооружение, которое населяют паукообразные гриверы и которое еженощно меняется согласно собственным алгоритмам. Попытки вырваться из него — самая впечатляющая часть первого фильма. Ну а дальше наступают прозрение и борьба с угнетателями в режиме нон-стоп.
Самая памятная сцена
Главный герой, Томас (Дилан О’Брайен), ринувшись помогать друзьям, впервые попадает в Лабиринт и проводит там ночь, спасаясь от гриверов и механизмов Лабиринта.
«Kingsman» (с 2015 года)
Джентльмены-суперагенты спасают мир и точно знают, чем различаются оксфорды и броги.
Комедийная шпионская сага по мотивам комиксов Marvel, которая пародирует Джеймса Бонда, Джейсона Борна и даже «Агентов А.Н.К.Л.» и не боится неожиданно убивать своих персонажей. Главные двигатели истории — харизматичные спецагенты Гарри (Колин Фёрт) и Эггси (Тэрон Эджертон), точку в отношениях между которыми режиссер Мэттью Вон планирует поставить в третьем по хронологии фильме.
За что мы любим
За безбашенный экшен, черный юмор, постоянные насмешки над серьезными шпионскими боевиками, за фантастические гаджеты и абсурдные планы злодеев. И, конечно, за правило «манеры — лицо мужчины»!
Самая памятная сцена
Массовое помешательство в американской церкви в Кентукки с участием супершпиона Гарри. «Слава Сатане и приятного вам вечера, мэм!»
«Люди Икс» (2000—2019)
Люди с суперсилами, став изгоями общества, пытаются отвоевать место под солнцем.
Первая в истории кино франшиза о людях со сверхспособностями / дефектным геном; популяризатор жанра супергероики на большом экране после провала «Бэтмена и Робина», ставший удобной метафорой для репрезентации современных реалий (сама команда Людей Икс — очевидная аллюзия на меньшинства).
За что мы любим
За реалистичных, несмотря на все суперсилы, персонажей. За Логана в исполнении Хью Джекмана (роль сделала его всемирным любимцем и суперзвездой) и его грубоватый юмор. За противостояние-дружбу Магнето и Профессора Икс. За самого болтливого наемника в мире. За серьезную историю о вечной борьбе мутантов за право спокойно жить в обществе. И за второе дыхание, которое дал Брайан Сингер фильмам о супергероях.
Самая памятная сцена
Сконцентрируемся на Людях Икс, иначе список памятных сцен получится бесконечным (один «Дэдпул» чего стоит). Поэтому бег Ртути (Эван Питерс) по стенам кухни тюремного блока где-то в недрах Пентагона под лирическую балладу Джима Кроче «Time in a Bottle». Почему не знаменитая «Sweet Dreams»? Увы, она оказалась второй по счету и лишь слегка масштабнее первой.
«Джон Уик» (с 2015 года)
Старое доброе ультранасилие с Бабой-ягой в главной роли.
Серия боевиков с Киану Ривзом в главной роли, которая вернула актера в стан больших кинозвезд, попала в список главных фильмов десятилетия по версии Time и дала зрителю четкую установку: Киану потрясающий.
За что мы любим
«Джона Уика» смотрят в первую очередь из-за кровавого и жестокого экшена, непроницаемого лица Киану Ривза, который уничтожает боссов мафии и их наемников всем, что под руку подвернется, включая карандаш. Второе, что пленяет, — мотивация Джона Уика (собачка!). Ну и удивительные законы мира ассасинов и отеля «Континенталь», где всякий убийца может немного отдохнуть.
Самая памятная сцена
Неоновая перестрелка в бане мафиозного клана Тарасовых под песню «Think» британского дуэта Kaleida.
«Безумный Макс» (с 1979 года)
Постапокалипсис с автомобильными погонями по пустыне.
Дистопический боевик австралийского режиссера Джорджа Миллера в стилистике дизельпанка: постапокалипсис, рейдеры, пустыни, анархия, война за воду и бензин, безумные культы и поклонение машинам. Именно с него когда-то началась большая карьера Мэла Гибсона. Сейчас Миллер готовится снимать приквел про новую героиню Фуриосу.
За что мы любим
За чистейший драйв и экшен. За профессора на самодельном вертолете, за Тину Тёрнер в обтягивающем белом одеянии, за рев моторов, взрывы, декалитры бензина (бензака!) и невозмутимого Макса Рокатански, воина дороги, вставшего на Дорогу ярости.
Самая памятная сцена
Привязанный к шесту Макс Рокатански (Том Харди) с надетой на лицо маской беспомощно наблюдает за ходом погони Несмертного Джо (Хью Кияс-Бёрн) за Фуриосой (Шарлиз Терон).
«Индиана Джонс» (с 1981 года)
История о том, как украденный в детстве древний артефакт может завести на скользкую дорожку археологии.
Квадрология (пока что) о приключениях расхитителя гробниц с герпетофобией (боязнь змей), любителя шляп, кнутов и огнестрельного оружия, которым вдохновлялись создатели «Мумии», «Лары Крофт», «Сокровищ нации», «Копей царя Соломона» и разработчики серии игр «Uncharted». Если бы не четвертая часть (сериалы не в счет), где постаревший Харрисон Форд, нарушая все каноны, бьется с коммунистами, а не с нацистами, «Индиана Джонс» мог бы остаться единственным на вершине олимпа кинотрилогий.
За что мы любим
За молодого и обаятельного Харрисона Форда, за умелое обрамление первой части приквелом и сиквелом, расширяющими мифологию франшизы, за трюкачество в стиле Бастера Китона и за атмосферу настоящего приключения.
Самая памятная сцена
Конечно же, побег от катящегося каменного шара.
«Чужие» (с 1979 года)
Клаустрофобная драма о попытках сбежать от порождения космоса, в котором никто не услышит твой крик.
Легендарная серия научно-фантастических триллеров, которой недавно исполнилось 40 лет. К франшизе успели приложить руку режиссеры Ридли Скотт, Джеймс Кэмерон, Дэвид Финчер и Жан-Пьер Жёне, а в качестве исполнителей главных ролей привлекались Сигурни Уивер, Лэнс Хенриксен, Иэн Холм, Майкл Фассбендер и Шарлиз Терон.
За что мы любим
За противостояние двух сильных женщин — Рипли и Чужого, оказавшейся инопланетной королевой монстров. Дизайн Чужого для всей квадрологии и двух спин-оффов «Чужой против Хищника» создал легендарный ныне Ганс Рудольф Гигер, получивший за ксеноморфа «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. Также до сих пор неизгладимое впечатление производит давящая атмосфера «Ностромо» и «Фиорины-161». Ну, и не забудем проработанную мифологию нового мира — таящуюся в тени корпорацию «Вейланд-Ютани», расу Инженеров и их творений, десятки планет и бессменных андроидов с замашками демиургов.
Самая памятная сцена
Рождение Чужого на борту «Ностромо», вырывающегося из грудной клетки Кейна в исполнении Джона Хёрта. На тестовых просмотрах люди закрывали лицо руками и вжимались в кресла. Сколько раз эта сцена цитировалась и пародировалась в масскульте — не передать.
«Хищник» (с 1987 года)
Боевик о том, что джунгли — лучшее место для охоты на дичь.
Серия фантастических фильмов о межпланетном профессиональном убийце со жвалами вместо челюсти, встроенным в маску тепловизором и энергетическим оружием. Имеется несколько спин-оффов под названием «Чужой против Хищника».
За что мы любим
За Железного Арни с недоумевающим лицом, за «Да ты урод, настоящий ублюдок!», за прятки в джунглях и обилие жестокости.
Самая памятная сцена
Озвучена выше и уже успела стать мемом.
«Планета обезьян» (новая трилогия, 2011—2017)
Фантастический боевик о том, что рано или поздно угнетенные восстанут.
Перезапуск оригинальной пенталогии, снятый по мотивам романа Пьера Буля. В центральной роли — Энди Серкис, главное лицо motion capture в Голливуде. Его персонаж — подопытный шимпанзе Цезарь, который в итоге возглавил резко поумневших обезьян и на протяжении нескольких фильмов пытался решить конфликт между сородичами и людьми мирно, но увы.
За что мы любим
За фотореалистичных обезьян, за безжалостного Вуди Харрельсона, за харизматичного Энди Серкиса, который провел десятки часов, изучая собственного героя, за психическую и эмоциональную эволюцию братьев наших меньших.
Самая памятная сцена
Погоня на мосту Золотые Ворота в Сан-Франциско.
«Крепкий орешек» (1988—2013)
Простой полицейский выходит один на один против террористов. Босиком.
Серия боевиков о хорошем полицейском и плохих преступниках, которая, кажется, окончательно канула в Лету после провального пятого фильма. А еще вдохновила отечественную группу «Заточка» написать сатирическую песню о том, что Джон Макклейн — все же лучший «кандидат от народа».
За что мы любим
«Крепкий орешек» стал одним из первых американских боевиков, которые попали в СССР в 1988 году, где его запомнили по гнусавому переводу Горчакова и Володарского («Йо-хо-хо, ублюдок!»). Герой в нем впервые — о чудо! — не казался богом, а наоборот, был небрит, вооружен чем попало, ироничен и иногда совершенно беспомощен. Брюс Уиллис стал первым героем нового типа, который вполне осознавал комичность своей передряги. «В какое же дерьмо ты попал, Макклейн?» — вопрошал он в самые отчаянные моменты.
Самая памятная сцена
Джон Макклейн в вентиляционной шахте. Хрестоматийный образ из первого фильма, также ставший мемом.
Автор: Руслан Жигалов