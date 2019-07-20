Киану Ривз не смог пройти мимо фанатской таблички «Ты потрясающий»

2 часа назадОбсудить0

В Луизиане сейчас проходят съемки комедии «Билл и Тед», где Киану Ривз и Алекс Винтер вновь сыграют друзей-раздолбаев, чья музыка должна спасти мир. Именно там по пути на съемочную площадку картины обнаружился самодельный плакат «Ты потрясающий», обращенный к Ривзу.

«Вчера на газоне по пути на съемки был этот знак. Киану выскочил из машины и сделал вот так», — написал сценарист фильма Эд Соломон.

Фраза «Ты потрясающий!» стала популярна после выступления Ривза на игровой конференции E3-2019. Когда актер был на сцене, один из посетителей конвента в зале выкрикнул: «Ты потрясающий!» Ривз ответил: «Нет, это ты потрясающий!»

В итоге выяснилось, что табличку установила местная жительница Стэйси Хант. По ее словам, спустя несколько часов, после того как ее поставили, рядом с их с домом остановились машины. Из нее вышли люди, среди которых был и Ривз. Хант подошла к нему, и он спросил, можно ли подписать ее табличку.

«Ух ты! Вчера сбылась мечта! Мы знали, что Киану Ривз снимается неподалеку, так что мой сын сказал, что мы должны сделать табличку со словами „Ты потрясающий“. Несколько машин остановилось, и там был он! Действительно остановился. О божечки!»

Пользователи Twitter не смогли пройти мимо подобной истории.

«Самое реальное великолепие».

«Киану может излечить эту нацию».

«Хочется думать, что, когда Эд написал „выпрыгнул из машины“, он имел в виде полноценный прыжок с кувырком из машины на скорости 80 км/ч, как в экшен-фильме».

Соломон под конец решил пошутить по этому поводу: «Суть в том, что это вандализм, и мы этого не потерпим».

Источник: CNN

Смотрите также

Марго Робби и Брэд Питт подразнили Леонардо ДиКаприо из-за финала «Титаника»

17 июля

Вуди Харрельсон на теннисном матче покорил интернет

15 июля

Джереми Реннер выпустил клип на свою песню «Main Attraction»

12 июля

Джима Керри поместили в «Сияние» Стэнли Кубрика

9 июля

Главное сегодня

Интервью

Как неродной: Кто и как учит голливудских актеров говорить по-русски

Сегодня

Киану Ривз не смог пройти мимо фанатской таблички «Ты потрясающий»

2 часа назад

Трейлер сериала «Екатерина Великая»: Императрица Всероссийская

Сегодня, 11:02

Промокадр из «Армии мертвецов» Зака Снайдера: Ограбление во время зомби-чумы

Сегодня, 10:43

Любовь, гром и мультивселенная: Будущие фильмы и сериалы студии Marvel

Вчера

«Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в мире

Вчера

Кевин Смит рассказал о возвращении Бена Аффлека в сиквеле «Джея и Молчаливого Боба»

Сегодня, 10:24
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании