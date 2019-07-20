Киану Ривз не смог пройти мимо фанатской таблички «Ты потрясающий»

В Луизиане сейчас проходят съемки комедии «Билл и Тед», где Киану Ривз и Алекс Винтер вновь сыграют друзей-раздолбаев, чья музыка должна спасти мир. Именно там по пути на съемочную площадку картины обнаружился самодельный плакат «Ты потрясающий», обращенный к Ривзу.

«Вчера на газоне по пути на съемки был этот знак. Киану выскочил из машины и сделал вот так», — написал сценарист фильма Эд Соломон.

Фраза «Ты потрясающий!» стала популярна после выступления Ривза на игровой конференции E3-2019. Когда актер был на сцене, один из посетителей конвента в зале выкрикнул: «Ты потрясающий!» Ривз ответил: «Нет, это ты потрясающий!»

В итоге выяснилось, что табличку установила местная жительница Стэйси Хант. По ее словам, спустя несколько часов, после того как ее поставили, рядом с их с домом остановились машины. Из нее вышли люди, среди которых был и Ривз. Хант подошла к нему, и он спросил, можно ли подписать ее табличку.

«Ух ты! Вчера сбылась мечта! Мы знали, что Киану Ривз снимается неподалеку, так что мой сын сказал, что мы должны сделать табличку со словами „Ты потрясающий“. Несколько машин остановилось, и там был он! Действительно остановился. О божечки!»

Пользователи Twitter не смогли пройти мимо подобной истории.

«Самое реальное великолепие».

«Киану может излечить эту нацию».

«Хочется думать, что, когда Эд написал „выпрыгнул из машины“, он имел в виде полноценный прыжок с кувырком из машины на скорости 80 км/ч, как в экшен-фильме».

Соломон под конец решил пошутить по этому поводу: «Суть в том, что это вандализм, и мы этого не потерпим».

Источник: CNN