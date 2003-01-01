Журнал Time выбрал главные фильмы десятилетия

Сегодня, 12:28Обсудить0

Кинокритик журнала Time и номинант Пулитцеровской премии Стефани Захарек составила список главных фильмов десятилетия. В него попало 10 картин, вышедших с 2010 по 2018 год.

Захарек подчеркнула, что выбирала фильмы, которые глубоко тронули ее и заставили задуматься на долгое время. «Один из методов составления подобных списков, который можно назвать условно объективным, — это выбор больших фильмов и звездных моментов, с которыми большинство зрителей может согласиться. Но часто картины, которые называют „великими“ сразу после их выхода в прокат, даже действительно потрясающие ленты запоминаются не так сильно, как другие, менее громкие фильмы», — объяснила Захарек.

В итоге список выглядит вот так:

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