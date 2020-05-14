Джордж Миллер подтвердил: Новый «Безумный Макс» расскажет предысторию Фуриосы

В интервью The New York Times режиссер Джордж Миллер подтвердил, что следующий «Безумный Макс» станет приквелом и покажет прошлое главной героини «Дороги ярости» — Фуриосы. При этом Шарлиз Терон не вернется в образе воительницы постапокалипсиса, и сейчас постановщик занят поисками актрисы на роль молодой Фуриосы.

«Долгое время я думал, что мы сможем использовать графику для омоложения Шарлиз, но я не уверен, что технология находится на нужном уровне, — говорит Миллер. — Несмотря на доблестные попытки в „Ирландце“, мне кажется, эффект „зловещей долины“ все еще сохраняется».

В конце марта стало известно, что Миллер обсуждал приквел с несколькими актрисами, включая Аню Тейлор-Джой. До этого утверждалось, что на главную роль режиссер рассматривает звезду сериала «Убивая Еву» Джоди Комер, а в картине могут сняться Ричард Мэдден и Яхья Абдул-Матин II.

Миллер ничего не рассказал о возможном сюжете приквела, но отметил, что планирует приступить к съемкам фильма только после завершения работы над картиной «Три тысячи лет тоски», главные роли в которой исполнят Идрис Эльба и Тильда Суинтон. Миллер написал сценарий, но сюжет проекта не раскрывается. Известно лишь, что лента ожидается масштабная, ничего подобного Миллер ранее не снимал.

О том, как создавался «Безумный Макс: Дорога ярости», можно почитать в отдельном материале.

Все части «Безумного Макса» можно смотреть на КиноПоиск HD

Источник: The New York Times