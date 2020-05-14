КиноПоиск

Джордж Миллер подтвердил: Новый «Безумный Макс» расскажет предысторию Фуриосы

Обсудить0

В интервью The New York Times режиссер Джордж Миллер подтвердил, что следующий «Безумный Макс» станет приквелом и покажет прошлое главной героини «Дороги ярости» — Фуриосы. При этом Шарлиз Терон не вернется в образе воительницы постапокалипсиса, и сейчас постановщик занят поисками актрисы на роль молодой Фуриосы.

«Долгое время я думал, что мы сможем использовать графику для омоложения Шарлиз, но я не уверен, что технология находится на нужном уровне, — говорит Миллер. — Несмотря на доблестные попытки в „Ирландце“, мне кажется, эффект „зловещей долины“ все еще сохраняется».

В конце марта стало известно, что Миллер обсуждал приквел с несколькими актрисами, включая Аню Тейлор-Джой. До этого утверждалось, что на главную роль режиссер рассматривает звезду сериала «Убивая Еву» Джоди Комер, а в картине могут сняться Ричард Мэдден и Яхья Абдул-Матин II.

Миллер ничего не рассказал о возможном сюжете приквела, но отметил, что планирует приступить к съемкам фильма только после завершения работы над картиной «Три тысячи лет тоски», главные роли в которой исполнят Идрис Эльба и Тильда Суинтон. Миллер написал сценарий, но сюжет проекта не раскрывается. Известно лишь, что лента ожидается масштабная, ничего подобного Миллер ранее не снимал.

О том, как создавался «Безумный Макс: Дорога ярости», можно почитать в отдельном материале.

Все части «Безумного Макса» можно смотреть на КиноПоиск HD

Источник: The New York Times

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Режиссер «Назови меня своим именем» снимет ремейк «Лица со шрамом»

Режиссер «Назови меня своим именем» снимет ремейк «Лица со шрамом»

Вчера6
Возвращение во Вьетнам: Первые кадры из фильма «Пять корешей» Спайка Ли

Возвращение во Вьетнам: Первые кадры из фильма «Пять корешей» Спайка Ли

Вчера3
«Миссию невыполнима 7» пришлось сократить. Часть войдет в восьмой фильм, рассказал режиссер

«Миссию невыполнима 7» пришлось сократить. Часть войдет в восьмой фильм, рассказал режиссер

Вчера9
Акива Голдсман рассказал о неснятом «Бэтмен против Супермена» с Колином Фарреллом и Джудом Лоу

Акива Голдсман рассказал о неснятом «Бэтмен против Супермена» с Колином Фарреллом и Джудом Лоу

13 мая8

Главное сегодня

Культовое кино

ВидеоПочему «Брат» стал культовым

Вчера10
Почему «Брат» стал культовым
15 незаслуженно забытых фильмов великих режиссеров

15 незаслуженно забытых фильмов великих режиссеров

Вчера15
Продюсер «Пиратов Карибского моря» не уверен, вернется ли Джонни Депп в новом фильме

Продюсер «Пиратов Карибского моря» не уверен, вернется ли Джонни Депп в новом фильме

38 минут назад1
Джош Транк разработает с Томом Харди мини-сериал о ЦРУ

Джош Транк разработает с Томом Харди мини-сериал о ЦРУ

2 часа назад4
Джордж Миллер подтвердил: Новый «Безумный Макс» расскажет предысторию Фуриосы

Джордж Миллер подтвердил: Новый «Безумный Макс» расскажет предысторию Фуриосы

3 часа назад8
Режиссер «Назови меня своим именем» снимет ремейк «Лица со шрамом»

Режиссер «Назови меня своим именем» снимет ремейк «Лица со шрамом»

Вчера6
Возвращение во Вьетнам: Первые кадры из фильма «Пять корешей» Спайка Ли

Возвращение во Вьетнам: Первые кадры из фильма «Пять корешей» Спайка Ли

Вчера3
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт