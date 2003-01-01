Дефектный ген: Как «Люди Икс» уничтожали самих себя

Первые разговоры об экранизации приключений мутантов начались в 1980-е. Тогда интерес к «Людям Икс» проявили Джеймс Кэмерон и Кэтрин Бигелоу. В их версии роль Росомахи должен был сыграть Боб Хоскинс, а Шторм — Анджела Бассетт. Все накрылось медным тазом, когда Стэн Ли заинтересовал Кэмерона проектом про Человека-паука, который, впрочем, так и не был реализован.

В 1990-е выходит достаточно успешный анимационный мультсериал «Люди Икс». 20th Century Fox сочла, что аудитория заинтересована в мутантах, и купила права на этих героев у Marvel Comics, которые в 1990-е распродавали своих персонажей за бесценок. Сценарий переписывался многократно, в работе над ним успел поучаствовать даже Джосс Уидон. В качестве постановщика студия рассматривала Роберта Родригеса, Бретта Рэтнера и Пола У. Андерсона, но остановила свой выбор на Брайане Сингере. Тот как раз выпустил оскароносный фильм «Подозрительные лица» и искал для себя привлекательный сай-фай-проект. «Люди Икс» привлекли его возможностью рассказать историю о маргинальной группе людей, презираемой большинством.

«Люди Икс», 2000

Первые «Люди Икс» символично вышли в 2000 году — в новое время, которому требовались новые супергерои. Еще недавно все воротили нос от подобных историй (отчасти виной тому шумахеровский латексный кошмар «Бэтмен и Робин»), но фильм Сингера вернул сверхлюдям доверие студий и симпатии зрителей. Команда «Людей Икс» всегда была удобной метафорой для репрезентации меньшинств (что понравилось открытому гею Иэну Маккелену, который стал Магнето), и это позволило подавать сюжеты комиксов как мрачное зеркало современности. Огромную роль сыграл кастинг: студия заручилась хайповыми актрисами того времени: Анна Пэкуин (Шельма) была обладательницей «Оскара» за «Пианино», а Холли Берри (Шторм) как раз получила «Эмми» и «Золотой глобус». Мудрым профессором Ксавье стал Патрик Стюарт, а на роль Росомахи, одного из центральных героев Marvel, утвердили относительно неизвестного Хью Джекмана.

«Люди Икс», 2000

«Людей Икс» ждал большой успех. Критики хвалили реалистические детали сюжета (в фильме есть даже эпизод с концлагерями, которые в молодости коснулись Магнето — как еврея, а не как мутанта) и удачный выбор актеров. В общем, вместо цветастых трико — серьезность и насупленные брови. Сингер дал супергеройскому кино второе дыхание — без него не было бы «Человека-паука» Сэма Рейми, нолановской трилогии про Бэтмена, снайдеровских «Хранителей» и, наконец, всей киновселенной Marvel.

Первые симптомы

Второй фильм не заставил себя долго ждать и делался по принципу «как оригинал, только масштабнее». Теперь ключевой конфликт был не между профессором Икс и Магнето, а между государством и асоциальными, непокорными мутантами. Блокбастер собрал хорошую кассу (407 миллионов при 110 миллионах бюджета) и вновь порадовал критиков.

«Люди Икс 2»

Интересно, что сейчас первые два фильма серии пусть и смотрятся нестыдно, но каким-то сверхдостижением не выглядят. Мрачный нуар Нолана переплюнул «Людей Икс» по части политических аллюзий и философской зауми, а фильмы Marvel оказались куда более смешным и демократичным «кино для всех». На их фоне «Люди Икс» кажутся бедными родственниками, которым не хватило ни смелости, ни эрудиции для радикального авторского высказывания, ни развязности и внутренней свободы, чтобы принять правила максимально массового кино и остроумно играть с ними. Слишком мало гэгов и спецэффектов, слишком много латекса и спандекса.

Завершением трилогии должен был заниматься все тот же Брайан Сингер, но режиссер заинтересовался «Возвращением Супермена», и студии срочно понадобился постановщик на замену. Молодой талант Мэттью Вон внезапно выбыл из проекта, потому что сценарий показался ему недоработанным, а сроки, поставленные студией, — нереальными. Пришлось поручить работу не особо шарящему в комиксах Бретту Рэтнеру. Актер Джеймс Марсден, игравший Циклопа в предыдущих фильмах, ушел вместе с Сингером в «Возвращение Супермена», поэтому его персонажа пришлось убить в самом начале «Последней битвы».

«Люди Икс: Последняя битва»

Сценарий фильма о воскрешении погибшей в прошлом фильме («Люди Икс 2») Джин Грей в обличье разрушительного Темного Феникса писали Зак Пенн и Саймон Кинберг (запомните это имя). Проблемы начались с самого начала: рабочую версию фильма с незаконченными спецэффектами слили в сеть за месяц до премьеры.

С кассовыми сборами у «Последней битвы» все было в порядке, но вот критики уже больше не были благосклонны. Фильм ругали за плохой сценарий, смазанное завершение трилогии (Профессор Икс погибает, но в сцене после титров есть однозначный намек на его чудесное спасение) и бездушное отношение Рэтнера к культовым персонажам — для большей зрелищности он пускал их в расход одного за другим.

Франшизу нужно было спасать. Ее главным флагманом был харизматичный Росомаха, который сделал из Хью Джекмана народную звезду. Именно на его неуязвимые плечи взвалили первый из запланированных сольных фильмов. Получилось еще хуже «Последней битвы».

«Люди Икс: Начало. Росомаха»

«Люди Икс: Начало. Росомаха» Гэвина Худа был нещадно отруган за все, кроме собственно игры Джекмана. Невыразительный экшен, обилие ненужных для развития сюжета камео и — самое страшное преступление в глазах фанатов — куча несостыковок с прошлыми фильмами (и будущими тоже). Саблезубый, который в «Росомахе» оказывается братом Логана, не проявлял к нему никаких родственных чувств в первом фильме. Эмма Фрост — мощнейший мутант-телепат из комиксов, в «Первом классе», действие которых разворачивается в 1960-е, — уже взрослая женщина, а в сольнике «Росомахи» она все еще девочка, хотя тут дело происходит в 1980-е.

Также фанаты обозлились за то, что болтливый Дэдпул здесь весь фильм ходит с зашитым ртом, чтобы не наговорить случайно на взрослый рейтинг (у Росомахи он был PG-13, притом что оригинальный сценарий Дэвида Бениофф предполагал недетскую R; отцензурировать контент студию уговорил сам Хью Джекман). Все это выглядело как издевательство над каноном!

Ремиссия

Мягкий перезапуск франшизы поручили Мэттью Вону. К тому времени он уже снял бодрый и отвязный «Пипец», так что не оставалось сомнений, что «Люди Икс: Первый класс» — в надежных руках. В фильме про молодых Ксавье и Магнето, еще не ставших заклятыми врагами, мало что осталось от умеренно мрачной трилогии Сингера-Рэтнера. Фанаты получили, скорее, иронический шпионский детектив про Карибский кризис и команду супергероев в нелепых желтых костюмах, передающих ностальгический привет оригинальным комиксам.

«Люди Икс: Первый класс»

Кассовый успех «Люди Икс: Первый класс» был не таким впечатляющим (примерно 146 млн в Штатах и 353 млн по всему миру при бюджете в 160), зато критики прониклись к фильму теплыми чувствами. Однако Вон не задержался в качестве режиссера, и в продолжение «Первого класса» вернулся Брайан Сингер. Его «Дни минувшего будущего» заслужили еще большую любовь зрителей — Сингер решил скрестить оригинальную трилогию и приквелы. Сюжет строится вокруг Росомахи, который переносится из безрадостного будущего в 1970-е, чтобы предотвратить создание роботов, уничтожающих мутантов. Нехитрый трюк с путешествием во времени позволил объединить старых Магнето и Профессора Икс с их юными версиями — так Патрик Стюарт встретил Джеймса МакЭвоя, а Иэн Маккелен — Майкла Фассбендера.

Этот бесстыдный фан-сервис при всех его достоинствах вызывал ряд вопросов. Сюжет с путешествием во времени в итоге отменил события оригинальной трилогии «Люди Икс» («Люди Икс», «Люди Икс 2», «Люди Икс: Последняя битва»), а интернет начал полниться схемами-таблицами с правильной хронологией серии. В общем, «Дни минувшего будущего» были последним удачным фильмом про команду мутантов. После чего дела пошли совсем плохо.

Третий фильм новой трилогии, «Апокалипсис», не стал провалом в прокате (543 миллиона мирового бокс-офиса), но собрал меньше ожидаемого и уступил конкурентам — «Доктору Стрэнджу» (677 миллионов) и «Первый Мститель: Противостояние» (чуть больше миллиарда!). Критики были немилосердны: магистральная тема угнетения бедных мутантов всем приелась, а финальное сражение снова, как и в провальной «Последней битве», называли невыразительным.

А вот у спин-оффов дела шли куда лучше. Режиссер Джеймс Мэнголд сначала снял сольник про японские похождения персонажа Хью Джекмана («Росомаха: Бессмертный»), а затем с помпой похоронил героя под песни Джонни Кэша. «Логан», завершивший экранную историю Росомахи и сольную трилогию, до сих пор считается самым сильным фильмом киновселенной. Картина дерзко игнорирует само существование франшизы и помещает постаревшего Джекмана в нуарные, постапокалиптические декорации, где нет места другим мутантам. Постаревший Росомаха, практически утративший сверхспособности, подрабатывает водителем лимузина в мире, где почти все другие Люди Икс уничтожены правительством, а профессор Ксавье страдает от старческой деменции и не может контролировать телепатические способности. Очень честный портрет старости, которая не щадит даже супергероев, грустная баллада про одиночество. Такого во франшизе не было прежде и не будет после.

«Логан»

«Дэдпул» тоже был во многом обязан своим успехом дистанцированию от основных фильмов про «Людей Икс». Острый на язык негодяй в красном трико бросался шутками ниже пояса, ломал четвертую стену, обращаясь прямо к зрителям, а в какой-то момент даже спрашивал, кто сейчас играет профессора Ксавье — Джеймс МакЭвой или Патрик Стюарт, — иронизируя над запутанной хронологией киновселенной.

Лишняя хромосома

Вся эта чехарда с перемещениями во времени, отменой событий старой трилогии, сменой актеров, режиссеров и сценаристов здорово ударила по киновселенной Людей Икс. После «Дней минувшего будущего» почти каждый новый фильм сопровождается пояснением, когда происходят его действия. И все бы ничего, если бы это не порождало все новые сценарные ляпы, откровенные несостыковки и анахронизмы.

Во флешбэках оригинальной трилогии про «Людей Икс» и первом сольнике «Росомахи» профессор Ксавье обходится без инвалидной коляски, так как еще не получил травму, сделавшую его инвалидом. Однако вражеская пуля перебила ему позвоночник в финале «Первого класса», а ведь, согласно внутренней хронологии франшизы, это самая первая ее история.

Ксавье вообще выглядит страшным вруном: он заявляет, что познакомился с Магнето, когда он был подростком, но еще в начале «Первого класса» они не были знакомы. Действие этого фильма разворачивается в 1960-е — именно тут нам представляют генетика Мойру Мактаггерт, агента ЦРУ, которая выглядит не младше 30. На момент «Последней битвы» ей должно быть уже за 80, но на вид она постарела не больше чем на 10 лет, при этом никаких суперспособностей противостоять течению времени у этого персонажа нет.

Боливар Траск, который придумал роботов-стражей, в «Последней битве» выглядит как афроамериканец, а приквел «Дни минувшего будущего» показывает этого же персонажа как европеоида — да еще и карлика. Есть вопросы и к происхождению прибора «Церебро», который усиливает способности Чарльза Ксавье. В оригинальных «Людях Икс» Ксавье заявляет, что построил агрегат вместе с Магнето. Но в «Первом классе» его собирает Зверь!

«Люди Икс: Первый класс»

Другая проблема франшизы — нехватка личных историй. Мутанты играют в основном командой, что не дает раскрыться богатому потенциалу персонажей. Да, Дэдпул и Логан получили свои достойные воплощения, пусть и не сразу. Но как насчет остальных? Гамбит, которого очень хочет сыграть Ченнинг Татум, появлялся в «Росомаха: Начало», но собственного фильма не дождался — его с некоторой периодичностью то отменяли, то снова воскрешали. В этом же производственном лимбе застрял и Магнето.

Многострадальные «Новые мутанты», спин-офф в духе хорроров, должны были выйти в прошлом году, но, по последним данным, появятся только в следующем. Неоднократные пересъемки даже привели к появлению слухов, что кинотеатральный прокат так и не состоится, настолько все вышло ужасно.

Актеры, очевидно, устали от своих ролей — тяговая лошадка франшизы Хью Джекман повесил когти на гвоздь и возвращаться не собирается. Дженнифер Лоуренс (Мистик), звезда приквелов, заявила о своем уходе из франшизы еще до того, как стало известно о том, что «Темный Феникс» станет последним фильмом. МакЭвой тоже намекает на свою усталость от однотипных ролей, жалуясь на то, как его достало бриться наголо для роли профессора Ксавье.

Последняя песня

Жесткий перезапуск «Людей Икс» назрел уже давно, но Fox пыталась соединить разваливающуюся вселенную скотчем, ограничиваясь косметическими изменениями в отдельных фильмах. Свежий «Темный Феникс» кажется образцово-неудачным проектом. Сюжет, лежащий в его основе (про разрушительную силу Джин Грей из практически одноименной комикс-серии «Сага о Темном Фениксе»), уже был обыгран в «Последней битве». Трейлер заранее спойлерит смерть одного из ключевых персонажей серии. Как и «Новые мутанты», фильм пережил пересъемки — судя по всему, финальная схватка в космосе напоминала аналогичный эпизод из «Капитана Марвел». В итоге космос заменили на поезд, а ведь поединок на железной дороге — еще больший штамп встречающийся везде — от «Скайфолла» до «Человека-паука 2» Сэма Рэйми.

«Темный Феникс»

В режиссерское кресло сел один из сценаристов «Последней битвы» — Саймон Кинберг. Он всегда негодовал по поводу того, как Рэтнер испортил его любимый сюжет про Темного Феникса, поэтому на этот раз решил испортить его сам. До недавнего времени «Последняя битва» удерживала статус худшего фильма о Людях Икс, но «Феникс» побил рекорды — у фильма неутешительные 24% на Rotten Tomatoes.

В чем претензии? Ну, во-первых, где Росомаха?! Любовный треугольник с его участием (Логан — Циклоп — Джин Грей) был важной частью комикс-саги о Темном Фениксе, но тут про его персонажа даже не вспоминают! Да, Хью Джекман ушел из франшизы, его герой умер в «Логане», но действие фильма происходит в 2029 году. «Темный Феникс» же рассказывает о 1990-х (кстати, особых примет времени тут не найти). Кинберг оправдывается тем, что ему не хотелось провоцировать публику, показывая романтическую связь стареющего мужчины и 20-летней девушки, но подобная возрастная диспозиция есть и в оригинальных комиксах.

Другая линия критики: все слишком серьезно. Пафос всегда был проблемой «Людей Икс», но иногда казалось, что все не так плохо — возьмем того же Дэдпула. А тут даже откровенно комический мутант Ртуть, который раньше смешно бегал в режиме замедленного времени, использует свои способности только в героически-батальных сценах.

И, конечно, все уже попросту устали от франшизы, которая много обещает, но часто подводит фанатов. Все эти расхождения в таймлайнах, накопившиеся за 12 фильмов, висят на новых фильмах мертвым грузом. «Темный Феникс» даже не тянет на трогательное прощание — еще один невыразительный экшен с насупленным лицом и набором тех же тем (расизм, семья и принятие себя).

«Темный Феникс»

Имеющей в анамнезе такую кучу сюжетных мутаций и проблем франшизе было сложно конкурировать с киновселенной Marvel, где каждый шаг сценаристов точно просчитан, а серьезных несостыковок не случается даже при большем количестве фильмов. Знаменитый кроссовер на страницах комиксов как-то столкнул лицом к лицу команду «Мстителей» и «Людей Икс» — все закончилось условным перемирием и объединением в одну команду. Так же вышло и в мире кино: профессор Ксавье и его мутанты вольются в состав киновселенной Marvel (пока без конкретики). 20th Century Fox была куплена Disney, а значит, команда героев-отщепенцев возвращается домой, в умелые, но безжалостные руки продюсеров-победителей.