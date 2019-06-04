Выгорание франшизы: Первые рецензии на фильм «Люди Икс: Темный Феникс»

В будущем свет еще должны увидеть «Новые мутанты», но «Люди Икс: Темный Феникс» — фактический финал франшизы о мутантах, которая началась в 2000 году с картины Брайана Сингера. История о Джин Грей и разрушительной космической силе поставит точку в серии, после чего она должна получить новую жизнь на студии Marvel. Однако если судить по первым рецензия, то «Темный Феникс» — это, скорее, жирная клякса в конце предложения.

Эмбарго на публикацию рецензий сняли буквально за день до релиза картины 6 июня, что само по себе не самый хороший знак. Обычно это означает, что студия не уверена в проекте и не хочет, чтобы негатив вокруг фильма успел закрепиться. И здесь Fox было чего опасаться: критики считают, что «Темный Феникс» — скучное, лишенное искры кино, Саймон Кинберг не справился с материалом, а большинству актеров откровенно плевать на происходящее вокруг.

Вот что пишут критики (без спойлеров).

Тодд МакКарти, The Hollywood Reporter:

«После 12 фильмов, раскинутых на два десятилетия, франшиза „Люди Икс“ доковыляла до финала с „Темным Фениксом“. Режиссерскому дебюту постоянного продюсера серии Саймона Кинберга не хватает восклицательного знака, который, вполне ожидаемо, надеялись увидеть в конце.

По сравнению с завершениями других важных франшиз (из недавних — „Мстители: Финал“) — этот фильм, определенно, не дотягивает до высшей лиги. Мужчины, поддерживавшие на себе прошлые фильмы о Людях Икс, здесь просто топчутся на месте. В центральной дилемме хватает драматизма, и она крепко связана с действиями двух других женщин, но то, что должно было сыграть мощно вместе, выглядит малозаметным. Никоим образом фильм не выглядит как целостный, удовлетворительный пункт назначения для путешествия, которое началось два десятилетия назад и насчитывает примерно 30 часов истории».

Родриго Перез, The Playlist:

«Снятый сценаристом-режиссером Саймоном Кинбергом, который спродюсировал все современные фильмы серии „Люди Икс“, но до этого не снимал кино (это заметно), „Темный Феникс“ обладает хорошим желанием рассказать взрослую историю. Он, определенно, видит „Логана“ как пример для вдохновения. К сожалению, несмотря на интересную задумку, Кинберг тут не на своем месте, и его карта к северной звезде изначально несовершенная, месиво, завернутое в поверхностные слои мрачной суровости.

Отвратительный, экспозиционные диалоги, тяжеловесный сюжет, переменчивая мотивация персонажей, непреднамеренно смешные моменты, зачастую нелепые костюмы лишь гарантируют, что „Темный Феникс“ останется в анналах посредственных фильмов (который каким-то образом собрал в одном месте Джессику Честейн, Майкла Фассбендера, Дженнифер Лоуренс и Джеймса МакЭвоя и не смог с ними ничего сделать).

Представьте себе историю о наглом фильме, который считает себя психологически сложным, но в итоге не понимает, что он поверхностный супергеройский фильм».

Дэвид Элрих, IndieWire:

«Если „Темный Феникс“ и кажется самой низкой точкой блокбастеров XXI века, то не потому, что он худший в своем роде. Блин, да это даже не худшая часть этой франшизы. Скорее потому, что это единственный тентпол за 200 млн долларов, для существования которого нет ясных причин.

„Темный Феникс“ выглядит в точности как фильм, который задумывала студия Fox, когда поставила сценариста франшизы на пост режиссера — безопасный, несущественный и едва касающийся сильных идей, за которые не побоялся взяться детский мультсериал. Невыразительных блокбастеров сейчас как грязи, а у этого хотя бы хватает совести не превысить два часа хронометража, но есть что-то мрачное и эпохальное в наблюдении за неживой франшизой, которая пытается продраться через историю, которая зиждется на идее воскрешения».

Уильям Виббиани, The Wrap:

«Самое интересное в „Темном Фениксе“ Саймона Кинберга, двенадцатого фильма невероятно неровной супергеройской франшизы „Люди Икс“: это не самый худший фильм серии. Сценарий достаточно плохо прописан, а практически все актеры выглядят так, словно хотели бы оказаться где угодно, но не на площадке, однако он хотя бы не такой ужасный как „Люди Икс: Апокалипсис“, „Люди Икс: Начало. Росомаха“ или „Люди Икс: Последняя битва“.

Было бы очень приятно сообщить, что „Темный Феникс“ — впечатляющее прощание с долгоиграющей франшизой. В какой-то степени было бы лучше, если бы это был самый постыдный фильм серии — тогда хотя бы была причина его запомнить. Вместо этого обескураживающе посредственный супергеройский проект со знакомой историей, скучающими актерами, несколькими прикольными экшен-сценами и огромным количеством упущенных возможностей».

Брэндон Дэвис, Comicbook.com:

«В конечном итоге „Темный Феникс“ — это не завершение, на которое могли надеяться фанаты франшизы „Люди Икс“. Фильм не очень пытается подвязать все сюжетные хвосты, пока серия, вероятно, подходит к концу. Он несколько отстал. В любом случае это забавное и безопасное кино для просмотра фанатами персонажей в зале с мощной аудиосистемой, и оно оставляет основных персонажей в достаточно хорошем состоянии, чтобы мы могли вспоминать о них с теплотой».

Джастин Чен, LA Times:

«В „Темном Фениксе“ заметно, как Кинберг беспомощно пытается воссоздать изящество прошлых фильмов. У него получается создать одну занимательную экшен-сцену, действие которой развивается на скоростном поезде под приятно грандиозную музыку Ханса Циммера. К несчастью, он также пытается объяснить загадку Феникса с помощью мертворожденного второстепенного сюжета с расой инопланетных похитителей тел, лидера которых играет на удивление невыразительная Джессика Честейн. Ее взгляд из-под тяжелых век призван показать ее инопланетную отрешенность, но вместо этого отражает, насколько скучно зрителю».

Молли Фриман, ScreenRant:

«Как седьмой и последний фильм франшизы „Люди Икс“, „Темный Феникс“ — неудовлетворительный финал, хотя это может быть связано с тем, что авторы перед началом просто не знали, что фильм завершит основную серию. Неизвестно, как сделка Fox и Disney повлияла на „Темного Феникса“, но это точно означает, что франшиза закончилась наименее удовлетворительной главой.

Несмотря на то, что фанаты „Людей Икс“ все равно смогут получить удовольствие от „Темного Феникса“, это, определенно, не тот супергеройский фильм, который обязательно должны увидеть все. Спецэффекты или экшен-сцены (которых хватает) точно не требуют просмотра в IMAX. В конечном итоге „Темный Феникс“ не работает как самостоятельный фильм большой франшизы и не развивает качественно то, что было до него, оставляя серию, длившуюся два десятилетия, без достойного финала».

Майкл О’Салливан, The Washington Post:

«„Темный Феникс“ не шутит по поводу „темного“. Последняя, а возможно, и заключительная глава супергеройской саги Людей Икс — угрюмое, в чем-то даже похоронное дело. И не стильное, в духе Кристофера Нолана или „Логана“. Скорее, это как если бы фильм мог страдать от легкой формы депрессии: шаркающий в носках и халате через почти два часа экранного времени, с настроением, которое больше похоже на неохотное обязательство, нежели на восторженное участие».

Линдси Бар, AP:

«Это должно быть завершением 20 лет фильмов „Люди Икс“, но картина скорее выглядит как сделанный на скорую руку и несущественный спин-офф, нежели как что-то, к чему стремилась франшиза на протяжении двух десятилетий. Возможно, дело в том, что мы едва успели узнать эту версию Джин Грей (Софи Тернер), чье превращение во всемогущественного Феникса разделяет Людей Икс на два враждующих лагеря.

В конечном итоге „Темный Феникс“ — промах. Самый напряженный момент не был связан с фильмом, но с системой пожарной безопасности кинотеатра, сработавшей во время развязки».

Энджи Хан, Mashable:

«В фильме нет запоминающего саундтрека, захватывающих экшен-сцен или даже сколько-нибудь заметного юмора. „Темный Феникс“ не сказать чтобы очень ужасный или неприятный, но просмотр его особого удовольствия не приносит. Он просто есть, механически пересказывая историю, не задумываясь над тем, зачем он вообще это делает».