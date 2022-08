Бестиарий аниме. Какие фантастические твари обитают в японской анимации — от снежных дев до зловредной тряпочки

Иттан-момэн

Оживший отрез ткани, который душит людей или налетает неожиданно, обвивается вокруг шеи и уносится ввысь. В старину детей пугали, что если они будут играть допоздна и не слушаться родителей, то прилетит иттан-момэн и унесет их. Этого ёкая обычно изображают как кусок белой тряпки с глазами и ртом, иногда с руками и ногами.

Где можно встретить

Тут иттан-момэн был среди ближайших друзей главного героя и говорил на диалекте, характерном для жителей региона Кюсю (регион, где этот цукумогами пользуется большой популярностью). Наверное, именно на такой интерпретации оригинального образа и основаны все последующие.

Соринодзука, один из главных героев аниме, как раз из рода иттан-момэн. Хотя как кусок ткани в своей истинной форме Соринодзука черного, а не белого цвета, у него есть руки и говорит он также с южным акцентом.

В этом аниме похищенная королем демонов принцесса Сиалис мучается бессонницей и нападает на подвид иттан-момэна — обакэ-фуросики — с целью сделать из него простыню. Обакэ-фуросики белого цвета, с маленькими ручками, желтыми глазами и небольшим зубастым ртом.

Автор: Катя Рейснер

Фото: Tobosha / Wikimedia Commons, Kiyoweap / Wikimedia Commons, Magicgarden / Wikimedia Commons, Petrusbarbygere / Wikimedia Commons, Minneapolis Institute of Art, British Museum, Gift of Louis W. Hill, Jr. / Minneapolis Institute of Arts (Minneapolis, MN, USA), Cold Season / Wikimedia Commons