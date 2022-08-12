Бестиарий аниме. Какие фантастические твари обитают в японской анимации — от снежных дев до зловредной тряпочки

Фунаюрэй и умибозу

Легенды о фунаюрэй повествуют о призрачных кораблях, погибших когда-то в море, и напоминают европейские рассказы о «Летучем голландце». Встреча с фунаюрэй опасна: призрачный экипаж старается потопить судно живых, чтобы пополнить свою флотилию. Спастись можно, если знаешь хитрость: моряки с фунаюрэй обязательно попросят одолжить весло. Для управления японскими суденышеками используют одно большое весло, так что обязательно нужно было при себе иметь запасное.

Подвид фунаюрэй — фуна-ньёдо. Это уже не корабль, а морское чудовище без конечностей и морды, которое высовывается из морских глубин. Фуна-ньёдо нужно игнорировать и ничем не выдавать удивление, ведь даже если тихо произнести «Это что такое?», то корабль точно потопят.

В легенды о фунаюрэй часто включают и умибозу — «морского монаха», огромную черную фигуру с лысой головой, которая скрывает нижнюю половину тела в волнах. По некоторым версиям, руки умибозу вместо пальцев кончаются щупальцами, в некоторых у него усы, как у сома. Умибозу возникает перед кораблями из спокойных волн и угрожает потопить судно, если ему не отдадут бочку. Спастись можно, только если предложить ему бочку без дна и уплыть до того, как умибозу сообразит что к чему. Общей версии происхождения этого фунаюрэй нет, но большая часть легенд сходится в том, что он состоит из неупокоенных душ монахов, выброшенных в море. Часто в аниме физически сильных лысых мужчин называют Умибозу; такие персонажи есть в «Гинтаме» и «Городском охотнике».

Где можно встретить

В эпизодах под общим названием «Умибозу» представлено несколько видов фунаюрэй, например маёй-бунэ — «потерянный корабль». После попадания в местный Бермудский треугольник герои теряются в тумане и встречают огромное судно, которое свешивается с неба и спускает канаты из рыбьих костей, чтобы утащить их корабль на небо.

В этих же эпизодах появляется и уми-зато. По легенде, это тоже разновидность умибозу, однако он размером с человека и похож на слепого монаха, идущего по поверхности моря, как по земле. Он задает вопросы, и есть шанс спасти корабль, если правильно ответить. В аниме он выглядит как рыба в кимоно с бива в руках-плавниках, и когда уми-зато бьет по струнам, герои видят наяву свои самые сильные страхи.

Здесь встречается более традиционное отображение умибозу — персонаж по имени Вадацуми. Его прозвище в пиратской команде — как раз Умибозу, и в честь ньёдо названа его главная ката. Рост Вадацуми — 80 метров, он может по желанию еще больше увеличиваться в размерах, как рыба-иглобрюх.