Бестиарий аниме. Какие фантастические твари обитают в японской анимации — от снежных дев до зловредной тряпочки

Несмотря на очевидный контраст между традицией и современностью, многие классические образы японской культуры появляются в супертехнологичных проектах — в компьютерных играх или в дополненной реальности. Вот и мир японской анимации населен волшебными существами, духами и призраками родом из старинных мифологических источников (причем не только японских).
В этом гиде вымышленных существ Кинопоиск рассказывает обо всех монстрах, демонах и совсем странных штуках (вроде оживших бумажных фонарей), встречающихся в японских мультфильмах. Так что, увидев в очередном сказочном сериале змею с лицом женщины или гигантскую лягушку с блюдечком на голове, вы точно будете знать, чего от них можно ждать.
Всех волшебных тварей и персонажей, появляющихся в аниме, можно разделить на три группы. Ёкаи — существа с условно человеческой природой; мистические животные; и, наконец, цукумогами — предметы, под воздействием магии ставшие одушевленными. В нашем гиде мы приводим примеры существ из каждой группы, также рассказывая, в каких аниме их можно встретить.
Ёкаи
Ёкаи могут быть и незлобными, и злонамеренными духами-проказниками, и даже мстительными призраками-убийцами. К ним всегда причисляют и юрэи — духов умерших. Ёкаи пользуются в Японии большой популярностью: про них снимают отдельные сериалы, а отсылки к их образам встречаются в аниме совсем не сказочного жанра. Например, в нуарах.
Юки-онна
Персонаж японских сказок, «снежная женщина»; юная дева с угольно-черными волосами, алыми губами и бледной кожей. Когда-то она погибла в зимнем лесу, из-за испытанных страданий возненавидела людей и вернулась к жизни мстительным духом. Юки-онна заманивает мужчин в чащу и оставляет погибать от холода или сама убивает их ледяным дыханием. Сегодня юки-онну чаще всего изображают вздорной, громкой, эмоциональной, несмотря на традиционно присущую ей холодность. И волосы у нее больше не черные.
Где можно встретить
«Лис из секретной службы и я»
Презрев разницу в положении, юки-онна Нобара ни в грош не ставит ёкая благородного происхождения — Соринодзуку, которого должна охранять как агент секретной службы. Очень часто в спорах она вместо аргументов просто замораживает его или какое-нибудь его имущество. В столовой Соринодзуке приходится ходить за новой горячей порцией, так как сложновато есть лапшу, замороженную дыханием юки-онны.
«Розарио + вампир»
Спокойная и меланхоличная юки-онна Мидзорэ Сираюки попадает под стереотип «отмороженного характера» и старается завоевать расположение главного героя с тихой решимостью, а не страстью. Несмотря на внешнюю хрупкость, она сильный ёкай, может устроить буран, закидать противника ледяными глыбами или просто вморозить целиком в кусок льда. Однако под внешним спокойствием скрывается буря чувств, и Мидзорэ бывает сложно сдерживать свою силу — она иногда увлекается и замораживает слишком горячую еду или главного героя, что, разумеется, используется в качестве гэга.
«Повар небесной гостиницы»
Юки-онна О-рьё тоже представляется вполне взбалмошной девицей: в порыве ревности она использует свою силу, не заботясь о последствиях. В целом в ее случае холодное пренебрежение к окружающим — вполне реальная черта характера. Эту юки-онну легко можно узнать по белым волосам, снежно-голубым глазам и ледяным мотивам в орнаменте кимоно и украшениях.
Нингё
Японская русалка, которая сильно отличается от образов, знакомых нам по диснеевским мультфильмам, хотя принцип тот же — наполовину человек, наполовину рыба. На традиционных гравюрах нингё обычно изображали как рыбу с чешуей естественного цвета и головой девушки. Кроме того, в отличие от большинства ёкаев, нингё не охотится на людей, а наоборот, тому, кто съест русалку, будет даровано долголетие или даже бессмертие. При этом ловля русалок может навлечь на рыбака проклятие, поэтому, поймав нингё, персонажи сказок и легенд часто отпускают их на волю. Выброшенная на берег течением, такая японская русалка — плохое знамение, предвещающее разрушение ближайшей деревни войной или стихией.
Где можно встретить
«Морская невеста»
Сан Сэто в своей истинной русалочьей форме выглядит почти по-диснеевски: у нее туловище симпатичной девушки и кораллово-красный хвост. Другие ее соплеменники выглядят неотличимо от людей, однако при контакте с водой превращаются в морских существ, а сама Сан в стрессовой ситуации может обрушить на обидчика стену воды.
«Ван-Пис»
В этом аниме фигурирует целый остров рыболюдей. Там это один из множества населяющих мир народов. Их внешность и размеры зависят от того, какому виду рыб принадлежит рыболюд. Главная русалка — принцесса Сирахоси, дочь короля подводного королевства Нептуна. У нее красно-розовый полосатый хвост и длинные розовые волосы. Она очень высокая, больше 30 метров в полный рост, но трусливая и болезненно стеснительная. В мире «Ван-Писа» Сирахоси — вторая по красоте женщина, хотя некоторые считают, что ей можно отдать и первое место. Высокородные расисты считают нингё существами второго сорта и используют их как рабов, устраивая настоящие облавы на русалок обоих полов.
«Хаос в ванной»
Аниме сфокусировано в основном на комических сценках из жизни главного героя Тацуми, в чьей ванной поселился спасенный им нингё Вакаса. Это существо размером с взрослого человека, с длинными светлыми волосами и ярко-голубым хвостом. У него много друзей среди рыболюдей, и все они заходят в гости в ванную Тацуми. Повадки и внешность их связаны также с их рыбной половиной: полуосьминог Такасу обожает забираться в укромные места, а парень-полумедуза Микуни — практически прозрачный.
Ониби
Буквально переводится как «огоньки они», то есть огоньки демонов. Ониби окружают магические места или персонажей с сильной духовной энергией и напоминают встречающиеся в европейских сказках блуждающие огоньки. Согласно японским легендам и сказаниям, это духи умерших людей и животных, которые зажглись от ненависти и страданий.
Если путник замерзает в поле или заблудился на болоте, то, видя ониби, принимает их за непогашенный кем-то костер. Когда он подходит ближе, чтобы погреться, ониби вытягивают из него остатки тепла и жизненную энергию. Кроме того, ониби могут гаснуть и возникать на большем расстоянии как мираж, уводя блуждающего все дальше от цивилизации. Ониби также используются во многих аниме, чтобы показать, как душа покидает тело персонажа, и он как бы становится призраком. Прием, похожий на использование в западной анимации птичек, которые кружатся вокруг головы персонажа при ушибе.
Где можно встретить
«Мастер Муси»
Здесь есть целая серия, посвященная ониби, но в ней они не ёкаи или души умерших, а живые существа, питающиеся теплом тел животных и людей. Небольшие эфемерные огоньки синего цвета, ониби проникают в разведенный людьми огонь. Если погреться у такого пламени, то можно замерзнуть насмерть, не подозревая, что тебе холодно; если же съесть приготовленную на ониби-огне пищу, можно получить переохлаждение органов.
«Король шаманов»
Ониби — ёкаи низкого ранга, и в «Короле шаманов» они выполняют, скорее, роль антуража для ёкаев классом повыше, а также для обозначения высокого уровня потусторонней энергии или паранормальности происходящего.
«Повар небесной гостиницы»
Здесь ониби выступают в роли инструмента: главная героиня получает в подарок кулон с заключенным в нем огоньком, который тихо мерцает зеленым светом. Если Аой будет грозить опасность, ониби может разгореться и даже сработать как маячок и подать сигнал бедствия.
Дзасики-вараси
Это духи умерших детей, которые и выглядят как дети 3–15 лет. Короткостриженые девочки с красными лицами, в традиционных кимоно, дзасики-вараси не очень опасны и могут даже приносить удачу. Считается, что они предпочитают показываться на глаза только владельцу дома, а любопытных гостей наказывают. Если вести себя учтиво и не слишком баловать дзасики-вараси, хозяйство будет процветать. Обычно в домах поселяются несколько дзасики-вараси сразу, они хихикают и бегают по коридорам, топая ногами.
Где можно встретить
«Хладнокровный Ходзуки»
Здесь дзасики-вараси изображены как пара сестер, Итико и Нико. Зеркальное отражение друг друга, черноволосая Итико и беловолосая Нико почти не разговаривают, общаясь жестами и мимикой. С их милой внешностью контрастируют жутковатые повадки: двойняшки смотрят на людей с немым укором, только этим добиваясь выполнения своих просьб. Но в основном они просто шалят как дети и мешают нормально работать сотрудникам инфернальной бюрократии — действие этого аниме происходит в сложно устроенной Преисподней.
«Мононокэ»
Дзасики-вараси в «Мононокэ» изображены толпой пузатых карапузов с яркой разноцветной кожей и небольшими ирокезами, в ярко-красных набедренных повязках, напоминающих пуповину. Жутковатые пупсы довольно жестоки и со вкусом мстят людям, которые обижают детей и матерей.
«Триплексоголик»
Это совсем другой образ — дзасики-вараси изображены духом чистой воды. Нежная юная дева с тонкими чертами лица и в женственных кимоно живет на горе одна со своими телохранителями карасу-тэнгу, она скорее эмоциональна и ранима, чем склонна к детским шалостям или жестоким убийствам.
Фунаюрэй и умибозу
Легенды о фунаюрэй повествуют о призрачных кораблях, погибших когда-то в море, и напоминают европейские рассказы о «Летучем голландце». Встреча с фунаюрэй опасна: призрачный экипаж старается потопить судно живых, чтобы пополнить свою флотилию. Спастись можно, если знаешь хитрость: моряки с фунаюрэй обязательно попросят одолжить весло. Для управления японскими суденышеками используют одно большое весло, так что обязательно нужно было при себе иметь запасное.
Подвид фунаюрэй — фуна-ньёдо. Это уже не корабль, а морское чудовище без конечностей и морды, которое высовывается из морских глубин. Фуна-ньёдо нужно игнорировать и ничем не выдавать удивление, ведь даже если тихо произнести «Это что такое?», то корабль точно потопят.
В легенды о фунаюрэй часто включают и умибозу — «морского монаха», огромную черную фигуру с лысой головой, которая скрывает нижнюю половину тела в волнах. По некоторым версиям, руки умибозу вместо пальцев кончаются щупальцами, в некоторых у него усы, как у сома. Умибозу возникает перед кораблями из спокойных волн и угрожает потопить судно, если ему не отдадут бочку. Спастись можно, только если предложить ему бочку без дна и уплыть до того, как умибозу сообразит что к чему. Общей версии происхождения этого фунаюрэй нет, но большая часть легенд сходится в том, что он состоит из неупокоенных душ монахов, выброшенных в море. Часто в аниме физически сильных лысых мужчин называют Умибозу; такие персонажи есть в «Гинтаме» и «Городском охотнике».
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«Мононокэ»
В эпизодах под общим названием «Умибозу» представлено несколько видов фунаюрэй, например маёй-бунэ — «потерянный корабль». После попадания в местный Бермудский треугольник герои теряются в тумане и встречают огромное судно, которое свешивается с неба и спускает канаты из рыбьих костей, чтобы утащить их корабль на небо.
В этих же эпизодах появляется и уми-зато. По легенде, это тоже разновидность умибозу, однако он размером с человека и похож на слепого монаха, идущего по поверхности моря, как по земле. Он задает вопросы, и есть шанс спасти корабль, если правильно ответить. В аниме он выглядит как рыба в кимоно с бива в руках-плавниках, и когда уми-зато бьет по струнам, герои видят наяву свои самые сильные страхи.
«Ван-Пис»
Здесь встречается более традиционное отображение умибозу — персонаж по имени Вадацуми. Его прозвище в пиратской команде — как раз Умибозу, и в честь ньёдо названа его главная ката. Рост Вадацуми — 80 метров, он может по желанию еще больше увеличиваться в размерах, как рыба-иглобрюх.
Тэнгу
Они похожи на мужчин огромного роста, иногда с крыльями, обычно одеты как горные отшельники. По японским поверьям, делятся на дайтенгу (главных) и карасу-тэнгу (воронов-тэнгу). Главных просто узнать по огромному носу и красному лицу, а у младших на лице птичьи клювы. Это незлые создания: любят вечеринки с танцами и обильными алкогольными возлияниями, живут в кедрах-криптомериях в горных местностях. Тэнгу умеют летать, а еще обладают самыми разными магическими артефактами. Самый известный — веер тэнгу, способный вызывать сильный ветер. Красная маска тэнгу с огромным носом часто встречается в аниме; как и маска лисы, она не требует особого пояснения для зрителя.
В арке «Ван-Писа», посвященной вымышленной стране Вано (очень похожей на Японию), есть персонаж по имени Тэнгуяма, который постоянно ходит в такой красной маске. За спиной его также имеется пара крыльев, но он ими пока ни разу не воспользовался. Такую же маску можно увидеть на Урокодаки из «Истребителя демонов», первом учителе главного героя Тандзюро.
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«Внук Нурарихёна»
Один из верных советников юного главы клана Рикуо — Карасу Тэнгу, вороноподобный ёкай с большой круглой головой и шапочкой-токином на ней. Серьезный и рассудительный, он часто оказывается голосом разума. Его здравомыслие контрастирует с трогательной внешностью: пожилой тэнгу похож на небольшого вороненка в ярких одеждах.
«Повар небесной гостиницы»
Здесь образ тэнгу ближе к традиционным японским сказкам: главный тэнгу любит выпить, а если что-то идет вразрез с его пожеланиями, устраивает жуткий погром, и младшие карасу-тэнгу активно принимают участие в безобразии. Кому удается завоевать расположение Дайтэнгу, тот получает в награду волшебный веер, вызывающий ветер.
«Очень приятно, Бог»
Певец Курама Синдзиро использует свои черные крылья как часть сценического образа падшего ангела и усиливает этот эффект готическим макияжем и длинными ногтями с черным лаком. В свои 28 лет он ходит в старшую школу, где учится большая часть его фанаток, и с удовольствием купается в их обожании. Во взаимоотношениях с остальными персонажами этот тэнгу ведет себя довольно эгоистично и пренебрежительно, так как привык, что за его внешность и популярность ему многое прощается.
Каппа
Очень популярный в аниме и манге персонаж в японских традиционных сказках описан как довольно неприятное создание. Размером с ребенка лет десяти, с тонкими конечностями, перепончатыми пальцами на руках и ногах, с острыми когтями, черепашьим панцирем на спине и чешуйчатой кожей, каппа затягивает людей и животных на дно водоемов, где пожирает их печень и пьет кровь. Победить каппу врукопашную нельзя, ведь он очень сильный и обожает сумо. Счастлив тот, кто знает хитрость: сила каппы заключена в блюдечке воды у него на голове. Если вежливо поклониться каппе перед схваткой, тот ответит взаимным жестом, вода выльется, и каппа потеряет свою силу.
Кроме крови, каппу интересует еще и сирикодама — дословно небольшой шарик в заднем проходе. Это мифический орган, в котором заключена душа человека; если вытащить шарик, человек потеряет свою личность.
В аниме каппы редко изображают такими кровожадными, а скорее, милыми и смешными, с добрым и непосредственным характером. Упор делают не на его плотоядность, а на страсть к огурцам, в честь которой роллы с огурцом и называют «каппа-маки».
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«Волшебное лето»
В полнометражном аниме «Волшебное лето» юный каппа по имени Ку поражает людей огромной для маленького тела физической силой и способностями к телепатии. Каппа здорово плавает, обожает огурцы и рыбу, добр к приютившей его семье. У Ку причудливая шевелюра, огромные глаза, небольшой желтый клюв и длинный красный язык. У него нет черепашьего панциря, а по всему зеленому телу темные полоски, похожие на тигриные.
«Тетрадь дружбы Нацумэ»
Здесь каппа — один из дружественных главному герою обитателей леса. У него остроконечные уши, глаза слегка навыкате и желтый клюв, а на голове небольшая тарелочка. Сам каппа за себя постоять не может, поэтому особенно не рвется решать проблемы и помогать главному герою. Он доброе и слегка наивное существо, которое становится верным другом и постоянным участником свиты Нацумэ.
«Сарадзаммай»
Редкий случай аниме, целиком и полностью посвященного именно этому ёкаю. Выразительные черты персонажей позволяют легко отличать одного каппу от другого, что немаловажно, так как все три главных героя много времени проводят в облике капп. Основные стереотипы присутствуют: и огурцы, и страсть к воде, и зеленая кожа, и черепаший панцирь, и блюдечко на голове. Но эти каппа не такие уж добродушные черепашки, их как раз очень интересуют те самые сирикодамы.
Нурэ-онна
Нурэ-онна — это дословно «мокрая женщина»; ёкай с телом змеи и человеческой головой. Есть два основных сценария взаимодействия этой твари с людьми. В одном случае она моет волосы у реки и нападает на тех, кто ей мешает. В другом — несет с собой сверток с ребенком и передает его согласившимся помочь. Тогда сверток тяжелеет и прилипает к человеку, мешая ему сбежать, и тут нурэ-онна обвивает жертву хвостом и пьет ее кровь. В аниме нурэ-онны обычно изображают похожими на русалку — женское тело и длинный змеиный хвост.
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«Лис из секретной службы и я»
В этом аниме нурэ-онна — кровожадный ёкай с жутким оскалом. У нее нет реплик, и она скорее напоминает дикого зверя, чем разумное существо. Нурэ-онна предпочитает водоемы и, в отличие от змей, не может свободно передвигаться по суше, поэтому нападать на людей и других ёкаев она может только в дождь. Используя магическую силу, нурэ-онна может проникнуть везде, куда проникает вода.
«Ван-Пис»
Нурэ-онна есть в «Ван-Писе»: многие из дьявольских фруктов дают суперспособности. Одна из подручных Черной Марии из пиратской команды Кайдо умеет удлинять шею, в ее арсенале боевых приемов есть несколько змеиных. Здесь она злодейка в кимоно с длинной змеиной шеей и клыками, предпочитающая нападать исподтишка, обманом выигрывая преимущество в схватке.
«Повар небесной гостиницы»
Совершенно по-другому представлена нурэ-онна в аниме «Повар небесной гостиницы»: это скромная нежная девушка по имени Сидзуна. У нее нет змеиных частей тела, и на вид не скажешь, что она нурэ-онна. Зато у Сидзуны имеются магические способности, которые она использует, чтобы напитывать воду купален рёкана разными ароматическими и полезными веществами. Несмотря на внешнюю хрупкость, Сидзуна довольно сильна физически и может боевым приемом перекинуть через себя взрослого мужчину.
Мистические животные
Сюда можно отнести и животных-ёкаев, и ёкаев, потерявших человеческое лицо. Животные-ёкаи в японских легендах обладают магической силой, умеют превращаться в человека и нередко имеют антропоморфные черты. Животных-оборотней называют хэнгэ или бакэ — этимология этих слов восходит к иероглифу «бакеру», означающему «меняться».
Кицунэ
Лисица-кицунэ — одно из самых популярных животных японского фольклора. Согласно легендам, каждые сто лет жизни у лис отрастает еще один хвост. Японцы верили, что чем больше хвостов, тем больше у нее магической силы, а когда отрастает девятый хвост, лиса меняет окрас на серебряный или белый, обретает абсолютное знание и может вознестись на небо, где станет священным созданием. Именно эти самые эффектные девятихвостые лисицы — кьюби-гицунэ — чаще всего встречаются в аниме.
Вообще, лисы в японской мифологии делятся на два типа: вестницы богини Инари («зенко») и хитрые, нередко злонамеренные ёкаи («яко»). Первые стоят на страже в японских синтоистских храмах, про вторых рассказывают страшные истории.
Лисы, достигшие столетнего возраста (по некоторым версиям, пятидесятилетнего), могут превращаться в людей, но для этого им нужно положить себе на лоб веточку или листик. Самым типичным сюжетом японской сказки был рассказ о кицунэ, которая проникает в дом к женатому мужчине в облике его супруги, и отличить ее потом можно, только напоив и поискав хвост под юкатой.
Где можно встретить
«Наруто»
Внутри Удзумаки Наруто, главного героя этого аниме, заточен дух девятихвостого лиса по имени Курама. Этот магический зверь, обладающий невероятной силой, способен разрушать здания одним взмахом лапы. Во вселенной «Наруто» обитают девять хвостатых зверей, и кицунэ Курама — самый сильный и крупный из них. Когда главный герой использует силу кицунэ, ее мощность можно оценить по количеству хвостов, которые в этот момент вырастают у Наруто.
«Инари, лисицы и волшебная любовь»
Редкий пример аниме не про ёкаев «яко», а про добрых кицунэ-«зенко», посланниц богини (хотя главная героиня Инари не богиня, а просто ее тезка). Лисы соответствуют здесь классическим образцам синтоистских фамильяров — тонкие и белые, очень грациозные. В соответствии с представлениями о кицунэ, у каждой взрослой лисы-фамильяра на кончике хвоста горит «огонь кицунэ», он синего цвета. У младшего фамильяра по имени Кон (японцы называют тявканье лисы «кон-кон») на хвосте есть маленький зеленый листочек, в сказках он помогает животным-оборотням в их превращениях.
«Очень приятно, Бог»
Главный герой этого аниме, Томоэ — классический кицунэ. Выглядит как очень красивый подросток, однако, на самом деле, ему почти тысяча лет. Томоэ хитер, умен, а также умеет управлять «огнем кицунэ», которым может мгновенно испепелить противника, а может просто осветить дорогу в темноте. Кроме того, Томоэ умеет менять облик — свой и других персонажей — с помощью волшебных листьев. Он довольно нетерпелив и предпочитает работе созерцание мира под саке.
Бакэ-нэко
В старину в Японии верили, что если держать у себя кота слишком долго, то он тебя убьет. Так что люди избавлялись от кошек заранее, соответственно, появились легенды о духах бакэ-нэко, желающих отомстить бывшему хозяину за такую жестокость. Но историй о добрых кошках тоже было достаточно: нередко бакэ-нэко мстили и за людей, которые были добры к ним в жизни и которых обидели другие.
Где можно встретить
«Аякаси» и «Мононокэ»
В мини-сериале «Аякаси» и в его продолжении «Мононокэ» есть две новеллы про бакэ-нэко, там переродившиеся в чудищ кошки мстят виновным в их смерти. В обеих историях чудовище очень условно похоже на кошку. Скорее, оно напоминает шаровую молнию, однако в моменты напряженного ожидания нападения звуки издает вполне кошачьи — мяукает и скребется в закрытые двери. Если открыть ему дверь, то кошачьи когти утащат тебя навстречу смерти.
«Истории монстров»
Здесь изобразили особую разновидность бакэ-нэко — саваринэко, кошачий дух, который умеет сам принимать человеческий облик, но может и вселяться в людей и изменять внешность и характер хозяина. Так скромная немногословная Цубаса Ханэкава превращается в раскованную девушку с белыми волосами и едва прикрытой грудью. Дух-паразит высасывает силы из Ханэкавы, но в то же время и заботится о ней. Один из самых запоминающихся моментов этого аниме — знаменитая мяукающая скороговорка.
Тануки
Японская енотовидная собака с магическими способностями — самый популярный персонаж японских сказок. Не очень злобный, а скорее, шкодливый, тануки умеет менять свою внешность и обращается то чайником, то красивой девушкой под зонтиком. Из-за своей доверчивости он часто попадает в забавные ситуации. В иконографии тануки важной деталью является его мошонка: чем она крупнее, тем старше и сильнее зверь. В аниме с большим количеством персонажей-ёкаев тануки часто отводится роль массовки — прислуги, телохранителей.
Где можно встретить
«Помпоко»
Полнометражный фильм студии Ghibli, посвященный тануки, настолько наполнен отсылками к японской традиционной культуре, мифам и сказкам, что в интернете не прекращают создавать ролики с разборами и объяснениями всех его нюансов. Герои «Помпоко» пытаются сохранить свой лес и активно мешают строительству, для этого они внимательно изучают людей. Здесь много юмористических сцен с превращениями и элементами комедии положений. Несмотря на детскую целевую аудиторию, создатели аниме спокойно показывают источник магической силы тануки — ту самую огромную мошонку.
«Экзотическая семейка»
В этом добром и грустном аниме тануки выделена центральная роль. Главные герои — представители одного из семейств тануки, и хотя почти все время они выглядят как люди, иногда демонстрируют зрителю и свой истинный облик. А один из братьев вообще застрял в облике лягушки и живет на дне колодца. Третий сын семейства наслаждается жизнью и старается не угодить в конце года в рагу к богам счастья. Хотя тануки могут превращаться в человека любого пола и с любой внешностью, каждый тяготеет к какому-то своему образу, и в метаморфозах главных героев можно проследить индивидуальный стиль.
«Инуяся»
Один из дружественных главным героям второстепенных персонажей в «Инуясе» — тануки по имени Хати или Хатиэмон. Хати часто выручает команду, но без энтузиазма, так как не любит сложных заданий. Монах Мироку относится к нему как к своему слуге. У Хати нет человеческого обличья, он выглядит как крупный зверь примерно по пояс Мироку, носит традиционную японскую одежду, из-под которой торчит хвост. Хати не очень сильный ёкай, в бою от него толку немного, но, как и все тануки, он умеет менять облик и превращаться не только в людей, но и в различные предметы. Для превращений всегда кладет на голову лист.
Гасядокуро
В отличие от персонажей традиционных сказок или легенд, гасядокуро — ёкай довольно юный: впервые он возник в конце ХХ века. Однако истоки у него древние: создатели иллюстрированных книг о ёкаях связали вместе несколько сказаний (старейшее родом из Х века) и сделали огромный скелет, который в 15 раз больше человеческого роста. Гасядокуро состоит из костей непогребенных воинов, а также тех, кто умер от голода вдали от цивилизации и тоже не был захоронен. Когда истлевает плоть, обида и гнев умерших собираются вместе в огромного ёкая. Гасядокуро практически невозможно победить, поэтому нужно его избегать и ждать, пока ненависть иссякнет и кости рассыплются.
Где можно встретить
«Лис из секретной службы и я»
В этом аниме одна из главных героинь, Роромия Карута — гасядокуро в обличии юной девушки. Карута выглядит очень мило, ведет себя довольно тихо и постоянно что-то ест. Несмотря на не очень яркий ум и скромные академические успехи, у нее хорошо развиты инстинкт и интуиция. Карута стеснительна и комплексует по поводу своего истинного облика, ведь голый скелет ростом с трехэтажный дом сложно назвать образцом женственности.
«Щелкунчик Китаро»
В этой версии гасядокуро бездумно нападает по приказу, он не принимает собственных решений, и более хитрые ёкаи используют его в качестве оружия против главного героя. Сам персонаж выглядит вполне стандартно — огромный человеческий скелет.
«Внук Нурарихёна»
Во «Внуке Нурарихёна» у гасядокуро чуть более важная роль. В армии лисы-злодейки Хагоромо-гицунэ он один из генералов, и у него прописана личность и есть реплики. У скелета тут есть глазные яблоки, и беспорядочно вращающиеся зрачки добавляют образу настоящей жути. Гасядокуро — очень сильный ёкай, любое оружие просто отскакивает от крепких костей, и магические барьеры не могут его сдержать.
Камаитати
В народных сказаниях, характерных для региона Косинъэцу (центральная Япония), камаитати — ёкай в виде ласки с острыми, как бритвы, когтями. Он нападает в вихре и обрезает у встречных людей кожу на ногах. Иногда камаитати описывают как трио ласк, но при этом речь идет все равно об одном ёкае. Существо атакует быстро, и понять, что произошло нападение, можно только по ранам на ногах — крови не будет, ёкай всю выпьет.
Где можно встретить
«Внук Нурарихёна»
Здесь наиболее подробно рассказывают о камаитати. Именно такой ёкай по имени Итаку становится наставником главного героя и учит его скоростным атакам и искусству подкрадываться к противнику. В человеческом обличье Итаку выглядит как юноша с темными волосами, с тремя боевыми серпами «кама».
«Наруто»
В честь камаитати назван один из боевых приемов Тэмари из Деревни Скрытого Песка. Во время поединка с предателем Сасукэ Тэмари, используя свой веер, вызывает порывы ветра, которые, как лезвия, срезают ветки с деревьев вокруг парня. В других битвах Тэмари призывает Каматари — белую ласку с повязкой на одном глазу, которая использует боевой серп. Каматари в разы сильнее вихря «Камаитати», она может снести целый лес.
«Повар небесной гостиницы»
Самый мирный камаитати в аниме — ниндзя Сасукэ из «Повара небесной гостиницы». Члены его семьи в этом аниме занимаются уборкой в дневное время, а ночью сторожат территорию рёкана. Поскольку камаитати очень быстрые и повелевают ветром, то собрать листья и мусор из самых укромных уголков сада для них не представляет сложности.
Нэкомата
Это одна из популярных форм кошачьих ёкаев; её часто путают с бакэ-нэко, однако у нее другие атрибуты, например раздвоенный хвост. Нэкомата делятся на два типа: живущие в горах и произошедшие от домашних кошек. Горные фигурируют в сказаниях как монстры, обитающие недалеко от деревень и периодически нападающие на людей, когда те забредают на их территорию. Согласно преданиям, горные нэкомата похожи на кошек, только гораздо крупнее, умеют превращаться в других животных и даже в человека. В некоторых провинциях Японии верили, что горные нэкомата — сбежавшие домашние кошки. Также японцы считали, что, когда домашняя кошка достигает определенного возраста, ее хвост расщепляется на два, и она становится нэкомата.
Нэкомата сильнее ассоциируются со смертью и бедствиями, им даже приписывают способность к некромантии. Их обвиняют в странных пожарах да и вообще считают источником всякой паранормальной активности. Чем больше обижали кошку при жизни и чем старше она была, тем сильнее будет ёкай нэкомата. Чтобы отомстить обидчикам, нэкомата может являться во снах в облике умерших родственников или превращаться в старух, приносящих неудачу всем, кого они встретят. Чтобы бороться с превращениями в нэкомата, люди стали купировать котятам хвосты: нет хвоста, и раздваиваться нечему.
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«Наруто» и «Наруто: Ураганные хроники»
В «Наруто» нэкомата — Мататаби, или Двухвостая; это мощная сущность, заточенная в теле девушки из Деревни Скрытого Облака. В своем истинном облике она похожа на объятую синим пламенем кошку (отсылка к еще одному кошачьему ёкаю, кася) с двумя хвостами и глазами разного цвета. В поединках способна использовать стихию огня.
Кроме Мататаби в «Наруто: Ураганные хроники» есть еще персонаж по имени Нэкомата — огромный белый двухвостый кот со шрамами по всему телу. Он тут лидер преступных кошек-ниндзя. Сасукэ сталкивается с ним в детстве на миссии по сбору отпечатков лап известных кошачьих для придуманной его старшим братом Итати энциклопедии.
«Инуяся»
Верная Кирара следует за Санго и ее братом Кохаку с детства. Небольшая нэкомата с желтым мехом и черными полосками на хвосте, ярко-красными глазами и узкими зрачками, Кирара скорее напоминает лисицу, чем кошку. Сама она небольшого размера, однако может увеличиваться в несколько раз и отращивать клыки как у саблезубых. Ее лапы и оба хвоста охватывает пламя, и тогда Кирара может летать.
«Хладнокровный Ходзуки»
В «Хладнокровном Ходзуки» есть свой нэкомата по имени Кобан — белый кот с большой золотой монетой на ошейнике (визуальная отсылка к котику удачи манэки-нэко и буквальный перевод его имени). Он одет в японскую традиционную одежду, как и большинство персонажей, но на голове у него «кепка газетчика». В этом аниме он журналист и автор скандальных колонок, компрометирующих знаменитостей. Используя кошачью изворотливость, Кобан втирается в доверие к сотрудникам адской канцелярии с целью разузнать слухи и скандальные подробности их жизни.
Кирин
Также известный как «гирин» или «цилинь»; священное создание, царь всех зверей родом из китайских легенд. Согласно японским сказаниям, у кирина четыре ноги, тело оленя, рог и голова дракона. Он служит знамением, маркирующим появление истинного правителя, а также дарует бессмертие, поэтому в Китае он был символом нескольких императорских династий. Часто появление кирина сопровождается ударом молнии. В честь кирина названы один из боевых приемов Сасукэ («Наруто») и один из персонажей «Сказки о хвосте феи», использующий магию молнии.
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«12 королевств»
В мире «12 королевств» императорская власть пожизненная, но не наследуемая. Правителя каждого королевства определяет именно кирин, дарующий избранникам бессмертие. В этом аниме они очень похожи на европейских единорогов, только у них двойной рог, а телосложение более мощное. Так же как единороги, они не выносят вида крови, даже собственной — тут же цепенеют и долго потом приходят в себя. С возрастом кирины приобретают способность превращаться в людей.
«Магазинчик ужасов»
Интересный пример кирина можно встретить в «Магазинчике ужасов». В одном из эпизодов сериала мы сталкиваемся с существом, помогавшим политикам на протяжении многих сотен лет человеческой истории. Однако за такую помощь клиенту приходилось платить кровью и всегда не своей. Главные герои серии заключают контракт с кирином в человеческом облике, уверенные, что им не придется выполнять свою часть обязательств. Но в кульминационный момент раздается удар грома, и из грозового облака в окружении молний кирин является в своем истинном обличье: крепкое бычье тело в синей чешуе, мощные ноги с копытами, голова дракона и рог, торчащий из головы.
Цукумогами
Магические вещи, в которые с течением времени или вселяется дух, или они сами обретают сознание. Любой объект старше ста лет может стать цукумогами.
Тётин-обакэ
Пример скорее инструмента, чем яркого персонажа — призрачный бумажный фонарь. Со временем фонари трескаются или рвутся, и дыры в бумаге часто похожи на глаза и рот с высунутым языком. Про тётин-обакэ почти нет никаких легенд. Они, скорее, выполняют роль антуража на старых гравюрах, их рисуют для создания жутковатой атмосферы.
Где можно встретить
«Щелкунчик Китаро»
Тут тётин-обакэ принимают участие в параде демонов, скачут по улицам вместе с ёкаями и монстрами, пугая прохожих.
«Внук Нурарихёна»
Здесь они используются для освещения помещений в поместьях семей ёкаев и также для антуража во время парадов демонов.
«Хладнокровный Ходзуки»
Тут тётин-обакэ получила роль злодейки на одну серию, когда вселившийся в старый бумажный фонарь дух обиженной на бывшего женщины навел шороху в преисподней. Тётин-обакэ при этом выглядела совершенно типично: огромный рот с высунутым языком и безумные белые глаза на ярко-красном фонаре. Картину завершала копна черных волос, развевавшихся по ветру, когда тётин-обакэ летела навстречу своему неверному любовнику.
Иттан-момэн
Оживший отрез ткани, который душит людей или налетает неожиданно, обвивается вокруг шеи и уносится ввысь. В старину детей пугали, что если они будут играть допоздна и не слушаться родителей, то прилетит иттан-момэн и унесет их. Этого ёкая обычно изображают как кусок белой тряпки с глазами и ртом, иногда с руками и ногами.
Где можно встретить
«Щелкунчик Китаро»
Тут иттан-момэн был среди ближайших друзей главного героя и говорил на диалекте, характерном для жителей региона Кюсю (регион, где этот цукумогами пользуется большой популярностью). Наверное, именно на такой интерпретации оригинального образа и основаны все последующие.
«Лис из секретной службы и я»
Соринодзука, один из главных героев аниме, как раз из рода иттан-момэн. Хотя как кусок ткани в своей истинной форме Соринодзука черного, а не белого цвета, у него есть руки и говорит он также с южным акцентом.
«Сладкие сны в замке Князя тьмы»
В этом аниме похищенная королем демонов принцесса Сиалис мучается бессонницей и нападает на подвид иттан-момэна — обакэ-фуросики — с целью сделать из него простыню. Обакэ-фуросики белого цвета, с маленькими ручками, желтыми глазами и небольшим зубастым ртом.
Автор: Катя Рейснер
Фото: Tobosha / Wikimedia Commons, Kiyoweap / Wikimedia Commons, Magicgarden / Wikimedia Commons, Petrusbarbygere / Wikimedia Commons, Minneapolis Institute of Art, British Museum, Gift of Louis W. Hill, Jr. / Minneapolis Institute of Arts (Minneapolis, MN, USA), Cold Season / Wikimedia Commons